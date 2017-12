Evde yakaladığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü (2)



'EŞİMİN PEŞİNDE GEZMESİNDEN ŞÜPHELENDİM'

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde yakaladığı ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren Tayfun V., polisteki ifadesinde dün gece yaşananları anlattı. Eşi Kader V.'nin evin içerisinde sürekli ardından gelmesinden şüphe ettiği için odaları aradığını ifade eden Tayfun V. şunları söyledi: "Eşim ile 4 ay önce telefonuna gelen 'Senden vazgeçemem, sensiz olamam' gibi mesajlar nedeniyle tartıştık. Ben boşanmaya karar verdim. Çocuğumuz olduğu için barıştık. Dün gece işten 1 saat kadar erken geldim. Anahtarla evimin kapısını açmaya çalıştım ama arkasında anahtar olduğu için açılmadı. İçerden sesler geldiğini duyunca şüphelendim. Sonra kapıyı açtı, 'Nerdesin?' diye sorduğumda tuvalette olduğunu söyledi. Eşim beni evden göndermek için sürekli çiğ köfte, süt gibi şeyler istemeye başladı. Odalara baktığımda eşimin sürekli peşinden gelmesinden şüphelendim. Çocuğumuzun odasındaki dolapta tanımadığım çömelmiş bir şekilde bir erkeği saklanırken gördüm. Boğuştuk, eşim bana 'Bırak gitsin' diyordu. Birkaç kez sırtından yakaladığım adamı bıçakladım. Araya eşim girdi, yanlışlıkla onu da bıçakladım. Komşular geldi, elimden bıçağı verdim sonra da 'Polis ve 112'ye haber verin' dedim."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Tayfun V., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Saray Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera; Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY / TEKİRDAĞ ()

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)

ALANYA'DA KAR YOLU KAPATTI, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Antalya Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kızılcaşehir Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sürücüler Alanya Belediyesi Çözüm Masası'nı arayarak yardım istedi. Olaya müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri greyder ve iş makineleriyle yolu ulaşıma açtı. Yolda yaklaşık 1 saat mahsur kalan 50 araç kurtarılırken, vatandaşlar ilk kez bu yolda kar gördüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kapanan yolun açılmasından görüntü

- Mahsur kalan araçların çıkarılması

- Vatandaştan görüntü

- Vatandaşın konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı.İlçede etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesindeki güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı.Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede,vatandaşlar lapa lapa yağan karın altında dolaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Lapa lapa yağan kar yağışı

-Kar altında yürüyen vatandaşlar

-Beyaza bürüyen araçlar

-Kar yağışından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-()-

Şanlıurfa’da, Kudüs’e destek mitingi

ŞANLIURFA'da, Büyükşehir Belediyesi ile Memur-Sen tarafından organize edilen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen mitingde ABD’nin ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti’ olarak tanıma kararı protesto edildi.

Şanlıurfa’daki çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Topçu Meydanında düzenlenen ‘Kudüs’e sahip çıkıyoruz’ mitingine katılanlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur’an-ı Kerim okunan mitingde Filistin ve Kudüs ile ilgili marşlar seslendirildi. Mitingde konuşan İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Kudüs için canlarını vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Kudüs'ün emin ellerde olmadığı sürece geleceğin sürekli tehdit altında olacağını dile getirdi.

İsrail ve ABD aleyhine sık sık sloganların atıldığı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan ve Mahmut Kaçar ile binlerce kişinin katıldığı miting, okunan dualarla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Vatandaşların miting alanına gelmesi

- Slogan atan ve pankart açan vatandaşlar

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin konuşması

- İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

Bozdağ: 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli



BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin her seçimi çok önemli, 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli" dedi. Bozdağ, Türkiye'nin siyasi istikrarla güçlü iktidarla yoluna devam edeceğini, bu durumu hazmedemeyenlerin ülkeyi IMF'ye muhtaç olmaktan çıkardığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olduğunu söyledi.

Bekir Bozdağ, AK Parti Ceylanpınar ilçe kongresine katıldı. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde bulunan toplantı salonunda düzenlenen kongreye katılan partililere kitap eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti kongrelerinin her zaman bayram havasında geçtiğini, CHP'de ise kongrelerin kavgalı olduğunu ifade etti.

2019 yılının Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: "Türkiye'nin her seçimi çok önemli ve 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli. Çünkü 2019'da yaklaşık 100 yıldır Türkiye'de uyguladığımız parlamenter sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye halkımızın kabul ettiği ve uygulamaya koyduğu yeni bir hükümet sistemini getiriyoruz. 100 yıl aradan sonra yeni bir 100 yılın kapısını aralıyoruz. Artık hükümet sisteminin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Yasama yürütme birbirinden ayrı oluyor halk hem yasamayı hem de yürütmeyi doğrudan sandıkta seçiyor. Siyasi istikrar güçlü iktidar sistemin doğal sonucu olarak milletin eliyle sandıkta tesis ediyor. Türkiye siyasi istikrarla güçlü iktidarla yoluna devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan etmek için herkes saldırıyor. Bir yandan istihbarat örgütlerini devreye sokmuşlar itibar suikastı yapıyorlar. Bir yandan bazı ülkelerin yöneticileri aleni bir şekilde AK Parti'ye, Tayyip beye oy verirseniz şöyle olur böyle olur diye tehdit ediyorlar. Türkiye'nin içerisinde bazı çevreler bunlarla beraber oturup masada anlaşmasalar bile aynı istikametten koşmaktan çekinmiyorlar. Ben şimdi soruyorum; neden sayın Cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar. Rahatsızlıklarının nedenini ne biliyor musunuz? IMF'ye muhtaç olan el açan bir Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan çıkardığı için karşılar."

Kongrede konuşan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ise yerel seçimleri büyük mücadele sonucu kazandıklarını ve yapılan hizmetler ile ilçenin çehresini değiştirdiklerini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Ak parti kongresine katılanlar

- Bekir Bozdağ'ın konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

AK Partili Çam: Türkiye'nin yeni yönetiminde önemli roller üstleneceğiz

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, "İnşallah ak kadınlarımızla 2019'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak Türkiye'nin yeni yönetim mimarisinde önemli roller üstleneceğiz." dedi.

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habip Soluk, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti hükümetlerinin başarısında kadınların önemli rol oynadığını belirtti.

‘YENİLENME SÜRECİMİZ DEVAM EDECEK’

Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden inançla, azimle gittiklerini dile getirerek şöyle dedi: "Aynı kararlılıkla da koşmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki uzun soluklu maratonun koşucularıyız. 15 yıldır dağ, taş demedeni yorulmadan, bıkmadan yolumuza devam ediyoruz. Yenilenme ve güçlenme süreçlerimiz her daim oldu bundan sonra da devam edecek. Bu davaya gönül verenler her zaman omuz omuza bir olarak, hedefe kitlenerek gitmişti. AK Parti'nin, partimizin milletiyle el ele yürüyüşünde kadın kolları teşkilatımızın katkısı ve duası çok büyüktür.ö

‘ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEĞİZ’

Nicelik ve nitelik olarak dünyada AK Parti Kadın Kolları kadar örgütlenmiş bir teşkilat olmadığını söyleyen Çam şöyle devam etti: "Dünyada bizim gibi bir kadın örgütü yok. 4,5 milyon üyemizle dünyadaki tek örgütlenmiş kadın teşkilatıyız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bize verdiği değeri ve bize güvenini vurguluyor. Bu bizim üzerimize çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. İnşallah ak kadınlarımızla 2019'da 81 ilde yeni bir değişimi ortaya koyacak. Var gücümüzle, yılmadan, yorulmadan, 'of' bile demeden yoğun bir şekilde çalışacağız. Yüzde 50+1 almamız lazım. Bunu kendimize hedef belirledik. Ziyaret edilmeyen ev, sıkılmayan el, girmediğimiz gönül bırakmayacağız. Artık tecrübeliyiz, 16 yıllık bir parti geçmişimiz var. Tecrübelerimizi sahaya yansıtacağız ve bunun sonucunda da ipi göğüsleyen, hedeflerine ulaşan, 2019'da 3 seçimi de kazanarak sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olan bir kadın kolları olarak da 2019'dan sonra biraz dinleneceğiz."

Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan Semiha Ekinci yeniden seçildi..

Görüntü Dökümü:

-Kongreden görüntüler

-Lütfiye Selva Çam’ın konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-

Kayseri’de vatandaş kaymasın diye halı serildi

KAYSERİ’de merkez Melikgazi Belediyesi halkın kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.

Kayseri’de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 10 dereceye kadar düştü. Düşen hava sıcaklığı ile birlikte kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu. Buzlanma ile birlikte kaldırımlarda yürümek zorlaşınca Melikgazi Belediyesi harekete geçerek, kentin en işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kaldırımlara halı serdi. Kaldırımda yürüyenlerin kaymaması ve rahat yürümesi için serilen halılar yürümeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda sağlığı tehdit eden yaralanma tehlikesinin de önüne geçti. Kaldırımların soğuk havalarda kayganlaştığını ifade eden esnaf ve vatandaşlar da, bu uygulamasından dolayı belediyeye teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-Yola serilen halılardan görüntüler

-Vatandaş ile röportaj

-Detaylar

Haber/Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

Yağış sonrası yol çöktü, okulun girişi kapandı

ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle mahallelinin ulaşımını sağlayan yol çöktü. Kayan toprak, ortaokulun arka girişini kapatırken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.

Olay, gece saatlerinde, Yenimahalle'de bulunan Yurt Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ulaşımını sağlayan yolun bir kısmı, yağmurun etkisiyle çöktü. Kayan toprak, yolun alt tarafındaki TOKİ Yenimahalle Ortaokulu'na ait binanın bahçesini ve arka girişini kapattı. Heyelan nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ulaşım ise alternatif yollardan sağlandı. Belediye görevlileri, bölgeye gelerek, incelemelerde bulunurken, heyelanın olduğu alan etrafında önlem alındı.

Mahallede oturan Hakkı Koç, heyelanın hafta sonu ve gece olmasının faciayı önlediğini belirterek, "Gece 23.00 sıralarında salonda oturuyordum. Bir ses geldi, sonra elektrik kesildi. Mahallenin gençleri, bizi uyardı. Bir de baktık ki yol göçmüş. İyi ki can kaybı olmadı. Geç saatte olması, faciayı önledi. Allah, bizleri korudu. Okul vaktinde olsaydı büyük bir facia olurdu. Buraya araçlar park ediliyordu. Onlar da gidebilirdi. Bu tehlikeyi gördük. Buranın böyle olacağı öncesinde belliydi; çünkü buranın su giderleri yoktu. Biz, burayı yapanlara göçme tehlikesi olduğunu söylüyorduk" dedi.

Yıldız Koç ise geceyi korku içinde geçirdiklerini anlatarak, "Müteahhit, bu yolu yaparken, yolun kayacağını söyledim. Bu gece çok korktuk. Gündüz olsaydı orada küçükler vardı. O minikler, hep bu girişte oynuyorlardı. Allah’ım korudu yine. Çok kötü. Bu, büyük bir heyelan" dedi.

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () -

FETÖ propagandası iddiasıyla yakalandı

Sosyal medya üzerinden aktif olarak Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY ) propagandası yapan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen Göksel A. gözaltına alındı.

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından sosyal medya üzerinden aktif olarak FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası yapan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen işsiz Göksel A.(35) polis tarafından evinde yakalandı. TEM polisi tarafından gözaltına Göksel A. sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirildi. Sosyal medya paylaşımlarının kendi ait olmadığı söyleyen Göksel A. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gözaltına alınan şüphelinin adli tabipliğe ters kelepçeli getirilişi

- Şüphelinin sorulara verdiği cevap

- Sağlık kontrolü sonunda polis arabasına bindirilmesi

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, )

Develer Efeler diyarında güreşti

AYDIN'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde 150 namlı deve kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin oluştuğu güreşler öncesinde, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, güreşleri izlemeye gelenleri selamlayıp, karanfil attı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen deve güreşleri Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki Ayter Deve Güreşi Alanı'nda gerçekleşti. Arenada Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 150 pehlivan deve güreşti. Ücretsiz yapılan deve güreşine ilgi de yoğun oldu. Yaklaşık 5 bine yakın güreşsever,

sabahın erken saatinden itibaren alanı doldurdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu deve güreşi alanına CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Hüseyin Yıldız, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, CHP'li ilçe belediye başkanları, muhtarlar ile birlikte geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları selamlarken, çok sayıda karanfili de deve güreşi izlemeye gelen vatandaşların üzerine attı.

Güreşlerin başlamasıyla heyecan daha da arttı. Develer arenada kıyasıya mücadele verdi. Pehlivan develerin bir çoğu 10 dakika süren mücadeleye rağmen rakipleri ile yenişemeyip, berabere kalarak ayrılmak zorunda kaldı. Vatandaşlardan bazıları soğuk havaya rağmen güreşleri piknik yaparak izledi.

Müsabakaların sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deve güreşlerinden görüntü

-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vatandaşları karanfil atarak selamlası

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

Şanlıurfa’da husumetli aileler barıştı

ŞANLIURFA’da, Suriyeli ve Türk aileler arasında bir kişinin öldüğü kavgayla başlayan husumet, barışla sonuçlandırıldı.

Geçen 14 Ekim günü Yardımcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 2004 yılında Şanlıurfa´ya yerleşen Suriyeli aile ile Türk aile arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu kadın yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlayan husumetin kavgaya dönüşmemesi için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile yöredeki kanaat önderleri aracı oldu. Ailelerin ikna edilmesi üzerine bugün Yardımcı Mahallesinde tören düzenlendi. Törende konuşan ve barışa aracılık eden Eyyübiye Belediye Başkanı Ekinci, "Kanaat önderleri ile beraber iki aile ile görüştük ve husumetin sonlandırılması gerektiğini söyledik. Bu girişimimizi karşılıksız bırakmadıkları için iki aileye teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tokalaşan ve sarılan iki aile fertleri, duanın edilmesinin ardından birlikte yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Törene katılan aileler

- Ailelerin tokalaşması ve dua edilmesi

- Mehmet Ekinci'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

Nazilli'de güvercin tutkunları festivalde buluştu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Güvercin ve Kanarya Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500 kuş tutkununun getirdiği toplam 1000 güvercin ile gerçekleştirildi.

Nazilli Katlı Otoparkı'nda düzenlenen 4. Nazilli Güvercin ve Kanarya Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından getirilen 1000 güvercin arasında en büyük ilgiyi Osmanlı Dönemi'nde, padişahların ve şehzadelerin besledikleri 'Hünkar' cinsi güvercinler, çekti. 500 güvercin tutkunu tarafından getirilen toplam 1000 güvercinin çeşitli kategorilerde yarıştığı festivalde konuşan Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Şimşek, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek, her geçen yıl katılımın arttığını belirten Şimşek, güvercin seven dostlarıyla buluştukları bu festivali bundan sonraki yıllarda da devam ettireceklerini kaydetti.

MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, güvercin sevgisinin bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, "Bu işi severek yaptığınız zaman sizlere aynı zamanda bir gelir kapısı da olabiliyor. Güvercin sevgisi sınır tanımıyor. Buradaki dostluğu gördükçe insan gerçekten duygulanıyor. Neredeyse Türkiye'nin dört bir yanından güvercinler getirilmiş. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan Dernek Başkanımız Murat Şimşek, ekibi ve destek veren hobicileri yürekten kutluyorum. Biz Nazilli Belediyesi olarak özellikle hayvan severlerimizin bu tür etkinliklerine destek veriyoruz. Hem ilçemizin tanıtılması hem de hayvan severlerin burada buluşarak kaynaşmasını sağlamak istedik. Ben de bir güvercin besleyen ve güvercin seven olarak festivali çok beğendim" dedi.

Başkan Alıcık, festivali düzenleyen Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği'ne katkıda bulunmak için festivale Eskişehir'den katılan

Muharrem Tuna'nın 'Safran' adını verdiği özel tür olan bir çift güvercin için yapılan açık artırmayı 5 bin lira ile kazandı. Başkan Alıcık, parayı ödemesine rağmen kuşları almayarak sahibine geri iade etti.

Muharrem Tuna, mezatta açık artırmaya çıkan güvercin ırkını 8 ayrı türün saflaştırılmasıyla 7 yılda elde ettiğini belirtip, "2018 yılında güvercin severlerin hizmetine sunacağız. Bu güvercinler Türkiye'de sadece ben de var. 'Safran' adını verdiğimiz bu güvercin türüne yakın zamanda patent alacağız. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte ırkın Türkiye geneline dağılması için satışlarımız başlayacak. Şu anda sadece tanıtım yapıyoruz. İnşallah bu güvercin ırkımızla da yakın zamanda Türkiye yeni bir yerli markaya daha kavuşacak" dedi.

Yarışmada, çeşitli kategorilerde dereceye giren güevincin sahipleri plaket ve kupa ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Festivalden görüntü

-Güvercinlerden görüntü

- Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Şimşek ile röp.

-MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile röp.

-Safran cinsi bir çift güevircinin mezat ile satılması

-Mezatı MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın kazanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

