DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ÖZEL EKİPLER MAÇKA’DA TERÖRİST AVINDA



TRABZON'un Maçka İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerin saldırında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edildiği olayın ardından Kaçan terörist grubu yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyonlar sürüyor. Özel birlklerin de katıldığı operasyonlarda Doğankent-Kürtün mevkii Gümüşhane kırsalında kaçan terörist gruba ilişkin kestirme alması üzerine ekipler helikopterle bölgeye intikal etti.Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve Jandarma Özel Harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor.

SEÇKİN BİRLİKLER ARAZİDE

Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye Ankara’dan Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekipleri gönderildi. Jandarma Genel Komutanlığı seçkin birliklerinin kırsalda 15 gündür yürüttüğü operasyon çalışmalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde özel ekiplerin dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış taradıkları gözlendi.

TERÖRİSTLERDEN KESTİME ALINDI

‘Eren Bülbül’ adı verilen operasyonda öğle saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerince 3 kişi oldukları tahmin edilen terörist grubun kente 120 kilometre uzakta bulunan Doğankent-Kürtün mevkii Gümüşhane sınırı kırsalında telsiz kestirmesi alındı. Bunun üzerine bölgede bulunan özel ekiplerin helikopterle bahse konu kırsala giderek arama-tarama faaliyetlerini bu noktalarda yoğunlaştırdığı öğrenildi.

EKİPLER BAKAN SOYLU’YA NETİCE HABERİNİ VERMEK İSTİYOR

Bu arada Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak faaliyet göstereceği öne sürülen JOPER ve JÖAK timlerinin silahlı saldırı sonrası kaçan terörist grubu etkisiz hale getirerek bu haberi Kurban Bayramı için memleketinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ile beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’ vermeyi hedefliyor.

Görüntü Dökümü

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-Sosyal medyada paylaşılan operasyon görüntüsü

(Haber-Kamera: FATİH TURAN/

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2)FİLİZ AKER'İN AŞK YAŞADIĞI İLERİ SÜRÜLEN ŞEMSİ DENİZER'İN KARDEŞİNDEN TEPKİ

İSTANBUL'da ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden eski manken Filiz Aker'in, 1999'da öldürülen Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Şemsi Denizer ile uzun süre aşk yaşadığı iddiasına Denizer'in kardeşi Şennur Sarıbaş tepki gösterdi. Ağabeyinin 4 Ocak 1991 tarihindeki büyük madenci yürüyüşü ile popüler olduğunu ve 1999'da öldürüldüğünü hatırlatan Sarıbaş, "O dönemde popüler insanların etrafında çok mankenler, insanlar olurdu. Öyle hızlı yaşadığı bir dönemdi o zaman. Filiz Aker de o insanlardan biri. Özel bir insan değildi." dedi.

4 Ocak 1991 yılında Zonguldak’tan Ankara’ya yapılan Bolu'nun Gerede İlçesi'nde sona eren büyük madenci yürüyüşü ile tanınan ve ardından Türk-İş Genel Sekreteri olan GMİS Genel Başkanı Şemsi Denizer, 6 Ağustos 1999'da Zonguldak'taki evinin önünde eski korumasının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Şemsi Denizer, Filiz Aker ile 1993 yılında Maksim Gazinosu’da birlikte gazetecilere yakalandı. O dönem gündeme gelen aşk dedikoduları üzerine Filiz Aker, evinde yaptığı basın toplantısında, "Onu bir ağabey, bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir yakınlık hiçbir zaman olmadı." dedi.

DENİZER'İN RESSAM KARDEŞİ KONUŞTU

Filiz Aker'in yeğeni Gürbüz Acar’ın verdiği bir röportajda, "Teyzemin Şemsi Denizer ile arası çok iyiydi. 10 yıl birlikte oldular. Tarabya otelinde kalırlardı. Şemsi’ye bir çanta para getirtirdi. Büyük bir aşk yaşadılar." sözlerine Denizer'in Zonguldak'ta yaşayan ressam kardeşi Şennur Sarıbaş tepki gösterdi. Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Sarıbaş, ağabeyinin özel ilişkileri konusunda çok fazla bilgisinin olmadığını söyledi. Filiz Aker'i o dönem ağabeyiyle adının aşk dedikodularına karışması ve basında fotoğraflarının yer alması üzerine tanıdığını anlatan Sarıbaş, şöyle dedi:

"Ağabeyim ünlü olduğunda grevi başardığında 40 yaşında gencecik bir adamdı. 48 yaşında zaten öldürüldü. Doğrusu bir tetikçiye öldürtüldü. O dönemde popüler insanların etrafında çok mankenler, insanlar olurdu. Öyle hızlı yaşadığı bir dönemdi o zaman. Filiz Aker de o insanlardan biri. Özel bir insan değildi. Özel bir insan olsaydı biz bilirdik. O dönem basına yansımıştı. Futbolcuların, ünlü insanların çevresindeki insanlar gibi biriydi, özel biri değildi. Filiz hanımın yeğeni '10 yıl birlikte oldular' diyor. Gülüyorum ben buna çünkü Şemsi Denizer 40 yaşında büyük grevi gerçekleştirdi. 48 yaşında vefat etti. Zaten arada 7-8 yıl var. 10 sene yoktu. Grev öncesinde de sadece bir sendikacıydı, ünlü değildi. Yani Filiz Aker gelmiş geçmiştir. Popüler diye öyle olmuştur. Bütün gazeteciler ağabeyimin peşindeydi. Bir de zenginlik hikayesi çıkardılar. Ben özel biri olmadığını biliyorum. 'Yoktur' demiyorum. Gencecik yakışıklı adam o zamanlar. Beni söylenen sözler incitiyor. İnsanların incitici konuşmasını kınıyorum. Denizer önemli bir şahsiyet. 'Çantalar dolusu para getirdi' iddiası da komik olmuş bence. Belki ihtiyaçlarını karşılamıştır. Şimdi aileyi incitmek istemiyorum. Ortada bir vefat olayı var." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şennur Sarıbaş'ın konuşması

-Şennur Sarıbaş'tan detaylar

Süre: (6.09) Boyut: (196 MB)

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()

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3)MHP'Lİ TANRIKULU, İZMİR'DE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

MHP İzmir İl Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine katılan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, ekonomiden dış politikaya, belediyenin faaliyetlerine kadar her alanda değerlendirmelerde bulundu, eleştiriler getirdi. MHP İl Başkanlığı binasındaki bayramlaşma öncesinde, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu açıklamalarda bulundu. Ahmet Kenan Tanrıkulu, bazı siyasi çevrelerin ısrarla kabul etmemesine rağmen Türkiye'nin zorlu, sosyal ve ekonomik maliyeti oldukça ağır terörle mücadele sürecinin sürdüğünü söyleyip, "15 Temmuz sonrası, bu gerçeğin daha da ağırlaştığını gören Milliyetçi Hareket Partisi, çok yönlü mücadelede devletin yanında, birlik içinde olunması gerekliliğini defalarca vurgulamış ve politikalarını da buna göre sürdürmektedir" dedi.

"DIŞ MİHRAKLAR TÜRKİYE'Yİ ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye'de siyasetin, halen siyaset dışı mihraklar tarafından şekillendirilmeye çalışıldığını söyleyen Tanrıkulu, "Bu demokrasi dışı faaliyetler, gerek bazı medya kanallarıyla, gerekse yabancı sivil toplum kuruluşlarının ülkemizde gerçekleştirdiği faaliyetlerde açıkça görülmektedir. Bunlar akıllarınca siyasi kurumları yıpratmaya çalışmakta, diğer yandan ise bazılarını parlatmaktadırlar. Eğer demokrasiye inanç tam ise tüm dünyada olduğu gibi bu tür faaliyetler ilgili kurumlar tarafından esasen tam olarak irdelenmeli, milletimizin siyasi değerlerine, siyasi tercihlerine saygı gösterilmesi sağlanmalıdır. Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu zaman aralığında, Milliyetçi Hareket Partisi için siyasi polemik yaratmak isteyen, siyasette kavga ve kutuplaşma arayışında olan kim varsa art niyetlidir ve dikkatle izlenmelidir diyoruz. Bu dönemde yapıcı muhalefet anlayışından uzaklaşıp, Türkiye'yi batılı medya kuruluşlarına şikeyet ederek, ekonomik anlamda zarar görmesini bekleyenleri Türk insanı affetmeyecektir" dedi.

ABD'nin YPG politikasını da eleştiren Ahmet Kenan Tanrıkulu şunları söyledi: "YPG'ye, PKK'ya verilmiş silah ve mühimmat desteği artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, Türkiye'ye alenen husumet görünümü ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Almanya, kendisini AB'nin patronu olarak görmekte, Türkiye karşıtı terör örgütlerini desteklemekte, açıktan Türkiye düşmanlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin iç tartışma ve anlaşmazlıklara gömülmesini projelendirenler, eş zamanlı olarak da çevremizde korsan terör devletinin temellerini de atmaya çalışmaktadırlar. İdlip'te şer oyunu sahnelenmektedir. Suriye'deki belirsizlik ise devam etmektedir."

EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda da bulunan Ahmet Kenan Tanrıkulu, "2016 yılını kötü rakamlarla sonlandıran Türkiye ekonomisi 2017 yılında çok fazla umut vadetmemektedir. Bir yandan yüksek enflasyon vatandaşımızın alım gücünü düşürürken, diğer yandan KGF kredileriyle iç piyasada duran nakit akışını canlandırma çabaları sonuç vermemiştir. İşsizlik artmakta özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizin işsizlik oranı yüzde 20'lere dayanmıştır. İşsizlik verilerinde kadın olgusu rekor kırmaktadır. Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 31'lere çıkmıştır. İstihdam teşviklerinin bir işe yaramadığı İŞKUR verilerinden net olarak görülmektedir. İŞKUR'a göre Ocak-Mayıs 2017 döneminde işe yerleştirmede 2016'nın aynı dönemine göre sadece 52 binlik artış söz konusudur. Türkiye, halen dünya ticaret pazarından aldığı payı artıramazken, Japonya'nın bir kilogram ihracatının değeri 3.8 dolar iken, Türkiye'nin 1.4 dolardır. Bunu artırmanın yolu da yüksek teknolojili ürün ürütebilmekten geçmektedir. Yoksa İzmir'in ilk 6 aylık ihracatının 2016'ya göre sadece yüzde 2'lik artış göstermesi İzmir'i şaha kaldıracak bir gelişme değildir. Halen yürürlükteki teşvik sisteminin getirdiği haksız rekabetin olumsuzluklarını yaşayan ve 15 yıl öncesine göre hak ettiği kamu yatırımlarını alamayan İzmir, yıllardır dile getirilen marka kent konumuna gelememektedir. Oysa İzmirli girişimci cesur, atak ve iş yapma becerisi son derece gelişmiştir. Sihirli bir el değil, ekonomi yönetiminin göstereceği güçlü destekle, ekonomik bakımdan atılım yapmaya en hazır şehrimizdir" dedi.

"İZMİRLİLER BEZDİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 97 milyon dolar hazine garantili, 11 milyon TL de Hazine'ye borcu olduğunu belirten Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Bunun yanı sıra İZSU'nun da Hazine'ye 19 milyon TL borcu bulunmaktadır. Büyükşehir yasasıyla belediyeye devredilen mahalleler bu devasa borçların karşılığı belediye hizmetlerini halen yeterince alamamaktadırlar. Dönüp bakıldığında ortada gelişmiş bir belediyecilik anlayışı değil, emeğin karşılığını veremeyen ve İzmirlileri günlerce vapur ulaşımında sıkıntıya sokan, başarısız kentsel dönüşüm projesine talibi çıkmayan, çöp ve stat sorunlarını çözememiş, trafiği artık tüm İzmirlileri bezdirmiş, alt yapısı yetersiz kent görünümünden kurtulamayan bir İzmir var karşımızda. Oysa İzmir'in yaşam kalitesini arttıracak, gerçek anlamda hizmetlere ihtiyacı bulunmaktadır" diye konuştu.

ALPEREN BİZİM FIRAT ÇAKIROĞLUMUZ'DUR

İzmir'in Çiğli ilçesinde servis minibüsünde unutulunca hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ailesine de parti olarak destek verdiklerini söyleyen Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Bu acı olaydan sonra Sayın Genel Başkanımız acılı ailemizle telefonla görüşerek taziyelerini bildirmiştir. Aileye her türlü hukuki ve manevi desteği vereceğiz. Alperenimiz de bizim Fırat Çakıroğlumuz'dur. Fırat'ın hukuki sürecini nasıl takip ettiysek, Alperen'in ölümüne neden olan sorumluların da, en ağır cezayı alması için gereken hukukî mücadele verilecektir. Alperen'in yaşamına mal olan sorumluların ortaya çıkarılması, haklarında cezai müeyyidelerin başlatılması ve bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için denetimlerin artırılması konusunda TBMM'de üç ayrı Bakan'a, yazılı soru önergeleri vererek, bu olayı Meclis'e taşımış bulunmaktayım. Her alanda yürürlükteki mevzuata aykırı davranış ve eksiklikler insan canına mal olmaktadır. Bu yüzden tüm kurumlar ilgili alanlarında denetimlerini sık ve gerektiği şekilde yapmalıdır" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu'dan sonra söz alan İl Başkanı Necat Karataş ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar herkesin bayramını kutladı. Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

Görüntü Dökümü

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- Basın toplantısından görüntü

- Katılanlardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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4)AYVACIK'TA 49 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 49 kaçak yakalandı. Ayvacık'ın Bademli Mevkisi'nden dün (cuma) saat 23.00 sıralarında lastik bot ile denize açıldıkları belirlenen kaçaklar, kıyıdan 2 mil açıkta Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-80 Botu tarafından tespit edildi. Durdurulan botta bulunan ve yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen tamamı 49 Suriyeli yakalandı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçaklar, sahil güevirnlik botuna alınıp, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçakların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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5)İREM DERİCİ'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı İrem Derici,"Memleketçe çok manyak günlerden geçiyoruz. Herkes farkında, herkes kafayı yedi. Aklıselim insan kalmadı" dedi.

Şarkıcı İrem Derici, Kemer İlçesi'nde bir gece kulübünde konser verdi. Şarkıcının hayranları konserden saatler önce gece kulübünün kapısında bekleyerek kapıların açılmasını bekledi. Yerli tatilcilerin yanı sıra yabancıların da ilgi gösterdiği gece, DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go go dansçılarının şovlarıyla başladı. Saat 02. 00'de sahneye çıkan İrem Derici, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Sevilen şarkılarını söyleyen sanatçıya izleyenler de eşlik etti.

Şarkı aralarında sohbet eden İrem Derici, izleyenlerin bayramını kutladı. Hayranlarına "Bütün dualarınız kabul olsun" diyen Derici, "Memleketçe çok manyak günlerden geçiyoruz. Herkes farkında. Sırf memleketçe değil ülkece. Herkes kafayı yedi. Aklı selim insan kalmadı. Bayram bize uğurlu gelsin. Önce sevdiklerimize sonra da akıl sağlığımıza mukayyet olacağımız günler bizi bekliyor efendim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Go go dansçısı ve içeriden görünüm

Dj Arda detay

İrem Derici sahnesi

İrem Derici konuşma ve ardından şarkı

Gene detay

İrem Derici konuşma

136 MB /// 04:16"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -