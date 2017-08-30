DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KASTAMONU'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 19 YARALI

KURBAN Bayramı tatili için İstanbul'dan Kastamonu'nun Hanönü İlçesi'ne gidenlerin içinde bulunduğu midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Taşköprü-Hanönü yolunun Hamzaoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Hurşit Ekinci yönetimindeki 34 ZN 7918 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Midibüste bulunan 11 yaşındaki Hüseyin Efe, 12 yaşındaki Kaan, 15 yaşındaki Eren, 34 yaşındaki Fatma, aynı yaştaki Reyhan, 47 yaşındaki Beyhan, 37 yaşındaki İsmail Ekinci, 2 yaşındaki Yağız Efe Aşıkcı, 41 yaşındaki Nuray Altunkaya, 45 yaşındaki Yaşar Göktaş, aynı yaştaki Mustafa Serçe, 30 yaşındaki Döndü Yılmaz Serçe, 5 yaşındaki Tuğba Tanem Aşıkcı, 34 yaşındaki Nedim Çatal, 64 yaşındaki Şükrü Şahin, aynı yaştaki Birgül Şenol, Sena Sultan Serçe, 41 yaşındaki Selami Akça ve 17 yaşındaki Gamze Altunkaya yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazıları daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Midibüste bulunanların İstanbul'dan bayram tatili için Hanönü İlçesi'ndeki yakınlarının yanına gittikleri öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Polisin çalışması

-Devrilen midibüs

-Yol

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),()

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2)KIRIKKALE'DE 30 AĞUSTOS COŞKUSU, ŞEHİTLİKTE DUYGUSAL ANLAR

KIRIKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı renkli görüntülere neden olurken, şehitlik ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Anıtı'na konulan çelenkler sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde halk oyunları gösterisi ve şiirler okundu, resmi geçit töreni yapıldı.

Kırıkkale Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ve Kurban Bayramı öncesi ziyaret düzenlendi. Ziyarete Vali Mehmet İlker Haektankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri erkan, il müdürleri, sivil toplum örgütleri, şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı. Kuran-ı Kerim okunup, dua edildikten sonra Vali Haktankaçmaz ve beraberindekineler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktılar

BAYRAMDA MEZAR TAŞLARINA SARILIYORUZ

15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olan Özel Hareket Polisi Hakan Yorulmlaz'ın annesi Hamide Yorulmaz, duygu dolu anlar yaşarken tepkilerini dile getirdi. Şehidin babası İsmail Yorulmaz ise, "Oğlum nur içinde yatsın. Ancak bayram günleri geldikçe mezarındaki taşlara sarılıyoruz, yokluğunu hissediyoruz. Herkes bayramda çocuğuna, biz de mezar taşlarına sarılıyoruz. Memleketimize, milletimize, canımıza kast ettiler, ocağımızı batırdılar. Allah onları kahretsin, şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ise açıklamasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı birlikte kutladıklarını belirterek, " Her iki bayram vesilesiyle bugün aziz şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik, karanfil bıraktık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyordum. Bizlere bu mukaddes toprağı emanet bırakanların hangi fedakarlıkları yaptıklarını biliyoruz. Bu bilinçle bizler şehitlerimizi ve şehit yakınlarımızı, gazilerimizi ziyaret ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 30 Ağustos Zafer Bayramından görüntüler

- Şehitlik den görüntüler

- Şehit Hakan Yorulmaz ın anne ve babasının açıklamaları

- Vali ile röportaj

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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3)DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA BÜYÜK ZAFERİN 95'İNCİ YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu gün kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, coşkulu geçti. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kutlamalarda, renkli görüntüler ortaya çıktı.

ELAZIĞ

Elazığ’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Öğretmen Evi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, valilikte tebrikleri kabulünün ardından belediye önünde kutlamalar devam etti. Belediye önünde trafiğe kapatılan Malatya Caddesi'ndeki törende Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, vatandaşların bayramını kutladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın mesajı okundu. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı alanda az sayıda vatandaşlar, bayramı izlemeye gelirken, apartmanlar bayraklarla süslendi.

TUNCELİ

Tunceli'deki törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, çok sayıda askeri ve sivil yetkili ile vatandaşlar katıldı. Valilik önünde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasından sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün Türk ordusuna mesajı okunduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu ve tören sona erdi. Vali Tuncay Sonel ve Tuğgeneral Çolak, valilik makamında tebrikleri kabul etmesinden sonra etkinlikler sona erdi.

BATMAN

Valilik bahçesindeki törenlere Batman Valisi Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Albay Tuncay Aslan ve Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Turgut Özal Bulvarı'ndaki valilik binası karşında devam etti. Vali Deniz, Albay Aslan ve Belediye Başkanvekili Aksoy, halkın bayramını kutladı. Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi ise yöresel halk oyunları gösterisi, protokol üyeleri ve vatandaşlardan büyük beğeni toplatı. Kutlamara katılan küçük çocukların Türk Bayraklı gösterisi de büyük alkış aldı. Saygı duruşu esnasında bir kadının kucağındaki bebeğiyle saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.

BİNGÖL

Bingöl'de kutlamalar sabah saat 10.00'da valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine Vali Ali Mantı, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve askeri yetkililer katıldı. Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından tören sona erdi.

SİİRT

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Siirt'te de çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Törenler sabah erken saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlandı. Sunulan çelenklerin ardından Vali Ali Fuat Atik, Ganrizon komutanı Albay Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar eski Hükümet basını önüne geçerek burada yapılan etkinlikeri katıldı. Halk oyunları ve şiirlerin okunmasının arından tören son bulur iken tören akşam yapılacak olan resepsiyon ile devam edilecek.

ŞIRNAK

Şırnak'ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Buradaki törenin ardından Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şehir Stadı'nda yapılan tören alanına geçildi. Vali Aktaş, askerlerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İstihkam Yüzbaşı Caner Acar yaptı. Program, 400 metrelik zafer koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Gençlik Hizmetleri Gençlik gönüllüleri korosu seslendirdikleri şarkılarla büyük beğeni topladı. Okunan şiirler ve halk oyunları gösterisinin ardından yapılan askeri geçit töreni halktan büyük alkış aldı.

Görüntü Dökümü

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ELAZIĞ

Vali ve beraberindekilerin bayram kutlamaları

İstiklal marşından detay

Bayramı izlemeye gelen vatandaşlardan detay

Elinde bayrak olan çocuklardan detay

Apartmanlardaki bayraklar

Tören geçişi

BATMAN

Valilik bahçesinden görüntü

Çelenk bırakılması

Turgut Özal bulvarında çocukcukların bayrak gösterisi

Halk oyunları gösterisi

Halkın bayramını kutlanması

Tören geçidi

Detay

SİİRT

Atatürk anıtı önünde toplanan protokol üyeleri

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Çelenklerin sunulması

Eski hükümet konağına gelinmesi

Burada istiklal marşının okunması

Protokolün halkı selamlaması

Şiir ve konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

TUNCELİ

30 ağustos töreni görüntü dökümü:

protokolün gelmesi

vali Tuncay Sonel'in askerleri selamlaması

valinin Çelenk sunması

saygı duruşu istiklal marşı

güvenlik önlemlerinden görüntü

valilik makamında tebriklerin kabulü

Genel ve detay görüntüler

ŞIRNAK

-Çelenk sunma

-Valinin tebrikleri kabul etmesi

-Şehir stadında valinin asker ve vatandaşların bayramını kutlaması

-Yapılan konuşma

-Etkinliklerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-Şahismail GEZİCİ-Turan KOYUNCU-Aziz ÖNAL-Reşat YİĞİZ-Sekvan KÜDEN-Mehmet Yücel DURAK/TUNCELİ-ELAZIĞ-BATMAN-ŞIRNAK-SİİRT, ()-

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4)AVŞA'DA ZAFER BAYRAMI DENİZ'DE MOTORLARLA İZMİR MARŞI EŞLİĞİNDE KUTLANDI

ZAFER Bayramı nedeniyle Balıkesir'in Marmara İlçesi'ne bağlı Avşa Adası'nda bulunan ve Türk bayrağı asan motorlarla İzmir Marşı eşliğinde denizde tur atıldı.

Zafer Bayramı katlaması, Avşa Adası'nda bulunan bir grup tatilcinin Atatürk Büstü önünde sabah toplanması ile başlandı. Burada saygı duruşunda bulunan kalabalık daha sonra İstikal Marşı'nı okudu. Törenler daha sonra ada da bulunan ve Türk bayrağı açan küçük ve büyük motorların İzmir Marşı eşliğinde denizde tur atması ile devam etti. Tatilciler ilgiyle izledikleri bu geziyi alkışlayarak destekledi. Avşa Adası'ndaki kutlamalara bu akşam fener alayı ile devam edilecek

Görüntü Dökümü

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Denizde motorların konvoyu

İzmir marşının okunması

Detaylar

Emir YILDIZ/MARMARA(BAlıkesi)()-

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5)ZAFER BAYRAMI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

KAHRAMANMARAŞ'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şehit yakınları şehitliği ziyaret etti. Mezarı temizleyip dua eden şehit babası Mehmet Bursalı ile şehit ağabeyi Davut Yılmaz, birbirlerine sarılarak şehitler için birlikte gözyaşı döktü.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ilk tören Atatürk Meydanı'nda düzenlendi. Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cemal Tanrıverdi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar şeyh Adil Mezarlığı'na geçerek şehitliği ziyaret etti. Saygı atışının yapılıp Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ziyarette şehitlerin mezarları ziyaret edip karanfil bırakıldı.

"KURBAN BAYRAMI GELİRKEN SERKAN'IMI KURBAN VERMİŞTİM"

Protokolün dışında şehit yakınları da şehitlikteydi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bunlardan biri olan Mehmet Bursalı, Mezardaki otları temizleyip mermerini silen şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bunlardan biri olan Mehmet Bursalı, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde terör örgütü PKK'lıların 5 Eylül 2016'da düzenlediği saldırıda 25 yaşında şehit olan oğlu Piyade Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın mezarı başında dua etti. Mezarındaki otları ve çöpleri temizleyen baba Bursalı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Acısının hala taze olduğunu ve hiç dinmediğini belirten baba Bursalı,"Bugünler bizim eksik olduğumuz günler ve yarın da Kurban Bayramı. Yine Kurban Bayramı gelirken Serkan'ımı da kurban vermiştim. Bir yılını doldurdu, buruk bayram. Dudaklarımız da iki cümle, 'Vatan sağolsun' diyoruz. Acımızı içimize gömüyoruz, sağolsun devletimiz yanımızda. Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımız sağolsunlar her bayram yalnız bırakmıyorlar. Acılarımız dinmiyor ama bir nebze de olsa dindirmek için bizleri yalnız bırakmıyor" diye konuştu.

"RÜYAMA GİRİP, 'AĞABEY NİYE GELMİYORSUN' DEDİ"

Davut Yılmaz da 10 Nisan 2016'da şehit olan özel harekat polisi Serkan Yılmaz'ın mezarı başında dua etti, mezar taşını yıkadı. Eline aldığı bezle mezarı silen Yılmaz gözyaşı döktü. 26 Mart'ta kardeşinin nişanlandığını, 10 Nisan'da da şehit olduğunu belirten Yılmaz, mezardan ayrılırken şehit babası Mehmet Bursalı yanına geldi. Bursalı ve Yılmaz sarılıp birlikte gözyaşı döktü. Kardeşini çok özlediğini söyleyen Davut Yılmaz, "Gece rüyama girdi kardeşim 'Ağabey iki gündür niye hiç yanıma gelip gitmiyorsun' diyor. Geldim işte. Kime ne diyeceksin, ateş düştüğü yeri yakıyor. 26 yaşındaydı, nişanını yapmıştık" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Özkan'ın çelenk sunması

- Saygı duruşu

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Şehitlik ziyareti

- Şehit yakının dua etmesi

- Mehmet Bursalı'nın mezarı temizlemesi

- Bursalı'nın konuşması

- Bursalı'nın mezar taşındaki fotoğrafı öpmesi

- Davut Yılmaz'ın kardeşinin mezarını temizlemesi

- Yılmaz'ın mezar taşındaki fotoğrafı öpmesi

- Yılmaz ve Bursalı'nın sarılıp ağlaması

- Yılmaz'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 256 MB

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6)TRAKYA'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, CHP Edirne milletvekilleri Erdin Bircan, Oktay Gaytancıoğlu,, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Atatürk anıtındaki törenin ardından Vali Özdemir, makamında Belediye Başkanı Gürkan ve Tuğgeneral Afgün ile birlikte tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları törenleri Talatpaşa Caddesi'nde devam edildi.

ASKERİN BOTUNU KOMUTANI BAĞLADI

Edirne'de 65'nci Mekanize Piyade Tugayına bağlı birlik Atatürk Anıtı önünde tören sonrası resmi geçit için Talatpaşa Caddesi'ne yürüdü. Askerlerin birinin ayağındaki botun bağcığı çözüldü. Bu sırada tören mangasında yürüyen asker zorlandığını fark eden komutanı askerin yürümesine devam etmesini söyleyerek eğilip askerin botunu bağladı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar arasında duygusal anlar yaşandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün'ün tören aracıyla halkı selamlamasının ardından askeri geçişlerle devam etti. Tören alanına çok sayıda vatandaş çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken bazı vatandaşlarda törene Aatatürk'ün resimlerinin bulunduğu tişört ile katıldı. Polis tören alanında çatı ve yüksek yerlerde güvenlik önlemi aldı.

TEKİRDAĞ'DAKİ ZAFER COŞKUSU

Tekirdağ'daki 30 Zafer Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Tekirdağ Valiliği önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik makamındaki tebriklerin kabul edilmesinin ardından tören, Hükümet caddesi üzerinde askeri birlikler ve öğrencilerin geçişiyle tamamlandı.

Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yel, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Öktem ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Vali Mehmet Ceylan makamda protokol üyeleri ve kurum müdürlerinin tebriklerini kabul etti. Hükümet caddesi üzerinde devam eden kutlamalarda, İstiklal Marşı'nın okunulması ile başlanan törende askeri birlikler ve öğrencilerin tören geçişleri yapıldı. Askeri araca binen Vali Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne alandakilerin Zafer Bayramını kutladı. Tören, şiir ve folklor gösterisinin ardından son buldu.

ÇORLU'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki kutlama törenleri Kaymakam Levent Kılıç, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ünal Baysan'ın katılımıyla Atatürk Anıtı'na yapıldı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının Atatürk Meydanı'ndaki tören sona erdi. Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulün ardından Atatürk Meydanı'ndaki törenlere geçildi. Törene Kaymakam Levent Kılıç, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Belediye Başkanı Ünal Baysan katıldı. Halkın ve öğrenciler ile tören birliklerinin bayramının kutlanmasının ardından folklor gösterisi ve şiirler okundu, askeri geçiş töreni yapıldı.

KIRKLARELİ'DE ZAFER BAYRAMI

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95'nci yıldönümü, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törenlere saat 09.00’da Demokrasi ve Özgünlük Meydanındaki Atatürk Anıtına Vali Orhan Çiftçi, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Türk bayrakları göndere çekildi. Valilik makamında Vali Orhan Çiftçi, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından tebrikler kabul edildi. Kutlama törenlerine Demokrasi ve Özgürlük Meydanında devam edildi. Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından, törene katılanların bayramı kutlandı. Muhabere Yüzbaşı Uğur Murat Kiraz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmadan sonra, Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden iki öğrenci tarafından şiirler okundu. Şiirlerin okunmasından sonra yapılan resmi geçit ile tören sona erdi. Kutlamalara CHP Kırklareli milletvekili Vecdi Gündoğdu’da katıldı.



Görüntü Dökümü

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(EDİRNE)

-Atatürk anıtındaki tören

-Programa katılanlar

-Askerlerin yürüyüşü

-Askerin botunu bağlayan sivil komutan

-Resmi geçit törenine katılanlar

-Protokolün halkın bayramını kutlaması

-Resmi geçit töreni

-Genel görüntüler

(TEKİRDAĞ)

-Atatürk anıtına çelenk sunulması

-Saygı duruşu

-Valilik makamındaki tebrigat töreni

-Tören alanında yapılan geçir töreni

-Vali, belediye başkanı ve garnizon komutanının askeri araç üzerinde geçit yapması

-Törenden detaylar

(ÇORLU)

-Tören geçişi

-Protokolün halkın bayramını kutlaması

-Törene katılanlar

-Askeri erkan

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,()-

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7)SİVAS'TAN ARAKAN'DAKİ KATLİAMLARA TEPKİ

SİVAS'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri ve Memur-Sen İl Temsilciliği, Arakan'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Öğlen namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AGD üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde 'Nobel Barış Ödüllü Katliam', 'Kurban Kanından Çok Müslüman Kanı Akıyor' yazılı dövizler taşıyarak slogan attı. Grup adına açıklama yapan AGD Sivas Şube Başkanı Bülent Şimşek, Arakanlı Müslümanların insanlık dışı muameleye tabi tutulduğunu, yeni doğan bebekler ve küçücük çocukların tüyler ürpertici şekilde şehit edildiğini söyledi. Şimşek, "Müslümanlara karşı yaşamaktan bezdirme, işkence ve katliamlar sistematik bir şekilde uygulanmaktadır. Her türlü temel hakkı yok sayılan, topraksız ve kimliksiz olarak yaşamaya çalışan Müslümanlar tüm dünyanın gözleri önünde adeta sürek avına tabi tutulmaktadır. Kurban Bayramı için hazırlık yaptığımız bu günlerde, Arakan'da yüreklerimizi parçalayan bu tablo İslam ülkelerinin bir ve bütün olarak oluşturacakları bir İslam Birliğinin eksikliğinin bir kez daha nelere mal olduğunu göstermiştir. AGD mensupları olarak bu bizler bu yaşanan gelişmeler karşısında tarihe tanıklığımızın ve insanlara karşı sorumluluğumuzun gereği olarak en başta yöneticilerimizi ve bütün kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından Arakanlı Müslümanlar için dua edildi.

"ARAKAN'DAKİ KATLİAM DURDURULMALIDIR"

Arakanlı Müslümanlar adına bir açıklama da Memur-Sen Sivas İl Temsilci vekili Efe Zileli yaptı. Zileli, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında Arakanlı Müslümanlara karşı Budistler tarafından katliam yapıldığını söyledi. Zileli, "Ordu güçleri ve Budist rahipler öncülüğünde şiddeti giderek artan ve yaygınlaşan saldırılar sonucunda son üç günde Arakan'ın çeşitli köylerinde en az 2-3 bin Müslüman'ın katledildiğine ve 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiğine dair vahim haberler ulaşıyor. Bizler Memur-Sen olarak, Myanmar hükümetini ve sessiz kalan her kurum ve ülkeyi kınıyoruz. Arakanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Arakan için insani yardım ve diplomasi konusunda ciddi adımlar atılması için çağrıda bulunuyor ve bu konularda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu bütün kamuoyuna, ilgili ve yetkili herkese duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-AGD üyelerinin görüntüsü

-Açılan dövizler

-Grup adına açıklama

-Memur-Sen'in açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(166 mb)

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8)GAZİANTEP'TE, ARAKAN PROTESTOSU

GAZİANTEP'te, bazı sivil toplum kuruluşları, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Öğle namazının ardından Ulu Cami önünde toplanan çeşitli STK'lara üye 50 kişilik grup, ellerinde Arakan'da yaşanan olayların yer aldığı fotoğraflar taşıyıp, tepki gösterdi. Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Özcan Fidan, bayram sevinci yaşanacak günlerde Arakan'da Müslümanların katliam ile karşı karşıya kaldığı söyledi. Arakan hükümetinin Myanmar'daki Müslümanları topraklarını terk etmeye zorlandığını belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda Arakan'daki Müslümanlar benzer katliama maraz kalmış, tüm İslam ülkelerini ve uluslararası kuruluşları Mynmar hükümetine karşı yaptırım uygulamaya davet etmiştik. Bugün yaşanılan süreç Myanmar hükümetine gösterilen tepkinin ve uygulanan yaptırımların son derece cılız olduğunu göstermektedir. Çağrımızı buradan bir kez daha yeniliyoruz; başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri yönetimleri kararlı bir biçimde harekete geçmelidir. Uluslararası insani yardım kuruluşlarının Arakan'a giriş ve yardımlarının ulaşması garanti altına alınmalıdır. Arakanlı Müslümanların can emniyeti, ekonomik hakları, inanç hürriyetleri, eğitim hakları, kültürel hakları garanti altına alınmalıdır."

Kalabalık, açıklamanın ardından dua ederek dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan grup

- Özcan Fidan'ın basın açıklamasını okuması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ahmet SOYDOĞAN -Kamera: Mustafa KANLI GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154 MB

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9)6 BİN USKUMRU İKRAM EDİLDİ

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde düzenlenen Ereğli Balık Festivali'nde av sezonuna hazırlanan balıkçılar ithal edilen 6 bin uskumruyu pişirerek vatandaşlara ikram etti.

Karamürsel Ereğli'de balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı nedeniyle balıkçılar bayramın 3'üncü denize açılacak. Kurban Bayramı'nın 4'ncü günü Ereğli Balık Hali'nde balıklar satışa sunulacak. Bugün, Karamürsel Belediyesi'nin organizasyonu ile Ereğli Balık Festivali düzenlendi. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Ereğli sahiline gelirken, mangalların başına geçerek balık pişirdi. Balıkçılar mangallarda ithal edilen 6 bin adet uskumruyu pişirerek ekmek arasında vatandaşlara ikram etti. Vatandaşlar mangalların önünde sıraya girerek aldıkları balık ekmekleri yedi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yeni sezonun balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek, "Besmele ile başlıyoruz yeni sezona. Yeni sezon balıkçılarımıza hayırlar getirsin. İnşallah kazasız belasız bol bereketli bir sezon geçirirler. Onlar kazanacak, vatandaşımız da bol ucuz balık yer" dedi.

Görüntü Dökümü

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Balıkların pişirilmesi

Sırada bekleyen vatandaşlar

Belediye Başkanı ile röp.

(Haber-Kamera: Soner GÜLEZER-KOCAELİ/

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10)ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YÜZEREK GEÇTİLER



ÇANAKKALE'de Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Boğazı Yüzerek Geçme Yarışı' bu yıl 31'nci kez yapıldı. Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi sahilinden denize giren yüzücüler, 3.5 millik parkuru Anadolu yakasındaki Çimenlik Kalesi İskelesi'nde tamamladı. Yarışın birinciliğini 39 dakika 34 saniyelik derecesiyle Turgut Esen elde etti. Çanakkale Rotary Kulübü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlediği Boğazı Yüzerek Geçme Yarışı bu yıl 31'nci kez yapıldı. Yarışa toplamda 622 kişi başvurdu, ancak yüzmeye ise 480 kişi katıldı. 436 kişi ise bitiş çizgisini gördü. Yüzücüler feribotla startın verileceği Eceabat İlçesi'ne götürüldü. Burada sahilde toplanan yüzücüler için saat 09.00'da start verildi. Sporcular, derece elde edebilmek için kulaç atarken, kıyasıya bir yarış yaşandı. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti. 3.5 millik parkurda yarışı tamamlama süresi 1 saat 45 dakika olarak belirlendi. Kuvvetli akıntı ve rüzgar nedeniyle bazı yarışçılar zor anlar yaşadı.

Yarışta genel klasmanda birinciliği 39 dakika 34 saniyelik derecesiyle Turgut Esen elde ederken, ikinciliği 40 dakika 42 saniyelik derecesiyle Deniz Emre Gürliyen, üçüncülüğü ise 41 dakika 22 saniyelik derecesiyle Duygun Yurteri kazandı. Kadınlar genel klasmanında ise birinciliği 41 dakika 46 saniyelik derecesiyle Nisa Kahriman, ikinciliği 43 dakika 16 saniyelik derecesiyle Tuanna Akgül ve üçüncülüğü ise 44 dakika 49 saniyelik derecesiyle F. Nahide Karamercan kazandı. Engelliler kategorisinde de birinciliği İsmet Ayık, ikinciliği Ziyap Ölker, üçüncülüğü ise Serkan Çevik kazandı.

Yarışta kadınlar genel klasmanında birinci olan İçdaşspor Kulübü yüzücüsü Nisa Kahriman, "Yarış güzel geçti. Rüzgar yüzme sırasında çok etkilemedi. Dalgalar çok fazlaydı, ama yinede çok zor değildi. Çanakkale Boğazı'ndaki yarışa ilk defa katılıyorum" diye konuştu.

Yarışı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.



Görüntü Dökümü

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-30 Ağustos yüzme yarışından görüntüler,

-Kadınlar genel klasmanda 1'nci olan Nisa Kahriman'ın konuşmasından görüntü,

-Yüzme yarışında dalga ve akıntıdan zorlanan yüzücülerden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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11)MARMARİS'TE KURBANLIKLARA İLGİ AZ

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde kurulan kurban pazarında satıcılar azalırken kurbanlıklara bakanların da sınırlı sayıda olması dikkat çekti.

Marmaris İlçesi'nin 8 kilometre çıkışında bulunan Günnücek Mevkiisi'nde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı'na kurulan hayvan pazarında bu yıl 13 satıcı yer aldı. Geçen yıl Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 30 kurban satıcısının bulunduğu pazarda bu yıl Van, Konya ve Afyonkarahisar'dan gelen 12 satıcı küçükbaş, biri de büyükbaş hayvan satmak için beklemeye başladı. Küçükbaş kurbanlıklar 1100 ila 1700 lira arasında fiyatla satılırken, büyükbaş hayvanlara ise 4 bin 500 ile 8 bin 500 lira arasında isteniyor. Koyun fiyatlarının yüksek olması nedeniyle pazarda keçilere de rağbet oldu. 35-45 kilogram arasındaki keçiler 750 ile 1000 lira arasında alıcı buldu.

Van'dan 80 koyun ile Marmaris Hayvan Pazarı'na gelen besici Mehmet Meydan, "Her geçen yıl hayvan pazarlarına talep düşüyor. Bir hafta önceden kurbanlık satışları başlar ve arife gününe kalmadan hayvanlar biterdi. Bu yıl fazla talep yok" dedi. Afyonkarahisarlı besici Ahmet Niyazi ise, "İnsanların alım gücü düştü. Bazıları da çeşitli kurumlara bağış yaparak tatile çıkıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kurban pazarından genel-ayrıntılı görüntü,

-Besici Mehmet Meydan ile röportaj.

(Toplam: 2 dakika 31 saniye-182 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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