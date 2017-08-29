DHA YURT BÜLTENİ-12

Adıyaman'da PKK operasyonu



ADIYAMAN'da, bombalı eylem yapacakları belirtilen terör örgütü PKK üyelerinin gizlendiği 6 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde konaklayan ancak bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nda halkın yoğun bulunduğu alışveriş, eğlence ve miting alanlarına sızarak 'canlı bomba' ya da araçlı saldırı yapılacağı yönünde istihbari bilgi alan polis, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Ekipler, özel harekat polisleri eşliğinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Girilen adreslerde arama yapan polis, kimseye ulaşamadı. Evlerde kalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()

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Numan Kurtulmuş, CHP'nin milletten özür dilemesini istedi

ÇANAKKALE Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek, sembolik mezarlara karanfil bırakan ve Fatiha okuyan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin Adalet Kurultayı'na katılan bazı kişilerin alkollü içki içmesi konusuna değinerek, "CHP'nin Adalet Kurultayı'nda şehitlerimizin ruhunu muazzep eden, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden, son derece çirkin, son derece seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkça kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki gezisine; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Şehitler Abidesi'ne gelen Bakan Kurtulmuş, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Tarihi Yarımada'nın Türkiye'nin turistik bakımından en önemli yerlerinden birisi olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı kurultay dolayısıyla ortaya çıkan yanlış görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü ve herkesin içinde çok ciddi kırılmalara neden olduğunu söyleyen Bakan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle şunu ifade etmek isterim; CHP bu Kurultay dolayısıyla Alan Başkanlığımıza müracaat etmiş, kendilerine tabii ki buranın tarihi misyonuna uygun, buradaki ruha uygun, Çanakkale şehitlerimizin manevi huzurlarında her türlü saygı ve ihtiram gösterilerek Kurultay yapılması için izin verilmiştir. Bu çerçevede de Kurultayla ilgili Alan Başkanlığıyla, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri arasında varılan bir mutabakat gereği bu alanda hiçbir şekilde taşkınlık yapılmayacağı, hiçbir şekilde alkollü içki kullanılmayacağı, hiçbir şekilde müzikli eğlence yapılmayacağına ilişkin bir mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler tarafından imzalanmış ve varılan bu mutabakat karşılığında bu alandaki Kurultayın bütün sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bırakılmıştır. Ama maalesef geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunu da yakından ilgilendiği son derece rahatsız edici, şehitlerimizin ruhunu muazzep eden, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden son derece çirkin, son derece seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumlular hakkında kendi partilerinin disiplin soruşturmalarını ve disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden millet olarak beklentimiz, ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir. Çünkü burada 250 bin şehidimiz yatıyor. Bu şehitlerimizin torunları, çocukları arasında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla onların da rahatsız olduğu, onların da rencide olduğu açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkça kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz. Ümit ederiz ki, en kısa süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi bu özrü diler. Gerçekten milletimizi derinden rahatsız eden, bu çirkin tablonun gereği yerine getirilmiş olur." Bakan Kurtulmuş daha sonra beraberindekiler ile Şehitler Abidesi önündeki sembolik şehitliği ziyaret etti. Mezarlara karanfil bırakan Kurtulmuş, şehitler için Fatiha okuyup, dua etti. Şehitlik çıkışında alana İstanbul'dan gelen Hasan ve Necla Yıldırım çiftinin 3 aylık çocukları Ozan Yıldırım'ı kucağına alıp sevdi ve aileyle fotoğraf çektirdi. Ardından Şehitler Abidesi'nin altında, gelen ziyaretçilere Çanakkale Runu'nu anlatan 57'nci Alay isimli oyun sergileyen Abdülkadir Sanat Tiyatrosu sahibi ve oyunda Atatürk'ü canlandıran Abdülkadir Katra, Bakan Kurtulmuş'a temsili bir 57'inci Alay Sancağı takdim etti. Bakan Kurtulmuş'un Tarihi Yarımada'daki ziyaretleri basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Numan Kurtulmuş'un Şehitler Abidesine gelmesi

-Numan Kurtulmuş'un açıklaması

-Numan Kurtulmuş'un sembolik şehitliklere karanfil bırakması

-Numan Kurtulmuş'un 57'nci Alay Sancağını teslim alması

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Nusaybinli esnaftan, elektrik kesintilerine tepki

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle iş yapamaz duruma gelen esnaf, kesintilere çözüm bulunmasını isteyerek, DEDAŞ yetkililerine tepki gösterdi.

Nusaybin'de yöre halkı tarafından Amerikan pazarı olarak bilinen elektronik pazarındaki esnaf, sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaşanan bu kesintiler, esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşları bezdirdi. Pasaj içerisindeki esnaflardan Hüseyin Aslan, öğlen saatlerinden itibaren kesilen elektriğin akşama kadar verilemediğini belirterek, "Bayram arifesinde elektrik kesintileri bizi mağdur ediyor. Bir haftadan beridir bu sorun var. Bugün çarşı merkezine sadece yarım saat elektrik verilmiş. Elektrik firmasını arıyoruz net bir cevap alamıyoruz. Kesintiler son iki haftadır giderek arttı" dedi. Pasaj içerisindeki bir başka esnaf Mehmet Beşir Ayaz ise, sabah başlayan kesintilerin akşam saatlerine kadar sürdüğünü ifade ederek, kesintiler bayram arifesinde rısklarına mani odlunu anlattı. Aynı pasajdaki esnaflardan Diyadin Alp da, elektrik kesintilerinden dolayı esnafın bazen yarım gün işyerlerini kapatmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Nusaybin'de 134 gün süren sokağa çıkma yasağından sonra henüz toparlanamadık.Bazı esnaflarımız elektrik kesintilerinden dolayı işyerlerini doğru dürüst açamıyor. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Nusaybin esnafı olarak Valiye ve Kaymakama sesleniyoruz, bu özel elektrik firması halkı ve esnafı perişan etti. Sizden isteğimiz bu işe bir çare bulmanızdır. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Çarşı merkezinden görüntü,

-Esnafla Türkçe ve Kürtçe röportaj,

-Elektrik kesintisi nedeniyle pasajların içi karanlık,

-Bazı esnaflar elektronik cihazlarıyla işlemlerini yapmak için jeneratör çalıştırmış,

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (MARDİN),()

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Diyarbakır Barosu: Son 25 ayda 2 bin 722 kişi hayatını kaybetti



DİYARBAKIR Barosu, son olarak Şırnak'ta 3 işçi ve Diyarbakır Lice'de 1 sivilin öldürülmesini kınadıklarnı ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirerek, son 25 ay içerisinde çatışmalı süreçte 2 bin 722 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kürtçe 'Edi bese' (Artık yeter!) başlığıyla yazılı açıklama yapan Diyarbakır Barosu, bölgede 30 yılı çatışmalarla geçmiş, 40 binin üzerinde insanın yaşamını yitirdiği bir dönemden sonra, 2013 yılında büyük umutlarla ve toplumsal destekle başlatılan çözüm süreciyle beraber çatışmalar ve ölümlerin son bulduğu belirtildi. Toplumun beklentilerinin aksine istenen nihai sonuca dönüştürülemediği ve toplumsal barışın sağlanamaması, 24 Temmuz 2015 tarihinde Ceylanpınar'da 2 polisin hala aydınlatılamamış karanlık bir eylemle öldürülmesiyle birlikte kabul edilemez yeni bir çatışmalı sürecin içerisine girildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:" Bu olaydan sonra başlayan ve halen devam eden çatışmalı süreçte 2 bin 722 insanımız yaşamını yitirmiştir. Son olarak, 28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol inşaatında çalışan 3 işçi ile Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde sivil bir vatandaşın öldürülmesi olaylarını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz! Bu saldırılarda hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, kimden gelirse gelsin başta siviller olmak üzere yaşam hakkına yönelik ihlallerin karşısında olup, sorunların şiddetten uzak yol ve yöntemlerle çözülebileceğini savunmakta; bu bağlamda, sorunların siyasal ve demokratik kanallar dışındaki çözüm arayışlarının yeni acıları yaratıp, var olan sorunları derinleştireceğine inanmaktadır. Bu sebeple 'Yaşam hakkına yönelik her türlü müdahalelere artık yeter!' diyoruz."

Haber: DİYARBAKIR, ()

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Devrilen TIR'ın sürücüsü yara almadan kurtuldu

TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Ufuk Topal, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Mahramlı mevkiinde meydana geldi. Ufuk Topal, kullandığı 35 NID 90 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan araç ayçiçek tarlasına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Topal, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi. TIR'ın dorsesinde bulunan granit tozları ise tarlaya saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devrilen TIR'dan detaylar

-Tarlaya saçılan torbalar

-Sürücünün aracın yanında beklemesi

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Van'da jandarmadan çocuklara kıyafet, sürücülere uyarı

VAN Jandarma Komutanlığ, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye etti, sürücüleri de şeker ve lokum ikramında bulunup, trafik kazalarına karşı da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Terör örgütleri ve kaçakçılara karşı yoğun bir mücadele yürüten Van Jandarma Komutanlığı, bayramın güzel geçmesini sağlamak için de yoğun mesai harcıyor. İşadamlarının desteğini alarak çocuklara bayramlık kıyafet giydiren jandarma ekipleri, yollarda da uygulama noktaları oluşturdu. 10 günlük Kurban Bayramı tatili için kentteki yoğunluğu da dikkate alan jandarma ekipleri, oluşturdukları uygulama noktalarında 'Frene değil, kurallara güven' sloganıyla vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını ve emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyardı. Ekipler ayrıca vatandaşların bayramlarını kutlayarak şeker, lokum ikramında bulundu. Yetkililer, vatandaşların huzurlu, mutlu, sağlıklı bir bayram geçirerek, sevdiklerine ulaşması için çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Orhan AŞAN/VAN, ()



