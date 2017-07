DHA YURT BÜLTENİ -12

Çanakkale'de denizde 60 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık'ın Sivrice Burnu sahilinden bugün bindikleri lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 60 kaçak, kıyıdan 1 mil açıkta Sahil Güvenlik TCSG-80 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından farkedildi. Sahil güvenlik, lastik botu durdurup, Suriye, Kongo, Mali, Gana, Gambiya ve Nijerya uyruklu oldukları belirlenen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 60 kaçağı yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçakların, 2 gün dağda kendilerini alacak botu bekledikleri ve bu yüzden aç, susuz oldukları öğrenildi. Uluslararası Göç Örgütü ve askerler tarafından kaçaklara su ve yiyecek paketleri ile giysi dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



'Kasabanın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı Bıçakçıoğlu’ndan sıra dışı konuşma

TRABZON’un Beşikdüzü İlçesi ‘Kasabanın Şerifi’ lakaplı Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ilçede vatandaşlarla sıra dışı bir konuşma yaptı. Başkan Bıçakçıoğlu, hizmet alabilmek için çabasını anlatırken, “Şahsımın herhangi bir olağan üstü bir gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara’dan onla, bunla bu Beşikdüzü’ne hizmet aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruzö dedi.

İlçenin Hünerli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı AK Partili Orhan Bıçakçıoğlu, kendine has tavırları ve konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Belediyenin Youtube'dan yayınladığı görüntülerde geçen cuma günü mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Bıçakçıoğlu öz eleştiri yaptı ve görevlerinin bıçak sırtı bir görev olduğunu söyledi. Günü kurtarma peşinde olmadığını belirten Bıçakçıoğlu, “Bu Beşikdüzü ilçesi tıpkı, sizler ve benim gibi ölüyor. Her geçen gün biraz daha geriye, biraz daha kötüye gidiyor. İnsanlar bu Beşikdüzü’nde yaşamak için ne istiyorlar? Daha rahat bir hayat, çocuklarına bir iş istiyorlar. Her anne baba nasıl ki çoluk çocuğunun mürüvvetini görmek isterse, ben bir belediye başkanı olarak Beşikdüzü’nün mürüvvetini görmek istiyorum. Bütün hizmetim ve bütün çalışmalarım geleceğe dönük ve Beşikdüzü’nün mürüvvetini görmeye yönelik. Eğer ben bugünü kurtaracak olsam ‘beni şak şaklasınlar, takdir etsinler’ diye hizmet anlayışına sahip olsam, bugüne kadar 40 ayda 50 kilometreyi geçti döktüğümüz beton, 150 kilometre dökerdim. Yol yaptık, duvar yaptık her yere yapıyoruz ama belli imkânlar ölçüsünde yapabiliyoruzö dedi.

HİZMET ALMA YÖNTEMİNİ AÇIKLADI

Büyükşehir statüsüyle imkânların zorlaştığını anlatan ve ilçeye hizmet yapılabilmesi ve gerekli maddi kaynağı elde edebilmek için uyguladığı yöntemlerden bahseden Bıçakçıoğlu şöyle konuştu: “Bu Büyükşehir statüsünü aldıktan sonra inanın imkânlar daha önceki dönemlere göre kat be kat az. Herkes gücü ve kapasitesi oranında bir hizmet etmenin gayreti içerisinde olmuştur. Şahsımın herhangi bir olağan üstü bir gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara’dan onla bunla bu Beşikdüzü’ne hizmeti aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Şundan emin olun, dağlarımız yem yeşil, sahilde ben güneşte yanıyorum ama bu yeşille sahil arasında gidip geliyoruz, değişmeyen tek bir şey var; o da bu ilçenin yoksulluğu. Yokluk içinde gidip geliyoruz evimize. Önemli olan bu ilçenin nasıl zengin olacağı, nasıl dışarıdan nüfus alacağıdır. Beni anlayanlar neyin peşinden koştuğumu bilmeliler. İlçede cezaevi yapılıyor teleferik yapılıyor. Bunlar hep geleceğe dönük yapılan yatırımlardır. Bunların belki mürvetini biz görmeyeceğiz ama, gençlerimiz o Beşikdüzü’nün mürüvvetini görecekler. Bundan emin olun.ö

Konuşmaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler de ilgi odağı oldu. Mahallede yapılan yol, istinat duvarı ve diğer hizmetlerden dolayı Muhtar Sait Çağlar daha sonra Beşikdüzü Belediye Başkanı’na teşekkür plaketi verdi.

KASABANIN ŞERİFİ AFİŞLERİ

Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu 3 yıl önce de, ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara, 'Kasabanın şerifi' imzasıyla astırdığı ‘Kurban olurum size, çöpler poşette. Saatinde’, ‘Kurban olurum size, hayvanlar köye’ ve ’Kurban olurum size, kaldırımlar hepimizin’ yazılı bayram afişleri tepkilere neden olmuş, Başkan Bıçıkçıoğlu da ilçedeki sorunlara dikkat çekmek için esprili dil kullandığını söylemişti.

Başkan Bıçakçıoğlu ayrıca geçen yıl ilçede yaşanan sel felaketi sonrası ilçede yapımı süren teleferik projesi nedeniyle kendisine eleştiriler yönetilmesini de “Turizme önemli bir katkısı olacak bu projeyi yapacağız. Teleferik bir yerlerini mi batmış? Sel ile teleferiğin ne alakası var?ö yanıtını vermişti.

Karadeniz’de gizemli variller sahile vurdu



SAKARYA Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından Karasu açıklarında gözlenen variller tehlikeli bir durum ortaya çıkmaması için kontrollü olarak muhafaza altına alındı. İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, varillerin içeriği ile ilgili incelemelerin uzman ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri Kuzey sahillerinde halkın can güvenliğinin yanı sıra tehlike saçan diğer unsurlara yönelik olarak da çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Bu kapsamda Karasu açıklarında görülen içi sıvı dolu variller cankurtaran ekipleri tarafından tehlike oluşturmaması için kıyıya alınırken, ilgili birimlerin incelemelerde bulunmaları için muhafaza altında tutuluyor.

HEMEN MÜDAHALEDE BULUNDULAR

İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, Karadeniz açıklarında 1'i kıyıya vuran ve cankurtaran ekiplerinin görüş açısına da 6 adet varil girdiğini ve hemen müdahalede bulunduklarını açıkladı. Arancı, şöyle dedi: "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin yanında sahillerimizin temizliği noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizde bulunan varillerden kıyıya yaklaşanları ekiplerimiz kontrollü bir şekilde muhafaza altına alıyor. Denizden çıkan ilk varilin içi sıvı doluydu. Muhteviyatının ve zarar durumunun belirlenmesi için belediye ekipleri sıvılardan numune aldılar. İlk incelemelerde varillerin bir sağlık sorunu oluşturmadığı saptandı. Konu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de irtibat halindeyiz. Kendileri şu anda varillerin hangi ülkeye ait olduğunu saptamaya çalışıyorlar. Kıyıya yaklaşan varilleri kontollü bir şekilde muhafaza altına almaya ve gerekli incelemelerin yapılması için ilgili kurumlarla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz.ö



Haber:Zafer TOKUŞ/KARASU(Sakarya), ()