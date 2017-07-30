DHA YURT BÜLTENİ-12

YURT BÜLTENİ-12

'Part Time Hero' tişörtü giyen üniversiteli gözaltına alındı



ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, Türkçesi 'yarı zamanlı kahraman' anlamına gelen üzerinde İngilizce 'Part Time Hero' yazılı tişört giyen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye Köyü'nde bir kişinin üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Üniversite öğrencisi olan ve çalışmak için Şevketiye Köyü'ne gelen U.A.'nın 'Part Time Hero' yazılı tişört giydiği belirlendi.

Lapseki Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine jandarma üniversite öğrencisi U.A.'yı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), () -

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Kayseri'de polis 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirdi



KAYSERİ- Malatya karayolunda polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 37 yaşındaki Ali E. gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Doğu illerinden kente uyuşturucu getirilip torbacı denilen satıcılara dağıtıldığı ihbarı üzerine Kayseri- Malatya karayolunda operasyon yaptı. Hakkari'den geldiği belirlenen Ali E. yönetimindeki 38 AV 297 plakalı araç durduran ekipler, arama yaptı. Aracın tamponunda gizli bölmeye yerleştirilen 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli Ali E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-FOTOGRAFLI

Haber: KAYSERİ,() -

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Silah arkadaşları, 23 yıl sonra şehidi unutmadı

ŞIRNAK Silopi Siyah Kaya karakolunda 1994 yılında şehit düşen Jandarma Onbaşı Seyit Ali Gür'ü, o dönem vatani görevlerini yapan silah arkadaşları, aradan 23 yıl geçmesine rağmen şehidi unutmadı. Şehidin mezarını ziyaret eden 50 silah arkadaşı, dua edip, mevlit okuttu. Şehidin annesi 67 yaşındaki Güler Gür, "Çok sevindik. Yanımda oldukları için çok mutlu oldum. Arkadaşlarını görünce evladımı görmüş kadar oldum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Şırnak'ın Silopi İlçesi Siyah Kaya Jandarma Karakolu'nda 18 Nisan 1994'de teröristlerle girilen çatışmada Onbaşı Seyit Ali Gür şehit düştü. Şehit Gür, memleketi Konya'nın Ilgın İlçesi Çiğil Mahallesi'ne defnedildi. Gür ile o dönem birlikte askerlik yapan silah arkadaşları ise aradan 23 yıl geçmesine rağmen şehit Gür'ü unutmadı. Türkiye'nin farklı illerinden ve Almanya'dan gelen Gür'ün askerlik arkadaşları, ellerinde Türk bayrakları ve üstlerinde 'Sınır Kartalları' yazılı tişörtlerle konvoy halinde şehit Gür'ün baba evine geldi. Şehidin babası Ahmet Gür, oğlunun arkadaşlarını yolda karşıladı. Şehidin silah arkadaşları tek tek Ahmet Gür'ün elini öptü. Gür, "Allah onlardan razı olsun ayaklarına sağlık" dedi.

"OĞLUMU GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM"

Şehit oğlunun birlikte görev yaptığı silah arkadaşlarını karşısında görünce duygulanan Seyit Ali Gür'ün annesi Güler Gür, "Çok sevindik. Yanımda oldukları için çok mutlu oldum. Arkadaşlarını görünce evladımı görmüş kadar oldum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Şehidin arkadaşları kendilerini tanıtarak anne Gür'ün de elini öptü.

Sosyal medyadan kurdukları grup sayesinde bir araya geldiklerini belirten Murat Şen şunları söyledi:

"Ben çocuk yuvasında annesiz, babasız büyüdüm. Bir karar verdim tüm arkadaşlarımı bulup onları aile edineceğim. Arkadaşlarımı toplayıp "Siyah Kaya şehidimiz Denizli'deki Hüseyin Kuş'un ve Konyalı şehidimiz Seyit Ali Gür'ün mevlidini okutacağım" dedim. Ulaştığım arkadaşlarda bana destek verdi. Biz bunu devam ettireceğiz."

Şehit Seyit Ali Gür'ün silah arkadaşı Ali Kızıler ise "Rahmetli arkadaşımızın babası Ahmet amcamızı her zaman ziyaret ediyoruz. Şehidimiz ölmedi bizim için. Biz onu unutmadık, şehidimizin babası bizim babamız. Biz her sene arkadaşlarımızla gelip mevlidimizi okutacağız." diye konuştu.

Şehit Seyit Ali Gür için evinin önünde mevlit okutulduktan sonra Gür'ün silah arkadaşları ellerinde Türk bayraklarıyla şehidin mezarını ziyaret etti. Seyit Ali Gür'ün babası Ahmet Gür'e, aynı karakoldu şehit düşen Denizlili şehit Osman Kuş'un babası Hüseyin Kuş da eşlik etti.

(Görüntü Dökümü

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- Şehidin sılah arkadaşlarının şehid babasının elini öpmesi

-Evde dua edilmesi

- Baba röp.

- Anne röp.

-Silah arkadaşları röp.

- Mezarlığa yürüyüş

- Mezarlığı ziyaret

- Genel ve detay

- Şehidin vesilakılığı

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ()

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Trafik kazasında ölen dekanın oğlu da yaşamını yitirdi

SİVAS'ın Yıldızeli İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Sinop Üniversitesi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in, kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin de hastanede öldü.

Kaza 28 Temmuz'da Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sinop'tan Malatya’nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof. Dr. Murat Sezgin’in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Prof. Dr. Sezgin, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile oğlu Asrın Sezgin yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Sezgin yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Asrın Sezgin, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakımı'na alındı. 2 gündür yoğun bakım ünitesinde olan Asrın Sezgin de bugün öldü. Talihsiz çocuğun da otopsi işleminin ardından Malatya'da toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () -



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Bakan Veysel Eroğlu: İstanbul'la alakalı çok büyük felaket olacakmış havası estiriyorlar (3)

41 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK 5 TESİSİN TEMELİ ATILDI

Bakan Veysel Eroğlu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanolu'nu makamında ziyaretinin ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile birlikte Sabancı Kültür Merkezi'nde DSİ Tesisleri toplu temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredisi sertifika törenine katıldı.

Tören öncesinde konuşma yapan ve 15 Temmuz gecesi Kocaeli'nin dimdik ayakta durduğunu söyleyen Bakan Eroğlu "Geçen sene 15 Temmuz tarihindeki alçak FETÖ darbe girişimine karşı Kocaeli dimdik ayakta durdu. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu alçak FETÖ darbe girişimi ülkemizi bölmek, parçalamak ve en kanlı alçak girişimiydi. Ama milletimizin kahramanlığı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin cesaretliliği ve halkımız tarafından Allah'ın izniyle bu darbe girişimi püskürtüldü. Bu gerçeken hain ve planlanmış bir darbe girişimiydi. Malesef 30-40 yıldan beri dış mihraklar Türkiye'yeyi parçalamak isteyenler bir hazırlık yapmış. Böyle bir haini ve yüzünde meymenet olmayan bir kişiyi güya Dünya'ya kainat imamı diye sunmuştur ama milletimiz büyük bir millet ve milletimiz büyük bir destan yazdı 15 Temmuzda. Sadece Türk tarihine değil Dünya tarihine geçen bir destan yazdınız değerli kardeşlerim. Bu yüzden bende böyle bir kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA YAPTIK

15 Temmuz darbenin olduğu gece Kocaeli'nde olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Hain FETÖ devletimizin ve ülkemizin bekasına yönelik giriştiği bu hain darbe girişimi gerçekten milletimizin o üstün cesareti ve sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde aşıldı. O gece ben Kocaeli'ndeydim. Haberi ilk alır almaz bu darbe girişiminin engellenmesi için çok yoğun çalışma yapmıştık. En çok görüştüğüm bakanlardan biriside değerli hocam Veysel Eroğlu. Sebebi şu biz bir taraftan donanmanın önüne iş makinelerini ve araçları çekerek oradan herhangi bir çıkışın olmaması için mücadele ederken değerli bakanımızla da Ankara'da 4. Kolordu'nun Eti Mesgut'un önüne DSİ'nin araçlarını, Ormanın araçlarını çekerek oradan tankın, zırhlı aracın, silahlı aracın çıkmaması için sabaha kadar mücadele verdik." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 41 milyon liraya mal olacak olan Kandıra Safalı Göleti, Karamürsel Tepeköy Göleti, Kartepe Eşme, Topağaç, Liman ve Maden dereleri ıslah çalışmalarının temellerini toplu halde butona basarak attılar. Ardından Bakan Eroğlu ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredisi sertifikalarını taktim ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Veysel Eroğlu konuşması

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşması

-Toplu temel atma

-Sertifika töreni

HABER:Çağla DAŞCI-Alişan KOYUNCU-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-()

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