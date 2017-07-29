DHA YURT BÜLTENİ-12 

Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, önündeki sandalye ve masaların kaldırılması talimatını verdiği kafenin önünde kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırdı ve silah çekti. Korumaların müdahalesi üzerine saldırgan kaçarken Başkan Büyükerşen, yakındaki Gençlik Merkezi'ne götürüldü.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısındaki Hat Boyu'ndaki bir kafenin önünden meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, buradaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince işletmecilerle tartışma çıktı. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Yılmaz Büyükerşen'e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Korumalar hemen müdahale edince saldırgan kaçtı. Başkan Büyükerşen, korumaları güvenlik önlemi olarak Başkan Büyükerşen'i, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi'ne götürdü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganın kimliğinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili Yılmaz Büyükerşen'in açıklama yapacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera; ESKİŞEHİR, () -

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4 yıldızlı otelde yangın çıktı, 13 kişi dumandan etkilendi (2)



TATİLCİLERİN YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLAR

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 4 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 400 tatilcinin bulunduğu belirtilen oteldeki yangında 2'si otel personeli 13 kişi dumandan etkilendi. Tatilcilerin yaşadığı korku dolu anlar kamerayla saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Dumandan görüntü

-Tatilcilerin yaşadığı panik anları

-Odadaki balkondan diğer balkona geçmeleri

-detaylar

Haber: ANTALYA ()

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TIR'dan düşen dozer 5 araca zarar verdi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, yüklü olduğu TIR'ın üzerinden düşen iş makinesi, 3 otomobil, 1 hafif tiraci araç ve 1 traktörde maddi hasara neden oldu.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Debboylar Mevkii'nde meydana geldi. Remzi Çay'ın kullandığı, Bayramiç Yassıbağ Göleti inşaasında çalışan iş makinesinin yüklü olduğu 34 HK 1082 plakalı TIR rampayı çıkarken, arkada bulunan dozer aşağı kaydı. TIR'dan yuvarlanan dozer, seyir halindeki 17 TC 560 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 17 TP 873 plakalı traktör, 17 TH 076 ve 17 TH 588 plakalı otomobiller ile 10 LL 839 plakalı hafif ticari araca çarparak maddi hasara neden oldu. Kazanın ardından rahatsızlanan TIR şoförü Remzi Çay, polis eşliğinde Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek alev almasından endişe edilen 17 TH 076 plakalı otomobile köpük ve su sıkarak önlem aldı. Kazada can kaybı olmaması ve kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Kaza yerindeki araçlardan görüntü,

-Kazaya neden olan TIR'dan görüntü,

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü.

Haber - Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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Otomobil, kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA'da önünde giden kamyona çarparak devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Bozova karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 HU 500 plakalı otomobil, önündeki 63 B 9483 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan isimleri henüz belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyona arkadan çarpan otomobil

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

- polis ekiplerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü



BOLU'da 3 yaşındaki Mustafa Dumlupınar, oturdukları apartmanın bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu öldü.

Olay, Çıkınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda Uzman Çavuş Emre Dumlupınar'ın oğlu Mustafa Dumlupınar, oyun oynamak için oturdukları apartmanın bahçesine çıktı. Minik Mustafa, apartmanın arka tarafında bahçe kapısının önünde oynarken iddiaya göre kapı yerinden çıkarak üzerine devrildi. Gürültüyü duyarak bahçeye koşan ailesi ve bina sakinleri Mustafa'nın üzerindeki kapıyı kaldırarak 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunda kırık saptanan Mustafa Dumlupınar, bunradan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildiği sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Düşen kapıdan görüntüler

-Apartman sakinleri ile röportaj

-Detaylar

-Ölen çocuğun babasıyla fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Annesi tabancayla yaraladı

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 38 yaşındaki Ömer Güvenç tartıştığı annesi 65 yaşındaki Havva Güvenç'e tabancayla annesini yaraladı.

Olay Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Güvenç henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Güvenç ile tartıştı. Tartışma alevlenince Güvenç, ruhsatsız tabancayla annesine 11 el ateş etti. Evden kaçan anne yüzüne isabet eden tek kurşunla yaralandı. Öfkeli genç evlerinin balkonundan havaya da ateş ederken olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Balkondan havaya ateş etmesi komşuları tarafından cep telefonuyla görüntülenen Ömer Güvenç, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan anne ise götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gencin havaya ateş etmesi (Cep telefonu)

Çevredeki vatandaşlar

Yaralı anne

Polis olay yerinde inceleme yaparken

HABER -KAMERA:CEYNUN ÖZER/ CEYHAN, ()

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Motosikletliler trafikte fark edilmek istiyor

DENİZLİ'de motosiklet kulüplerince, geçen pazartesi günü motosikletiyle trafik kazasında hayatını kaybeden çevre mühendisi 30 yaşındaki İbrahim Düzen'i anmak ve trafikte var olduklarını göstermek için kortej düzenlendi.

Denizli Cam Sanayi fabrikasında çevre mühendisi olarak çalışan brahim Düzen, geçen pazartesi günü kullandığı motosikletle askeri saha geçiş yolunda kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın, Düzen'in kullandığı motosikleti bir otomobilin sıkıştırması yüzünden meydana geldiği ileri sürüldü. Sosyal medyada motosikleti sıkıştırarak kazaya neden olan otomobili görenlerin polise bildirilmesi istendi. Kazanın ardından Denizli'deki motosiklet kulüpleri, motosiklet kullanıcılarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bugün anma korteji düzenledi.

Denizli Ticaret Odası önünde toplanan yaklaşık 100 motosikletli, anma korteji kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik yolu motosikletleriyle giderek İbrahim Düzen'in kaza sonucu hayatını kaybettiği askeri saha geçiş yolu başlangıcına geldi. Burada bir ağaca asılan İbrahim Düzen'in fotoğrafının altına ve çevresine motosikletliler, karanfil bıraktı.

Motosikletlilere sarılıp, gözyaşı döken Düzen'in annesi emekli öğretmen Semra Düzen, otomobil sürücülerinin, motosiklet sürücülerini fark etmesini istediğini belirterek, "Benim evladım son olsun, başka motosiklet kazası olmasın. Otomobil kullananlar yolun bir kısmını motosiklet kullanıcılarına bıraksın, onları fark etsinler. Benim oğlum tam teçhizat binerdi. Kaskını hep takardı. Otomobil kullananlar saygılı olsun. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Sadece oğlumun kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsünün ortaya çıkmasını istiyoruz. Yürekli biriyse çıkar" dedi.

Baba Musa Düzen de oğlunun kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsünün ortaya çıkmasını isteyerek, "Kendisi ortaya çıkıp, kazaya neden olduğunu söylerse davacı olmayacağım, çünkü bizden gitti giden. Yeter ki vicdanen ortaya çıksın, acılarımız dinsin. Çıkmazsa ve sonra bulunursa sonuna kadar davacı olacağız" diyerek gözyaşı döktü.

Ultra Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Hasan Gençarslan ise, yaptığı açıklamada trafikte motosiklet kullanıcılarının var olduğu belirterek, "Kardeşimiz İbrahim Düzen'i tam bu noktada geçirdiği motosiklet kazası sebebiyle kaybettik. Biz onu özellikle güvenli ve sakin motosiklet sürüşü ile tanıdık dostlar. Bu sebeple hala bu kazanın nasıl olduğunu anlamış değiliz ve çok derinden üzüntü hissediyoruz. Toplanmamızın nedeni kaybettiğimiz İbrahim Düzen'i anmak ve bu günlerde gerçekleşen diğer kazalara da dikkat çekebilmektir. Geriye dönüp baktığımızda, geçmişe ait birçok kaybın yaşandığı ve birçoğunun sebebinin bilinçsizlik ve dikkatsizlik sonucu oluşan kazalardan kaynaklandığı hepimizce bilinmektedir. İşte bu sebepledir ki, kaybettiğimiz tüm motosiklet kullanıcılarını anmak ve kamuoyunun dikkatini çekebilmek için bugün burada bir aradayız. Değerli sürücüler bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, lütfen ama lütfen trafikte motosikletleri fark edin. Bizim hava yastığımız, güçlendirilmiş kaportamız olmadığı gibi, motosiklet üzerinde savunmasız ve bir kaza anında çaresiziz. Araçlarınızı kullanırken aynaya bir kez de bizim için bakın ve lütfen kavşağı bir kez de bizim için kontrol edin" dedi.

Anma etkinliğinin ardından motosikletliler, Düzen'in annesi ve babasına sarılıp, gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Motosikletlilerden görüntü,

-Birlikte anma kortejinden görüntü,

-Fotoğrafına karanfil bırakılmasından görüntü,

-Anne Semra ve baba Musa Düzen'in konuşmalarından görüntü,

-Kulüp başkanı Hasan Gençarslan'ın konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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İnfaz koruma memuru intihar etti



ALİAĞA Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'nda görevli infaz koruma memuru 32 yaşındaki Servet Parlak, kendisini lojmanda iple asarak yaşamına son verdi.

Geçen perşembe akşamı nişanlısı ile tartıştığı öğrenilen Servet Parlak dün mesai bitiminde kampus içindeki bulunan lojmanına gitti. Cuma günü görevde bulunduğu sırada üzgün olduğunu görüp nedenini soran mesai arkadaşlarına, nişanlısı ile tartıştığını bu yüzden moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenilen Servet Parlak bugün ortada görünmeyince arkadaşları merak etti. Parlak'ın telefonuna da cevap vermemesi üzerine mesai arkadaşları jandarmayı arayıp, durumu iletti.

Cezaevi kampusunda bulunan jandarma karakolundan bir ekip, lojmana gelip kapıyı çaldı, açılmayınca çilingir çağrıldı. Kapıyı açtıran jandarma Servet Parlak'ın ipte asılı cesediyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İntihar eden infaz koruma memuru Servet Parlak'ın, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), () -

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Yanında çalıştırdığı erkek çocuğa istismardan tutuklandı



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yanında çalıştırdığı 15 yaşındaki İ.Ç. adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan çay ocağı sahibi 29 yaşındaki Bilal G., tutuklandı.

Kemer merkeziyle Kiriş Mahallesi arasındaki Çalış Tepesi'nde ormanlık alanda önceki gün saat 05.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne biri çocuk yaşta iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiği ihbarında bulunuldu. Olay yerine giden ekipler Bilal G. ile İ.Ç.'yi birlikte otururken buldu.

Olay yerinde yapılan sorgusunda İ.Ç., bir hafta önce Bilal G.'nin çay ocağında çalışmaya başladığını anlattı. İşlerinin bitmesinin ardından saat 00.00 sıralarında işyerinden ayrılıp bir süre havuza ve denize girdiklerini aktaran İ.Ç., daha sonra da Bilal G.'nin teklifiyle yanlarına alkol alarak Çalış Tepesi'ne çıktıklarını söyledi. Alkol aldıktan sonra Bilal G.'nin kendisini öperek ve vücuduna dokunarak tacizlere başladığını, ardından da ilişkiye zorladığını iddia eden İ.Ç., tepki gösterdiği Bilal G.'nin "Bir şey olmaz" diyerek kendisiyle ilişkiye girdiğini öne sürdü.

Daha sonra İ.Ç. ve Bilal G. polis tarafından gözaltına alınarak merkeze getirildi. Buradaki sorgularının ardından İ.Ç. ailesine teslim edilirken, Bilal G. ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bilal G.'nin daha önce de hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak, yaralama ve tehdit gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirtildi.

Haber: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -

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