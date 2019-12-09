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DHA YURT BÜLTENİ-12 

Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 asker yaralı   Şırnak'ın İdil ve Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2'si ağır 7 asker yaralandı. Olay,...

GÜNDEM 09.12.2019, 13:23
DHA YURT BÜLTENİ-12 

Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 asker yaralı
 
Şırnak'ın İdil ve Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2'si ağır 7 asker yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Mağara köyü kırsalında meydana geldi. Güvenlik güçleri, arama- tarama faaliyeti sırasında, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark etti. Askerler, güvenlik önlemi alıp, patlayıcıyı kontrollü imha etmeye çalışırken, yakın bölgede tuzaklı başka el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu 7 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle alınıp, İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 7 askerden 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

Görüntü dökümü
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-İdil Devlet Hastanesi'ne yaralıların getirilmesi
-Güvenlik önlemi 
-Detaylar 

Haber-Kamlera: Bayram KAPLAN/ŞIRNAK, ()

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TIR ile halk otobüsü çarpıştı (1)
 
İzmit'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU,KOCAELİ ()

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Düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk - (ÖZEL) 

Malatya'da, bir düğün konvoyunda vücutlarının yarısına kadar minibüslerden sarkan gurup, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Malatya'da bir düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi. Düğün arabasının arkasında konvoy oluşturan minibüslerin camlarından çıkan kadınlı- erkekli gurup vücutlarının yarısına kadar camdan sarkması görenleri şok etti. Süratli bir şeklide Malatya- Elazığ karayolunda ilerleyen konvoyda hava sıcaklığının -1 derece olduğu soğuğa aldırmadan camdan çıkarak tehlikeli yolculuk yapan konvoydakiler, zaman zaman trafiği de tehlikeye soktu. 2 minibüsün yan yana yanaşması ve camdan çıkan yolcuların bir birlerine ellerindeki mendillerle vurarak oynadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tehlike yolculuk yapanlar
- Camdan sarkanlar
- Trafiği aksatılması
- Hızla ilerlenilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Çekiciyle otomobil çalan şüpheliler yakalandı
 
Gaziantep'te, çekici ile otomobil çalan 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalıntı araç ve motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında otomobillerin çekiciye yüklenerek çalındığı belirlendi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin otomobil çaldığı çekicinin plakası belirlendi. Polislerin adreslerine de ulaşmasının ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çekici üzerinde çaldıkları yeni bir otomobil daha bulundu. Park halindeyken çekiciye yükledikleri otomobil ve motosikletleri hurdacılara sattığı belirlenen şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Çekicinin park halindeki aracın yanına gelmesi
- Otomobilin çekiciyle çalınması
- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- )

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'Tavuk alma' eğlencesindeki cinayete müebbet istemi
 
Bursa'da, damadın erkek arkadaşlarının davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Mustafa Soylu (35) hakkındaki savcılık iddianamesi kabul edildi.
Soylu hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta geçen Ağustos ayında meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan damadın arkadaşları, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı duruma tepki gösterdi. Mahalleli ile gençler arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen gençler, ellerindeki alkol şişeleriyle mahalle halkına saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada Aytaç Balı karnından bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde yatan ve nabzı atmayan Aytaç Balı'ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç Balı, hastanede hayatını kaybetti. Balı'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Mustafa Soylu tutuklanarak cezaevine konuldu.
BIÇAK VE DEMİR SOPAYLA TANIMADIĞIM KİŞİLERE VURDUM
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan Bursa Cumhuriyet Savcısı Esma Alikoğlu'nun hazırladığı iddianame, Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameye göre, savunması alınan sanık Mustafa Soylu, "Olay tarihinde dışarıdan bağrış ve gürültü sesleri duydum. Kapımı açtığımda bazı kişilerin saldırısına uğradım ve darp edildim. Evimin önünde bulunan arabamdan kendimin yaptığı el yapımı bıçağı ve diğer elime demir sopa aldım. Elimdeki demir sopa ile tanımadığım kişilere vurdum. Bıçak ile vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Ayrıca iddianamede, olay anına ait kamera kayıtlarında zanlının Balı'ya demirle vurup, bıçakladığı görüntülerin ortaya çıktığı yer aldı.
Tutuklu sanık Mustafa Soylu hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Soylu, Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak. 

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()  

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Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 gün yasak
 
Van Valiliği'nce kentte düzenlenmesi planlanan toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün süreyle yasaklandığı açıklandı. 
Valilikten yapılan açıklamada, yasağın 10- 24 Aralık günlerini kapsadığı belirtilerek, şöyle denildi: 
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 10/12/2019 tarihinden geçerli 24/12/2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

HABER: Behçet DALMAZ/VAN, () 

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