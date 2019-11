DHA YURT BÜLTENİ -12

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), 2 ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi, 5'inci günde de sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Bassam'ın ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan DEAŞ'lı terörist, Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunan görevliler ise teröristi kabul etmeyerek, yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. DEAŞ'lı terörist, ilk günün akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunan görevliler bu kez de teröristin elinde bulunan seyahat belgesine, 'ülkeye giremez damgası' vurdu, ardından da geri gönderdi.

Tampon bölgede 4'üncü gecesini geçiren DEAŞ'lı terörist, bekleyişinin 5'nci gününde. Geceleri, alındığı bir araçta geçiren teröristin yiyecek ihtiyacı da Pazarkule'deki görevliler tarafından sağlanıyor.

İçişleri Bakanlığı dün tampon bölgedeki teröristin ABD tarafından kabul edileceğini ve bu ülkeye göndereceğini açıklamıştı. DEAŞ'lının tampon bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Bursa'da sis, sürücülere zor anlar yaşattı (2)

KAZA MEYDANA GELDİ: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle iki kamyon kafa kafaya çarpışırken; biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Kırsal Kozluca ile Yeniyörük yolu üzerinde meydana geldi. Yeniyörük Mahallesi'nden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Mensur Dağcı(52) yönetimindeki 16 KEH 09 plakalı kamyon ile İnegöl’den Yeniyörük Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Fatih Çınar(45) 16 AFS 35 plakalı kamyon, sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi azalınca kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kamyonlar savruldu. Kaza sonucunda her iki kamyonun sürücüsü ile 16 AFS 35 plakalı kamyonda bulunan yolcu İrfan Alsan(34) yaralandı. Kamyonda sıkışan Mensur Dağcı(52), kaza yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarıldı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Saldırı hazırlığında yakalanan terörist, örgütü deşifre etti

Adana'da, metropollerde bombalı eylem yaparak, ülke ekonomisine zarar vermek isterken yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler eğitimcisi Elif K. (25), aldığı saldırı talimatları ve eylem hazırlıklarına yönelik bilgiler verdi.

Cumhuriyet Savcılığı, 'sahte kimlik düzenleme, uzaktan kumandalı bomba, saatli bomba, sabotaj, metropollerde bombalı eğitim, sabotaj, suikast' eğitimleri alan, örgütün sözde özel kuvvetlerinde üst düzey eğitici olduğu saptanan Elif K. ile Suriye uyruklu Halim M. (26) hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Teröristler için 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Elif K.'nın, terör örgütüne nasıl katıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin verdiği bilgiler iddianamede yer aldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli köyünde 2014'te düzenlenen bir etkinliğe katılmak için HDP Ankara İl Başkanlığı'na gittiğini belirten Elif K. ifadesinde, yaklaşık 60 kişiyle hareket ettiklerini otobüsteki bir kişinin kendilerini Suruç'ta bir eve götürdüğünü, daha sonra başka biri tarafından Suriye'nin Derik bölgesinde YPG'li teröristlerin tedavi gördüğü 5 katlı bir binanın alt katına götürüldüklerini anlattı. 30 kişilik terörist grubuyla Kandil bölgesine gönderildiklerini belirten Elif K., "Bana Kandil Kampı'nda 'Zerya' kod adı verildi. Bir takım örgütsel eylemlerin konu alındığı kitaplar okutularak örgütün özel kuvvetler birimine seçilmem sağlandı. Örgütün sabotaj okulunda, metropolde fedai türü eylemler için özel kuvvetler kadın komutanlığı tarafından eğitici olarak görevlendirildim. Bu okulda hücre şeklinde tekli ve gizli olarak sabotaj türü eğitimler vermeye başladım. Ayrıca örgüt kamplarında kanas ve tabancalı suikast eğitimleri aldım" dedi.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇİN SAHTE KİMLİK ÜRETMİŞLER

Örgütün patlayıcı eğitiminin Gare kampında çeşitli saldırı videoları üzerinden gerçekleştirildiğini, 5 ay boyunca elektronik düzenekler ve patlayıcılar konusunda da bilgilendirildiğini kaydeden terörist Elif K., "2017 yılı temmuz ayında Zap alanında bulunan özel kuvvetlere bağlı sahte evrak düzenleme okuluna gönderildim. Bu okul yer altında bulunuyordu ve sadece benimle birlikte bir kadın görevliydi. Sahte evrak düzenleme okulunda çok sayıda sahte kimlik, ehliyet ve ikamet belgesi düzenliyorduk. Bu birime örgüt mensuplarının sahte kimlik bilgileri küçük notlar halinde geliyordu. Örgüt, eylem hazırlığı için bizden hızlı bir şekilde sahte kimlik belgeleri üretmemizi istiyordu" diye konuştu.

YOĞUNLAŞMA EĞİTİMLERİ VERİLMİŞ

Metropolde fedai türü eylem yapmak için yoğunlaşma eğitimi aldığını da ifade eden terörist sanık Elif K. ifadesine şöyle devam etti:

"Örgütün Gare alanında bulunan yoğunlaşma akademisinde eğitim aldım. Bu akademide yer altı mangaları vardı. Eylem amacında olan her bir kişi için ayrı ayrı odalar vardı. Burada kimse başka bir eylemcinin yüzünü görmüyordu. Her hücre kendi yoğunlaşması için odasına çekilir, kimseyle konuşmazdı. Odalardan kesinlikle dışarı çıkılmaması için yiyecek maddeleri vardı. Bu odalara çekilen örgüt mensuplarına tablet içinde daha önceden indirilmiş yoğunlaşma eğitimi için kullanacağı videolar izletilirdi. Tablette daha önceden eylem yapmış teröristlerin konuşmaları ve filmler bulunuyordu. Ayrıca yoğunlaşma eğitimi için ciltler halinde örgütsel kitaplar okutuluyordu. Ben bu kampta yaklaşık 3 ay boyunca yoğunlaştım."

GÖREVLENDİRME YAPILMIŞ

Yoğunlaşma eğitiminin 2019 haziran ayında bittiğini belirten Elif K., 'Ekin' isimli örgüt mensubu tarafından kendisine görevlendirme yapıldığını, eylem için boş arazide deneme yaptıklarını ifade ederek "Ekin, eylemde kullanacağım mühimmatın nitrometan ve anilin karışımlı olduğunu ve hedefimin büyük turizm yerleri olduğunu söyledi. Bana yaklaşık 150 miligram nitrometan ve anilin karışımlı maddeyi cam şişe içinde verdi, 'Bu malzemeyi gittiğin yerde deneyeceksin' dedi. Boş araziye çıktık ve el yapımı fünye ve uzaktan kumandalı elektrik devresiyle patlatmayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

EYLEM İÇİN 5 BİN DOLAR VERİLMİŞ

Derik bölgesinde YPG'nin Avrupa sorumlusu olan 'Şervin' kod adlı örgüt mensubunun eylem için kendisine 5 bin dolar verdiğini belirten terörist Elif K.'nın itiraflarında şu sözler yer aldı:

"YPG'li 'Şervin' bana yanında bulunan dizüstü bilgisayarda 'Zerya' isimli bir klasör içerisinde hedef olarak seçebileceğim yerlere ait fotoğrafları gösterdi. Bu görüntüler bana örgütsel müzikler eşliğinde izletildi. Şervin bana görüntüleri iyice incelememi hedeflerin buralar olabileceğini ve inisiyatifin bende olduğunu söyledi. Ayrıca Mersin'in Silifke ilçesi Gülnar yolu üzerindeki bir arazide bulunan ve eylemde kullanmam gereken kimyasal maddelerin olduğu cephane yerinin tablet üzerinden haritasını verdi. Ayrıca bu tablet içinde Mersin'in haritası vardı. Cephaneyle ilgili hiçbir yere not almadım, bilgiyi kafama yazdım. Türkiye'de kullanmak üzere iki sahte kimlik verildi. Kurye aracılığıyla kaçak yollardan Suruç'a geçtim. Bir süre sonra Gaziantep'e geçtim ve Mersin'e gitmek için otobüs bileti aldım. Örgüt, ses getirecek eylemi Antalya ya da Mersin'de gerçekleştirmemi istedi. Ben de eylemi Mersin'de gerçekleştirmeye karar verdim. Mersin'i gezecek ve turizm eksenli bir hedef belirleyecektim. Mersin merkezde bir hedef bulamazsam Silifke'de eylem yapacaktım. Şervin bana cep telefonum üzerinden Arapça 'çok şirinsin' şeklinde yazarsa ben de onun mesajına 'şükran' yazarsam hedef yerimin Mersin merkezi olduğu, Arapça 'islemu' şeklinde yazarsam hedef yerimin Silifke olduğunu anlayacaktı. Yapacağım keşif sonrası saldırı eylemini uzaktan kumandalı araç sistemi, çalar saat sistemi veya oda spreyi sistemi üzerinden hazırlayacağım düzenekler üzerinden yapacaktım."

YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Elif K, eylem sonrası irtibata geçeceği kurye aracılığıyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Şervin bana şifreli bir telefon numarası vererek kaçakçıya kendi adımı 'Hacı Nova' olarak tanıtmam gerektiğini söyledi. Eylemi gerçekleştirmek için yola çıktığımda Adana'ya kadar uygulama noktalarına takılmadım. Fakat Adana'da güvenlik noktasında yakalandım. Bana Türkiye'de gerçekleştireceğim bombalı eylem için para ve malzemelerin tamamı örgüt mensupları tarafından verildi."

ADANA

Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı

Antalya'da, öğretmenle kavga eden okul müdürü B.T., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında, eskiden görev yaptığı okula, unvanı alınıp, öğretmen olarak gönderildi. Kavgaya karışan öğretmen A.U. ise başka okula görevlendirildi.

Olay, 16 Ekim'de, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nun müdürü B.T. ile görsel sanatlar öğretmeni A.U. arasında tartışma çıktı. Öğrencilerin okulda olduğu saatteki tartışma, koridorda devam etti. Diğer öğretmenlerin önünde meydana gelen olayda B.T.'nin, öğretmen A.U.'nun başına cisimle vurduğu ileri sürüldü. Kanlar içinde kalan A.U., ihbarla okula gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kavganın basına yansımanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Soruşturma süresince B.T., aynı ilçedeki Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak atanırken, buranın müdürü de kavganın çıktığı okulda görevlendirildi.

UNVANI GİTTİ

Z. Marsel- Z. Denizhan Öner Ortaokulu'nda bir grup veli, okullarına atanan müdür B.T.'yi, basın açıklamasıyla protesto etti. Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün idari soruşturması tamamlandı. Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak görevlendirilen B.T.'nin unvanı alındı. B.T., daha önce öğretmenlik yaptığı Mehmetçik İlkokulu'na yine öğretmen olarak görevlendirildi. Görsel sanatlar öğretmeni A.U. da Kepez ilçesindeki Göçerler İlkokulu'na gönderildi.

ANTALYA

Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi

Aydın'da, arkadaşları ile içki içip eğlendikleri sırada fenalaşan Mehmet Bozkurt (30), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Köşk ilçesinde, evli ve 1 kız çocuk babası Mehmet Bozkurt, dün akşam bir grup arkadaşı ile buluşup, içki içip eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aniden fenalaşan Bozkurt, arkadaşları tarafından otomobille 12 Ambulans İstasyonu'na ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bozkurt'u ambulansa alıp, Köşk Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Ambulansta da müdahaleye devam edilirken, Bozkurt, hastaneye ulaşamadan yolda yaşamını yitirdi. Bozkurt'un ani ölümü, ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN

Yeşilköylüler 30 yıldır tiyatro yapıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, üyeleri hemşire, çiftçi, emekli öğretmen, esnaftan oluşan Yeşilköy Halk Tiyatrosu, ilçede 30 yıldır oyun sahneliyor. Yoğun ilgi gören topluluk, son olarak Demre ilçesinde 'Kanlı Nigar' adlı oyunu sahneledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinin kırsal mahallerinden Yeşilköy'de 1989 yılında kurulan Halk Tiyatrosu, 30 yıldır aralıksız oyun sahneliyor. Yeşilköy Mahallesi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yeşilköy Halk Tiyatrosu'nun oyuncuları ise ilçede görev yapan kamu görevlilerinin yanı sıra emeklilerden, esnaf ve çiftçilerden oluşuyor. Halk Tiyatrosu, son olarak Demre Belediyesi'nin daveti üzerine Sadık Şendil'in yazdığı iki perdelik 'Kanlı Nigar' adlı oyunu sahneye koydu. Demre Belediyesi Kültür Salonu'ndaki oyunu, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, belediye meclisi üyeleri, bazı siyasi partilerin ilçe temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi izledi.

Oyunu, ünlü tiyatro sanatçısı ve Yeşilköylü olan Müfit Kayacak yönetti. Oyunda aralarında çiftçi, işçi, memur ve emeklilerinde bulunduğu farklı mesleklerden 13 oyuncu rol aldı. 'Kanlı Nigar'ı hemşire Perver Aydoğdu, 'Abdi' rolünü çiftçi Cem Sultan Alkaya, 'Agah' rolünü Kalkan PTT Müdürü Gürhan Arıtürk, 'Arap Bacı' rolünü emekli öğretmen İkbal Türel, 'Bedide' rolünü Gülsüm Karakitapoğlu, 'Acem' rolünü Özcan Körpe, 'İmam' rolünü öğretmen Fatih Aydoğdu, diğer rolleri ise Çağrı Sağırdak, Sabri Karakitapoğlu, Yaşar Kelek, Fadime Güneş, Fatma Karakitapoğlu ve Ayşe Gümüş canlandırdı.

OYUNUN KONUSU

Oyunda, Kanlı Nigar'ın acıklı, komik, müzikli, danslı serüveni anlatıldı. Fakir bir ailenin kızı iken, zengin ve şımarık bir aileye hizmetçi olarak verilir Nigar, oyunda evin beyi başta olmak üzere herkesle sorun yaşar. Oyunda, Nigar'ın neden Kanlı Nigar olduğu sorusunun yanıtı aranıyor. Yaşamın tüm yükünü üzerinde taşıyan Nigar, evine gelen erkeklere çeşitli tuzaklar kurarak, onları zor duruma sokar.

Oyunu izleyen Baniye Aydın; "Çok güzel bir oyundu. Gerçekten keyifle, zevkle izledik. Tiyatronun toplumun sesi olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

İzleyenlerden İlhan Tuğral ise "Kanlı Nigar oyununu çok beğendik. Çeşitli oyunlar izledim. Gerçekten bu oyun çok daha güzeldi" dedi.

OYUNCULAR HALKTAN

Oyunculardan Cem Sultan Alkaya da Yeşilköy Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını, 20 yıldır tiyatro sahnesine çıktığını söyledi. Mahallede ilk oyunun 1975 yılında sahnelendiğini belirten Alkaya, "Mahallemizde oturan 'Ahmet amca' vardı. Soyadını hatırlamıyor kimse. Piyesler yazarmış. Bayramlarda ve özel günlerde oynanırdı. Buradan yola çıkılarak 30 yıl önce tiyatro topluluğu kuruldu. İnsanları güldürmeyi, mutlu etmeyi sevdiğini belirten Alkaya, "Yeşilköy'de 1945 yılından beri tiyatro yapılıyor" dedi.

Oyunculardan İkbal Türel "Emekli öğretmenim. 12 yıldır tiyatronun içindeyim. Tiyatro benim için bir yaşam tarzı. Tiyatroya gidince kendimi mutlu, huzurlu hissediyorum. Gençlere tiyatroya gitmelerini, tiyatroda oynamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kanlı Nigar'ı oynayan Selver Aydoğdu ise "İlçede hemşire olarak görev yapıyorum. Dört yıldır tiyatronun içindeyim. Tiyatroda olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok keyif alıyorum. Bu bana inanılmaz bir keyif veriyor" dedi.

DEMRE(Antalya)