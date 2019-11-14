DHA YURT BÜLTENİ -12

2 kişinin öldüğü pazar çatısı çökmesinde eski başkan ve 6 kişiye hapis cezası

Zonguldak’ta, 7 yıl önce, pazar yeri çatısının çöküp 2 kişinin ölümüne 20 kişinin de yaralanmasına neden olmasıyla ilgili yargılanan, eski belediye başkanı İsmail Eşref’in de aralarında bulunduğu 6 sanığa 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Müteahhit Mustafa Memoğlu ise önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza daha sonra 18 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

18 Ocak 2012 günü, Terakki Mahallesi'ndeki Soğuksu Pazaryeri'nin çatısının bir kısmı biriken kar nedeniyle çöktü. Pazar esnafı Fatma Sarıoğlu(44) ile Güngör Durmuş(57) hayatlarını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, çatı yapılırken görevde olan yetkililer ile pazar yerinin yapımını üstlenen müteahhit firma kusurlu bulundu. Çatı çöktüğünde görevde olan Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir hakkında ise, çatıdaki aksaklıklar konusunda kendisinin bilgilendirildiğine yönelik somut bilgiye rastlanmadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmedi.

4 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Çöken çatının yapımı sırasında belediye başkanı olan İsmail Eşref, danışmanı Erhan Darende, Fen İşleri Müdürü Ogan Göktürk ile personeller Necati Akkaş, Aydın Sevimli, Yusuf Kara ve müteahhit firma sahibi Mustafa Memoğlu hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık İsmail Eşref ile şu an belediye başkan yardımcısı olan Ogan Göktürk ve ölenlerin yakınları, olayda yaralananlar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunması sorulan eski başkan Eşref, 3 dönem belediye başkanlığı yaptığını anlatarak, “Benim dönemimde pazar yerinde herhangi bir şey olmadı. Pazar yerinde çökme 2 safhada oluyor. İlk çökmede ölüm ve yaralanma yok. 5-10 dakika sonraki ikinci çökmede mallarını kurtarmak için giden insanlar ölmüş ve yaralanmıştır. Pazar yeri çökmesi benim dönemimde olmamıştır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Olay olduğunda fen işleri müdürü olan şu an ise belediye başkan yardımcılığı görevini sürdüren Göktürk de suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, tutuksuz sanıklar İsmail Eşref, Ogan Göktürk, Erhan Darende, Aydın Sevimli, Yusuf Kara ve Necati Akkaş'ı ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Müteahhit Mustafa Memoğlu’na da önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza daha sonra 18 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

Görüntü Dökümü

-Arşiv pazaryeri çökmesinden detay

-Cenazeden detay

-Adliyeden detay

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde (2)

AÇIKLAMADA BULUNDULAR

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda dün yıkımları tamamlanan 13 kaçak yapının bugün Valilik önünde toplanan sahipleri, burada açıklama yaptı. Grup adına Vali İsmail Ustaoğlu ile görüştükten sonra konuşan Okan Koç, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti. Koç, "Burada olan herkes mağdur. Vali Bey ile görüştük. Biz Düzköy Yaylası'nda ve çevre yaylalarda bulunanlar adına konuşuyoruz. Sadece Düzköy yaylamızda 240 mağdur var. Biz eskiden beri süregelen babadan oğula yaylacılık geleneğini devam ettiriyoruz. Mevcut olan evlerimizde belli tadilatlar yapıp, evlerimizi genişletmek zorunda kaldık. Yaylalarda yap-sat yapanlarla, ticari faaliyetlerde olanlar, otlakları meşgul edenlerle bu insanlar, aynı kefeye koyulmasın istiyoruz" dedi.

Gruptaki yayla sakini Elveda Akyüz ise, kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürüp, yetkililerin seslerini duymasını istedi. Akyüz, "Çocuklarımı köyde millete bırakıp buraya kadar geldim. Evlerimizi yıkmak için şafak operasyonu yapıldı" diye konuştu.

KALABALIK DAĞILIRKEN GERGİNLİK ÇIKTI

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan açıklama ve yaylada yaşayanların görüşlerini anlatmasının ardından grup, alkışla yıkımlara tepki gösterdi. Bu sırada valilik önünde dağılan gruptakiler ile polisler arasına gerginlik yaşandı. Sivil polislerin araya girmesi ve gerginliğin yatıştırılması üzerine kalabalık, bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yayla sakini Okan Koç'un diğer yaylacılar adına basın çıklaması okuması

-Kalabalık yaylacılardan görüntüler

-Yaylacı kadınların tepkili konuşmaları

-Konuşmanın ardından dağılan yaylacıların valilik önüne gitmeleri

-Valilik önünde emniyet güçlerinin güvenlik önlemi alması

-Gerginlik yaşanması

-Detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA KESKİN/-TRABZON

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Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak, "Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, bir dizi ziyaretler yapmak üzere Sivas'a geldi. Öğle namazını Ulu Camii'nde kılan Şentop, daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. Başkan Şentop, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın ABD'ye yaptığı ziyaret çok önemli bir ziyaretti. Öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle gidip gitmeme konusu uzunca değerlendirildi. Fakat öncesinde yine Trump ile yapmış olduğu telefon görüşmesi neticesinde önemli bir ziyaret olacağı anlaşılınca gitmeye karar verdi. Dün akşam uzun süren heyetler arası görüşmeler yapıldı. Açıklamaları hep beraber izledik. Ben çok önemli mesafe alındığı kanaatindeyim. İlk meyvesi de Amerika senatosunda 1915 olayları ile ilgili teklifin gündeme alınmaması, görüşülmemesi olmuş oldu. Türkiye ile ilgili Avrupa ülkeleri de, Amerika da temel problem bu farklı kaynaklardan, Türkiye'yi dışarıdan takip eden kaynaklardan veya Türkiye'nin hasmı olanların beyanlarından Türkiye'yi değerlendirmeye çalışıyorlar. Hepsinde de hatalı sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Türkiye'yi Türkiye'den dinlemenin her zaman önemli olduğunu ifade ettik. Benim de bundan 2 hafta önce Strazburg'da temaslarımda da bunu gördüm. Bir takım kanaatleri var ama bu kanaatlerin dayanağı olacak doğru bilgiler ve gerçek bilgiler ellerinde yok. Tabi bu şekilde olunca gerçekçi politikalar üretmeleri de mümkün olmuyor. Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir."

Görüntü Dökümü

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-Şentop'un valilik ziyareti

-Burada yaptığı açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT-Yasin KIRAS/SİVAS, ()

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TIR'ın kabin bölümü köprüden uçtu, dorsesi ise askıda kaldı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın kabin bölümü köprüden düştü, dorsesi asılı kaldı. Yaralanan şoför Süleyman Donat (52), hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Adana çevre yolundaki köprülü kavşakta meydana geldi. Süleyman Donat yönetimindeki 42 BTY 39 plakalı konteyner yüklü TIR, kontrolden çıktı. Köprü korkuluklarına çarpan TIR'ın kabin bölümü, alt yola düştü, dorsesi ise asılı kaldı. Yaralanan Donat, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında alt yoldan şans eseri araç geçmemesi, olası facianın önüne geçti.

Görüntü Dökümü

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- TIR'ın kabin ve dorsesinden detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-

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Yangında kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi

İzmit'te, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen kurtarılamadı.

Ev sahibi Leyla Açıkgöz, ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi.

İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında bulunan Leyla Açıkgöz'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından da evde bulunan 3 kediyi dışarı çıkardı.

İtfaiye erleri, nefes almayan kedilere, kalp masajı yaparak oksijen verdi. Ancak tüm çabalara rağmen kediler kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü gören Leyla Açıkgöz sinir krizi geçirdi. Fenalaşan Açıkgöz'ü yakınları teselli etti.

Yangında kullanılamaz hale gelen evde, 5 kedi bulunduğu, kedilerden birinin Leyla Açıkgöz'ün kızı tarafından veterinere götürüldüğü, 1 kedinin de pencereden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- İtfaiyecilerin kedilere kalp masajı yapması

- Ev sahibinin kedileri görüp fenalaşması

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Hatay'da Bilim Fuarı açıldı

Hatay'da TUBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında pilot okullarda oluşturulan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı, Antakya Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.

Fuarın açılışına Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, okul yönetimi çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Okulun öğrencileri ve öğretmenlerinin ortaklaşa çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan projeler fuarda sergilendi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, "Mesleki eğitimde bu yıl her okula bir fonksiyon veriyoruz. Antakya Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de yenilenebilir enerji bölümü açıldığı için bir vizyon koyduk. Öncelikle bu okul kendi elektiriğini üretecek daha sonra diğer okullarımıza ve kamu kurumlarımıza bunu yayacak. Maalesef petrolümüz yok ama 12 ay güneşimiz var. Bunu başarabilirsek ülkemize büyük bir katkı sağlarızö dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Fuardan genel ve detay görüntüler

-Projelerden detaylar

-İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın konuşması

-Fuarın gezilmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,()