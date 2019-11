DHA YURT BÜLTENİ - 12

Çorumluların 'dünyada 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru' sevinci

Çorum'da, dün 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru', 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak, Türkiye adına tescil edildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, rekoru kırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış oldu" dedi.

Çorum'un Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada, dün rekor denemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisi ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru' egale edilmeye çalışıldı. Denemede, 1560 dönümlük alanda 300 binden fazla fidan toprakla buluşturulup, 'Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlandı.

SONUCU BAKAN DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'daki fidan dikme etkinliğinde, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını açıkladı. Pakdemirli, "Guinness rekor denemesine Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saatte en fazla fidan dikme rekoru'nu dün kırarak Türkiye adına tescil ettirmiş olduk" dedi.

'ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI KİMSE YAPAMAZ'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte rekor kırılmasının sevincinin yaşandığını belirterek, "Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum; çünkü dün itibarıyla orada herkes aynı noktaya kilitlenmişti. Bu hedefi yakalama ve geçme noktasında, büyük irade içinde akın akın alana geldiler. 1 saat içinde ilmek ilmek dokurcasına 303 bin ağacı toprakla buluşturdular. Bu gurur bizim hemşehrilerimizin gururu. Bu onur bizim hemşehrilerimizin onuru. 'Dünyanın merkezi' diyorduk Çorum'a, başka bir sözümüz daha vardı; 'Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz' diyorduk. Hakikaten bu sözümüz de yerde kalmamış olmadı. Emeği geçenlerin tamamına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı



Bursa'da önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Necmi Konuş (38) ile oğlu Emir Alp Konuş (3) gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazını Necmi Konuş'un imam olan babası İsmail Konuş, kıldırdı.

Kaza, pazar gecesi Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkiinde meydana geldi. Rıza A. (59) yönetimindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necmi Konuş yönetimindeki 16 BH 087 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NKB 35 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle çarpıştı. 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazada, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Emir Alp Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, babası Necmi Konuş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OĞLU VE TORUNUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Otopsi işlemlerinin ardından baba-oğulun cenazesi Yeşil Camii'ne getirildi. Cenaze namazını, Necmi Konuş'un başka bir camide imam olan babası İsmail Konuş kıldırdı. Necmi Konuş'un ağabeyi Rahmi Konuş, kardeşinin ve yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba-oğulun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kestel Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Necmi Konuş'un eşi Azize Konuş'un Çekirge Devlet Hastanesi'nde, 7 aylık kızı Elif Naz Konuş'un ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Çaldığı oturma grubunu kendi evine kurmuş

Kahramanmaraş'ta bir depodan 100 bin lira değerinde mobilya çalındı. 600 kamera görüntüsünü tek tek inceleyen polis, hırsızları çaldıkları mobilyalarla birlikte yakalarken, oturma gruplarından birinin hırsızın evinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Olay, perşembe günü Bahçelievler Mahallesi'ndeki mobilya deposunda meydana geldi. Depoya giren kimliği belirsiz kişiler, depodaki ambalajlı 10 oturma grubu ile 2 kanepeyi alarak, kayıplara karıştı. 100 bin lira değerinde olan mobilyalarının çalındığını fark eden depo sahibi polisten yardım istedi.

600 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Olay yerinde inceleme yapan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkla ilgili kamera görüntüsü bulamadı. Bunun üzerine hırsızları yakalamak için emniyet özel bir ekip kurdu. Ekip, depo çevresindeki işyerleri ile güzergahtaki tüm güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye aldı. 600 kamera görüntüsü 4 gün boyunca saniye saniye izleyen polis, mobilyaların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti.

OTURMA GRUBU EVİNİN SALONUNDA BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonunda mobilyaları hırsızlıktan kaydı olan Fatih K. (39) ve İhsan E. (47) tarafından çalındığını saptayan polis, Piri Reis Mahallesi'nde 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonla hırsızları ve kamyonet sürücüsü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Fatih K. ile İhsan E., suçlarını itiraf ederek mobilyaları sattıklarını söyledi. Oturma gruplarından biri satın alan kişinin evinde bulunurken, bir oturma grubu ise hırsızın evinde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden kamyonet sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, İhsan E. ile Fatih K. adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar köyünde şüphe üzerine durdurdukları bir minibüs içerisinde Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber minibüs şoförü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Prof. Dr. Topbaş: Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi yöneticisi Prof. Dr. Murat Topbaş, "Çocuklarımızı gerçekten düşünüyorsak onlara temiz hava ve su bırakmak boynumuzun borcu. Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İLBANK, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Açılışta konuşan kongre yöneticisi ve KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, üniversite hastanesine gelen annelere, 'Çocuklarınızda kalp yetersizliği olması durumunda ne yaparsınız' diye sorulduğunda genelinin 'Kalbimizi veririz' cevabını verdiğini hatırlattı. Prof. Dr. Topbaş, "İşte su bu yüzden çok önemli. Suyu sadece kendimiz için düşünmemeliyiz, çocuklarımızı gerçekten düşünüyorsak, onlara temiz hava ve su bırakmak boynumuzun borcu. Yarınlara bırakılacak en önemli miras, su" dedi.

Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Yakup Karaarslan ise su güvenliğinin önemli olduğunu belirterek, "Suyun havza bazında güvenliğini temin etmek için mutlaka güvenli bir envanterin olması gerekiyor, sağlıklı hedeflerimizin olması gerekiyor, bu hedeflere ulaşmak için politikalarımızın olması gerekiyor. Bu politikalara ulaşmak için mutlaka izin, yönetim ve yaptırım döngüsünün olması gerekiyor" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ MİRAS SU'

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, temiz ve güvenli suya erişimin bir yaşam hakkı olduğunu ve suyun insan yaşamı için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu, suyla ilgili küresel sorunlardan Türkiye'nin de nasibini aldığını ifade etti. Ülke nüfusunun 100 milyona ulaşacağı düşünüldüğünde su stresi altında olan Türkiye'de sürdürülebilir çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Yalçın, "Yarınlara bırakılacak en önemli miras su. Sürdürülebilirlik adına DSİ olarak ülke genelinde hayata iz bırakmaya çalışıyoruz. Her ilde suyun yönetilmesi için kısa, orta, uzun eylem planları yapıyoruz. 54 milyon metreküp olan su rezervinin 40 milyonun tüketildiği tarımda suyun planlı kullanılması adına projeler geliştiriyoruz" dedi.

'SUYU KAYBETTİĞİMİZDE YENİSİNİ ÜRETEMİYORUZ'

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her şeyi sıfırdan üretebildiğini belirterek, "Üretemediğimiz, ikame edemediğimiz nadir maddelerden birisi su. Suyu kaybettiğimizde yenisini üretemiyoruz. Yağmurların yağmasını ve suyun yeniden oluşmasını beklemek durumundayız" ifadelerini kullandı.

'TEK BAŞINA BU SIKINTILARI GİDERMEDE YETERLİ DEĞİLİZ'

Türkiye'de su kullanımındaki uygunsuzlukla alakalı tüm dünyada olduğu gibi ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyen Dr. Hüseyin İlter, "Sağlık Bakanlığı olarak tek başına bu sıkıntıları gidermede yeterli değiliz, özel kuruluşların diğer kamu kuruluşlarının da devreye girmesi gerekiyor" diye konuştu.

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran da, 'su' sözünün güzellikleri hatırlattığını kaydederek, "Ne sıkıntınız varsa, 'sular seller gibi akıp gitsin' denir, bütün güzellikler suya benzetilir. Su bizim için vazgeçilmez, aziz bir kavram" dedi.

'ELDEKİ 10 BALIKTAN YARISINDA MİKROPLASTİK VAR'

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, ülkemizde su kaynaklarına çok yakın zamana kadar ekosistem temelli bakılmadığını anlatarak, "Amik Gölü'nü biz kaybettik, barajları haşince kullandık. Elimizdeki datalar hiç hoş değil. Eldeki 10 balıktan yarısında mikroplastik var. Sadece Afrika ülkelerini su kaynaklı sorunlarla görürsek hata yaparız. İngiltere'de de içme sularında mikroplastik görüldü" diye konuştu.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, suyun, sadece ulusal değil, uluslararası yaklaşımla da yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'İNSANLAR SUYU BİLİNÇLİ TÜKETMELİDİR'

Kongrenin açılış toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, son aylarda dünya genelindeki sanatçılar tarafından paylaşım platformlarında 'nature is speaking' akımı başlatıldığını ve bunu takdirle karşıladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında doğa konuşmuyor, ağlıyor. Suyun bolluğuna güvenmemeliyiz. Toplam suyun yüzde 1'i kadarı kullanılabilir. Benim çocukluğumda su cenneti olarak tanımlanırdık, ama nüfus arttıkça kırmızı çizgiye geldik. Bugün ülkede birçok nehir, göl kurudu. Konya'da obruklar oluşmaya başladı, şehirlerde su kayıp kaçakları nedeniyle suyu, insanlar ulaşmadan kaybetmeye başladık. İnsan vücudunun dörtte üçü su. Bu nedenle vücudumuza aldığımız suyun sağlıklı olması gerekir. İnsanlar suyu bilinçli tüketmelidir. Özellikle yaptığımız çalışmalarda maalesef yeteri kadar su tüketilmediğini görüyoruz. Oysa erişkin kadının 2,5 litre, erişkin erkeğin 3- 3,5 litre günlük su tüketmesi gerekir. Yani sadece susadığımız zaman değil, bunu bir ihtiyaç olarak düşünüp, günlük suyu ölçerek düzenli şekilde su tüketmemiz gerekiyor. Bunu herkesin görev olarak yapması gerekiyor. Vücutta su eksiği fonksiyon bozukluklarına, birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açıyor."

Prof. Dr. Topbaş, sağlıklı suyun içinde bulunması ve gereken vücudun ihtiyaç duyduğu çok sayıda madde olduğuna işaret ederek, "Aslında orta ve sert sular sağlık açısından çok daha değerli. Bu nedenle hedef olarak tüm insanların çeşmelerden akan sudan içmesi için gayret gösteriyoruz. Ambalajlı suyun dışında içme suyu olarak çeşmeden akan suyun tüketimi için tüm belediyelere, ilgili kuruluşlara görev düşüyor" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin Derince ilçesinde hayatını kaybeden amcası Baki Kaya’nın (91) cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, Derince Esentepe Mahallesi’nde yaşayan amcası Baki Kaya, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Baki Kaya’nın cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baki Kaya’nın kanser hastası kızı Fatma Doğan, güçlükle ayakta durabildi. Selvi Kılıçdaroğlu, cemevinde ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Adının verildiği okulda anılan şehidin eşyaları 'Şehitlik Köşesi'nde

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, adının verildiği okulda anma töreni düzenlenen şehit Yüzbaşı Anıl Barış Çetin için şehitlik köşesi oluşturuldu. Şehidin eşyaları, bu alanda sergilenmeye başlandı.

Turgutlulu Kara Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin, 10 Kasım 2012'de, Siirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. Manisa Valiliğinin isteği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluruyla 3 Eylül 2019'da, Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ismi, Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Şehit Yüzbaşı Çetin, vefatının 7'nci yıldönümünde adının verildiği lisede anıldı. Şehit için okulda ayrıca, şehitlik köşesi oluşturuldu. Şehitlik köşesi için bugün gerçekleştirilen açılış törenine; anne ve babası Nevin- Abdullah Çetin'in yanı sıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Ercan Bovatekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, MHP 23'üncü dönem Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Okulun Müdürü Cüneyt Aybey, daire müdürleri, öğretmenler, şehit Çetin'in silah arkadaşları ve davetliler katıldı.

Anma töreninde konuşan Vali Deniz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bu milletin yokluk içinde bir Cumhuriyet kurduğunu unutmayacağız. Cumhuriyetimizin, devletimizin kıymetini iyi bileceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, dünya var oldukça yaşayacak. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe de bütün şehitlerimizin isimleri yaşayacak. Şehit Anıl Barış Çetin yüzbaşımızı, rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Kıymetli anne ve babasına rabbim sizlerden razı olsun. Haklarınızı bize helal edin diyorum" dedi.

Şehidin babası emekli öğretmen Abdullah Çetin, emekleri geçenlere teşekkür etti. Açılıştan sonra şehit Çetin'in kıyafetlerinin sergilendiği şehitlik köşesi, ilgiyle incelendi.

