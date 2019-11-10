DHA YURT BÜLTENİ-12

Atatürk, Selanik'te doğduğu evde duygu dolu törenle anıldı



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde de törenle anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, "Ölümünün 81 yıl ardından verdiği mücadele ve gösterdiği hedefler halen yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümün 81'inci yılında Selanik'te dünyaya geldiği evde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelenler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesi dolup taşarken, evin çevresinde binlerce kişi toplandı. Yunanistan saatine göre saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Marşın bitiminin ardından Atatürk Evi etrafında toplananlar ise hep bir ağızdan 10'uncu Yıl Marşı'nı söylerken, duygu dolu anlar yaşandı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atılırken, bazı ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün verdiği mücadele ve gösterdiği hedeflerin yolumuzu aydınlattığını belirterek, "Çağının tüm büyük liderleri gibi Atatürk'te modern zamanın eleştirisinden payını almıştır. Şaşırtıcı olan ise bu eleştirici sürecin her defasında onun öngörülerini haklı sonuçlar ortaya çıkarılmasıdır. Atamızın yaşarken geçekleştirdikleri kendi dönemi için devrimsel niteliktedir. Ancak bunun da ötesinde o günün yaptıkları teknik ve siyasal meselelerinin çözümü bakımından da halen güncelliğini korumaktadır. Cumhuriyet, modern ordu, çağdaş eğitim devletlerin egemen eşitliği ve komşularla kurulan dostluklar gibi kurumsal yapılar bugün de devletimizin öncelikleri olmayı sürdürüyor. Çanakkale'de aldığı inisiyatifle zafere giden ilk adımı atan Sakarya'da kalıpların dışında bir savunmayla askeri dehasını ortaya koyan ve bağımsızlıktan sonrada Cumhuriyet devrimleriyle Türkiye'yi modern uluslara denk seviyeye getiren Atatürk'ü bir cümlede tanımlamam gerekirse savaşın değişmeyen doğasını ve barışın kıymetini bilen en iyi bir asker ve devlet adamı derim" dedi.

'SAYGI İLE ANIYORUZ'

Törene katılan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılanda rahmet ve saygı ile andığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün vefatının 81'inci yıl dönümü. Başta şahsını ve bütün milli mücadelede şehit olmuş, gazi olmuş bütün silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Her yıl 10 Kasım'da gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü evinde anıyoruz. Tekirdağ'dan Süleymanpaşa belediyesi olarak meclis üyelerimiz ile geldik. Buradayız Ata'mızın huzurundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başarılarıyla mazlum milletlere örnek olmuş bir şahsiyet. Özellikle Balkan topraklarında farklı bir sevgiyle anılıyor. Kendisini rahmet ve minnet şükranla anıyorum" diye konuştu.

'GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Selanik'e Atatürk'ü anmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen doktor Şenal Çalpar(85), Ata'nın doğduğu evi ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. Albay eşinin vefat ettiğini belirte Çalpar, "Doğma büyüme Kıbrıslıyım vatanın ne hale geldiğini gördükçe üzülüyorum. Çocukluğumdan beri İngiliz idaresindeydik. Annem bize küçükken sandığı açar Türk bayrağını gösterirdi. Bu bizim bayrağımız kızım evlatlarım derdi. İngiliz bayrağı bizim değil. Ben bunları bildiğim için Ata'mın huzurunda hürmetle eğilmek için geldim. Sırf Ata'mın doğdu evi göreyim istedim. Buradaki öğrencileri gördükçe iftihar ediyorum. Öğrencilerimizin Atatürk'ün sevgisiyle büyüsün" diye gözyaşları döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atatürk'ün doğduğu evden detaylar

-Saygı duruşu

-İstiklal marşı

-Başkonsolos Efe Ceylan'ın konuşması

-Atatürk evi bahçesinde törene katılanlar

-Muhabir Mehmet Yirun'un anonsu

-Sokakta bekleyen vatandaşlar

-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile röp.

-Ziyaretçilerle röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/SELANİK (Yunanistan), () -

GÖRÜNTÜLER 3 BÖLÜM ŞEKKLİNDE GEÇİLDİ

==============================

Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı



Bursa'da, sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı. H.A.’nın öldüreceğini belirtip, fotoğrafını paylaştığı köpek de tedaviye alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi’ne ait Nilüfer Halk Evi’nin önüne bırakacağını yazdı. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapılan paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bu yapılan sokak hayvanlarına davranış biçimlerimize yakışmayan bir yaklaşımdır. Bu kişinin paylaşımlarının olduğu gün, başka vatandaşlarımızdan ihbarlar gelmiş. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz köpeği alarak gerekli tedavisini yapmak için barınağımıza getirmişler. Ciddi bir hastalığı var, tedavisine devam ediliyor. Köpeğin iyileşmesi için gereken bütün çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Kendisini asıl üzenin şüphelinin Nilüfer Belediyesi çalışanı olması olduğunu söyleyen Erdem, "Bu kişi ile ilgili Belediyemiz tarafından değişik zamanlarda çeşitli yaptırımlar yapıldı. Kendisi sosyal medya üzerinden bizi tehdit etmiş bir kişidir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söyleniyor, raporu var. Bizde sosyal medyadaki en son paylaşımlarının ardından işten uzaklaştırma konusunda karar verdik. Bundan sonra hukuk yolu ile ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------------

-Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Hayvan barınağına gelerek hayvanı ziyaret etmesi

-Veteriner hekim köpeğin sağlığı hakkında bilgi alması

-Turgay Erdem röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

==============================

Diyarbakır'da Atatürk'ü anlattılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Sabah Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlanan anma töreni, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti. Ulu önder Atatürk'ün askeri kişiliğinin anlatıldığı etkinlikte Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün yanı sıra askeri erkan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk'ün askeri kişiliği, başarıları ve liderlik vasıflarının subaylar tarafından anlatıldığı törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Etkinlik, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesinin ardından son buldu.



Görüntü Dökümü

----------

Etkinliğin yapıldığı salonda İstiklal Marşı'nın okunması

Atatürk'ün askeri kişiliği, başarısı ve liderlik vasıflarının anlatılması

Öğrencilerin şiirler okuması

Atatürk'ün sevdiği şarkıların okunması

Salondan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

==============================

Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)



ÖĞRENCİLERDEN 10 KASIM KOREOGRAFİSİ

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım'a özel koreografi hazırladı. Koreografiye beldenin amatör futbol kulübünün oyuncuları da destek verdi. Atatürk'ün doğduğu yıl ile hayatını kaybettiği yıl ve saati, saat üzerinde kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Hazırlanan video, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

-Öğrencilerin koreografisi

Haber-Kamera: ZONGULDAK,()

==============================

Atatürk, Batman'da anıldı



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Batman'da düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle valilik bahçesinde anma töreni düzenlendi. Törende Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan ve Belediye Başkan Vekili İsmail Gönül, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve bayraklar yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla burada son bulan tören, kültür merkezinde devam etti. Buradaki törende Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin resimleri sergilendi, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Törenin ardından Batman Valisi Hulusi Şahin, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Batman Valiliği bahçesinde tören

Sirenlerin çalması

Çelenklerin Atatürk büstüne bırakılması

Kültür merkezindeki törenlerin görnütüsü

Öğrencilerin Atatürk sevdiği şarkıları seslendirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara Arif Arslan-Reşat Yiğiz/ Batman ()

==============================

Adıyaman'da Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'nci yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Adıyaman’da törenlerle anıldı. Kent merkezindeki anma programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 9.05'de çalınan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda devam etti. Buradaki programda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç Dr. Metin Kopar ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nevzat Artuç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve 'Askeri Dehası' konulu konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sunumu yapılarak, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

İLÇELERDE ANMA TÖRENİ

Gölbaşı, Çelikhan, Kahta ve Samsat'da da Mustafa Kemal Atatürk düzenlenen etkinliklerle anıldı. Törenlere, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törenlerde Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Valilik önü

- Çelenk konulması

- Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması

- Programa katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Mahir ALAN- Ahmet KORKMAZ- Selim SONKAYA-Sercan SAKAR- Haci BOZKURT/ ADIYAMAN, ()-

==============================

Ulu Önder Atatürk, Diyarbakır'da anıldı

Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde bütün yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da saygı ve özlemle anıldı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü nedeniyle Diyarbakır'da anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki törene; Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra ilçe kaymakamları, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Valilik önünde gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Diyarbakır Valisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, hem valilik hem de belediye adına anıta iki ayrı çelenk bıraktı. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra anma töreni, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam etti.

Görüntü Dökümü

------------

Atatürk anıtına çelenk bırakılması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Bayrağın göndere çekilmesi

Askeri bandodan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR, ()

==============================

Kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldü

Gaziantep’te kullandıkları motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı Fevzi Aydoğan (26) ile arkadaşı Esat Bilgin (22) yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 Ekim günü akşam saatlerinde Hamurkesen Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaş olan Esat Bilgin ve Fevzi Aydoğan yeni tamir ettirdikleri motosikletlerini test etmek istedi. Yolun iki ucundan yola çıkan Aydoğan ve Bilgin'in kullandıkları plakası öğrenilemeyen motosikletler, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Fevzi Aydoğan, kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Köyde çobanlık yaptığı belirtilen Esat Bilgin de tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın 14 gün sonra, bugün kurtarılamadı.

Esat Bilgin’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Esat Bilgin'in fotoğrafı

- Fevzi Aydoğan'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-()

==============================

Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacının sonbahar güzelliği



Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde, 4 bin 115 yaşındaki ‘Gümeli Porsuğu', sonbaharda sararan ağaçların arasında yeşil yapraklarıyla görenleri hayran bırakıyor. Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı ve en yaşlı porsuk ağacı unvanına sahip 'Gümeli Porsuğu', yılın her mevsimi doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor.

?Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yaptığı çalışmalar sonucunda Gümeli beldesinde 2008 yılında şu an 1990 ve 1167 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit etti. 2016 yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada şu an 4 bin 115 yaşında olan porsuk ağacı tespit edildi. Boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre olan ağaca, ‘Gümeli Porsuğu’ adı verildi. Bronz çağında filizlendiği belirlenen Gümeli porsuğu, dünyanın bilinen en yaşlı 5’inci ağacı olma özelliğinin yanı sıra, dünyanın bilinen en yaşlı porsuk ağacı unvanını elde etti. Türkiye’nin de en yaşlı ağacı olan Gümeli porsuğunun, dış etkenlere maruz kalmadığı sürece 4 bin yıl daha yaşayabileceği belirtildi. Bakanlık, porsuk ağaçlarının bulunduğu alanı, ‘Gümeli Tabiat Anıtı’ olarak ilan edip koruma altına aldı.

DOĞASEVERLERİN İLGİSİNİ GÖRÜYOR

Doğasıyla yılın her ayı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Gümeli Porsuğu, ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. Yeşilin her tonunun görülebildiği sık ormanlar arasındaki Bacaklı yaylasını geçtikten sonra 800 metre yaya yolunun ardından ulaşılabilen Gümeli porsuğu, ekoturizm ve yayla turizmi açısından doğaseverlerin de ilgisini görüyor. Sonbaharda sararan ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü arasında yeşil yapraklarıyla kendisine hayran bırakan porsuk ağacı, drone ile havadan görüntülendi.

Gümeli Porsuğu'nu görmek için arkadaşlarıyla Ereğli ilçesinden gelen Müşfik Eker, ağacın güzelliğiyle insanı büyülediğini anlatarak, “Sıkça doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Bugünde porsuk ağacını görmeye geldik. Burada 4 bin 115 yıllık bir servet yatıyor burada. Düşünün 2019’dayız. 2 bin yıl geri gittik, miladı yakaladık. Bir 2 bin yıl daha bu ağaç sizi geriye götürüyor. Burayı herkes görsün isteriz. Burası bir değer. İnsan buraları korumalı. Bu bir dünya mirası. Seve seve paylaşalım buranın güzelliğiniö dedi.

En eski anıt ağacı görmenin insanı mutlu ettiğini ifade eden Ayşe Baysal da, “Doğa ile baş başa oluyorsunuz burada. Burayı herkesin görmesini isteriz. Biz yakın olmamıza rağmen ilk kez geldik. İyi ki geldik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Drone ile ağaçtan detaylar

-Ağaca giden yol

-Aktüel kamerayla ağaçtan detaylar

-Ağacı ziyaret edenler

-Ziyaretçi Müşfik Eker ile röp.

-Ziyaretçi Ayşe Baysal ile röp.

-Anonslar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),()

==============================

Ordu'da, Atatürk saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81’inci yıl dönümünde Ordu’da da törenle anıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki anma programı, Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, daire müdürleri, polis, askeri ekran, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmaya başlaması ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Kent merkezi içinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik bir süre dururken, uzun araç konvoyları oluştu.

Görüntü Dökümü:

-Tören alanından detay görüntü

-Ordu Valisi Seddar Yavuz’un çelenk bırakma görüntüsü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çelenk bırakma görüntüsü

-Siren eşliğinde saygı duruşunda bulunulması görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-

==============================

Atatürk, Amasya'da anıldı



Amasya'da, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle tören ve anma etkinlikleri düzenlendi.

Kentte, Atatürk’ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, kurum müdürleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrasında saat 9.05'te sirenlerin çalınması saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek meşale yakıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

AYAKKABI BOYACISINDAN ATA'YA SAYGI

Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentte 63 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Yalçın Taşan (73) da saygı duruşuna geçti. Saygı duruşunda gözleri dolan Taşan, "Ne mutlu Türk'üm diyene, Atamızla gurur duyuyoruz. Atamızın kabri cennet olsun. Mutluyuz, bizlere o günlerde verdikleri mücadele ile bugünleri bağışlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere tüm silahlarını saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

- Atatürk anıtı detay

- Çelenk sunumu detay

-Saygı duruşu ve meşale ateşi detay

-Ayakkabı boyacı saygı duruşu detay

-Ayakkabı boyacısı röportaj

- Diğer detaylar

HABER KAMERA: Sinan HARMANCI/AMASYA-



