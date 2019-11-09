DHA YURT BÜLTENİ- 12 

*Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (2)

ÇAVUŞOĞLU: SURİYE'NİN ZENGİNLİKLERİ ÜZERİNDE KİMSENİN HAKKI YOKTUR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile EİT Genel Sekreteri Dr. Hadi Soleimanpour, düzenlenen basın toplantısıyla soruları yanıtladı. ABD'nin açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Orada petrol rezervleri için bulunduklarını açıkça itiraf ediyorlar. Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için ona el koymayı saklayamayan bir ülkeden bahsediyoruz. Özellikle buradan elde edilen gelirle YPG-PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz. Geçmişte DAEŞ de dahil YPG-PKK petrol kaçakçılığı yapıyordu. Suriye'nin zenginlikleri üzerinde kimsenin hakkı yoktur. Türkiye olarak Barış Pınarı Harekatı'nı Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, buradaki terör örgütlerini temizlemek için başlattık. Suriye'nin bölünmesinin önüne geçtik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bu bölgenin huzura kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. İnsani boyutu ile ilgilenirken Astana garantörleri olarak Anayasa Komisyonu'nun başarılı olması için çaba sarf edeceğiz. Anayasa Komisyonu için henüz iyimser olmak erken. Buraya on binlerce kilometreden gelip 'Suriye'nin petrol rezevrlerini bizler değerlendireceğiz' demek uluslararası hukuka aykırıdır. Biz buna karşıyız. Buralar Suriye halkınındır."

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ANTALYA,()

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Yedigöller'de renk cümbüşü

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü eşsiz görüntüler oluşturdu.

Bolu'ya 45 kilometre uzaklıkta, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan ağaçlar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere de yakınlığıyla vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Yedigöller'deki doğal güzellik görenleri hayran bırakıyor. Bölgeye akın eden vatandaşlar, eşsiz manzaraların keyfini çıkarıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının harmanlandığı Yedigöller'deki eşsiz güzellik drone ile de havadan görüntülendi. Milli parkın havadan görüntüleri eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.

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Yedigöller'in drone ile çekilen görüntüleri

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Karabük’te, otomobili ile iki farklı yerde drift yapan sürücüye polis ve jandarma ekiplerince toplam 10 bin 20 TL ceza kesildi.

Karabük'te, A.I. mahalle arasında toplanan kalabalığın yaktığı meşaleler altında drift yaptı. Ortalığı dumana boğan, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık veren sürücü, ellerinde meşaleler ile kendisini izleyenleri de tehlikeye attı. A.I., Kemaloyman Sanayi Sitesi’nde gündüz saatlerinde drift yapmayı sürdürdü. A.I., yaptığı drift anlarını kaydettirip sosyal medya hesabından yayınladı.

Polis ve jandarma, yayınlanan haberler üzerine soruşturma başlattı. 78 AB 065 plaka aracın sürücüsü A.I.’ye polis sorumluluk bölgesinde drift yaptığı için 5010 TL, jandarma da sorumluluk bölgesinde drift yaptığı için 5010 TL ceza keserken, sürücüye toplam 10 bin 20 TL para cezası kesildi.

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KARABÜK, () -

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Lise arkadaşları, 33 yıl sonra fidan dikmek için bir araya geldi

Edirne'nin Keşan ilçe Lisesi'nden 1986 yılında mezun olan 74 kişi, 33 yıl sonra fidan dikmek için bir araya geldi. Temsili yoklamada alınan etkinlikte mezunlar, belediye bandosunun çaldığı Roman havaları eşliğinde fidan dikti.

Keşan Lisesi'nden 1986 yılında mezun olan 74 kişi, 33 yıl sonra düzenlenen organizasyonla Yeni Mahalle'de bulunan Bilal Ergeç Parkı'na iğde ve ıhlamur fidanları dikti. Etkinliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Gücüyener, parka adı verilen merhum Bilal Ergeç'in ailesi ve 1986 yılı mezunları katıldı.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kendisinin de Keşan Lisesi mezunu olduğunu belirterek, "Bu projeye 'hayır' demek mümkün değildi. Keşan'ın gelecekte nefes alması için bu gerekiyordu. 11 Kasım'daki programın öncesinde de böyle bir programın olması çok anlamlı. Bu parkımızın ağaç boşluğu vardı ve çok önemli bir bölgedeydi. Onların fikrine bende katıldı. Değeri çok büyük bir proje. 1986 yılı Keşan Lisesi mezunları ilk hamleyi yaparak, örnek oldular" dedi.

'SİZİN GİBİ BİR ARAYA GELEN BAŞKA MEZUNLARIMIZ YOK'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, 1986 yılı mezunlarını tebrik ederek, "Herhalde sizin gibi bir araya gelen başka mezunlarımız yok. Bizleri de fahri mezunlar olarak kabul edebilirsiniz. İnşallah bu halkayı genişletebiliriz. Önemli olan Keşan burada. Bu ağaçlandırmaya vesile olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK İYİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMİŞİM'

Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Gücüyener ise 24 yıl Keşan Lisesi'nde görev yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

"1986 yılı mezunları beni buldular ve çeşitli etkinliklerde bir araya geldik. Yıllar sonra fidan dikmek için tekrar Keşan'a geldik. Hepimiz onları destekledik. Çok güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Çok iyi öğrenciler yetiştirmişim. İsimleri her zaman yaşayacak."

'BİZ KENDİMİZE EFSANE MEZUNLAR ADINI KOYDUK'

33 yıl aradan sonra birbirlerini bularak, fidan dikmek için bir araya geldiklerini belirten 1986 yılı mezunu Nigar Yanar Öztokuç, "Bir mucize gibi birbirimizi bulduk. Hiç ara vermemiş gibi sohbetimize devam ettik. Biz kendimize efsane mezunlar adını koyduk. Sadece buluşmakla kalmadık, hayır bir iş nasıl yaparız diye de kafa yorduk. Bugün ise toprağa kök salmaya geldik" dedi.

Aylin Palabıyıkoğlu da, 33 yıl sonra lise arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ve duygusal anlar yaşadıklarını söyledi. Özcan Gündüz Yılmam ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyası öncesi böyle bir etkinliğin anlamlı olduğuna işaret etti. Kemal Ayaroğlu da gelecek nesillere yeşil bir gelecek bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra ise protokol ve Keşan Lisesi 1986 yılı mezunları tarafından belediye bandosunun çaldığı Roman havaları eşliğinde fidanlar dikilerek, üzerlerine isimlerinin yazılı olduğu tabelalar konuldu. Hayatlarını kaybeden mezunlar için de fidan dikilerek, üzerlerine isimlerinin yazılı olduğu tabelalar asıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bandonun konseri ve Roman havaları çalması

-Fidanları diken mezunlar

-Fidanlara takılan isim künyeleri

-19886 yılı mezunları

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal röp.

-Emekli öğretmen Zeynep Gücüyener röp.

-Mezun Nigar Yanar Öztokuç röp.

-Mezun Aylin Palabıyıkoğlu röp.

-Mezun Özcan Gündüz Yılmam röp.

-Mezun Kemal Ayaroğlu röp.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

