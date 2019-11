DHA YURT BÜLTENİ - 12

Teröristlere silah sevkiyatı, 3 ülkenin kesiştiği Ovaköy Sınır Kapısı'yla önlenecek

Türkiye'nin, güneyindeki terör örgütlerinin temizlenmesi için yürüttüğü operasyonlarla sınır hattı önemli ölçüde güvenli hale getirilirken, Habur'dan sonra Irak'a doğrudan geçişi sağlayacak yeni kurulacak Ovaköy Sınır Kapısı ile bu ülke üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının da sonlandırılması hedefleniyor. Dohuk ile Şırnak valilikleri arasında 2014'te imzalanan protokolle faaliyete geçmesi kararlaştırılan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması için Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) mutabakatı bekleniyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden 25 Mart 2013'te Şırnak'a gelen heyetle yapılan görüşme sonrası, Türkiye'den bir heyet 28 Mayıs 2014'te Dohuk'a gitti. Heyetler arasında yapılan görüşme sonrası Şırnak'ın Gülyazı, Ovaköy ve Aktepe bölgelerinde Irak'a gümrük kapıları açılması için protokol imzalandı. Ancak süreç içerisinde terör örgütü PKK, sınır kapılarının yapılacağı bölgenin Irak tarafından çekilmeyince, gümrük kapılarının inşası rafa kaldırıldı. IKBY'nin bağımsızlık referandumunun ardından Türkiye’nin uygulayacağı yaptırımlar kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın kapatılacağı gündeme geldi. Bu da gözleri yeniden Türkiye, Irak ve Suriye sınırlarının kesiştiği noktadaki Ovaköy'e çevirdi. Ancak süreç içerisinde herhangi bir aşama kaydedilmedi.

Suriye'de Nisan 2011'de çıkan iç savaşla birlikte, Türkiye sınırına terör örgütleri yerleşti. Ancak Türkiye, sınır hattının güvenli hale getirilmesi ve bu bölgelerden yapılan terör saldırılarını önlemek amacıyla Fırat Nehri'nin batısını önce Fırat Kalkanı, ardından da Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırıp, güvenli hale getirdi.

ERBİL VE BAĞDAT’IN MUTABAKATI BEKLENİYOR

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Nehri'nin doğusuna terör koridorunun inşasını yönelik 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekatın devam ettiği süreçte ABD'nin çekildiği üslere geri dönmesi ve özellikle Suriye- Irak sınır hattında devriye yapması dikkat çekti. Türkiye’nin Habur'dan sonra, stratejik önemdeki Ovaköy Sınır Kapısı da ABD'nin devriye gerçekleştirdiği bölgede açılacak. Orta Doğu'dan özellikle Irak üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine gönderilen silah ve mühimmat sevkiyatının da üç ülkeyi birbirine bağlayan Ovaköy Sınır Kapısı'yla önlenmesi amaçlanıyor.

muhabirinin edindiği bilgilere göre, Habur Sınır Kapısı'na 15 kilometre uzaklıkta bulanan, kimsenin yaşamadığı ve giriş- çıkışların askerler tarafından kontrol edildiği Ovaköy'de henüz bir çalışma yapılmıyor. Türkiye ile Irak Merkezi Hükümetinin doğrudan hatla birbirine bağlayacak Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılabilmesi için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Irak Merkezi Hükümeti'nin mutabakata varması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise Türkiye'nin konuyu çok yakından takip ettiğini, Irak'ta IKYB ile merkezi hükümet arasında mutabakat sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

IRAK'TAN SURİYE'YE SİLAH VE MÜHİMMAT SEVKİYATI ÖNLENECEK

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Ovaköy Sınır Kapısı'nın önemini 'ya değerlendirdi. Tütüncü, Ovaköy projesinin hem güvenlik hem de ekonomik açıdan çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu bölge Türkiye-Suriye-Irak üçgenini oluşturuyor. ABD, o bölgeyi kullanarak terör örgütü PKK/YPG'ye silah sevkiyatı yapıyor. Yani silah sevkiyatı yapılan hat da bu bölgede. Türkiye, bu bölgeye bir sınır kapısı açtığında, bu hattı da kesmiş olacak. Bu bölge sadece ABD için de önemli değil. İran, şu an Haşdi Şabi üzerinden bu bölgede etkisini sürdürüyor. Biliyorsunuz, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılmasından sonra Haşdi Şabi güçleriyle İran da bölgeye girdi. Ovaköy Sınır Kapısı projesi gerçekleştiğinde hem Türkiye hem de Irak için ticari anlamda hızlı ve ekonomik olarak en uygun yol açılmış olacak. Karayolu olarak en güneyine, Basra'ya kadar inebilecek. Gemiyle 20 gün süren yol, karayoluyla 1,5- 2 güne kadar düşecek. Irak'ın içine girmek ise bir gün bile sürmeyecek. Türk mallarının Körfez ülkelerine Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Basra üzerinden gitmesini sağlayacak" dedi.

Ovaköy Sınır Kapısı projesinin Irak Merkezi Hükümeti için de olumlu olacağını kaydeden Tütüncü, "Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak yönetiminin baskısına rağmen Habur'dan girenleri istediği gibi alıyor. İstediğini alıyor, istemediğini geri çeviriyor. Etnik ayrımcılık da yapılıyor zaman zaman. Bu kapı açılırsa, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 'kural tanımaz' tutumu, değişmek zorunda kalacak" diye konuştu.

'OVAKÖY TÜRKİYE İÇİN ZARURETTİR'

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip, Türkiye’nin Irak’la arasındaki yaklaşık 11 milyar dolarlık ticaret hacminin tek bir sınır kapısından yapılmasının doğru olmadığını belirterek, "Niçin tek bir sınır kapısından yapalım. İran’ın ticaret hacmi bizden çok daha düşük olmasına rağmen, 9 sınır kapısı var. Biz bu konuyu 1990’lı yıllardan itibaren vurguluyoruz. Ovaköy- Telafer Sınır Kapısı Projesi Türkiye’nin ticaret hacmini genişletmesi dışında, Türkmen ve Sünni Arap bölgesine de daha kolay ulaşabilmesinin bir başka yoludur. Mevcut durumda sadece Habur Sınır Kapısı ile yürütülmesi, yalnızca Kürt yönetimi ile ticaret ilişkisi anlamına geliyorö dedi.

Barış Pınarı Harekatı sırasında, Kürt yönetimine Türk mallarına ambargo konulması için baskı yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Nakip, "Oysa Irak’taki tüm kaliteli mallar Türkiye’den gidiyor. Yaklaşık 11 milyar dolar ticaret hacminin, 2,5 milyar doları Kürt bölgesine, 7,5 milyarı Irak’ın Arap ve Türkmen bölgelerine gidiyor. Bu tabloda hala tek sınır kapısını kullanmanın yanlışlığı daha açık ortaya çıkıyor. Sınır kapısı ayrıca Telafer’e de canlılık getirecek. Terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılalı 2,5 sene oldu. Ancak Bağdat yönetimi bu bölgeyi ihmal ediyor. Altyapı yok, belediye hizmetleri yok, imar yok, insanlar evlerine dönemiyor. Dönüp ne yapsın. Oysa Türkiye’nin kuzey Suriye’de terör örgütlerinden kurtardığı bölgelere bakın, geri dönüş için uygun hale getirildiği ortada" diye konuştu.

'SURİYE’DEKİ GÜVENLİ BÖLGE NEYSE BU BÖLGE DE AYNI ÖNEMDE'

Ovaköy Sınır Kapısı projesinin zaruret haline gelmesinin diğer önemli gerekçesinin de ABD’nin bölgedeki varlığı olduğunu belirten Nakip, "ABD, Erbil’de Saddam döneminde yapılan bir havaalanını genişletti. Enbar bölgesine, Suriye’den çektikleri orduların bir kısmını yerleştirdi. Ekonomik bir kaynak değil ama bu bölgenin stratejik önemi büyük. Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetimi ile Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG arasında, ABD’nin desteklediği bir köprü görevi görüyor. Suriye’deki 30 kilometrelik güvenlik hattı neyse, bu bölge de aynı şekilde değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------

-Ovaköy'den ARŞİV görüntüler

Haber: Hilal ÖZTÜRK/SİLOPİ (Şırnak), ()-

==================

Etil alkolün içindeki o maddeyi arıtmak için tesis kurmuşlar

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, evsel içki yapımını önlemek için etil alkole katılan ve acı kimyasal olarak bilinen 'denatonyum benzoat' adlı maddeyi arıtmak için tesis kurulduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, tesisteki malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkole karşı yürüttüğü çalışma kapsamında bu sabah operasyon düzenledi. Yedi Eylül Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yapan ekipler, S.E. ile Türkmenistan uyruklu N.N. adlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Tesiste yapılan kontrolde ise, etil alkolle üretimi yapılan alkollü içeceklerin önüne geçmek için alkole konulan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla piyasa değeri 400 bin lira olan 2 ayrı distilasyon ve damıtma cihazı, 18 bin litre etil alkol, 40 bin içki etiketi ve 1 ambalajlama makinesi ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 zanlı jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Öte yandan ele geçirilen 18 bin litre etil alkolden 100 bin şişe içki üretimi yapılabileceği vurgulandı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Yapılan operasyondan

-Tesisten görüntü

-Ele geçirilen malzemelerden görnütü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, )

======================

Kazada ölen üniversiteli Mustafa gözyaşlarıyla uğurlandı

KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin TIR'a arkadan çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mustafa Karakaya (19) gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a giden Harun Dikçalı (22) yönetimindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde seyreden Cafer Bulut idaresindeki çimento malzemesi yüklü 06 JTS 68 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp, ters dönerek yaklaşık 70 metre sürüklendi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mustafa Karakaya hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Harun Dikçalı ile Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Karakaya'nın cenazesi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilidi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Karakaya'nın cenazesi dün memleketi Sivas'a getirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojisi 2'nci sınıf öğrencisi Karakaya için bugün eğitim gördüğü okulda tören düzenlendi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, akademisyenler, Karakaya'nın yakınları ile arkadaşları katıldı. Törende Karakaya'nın annesi Dürüye Karakaya ile babası Orhan Karakaya oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Anne Karakaya oğlunun fotoğrafını öptü. Karakaya'nın okul arkadaşlarının da üzgün olduğu görüldü. Hayatını kaybeden Mustafa Karakaya'nın amatör futbolcu olduğu, 4 Eylülspor kulübünden 1 hafta önce Sivasspor'un U19 futbol takımına transfer edildiği öğrenildi. Karakaya'nın 4 Eylülspor forması tabutunun üzerine konuldu. Karakaya'nın cenazesi Eğriköprü Mahallesi Kardeşler Camisinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Törenden görüntüler

-Yakınlarının üzüntüsü

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülüşü

-Ölen gencin fotoğrafları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

======================

(ÖZEL)- Dededen kalma zeytinleri kayık ve atlarla topluyorlar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çiftçiler, dağlık arazideki ormanlık alana dedelerinin 70 yıl önce aşıladığı zeytin ağaçlarında hasada başladı. Yol olmadığı için hiçbir aracın çıkmadığı sarp arazideki zeytinler, çiftçiler tarafından göl kenarındaki kayık veya at sırtında taşınıyor.

İlçeye bağlı kırsal kırsal Alanlı mahallesi halkı, dedelerinin 70 yıl önce 1500 dönümlük dağlık alanda aşıladığı zeytin ağaçlarından ürün toplamaya başladı. Bu yıl yaklaşık 1000 ton rekolte beklenen zeytini toplamak için çalışmaya başlayan yöre halkı, arazinin elverişsiz olması nedeni ile hasatı at sırtında ve göl kenarından kayıklarla topluyor. Mahalle Muhtarı İlyas Peksoy, arazi şartlarının çok zor olduğunu, bu nedenle de topladıkları zeytinleri araziden güçlükle indirdiklerini söyledi. Peksoy, "Yıllar önce atalarımız, dedelerimiz bu ormanlarda zeytin ağaçlarını aşılamışlar. Çok büyük bir saha ancak ulaşım olmadığı için baraj göletinden kayıkla, dağlardan at ile ya da sırtımızda taşıyarak zeytin topluyoruz. Yetkililerden buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Eğer yolumuz olursa üretim yılda yaklaşık 2 bin tona ulaşır. Ayrıca mahallemizden civar il ve ilçelere göçenlerden tekrar mahalleye dönüş olur" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Yorulmaz ise arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı günlük 500 kilo zeytin toplayabildiklerini belirterek "Sabah erkenden ormanlık alana kayık ile geliyoruz. Gelinim ile birlikte günlük yaklaşık 500 kilo zeytin toplayarak tekrar kayık ile evimize geliyoruz. Eğer burada yolumuz olsa günlük 1 ton zeytin toplarız" dedi.

YAĞ ORANI ÇOK YÜKSEK

İbrahim Bozdoğan ise zeytinlerin çok kaliteli ve yağ oranının yüksek olduğunu ifade ederek geçen yıl topladığı 5 ton zeytinden 1,5 ton yağ elde ettiğini söyledi.

Fatma Ava da yol olmadığından dolayı topladıkları zeytinleri taşımakta güçlük çektiklerini kaydederek yetkililerden yol istedi.

Görüntü Dökümü

------------

- İbrahim Bozdoğan ile röp.

- İlyas Peksoy ile röp.

- Ali Yorulmaz ile röp.

- Fatma Ava ile röp.

- Ağaçlardan zeytin toplayanlar

- Zeytinleri at sırtına yüklenmesi

- İnsanların omuzlarında zeytin taşıması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.2 GB, 137 MB

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

====================

‘Tek evimiz dünya' diyen miniklerden sahil temizliği

Mersin’de Bahçeşehir Koleji'nin çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, 'Tek Evimiz Dünya' adıyla gerçekleştirdiği kıyı temizlik sosyal sorumluluk projesine Akdeniz Belediyesi de destek verdi.

Adanalıoğlu Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Bahçeşehir Koleji öğretmen ve öğrencileri, fen işleri ile çevre koruma kontrol ekipleri katıldı. Öğrencilerin, çevrenin korunması ve temizliği hakkında yaptığı konuşmanın ardından söz alan Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; Rize’den Hatay’a kadar; Türkiye’nin 8 bin 333 kilometrelik tüm kıyı sahillerinde aynı anda başlayan etkinlik nedeniyle, Bahçeşehir Koleji ve öğrencilere teşekkür etti.

Başkan Gültak, belediye olarak, aynı bölgede daha önce de farklı okular ve sivil toplum örgütleriyle birlikte birçok kez temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, "Geçmişte, 20-25 yıl boyunca Adanalıoğlu Sahili'nde çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgeye 5 bin ton toprak dökerek, yıllar içinde biriken tonlarca çöpün üzerini örttük ve kirliliği ortadan kaldırdık. Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Belediye olarak yerli ve yabancı gençlerin katılımıyla sahillerimizde temizlik kampanyaları düzenliyoruz. Caretta deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yuvalandığı Kazanlı Sahili'ni de temizleyip, yuvaları koruma altına alıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını da kaydeden Başkan Gültak, Akdeniz bölgesindeki tüm okullardan öğrencilerle birlikte temizlik kampanyaları düzenleyeceklerini de belirtti. Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji öğrencileri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla Adanalıoğlu Sahili şeridindeki çöp ve atıklar toplanıp bölge temizlendi.

Görüntü Dökümü

---------

-Sahilde temizlik yapanların drone ile çekilen görüntüsü

-Alanda ellerinde dövizlerle yürüyenler

-Belediye Başkanı Mustafa Gültak çocuklarla fotoğraf çektirirken

-Proje hakkında bilgi verilmesi

-Belediye Başkanı Gültak konuşurken

-Temizlikten genel ve detay

(BOYUT: 414 MB) (SÜRE:3.41 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()

==================

Toroslar’dan Anıtkabir’e pedal çevirecekler

Mersin Bisiklet Derneği üyeleri, Toroslar Belediyesi'nin desteğiyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 550 kilometre pedal çevirerek Anıtkabir'e gidecek.

'10 Kasım Ata’ya Saygı Pedala Engel Yok' projesi ile 10 Kasım'da Anıtkabir'e Türk bayrağını gururla asmak üzere yola çıkan ekibe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk bayrağı hediye etti. Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Dernek Başkanı Süleyman Uygun'a Türk bayrağını teslim eden Başkan Yılmaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı emanetlere sahip çıkacağız. Bu proje ile hem Atamızı anmış, hem de farkındalık oluşturmuş olacağız. Dünyanın gıptayla baktığı, bir devre yön veren, İstiklal ve Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da anacağız. Bu vesileyle 3 görme engelli kardeşimiz de kendilerine eşlik eden sporcularımızla beraber Anıtkabir’e kadar pedal çevirecek. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Bu etkinliğe katkıda bulanan, gönlüyle, kalbiyle pedal çeviren herkese teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza iyi yolculuklar dilerim. Atamızın 81'inci ölüm yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Süleyman Uygun ise "Bu projenin içerisinde Ata’ya saygı var, görme engelli sporcularımız var ve spor var. Görme engelli çoğu arkadaşlarımız evlerinden aşağıya inmeye bile çekinirken, 3 görme engelli arkadaşımız bizimle buradan Ankara’ya kadar bisiklet sürecek. Bu büyük bir şevk olacaktır ve onlara cesaret verecektir" diye konuştu.

Proje ile toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü

-------

-Bisikletliler toplu halde

-Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz konuşurken

-Başkan Yılmaz, Dernek Başkanı Süleyman Uygun'a Türk bayrağını teslim ederken

-Dernek Başkan Uygun bayrağı öperken

-Dernek Başkanı Uygun konuşurken

-Genel ve detay

(BOYUT:294 MB) (SÜRE:2,37 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()