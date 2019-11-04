DHA YURT BÜLTENİ-12 

Ayvacık'ta 131 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 131 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan, Sahil Güvenliğe bağlı 'TCSG 701', 'TCSG 107' ve 'TCSG 6' Bot Komutanlığı ekipleri, Hıyarlık mevkisi Babakale ve Kadırga Burnu açıklarında 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan lastik botla gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK, ()

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Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı



Diyarbakır'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kooperatifler mahallesinde meydana geldi. 7 katlı binanın 2'nci kat dış cephe boyasını yapan Ramazan Çetinkaya, iskelede dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Çetinkaya, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

Olay yeri

İnşaattan düşen işçiye sağlık ekiplerinin müdahalesi

Yaralının ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

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1980'li yılların ünlü sanatçılarının sahne aldığı gazinolar tahliye ediliyor

İzmir'de, kentin içindeki en büyük yeşil alanlardan Kültürpark'ta bulunan işletmeler için tahliye kararı çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kültürpark içinde yer alan dokuz yapının 'fuzuli işgalci' konumundaki kiracı olduğu, tahliye kararı ile yapılardaki yasadışı eklentilerin de ortadan kaldırılacağı belirtildi. İşletme yetkileri ise gazinoların bir tarihe tanıklık ettiğini, 1980'lı yıllarda o dönemin en ünlü sanatçılarının burada sahne aldıklarını, tahliye kararından dönülmesi gerektiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Kültürpark'ın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, fuar içerisinde bulunan dokuz işletme için tahliye kararı aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, 'fuzuli işgalci' konumundaki kiracıların mahkeme kararıyla tahliye edildiği belirtildi. Yine yapılan yasadışı eklentilerin de kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemleri büyük ölçüde tamamlandığı vurgulandı. Ancak işletme sahipleri, Kültürpark'ta bir tarihin bulunduğunu, tahliye kararından dönülmesi gerektiğini savundu. 1980'li yılların ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, Zeki Müren, Hakkı Bulut gibi sanatçıların sahne aldığı Göl Gazinosu ile Ada Gazinosu'nun Danışmanı Ertan Erbay (63), şunları söyledi:

"Tahliye kararı insanın içini biraz acıtıyor. Ada Gazinosu'nun tarihi bir geçmişi var. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ziyarete geldiğinde, 'Bu tepeyi şehir kulübü yapmaz mısınız?' diyor. O zamanın köklü ailesinden burayı şehir kulübü yapmalarını istiyor. İzmir'in ilk şehir kulübü olarak Ada Gazinosu kuruluyor. Oranın tarihi ve siyasi bir geçmişi var. Atatürk'ün hediye ettiği bir yeri yıkmak veya tahliye etmek, bana göre doğru bir hareket değil. Sayın Tunç Soyer bu konu ile ilgili belki iyi niyetle hareket ediyor ama bilgi eksikliği var. Taraflar bir araya getirilerek toplantı yapılmadı. Bazı çalıştaylar yapıldı ama burayla alakası olmayan insanlarla yapıldı. Hayatını buraya adayanları bir araya toplayıp, onların da fikirlerinin alınması gerekirdi. Burada büyük bir hata yapıldı ama hatadan dönmek de büyük bir erdem. Bizlerle bir araya gelseydi daha sağlıklı kararlar alabilirdi. Ömrümün 50 yılını burada geçirdim, birçok anım var. Zeki Müren'in cenazesini bile buradan taşıdık. Birçok anımız var. Ayrıca burada 200 aile işsiz kaldı."

'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Düğün salonu tahliye edilen evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Kulon (51) da, "39 yıldır buradayım. Tahliye kararı daha önce geldi ama karar ertelendi. Belediyeye kira veriyorduk. Ama bir anda işgalci olduk. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tahliye etmek için 6 gün süre verdiler. Bizi toplasalardı, durumu anlatsalardı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu. Yine kafe işleten Murat Simit (55) de, "6 gün içerisinde boşaltma emri geldi. Yapması yıllar süren bir şeyi hemen yıktılar. Bu saatten sonra buranın bekçiliğini nasıl yapacaklar bilmiyorum. Biz burada doğal bekçi gibiydik. Biz sudan çıkmış balığa döndük. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Bir şekilde evimize etmek götürmek zorundayız. Burada enkazın başında duracak halimiz yok. Eşyalarımızı topladık, 3 gün içerisinde tamamen boşaltacağız" dedi.

SİMGE YAPILAR YIKILMAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kiracıların tahliyesinin ardından söz konusu yapıların yasadışı eklentilerini, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldıracak ve binaları aslına uygun hale getirecek. İşletmelerin tasfiyesinin ardından simge yapılar yıkılmayacak, tekrar kiraya da verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fuardan görüntü

- Fuardaki tahliyelerden ve yıkımlarda görüntü

- İşletme yetkilileri ile röp.

- Anons

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Aynı günde iki okula giren hırsız yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde aynı gecede Ufuk Ortaokulu'na ve Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde hırsızlık yaptığı öne sürülen E.K. (20) yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde 864 sokakta bulunan Ufuk Ortaokulu ve 841 sokakta bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K. (20), gece saatlerinde hırsızlık yapmak için ilk olarak Ufuk Ortaokulu'na gizlice girdi. Ufuk Ortaokulu'nda bir süre duran E.K., çalacak bir şey bulamayınca buradan hırsızlık yapmadan ayrılıp aynı bölgede bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'ne gizlice girdi. Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi'nden bir miktar nakit para ile kantinden birkaç eşya çalan E.K., okuldan ayrıldı. Sabah saatlerinde okula giden idareciler, durumu polise bildirdi. Parmak izlerini alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Şüpheliyi tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla E.K.'yi, çaldığı para ve eşyalarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Okulun dışından görüntü

- Okulun bahçesinden görüntü

- Okulun tabelasından görüntü

- Öğrenci görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI /İZMİR, ()