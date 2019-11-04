DHA YURT BÜLTENİ-12 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Şırnak'ta



MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, "Kentin eğitim meselelerine parmak basmak, emarını çekmek ve netice itibarıyla kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız" dedi.

Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak için Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, valiliği ziyaret etti. Bakan Selçuk, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Şırnak'ta güzel bir başlangıç yaptık. Şırnak'ın eğitim meselelerine parmak basmak, emarını çekmek ve netice itibarıyla kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız. Bu çalışmalar neticesinde Şırnak'ın eğitim ile daha büyük hamleler yapabilmesi ve eğitim vasıtasıyla kalkınmayı, ekonomiyi ilerletebilmesi için neye ihtiyaç duyulduğunu görüş alışverişi içinde değerlendireceğiz. Burada yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da Ankara'ya döndüğümüzde bu işlerin gereği olan alışverişler hususunda arkadaşlarımızla çalışmalar yapacağız. Burada daha güzel bir eğitim geleceği planlar ve projeler kurup mesafe alacağız. Bunun Şırnak için hayırlı ve uğurlu olması konusunda büyük bir inanca sahibim. İnşallah burada mutlu çocuklar, mutlu eğitim sürecini hızlandırmış olacağız" dedi.

Bakan Selçuk, kentteki temasları kapsamında, düzenlenen yemek programında öğrencilerle bir araya geldi. Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na katılan Bakan Selçuk, eğitimcilerle de buluştu.

Görüntü Dökümü

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Bakan Selçuk’un valilik ziyareti

Karşılanması

Bakan Selçuk'un açıklaması

Bakan Selçuk’un öğrencilerle yemek programı

Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

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Abdullah Çatlı mezarı başında anıldı



Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 23'üncü yıl dönümünde Nevşehir'deki mezarı başında anıldı.

Nevşehir Kaldırım Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya, Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı, eşi Meral Çatlı, kızı Gökçen Çatlı ve kardeşi Zeki Çatlı, arkadaşı Haluk Kırcı ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser ve çok sayıda kişi katıldı. Anmada konuşan Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı, "Türkiye'nin böylesine zor ve dar dönemlerde, kahramanlarını anmaya ve bilmeye ihtiyacı var. Maalesef bunu tam olarak yapamıyoruz. Yapmamız lazım" dedi.

Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı da "Bizim vatanperverliğimiz mazlumluk üzerine kurulu. Bizler, eğer devletimiz zora düşecek ve en ufak bir şekilde devletimize zeval gelecekse kesinlikle böyle bir talebimiz asla söz konusu olamaz. Ancak eğer devletimiz zora düşmeyecek ve zeval gelmeyecek ise biz Abdullah Çatlı'nın zaten gönüllerde olan iade-i itibarının da resmi olarak talep ediyoruz. Bizler buradayız. 23 yıl sonra da burada olacağız. Evlatlarımız ve torunlarımız daha nice 23 yıllar burada olacak. Bizler azim etmekten, vatan ve millet değerlerimize inanmaktan vazgeçmeyiz. Ama aynı ülküye, aynı davaya baş koyduğumuz tüm unsurlarımızın da gönüllerinde var olan kapılar ardında söylediklerini alenen söylemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı ile röp

-Abdullah Çatlı'nın mezar çevresi görüntüsü

-Abdullah Çatlının kabri başında dua edilmesi

-Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'nın konuşması

-Mezardan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()-

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Develer 1 Ocak'tan itibaren küpelenip, kimliğe kavuşacak

AYDIN'da 7 yıl önce kurulan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından İncirliova ilçesinde, 3. Deve Güreşi Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanmak için başvurduk. Bakanlığa bağlanmamız halinde güreşler için destek alarak, bu kültürü devam ettireceğiz. Ayrıca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Aydın'dan başlayarak tüm develerin kulak küpesi ve kimliği olacak. Kayıt dışı deve olmayacak" dedi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu 3. Deve Güreşi Çalıştayı, İncirliova Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç, çevre il ve ilçelerden gelen dernek yöneticileri ve deveciler katıldı. 2012 yılında 8 derneğin birleşmesiyle kurulan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu, güreşlerde birçok kuralı değiştirdi. 71 noktada yapılan deve güreşleri için her yıl yeni kararların uygulandığı deve güreşlerinde, bu yıl daha disiplinli bir güreş hedeflendiği belirtildi. Ayrıca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Aydın'dan başlanarak, tüm develerin kayıt altına alınıp, küpelenip, kimlik verileceği bildirildi.

'TÜRKİYE'YE YAYACAĞIZ'

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2012 yılında kurduğumuz federasyonumuzla çok yol katettik. Federasyon kurulduktan sonra bu işler de düzene girdi. Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde toplantıya katılanlar var. Çalıştayı yapmaktaki amacımız daha güzel deve güreşleri yapmak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yaptık. İki bakanlıktan birisine bağlanacağız. Bakanlığa bağlandığımız an daha güzel bir deve güreşi yapılacak. Çünkü destek alacağız. Belediyelerin üstünden bu yük kalkmış olacak. Bu kültürü uzun yıllar yaşatacağız. Bakanlığa bağlandığımızda develeri kayıt altına aldıracağız. 2020 yılı 1 Ocak'tan itibaren tüm develer kayıt altına alınıp, küpeli ve kimlikli olacak. Şu ana kadar hiç kimsenin kayıtlı devesi yoktu. Önce bu kayıtlar Aydın'dan başlayacak, daha sonra ise tüm Türkiye'ye yayacağız. Çünkü kayıtsız develeri Türkiye'de bir yerden bir yere götürmek çok zor. Deveciler, konulan kurallara uymak zorundalar. Uyarlarsa rahat olur, uymazlarsa sıkıntı büyür. Derdimiz bu kültürün yaşamasıdır. Güreşlere resmi hakemler atadık. Daha düzenli olmasını sağladık. Disiplin kurulları oluştu."

'İZİNSİZ HİÇBİR GÜREŞ YAPILMAYACAK'

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç ise, "Ülkemizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4 Temmuz 2004 yılında kabul edildi. 7199 sayılı kanunun 11'inci maddesinde hayvanları birbirleriyle dövüştürmek, festivaller izne tabi tutulmuştur. Boğa, deve ve at yarışları da bunlardan izne tabi tutulan yarışlardan. İzin alınmadan bu tür güreşler yapılırsa bunun cezai işlemleri var. Bunların denetimi ise Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Buraya katılanlara da bunları anlatıyoruz. Kültüre ve hayvan haklarına dayalı yarışlar ve güreşler yapılması için buradayız. Hayvanlara eziyet, kötü muamele işkence gibi durumlarda 3 bin 897 lira para cezası uygulanır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çalıştay toplantısından görüntü

-Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ile röp.

-Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kadir Kılınç ile röp.

-Deve güreşlerinden arşiv görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Hurdacılar Sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü



Isparta'daki Hurdacılar Sitesi'nde atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hurdacılar Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında çok sayıda iş yerinin bulunduğu alanda işe yaramayan malzemelerin atıldığı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın bölgenin siyah bulutlarla kaplanmasına neden oldu.

Çevredeki esnafın haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye personelinin yoğun çalışmasıyla yangın çevredeki hurda alımı yapan depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()

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Kemalpaşa'da Yörükler şenlikte buluştu

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 5'incisi bu yıl düzenlenen Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Kemalpaşa Yörükler Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen 5.

Kemalpaşa Yörük ve Türkmen Yerel Tohum Takas Şenliği'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden 52 Yörük ve Türkmen Derneği katıldı. Rekreasyon alanında kortej yürüyüşü ile başlayan şenlik, Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünde kurulan kıl çadırda, Türkmen geleneklerine göre gerçekleştirilen kız isteme merasimi ile devam etti. Deve üzerinde Kemalpaşa caddelerini davul zurna eşliğinde turlayan gelin alayı, Sevgi Yolu güzergahını takip ederek tekrar şenliklerin yapılacağı Rekreasyon Alanı'na geldi. Burada, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ve şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Şenliğin açılışında konuşan Kemalpaşa Yörükler Derneği Başkanı Özcan Bulut, Yörükler'in göçebe yaşam tarzını seçmiş, Türkmenler olduğunu belirtip, "Anadolu'da yaylak ve kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri için kullanılır. Anadolu'da önemli nüfus çoğunluğuna sahip olan Yörükler, aslında Türk milletinin gen yapısıdır. Halen gelenek ve göreneklerine sahip çıkan Yörükler, Cumhuriyet değerlerinin de her daim arkasındadır. Türklüğü kurtaran, son Türk devletini kuran, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Kocacık Yörüklerindendir. Bugün burada şenliğimizi yaparken, Ata tohumlarımız olan yerel tohumları da takas edeceğiz. Halkımızı yerel tohum kullanmaya teşvik edeceğiz. Yörükler olarak bizler, her zaman Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'e sahip çıkacağız, bunun için sizlere buradan bir kez daha söz veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rekreasyon alanındaKİ kortej yürüyüşünden görüntü

-Atatürk Anıtı'nda temsili kız isteme merasiminden görüntü

-Deve üzerinde gelinin Kemalpaşa'da davul zurna eşliğinde gezdirilmesi

-Kemalpaşa Yörükler Dernek Başkanı Özcan Bulut'un Konuşması

-Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın konuşması

-Zeybek gösterisinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ümit YILDIZ / KEMALPAŞA (İzmir), ()