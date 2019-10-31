DHA YURT BÜLTENİ - 12

Ayasofya Camii, restorasyon için ziyarete kapatılacak (2)

'SÜMELA MANASTIRI 18 MAYIS'TA AÇILACAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da restorasyonu sürdürülen Ayasofya Camii'nin ardından Edebiyat Müze Kütüphanesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon Müzesi, Kızlar Manastırı ve Sümela Manastırı'nı ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Bakan Ersoy, avlusunda açıklamalarda bulundu. Ersoy, manastırın ikinci etabının, Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacağını söyledi. Sümela Manastırı'nı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planladıklarını kaydeden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu yıl Trabzon'a 3'üncü gelişimiz. Burada uzun zamandır devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları vardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün de çalışmaları vardı. Onları da yakından takip ediyoruz. Özellikle geçen sene Sümela Manastırı için 18 Mayıs Müzeler Günü haftasında 1'inci etabını tamamlama sözü vermiştik. Söz verdiğimiz gibi Müzeler Haftası'nda ziyarete açtık ilk etabı. Şimdi Sümela Manastırı'nda 2'nci etap çalışmaları var. Onlar da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah hava muhalefetine takılmazsak fazla mesai yaparak, 2020 18 Mayıs Müzeler Günü haftasına 2'nci etabını da tamamlayarak tamamıyla Sümela Manastırı'nı ziyaret edilebilir hale getirmeyi planlıyoruz."

'ŞEHİR MERKEZLERİNİN HAREKETLENMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Bakanlığın yaptığı çalışmalarla kent merkezlerinin hareketlenmesini de amaçladıklarını belirten Ersoy, "2020 yılında özellikle Trabzon'da bakanlığımız tarafından takip edilen 3 yer var. Biri Sümela Manastırı. İkinci önemli konsantre olduğumuz tescilli yerlerden biri de Ayasofya Camii. Üçüncü önemli olan yerimiz ise Trabzon Uzun Sokak'ta bulunan Trabzon Müzesi. Biz zaten yaptığımız çalışmalarda yöre halkı ve esnafının da faydalanmasını ve yapılan faaliyetlerin şehrin merkezine de hareket getirmesine odaklanıyoruz" diye konuştu.

'KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK'

Şehrin merkezinde yer alan eski Ortahisar kaymakamlık binasının kendilerine devredildiğini hatırlatan Ersoy, "Bakanlığımıza yeni tahsis edilmiş olan eski Ortahisar kaymakamlık binası var. Orayı da kültür ve sanat merkezi yapmaya karar verdik. Restorasyon çalışmalarını bu hafta itibarıyla hızlandıracağız. İhale edeceğiz ve hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız yani böylelikle sadece bölgelerdeki yapıların restorasyonunu değil şehir merkezine hareket getirecek esnafın da faydasını göreceği yapıların, kültür- sanat faaliyetlerinin harekete geçirilmesini sağlıyoruz. Bu bağlamda Trabzon, iyi örnek teşkil ediyor. Buradan da Rize'ye devam edeceğiz. Özellikle yayla turizmi ile alakalı neler yapabiliriz, ona bakacağız" dedi.

'AYASOFYA CAMİİ, RESTORE SÜRECİNDE KAPATILACAK'

Çalışmaları aksattığı gerekçesiyle restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar ziyarete kapatılması talimatını verdiği Ayasofya Camii ile ilgili de Bakan Ersoy, "Mayıs ayına kadar kapatmamız gerekiyor, yetişmesini istiyorsak. Şu an zaten düşük sezona giriyoruz. Ziyaretinin azaldığı bir dönem olacak. Mayıs ayına kadar geçici olarak kapatacağız ki restorasyonda aksama olmasın ve hızlı bir şekilde tamamlanıp sezona yetişebilsin. Gerekirse fazla mesai yaptırıp, mayısa kadar mutlaka yetiştireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ersoy ziyaretler

-Bakan Ersoy açıklama

-Ziyaret detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON-

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Balıkçı teknesiyle kaçmaya çalışan firari, denizde yakalandı

Samsun'da, 12 suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari Adem K. (28), kendisini takip eden polisleri fark edince saklandığı barınakta balıkçı teknesinin motorunu çalıştırıp, kaçmak istedi. Botla denize açılan polisler, Adem K.'yi kısa sürede yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu'nca il genelinde aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 'Fuhuş', 'dolandırıcılık', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları hakkındaki hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma ve yaralama' suçlarından emniyette 12 kaydı bulunan ve hakkında 13 yıl 4 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 15 bin 280 TL para cezası olan Adem K., takibe alındı. İz süren ekipler, firari Adem K.'nin, Baruthane mevkisindeki balıkçı barınağında saklandığını tespit etti. Ekipler, barınak çevresinde çalışma başlattığı sırada, takip edildiğini anlayan Adem K., balıkçı teknesine bindi. Teknenin motorunu çalıştıran ve kaçmak isteyen Adem K., denize açıldı. Polis ekipleri de Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'kurbağa adamlar'ın yardımıyla bota binerek, denizde takibe başladı. Kısa sürede tekneye yanaşan ekipler, Adem K.'yi yakalayıp, kıyıya getirdikten sonra emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, () -

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Kanser teşhisi konulan Birgül iyileşip okula gitmek istiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Birgül Köse'ye (12) ilik kanseri teşhisi konuldu. Hamallık yapan baba Kasım Köse, doktorların kızını tedavisi için Ankara'ya sevk ettiğini, yol parasını bile veremediği için kızının tedavisini yaptıramadığını söyledi. Birgül ise, "Okumak ve polis olmak istiyorum" dedi.

İlçeye bağlı Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan Seher ve Kasım Köse çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan 6'ncı sınıf öğrencisi Birgül'e rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede ilik kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar tarafından tedavisinin yapılması için Ankara'ya sevk edilen Birgül, ailesinin maddi imkanı olmadığı için tedaviye gidemedi.

'TEK İSTEĞİM KIZIMIN İYİLEŞİP OKULA GİTMESİ'

Hamallık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Kasım Köse, tek gözlü, yıkılmaya yüz tutan toprak çatılı evde yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Kasım Köse, "Hamallık yapıyorum. Doktorlar tedavi için kızımı Ankara'ya sevk etti, ancak yol paramız olmadığı için doktora götüremiyorum. Kızım hasta ve tek isteğim kızımın iyileşip okula gitmesi" dedi.

'POLİS OLMAK İSTİYORUM'

Hastalığı nedeni ile çoğu zaman okula gidemediğini ve eğitimi aksadığı için üzüldüğünü söyleyen Birgül Köse ise, "Babamın maddi durumu çok kötü olduğu için beni doktora tedaviye götüremiyor. Okumak ve polis olmak istiyorum. Devlet büyüklerimden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

SINIF ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Birgül Köse'nin eğitim gördüğü okulun müdürü Mehmet Çiftçi de Birgül'ün okulda başarılı olduğunu, ancak hastalığı nedeniyle çoğu zaman gelemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Kızımız derslerinde çok iyi, ancak ağrılarının çok olduğu günlerde okula gelemiyor ve derslerinden geri kalıyor. Okul olarak öğrencimizin bir an önce iyileşip gülerek koşarak okuluna gelmesini istiyoruz."

Birgül'ün haftanın birkaç günü okula gelemediğini ve rahatsızlığına üzüldüğünü belirten sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, Birgül'ün bir an önce iyileşip okula gelmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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- Birgül'ün sınıfta ders çalışması

- Okul ve bahçeden görüntüler

- Evde annesine yardım etmesi

- Toprak çatılı harabe ev

- Birgül ve Ailesi

- Evde ders çalışması

- Baba Kasım Köse'nin konuşması

- Sınıf arkadaşları ve Birgül'ün konuşması

- Anne Seher Köse'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-

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Ayaz ve Nupelda kardeşlerin adını taşıyan kütüphane yenilendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşlerin ismi verilen kütüphane yenilendi. İstanbul'da bulunan Yarını Aydınlatma Derneği'nce yenilenen kütüphaneye, 500 kitap ve bilgisayar hediye edildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Yarını Aydınlat Derneği tarafından başlatılan '100Bin1Kitap' projesi kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu'ndaki Şehit Ayaz ve Nupelda Güloğlu Kütüphanesi yenilendi. Dernek tarafından okuma, oyun, çiçek ve akvaryum köşeleri oluşturulan kütüphaneye, 500 kitap ile bilgisayar hediye edildi. Yeniden düzenlenip öğrencilerin hizmetine sunulan kütüphane, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Yarını Aydınlat Derneği Başkanı Volkan Usanmaz, demek yöneticileri ve öğrenci ile öğretmenlerin katılımıyla açıldı.

Dernek Başkanı Volkan Usanmaz, yurt çapında eğitime destek amacıyla faaliyet yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin şehit edilmesi bizleri çok üzmüştü ve çok etkilenmiştik. Biz de dernek olarak bu kardeşlerin isminin yaşatılması için isimlerinin verildiği kütüphaneyi gönüllü olarak yenilemek istedik. Yetkililer kabul edince kütüphaneyi baştan sona yeniledik. Kütüphanenin içinde okuma, oyun, çiçek ve akvaryum köşeleri gibi yeni bölümler oluşturduk. Kütüphane malzemelerinin tamamına yakınını, geri dönüşüm ürünlerinden elde edilen malzemelerle yaptık. Ayrıca kütüphaneye 500 yeni kitap ve 1 bilgisayar hediye ettik. Ayaz ve Nupelda kardeşlerin adı verilen kütüphanenin açılışını derneğimiz tarafından Ağrı, Kocaeli, Erzurum ve Eskişehir'de yeni yapılan kütüphaneler ile birlikte eş zamanlı olarak yaptık. Yakın zamanda Türkiye'nin farklı köşelerindeki ilkokullarda yeni kütüphaneler açmayı planlıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Dernek üyelerinin kütüphane içinde onarımı

-Yeni eşyaların yerleştirilmesi

-Kitapların yerleştirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

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İş insanının kopan kolu, 12 saatte dikildi

Kayseri'de, iş insanı Hüseyin Uğur'un (52) konveyör bandına kaptırarak dirsek bölümünden kopan sağ kolu, yaklaşık 12 saat süren operasyonla yerine dikildi.

İş ortakları ile Organize Sanayi Bölgesi'nde gübre üretim tesisi kuran Hüseyin Uğur, geçen hafta fabrikada iş makinesinin montajı sırasında sağ kolunu konveyör bandına kaptırdı. Uğur'un sağ kolu, dirsek bölümünden koptu. Uğur, kopan kolu ile birlikte Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Opr. Dr. Yakup Ekinci ve Opr. Dr. Kaan Gürbüz tarafından ameliyata alınan Hüseyin Uğur'un kolu, yaklaşık 12 saat süren operasyonla yerine dikildi. Uğur'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

'ÇOK BAŞARILI BİR OPERASYON OLDU'

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Arık, Hüseyin Uğur'un geçen hafta hastaneye getirildiğini söyleyerek, "Hastanemize getirildiğinde, dirseğinden itibaren kolu kopmuş durumdaydı. Damarları, sinirleri ve kasları kopmuş haldeydi. Opr. Dr. Kağan Gürbüz ve Opr. Dr. Yakup Ekinci’nin saatler süren çabaları sonunda bacaktan damar alınarak, sinirleri uç uca diktiler. Şu anda hastamızın eli gayet iyi ve dolaşımı var, hareketleri var. Çok başarılı bir operasyon oldu" dedi.

'KOLUM ŞU ANDA HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPIYOR'

Hüseyin Uğur ise, sağ kolunu konveyör bandına kaptırması sonucu dirsek bölümünden koptuğunu belirterek, "Kopan kolumu sadece bir deri parçası tutuyordu. Arkadaşlarımla birlikte Kayseri Şehir Hastanesi’ne geldiğimizde kendi kolumu adeta kendime naklettiler. Çok muhteşem bir gayret ve özveri gösterdiler. Uzun saatler sonucu çabalarının karşılığını bir gün sonra tepki olarak vermeye başladım. Çok etkili ve başarılı bir operasyon yaptılar. Olmayan bir şeyi neredeyse yeniden bana montaj ettiler diyebilirim. Kolum şu anda her türlü görevi yapıyor. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kolunu iş makinesine kaptıran Hüseyin Uğur ile röportaj

-Mustafa Arık ile röportaj

-Uğur'un iş ortağı Sevim Arık ile röportaj

-Genel detay

Süre:627 MB

Haber-Kamera:KAYSERİ, ()



