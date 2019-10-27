DHA YURT BÜLTENİ-12

'RAPUNZEL PELİN' DÜNYA ÇOCUK REKORLARI KİTABI'NA GİRDİ

İzmir'de yaşayan Pelin Özdemir (12), 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla görenleri şaşırtıyor. Saçı ve boyu arasında 5 santimetre olan Özdemir, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi. Saçlarını görenlerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Özdemir, kestirmeyi düşünmediğini belirtti.

Karabağlar ilçesine bağlı Cennetoğlu Mahallesi'nde oturan, ev kadını Selma ile memur Ferhat Özdemir'in tek çocukları Pelin Özdemir, 152 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri şaşırtıyor. Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Pelin Özdemir, saçları dolayısıyla çevresindekiler tarafından masal kahramanı 'Rapunzel'e benzetiliyor. Özdemir, başvurduğu Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi.

'BOYUMLA SAÇIM ARASINDA 5 SANTİM VAR'

Küçükken saçlarının daha sarı ve lüle lüle olduğunu, ailesinin kesmediğini, yıllar içinde uzayınca kestirmeye kıyamadıklarını anlatan Pelin Özdemir, "Saçlarım bu şekilde uzayınca ben de kesmeye kıyamadım. Böyle kaldı, uzadı. Saçlarımın bakımını genelde annem yapıyor; ama öyle çok özel bakım yapmıyoruz. Özel ürünler kullanmıyoruz" dedi.

Alıştığı için saçlarını yıkarken ve tararken zorlanmadığını belirten Özdemir, "Saçlarımın ağırlığını öğretmenim ölçü, 800 grama yakın olduğunu söyledi. Uzunluğu 152 santimetre. Boyumla saçım arasında 5 santimetre var. Benim de boyum 157 santimetre" diye konuştu.

Kardeşinin olmadığını dile getiren Özdemir, "Saçlarım, benim kardeşim gibi oldu. Tek çocuğum ama sanki ikizim var gibi hissediyorum. Sonuçta küçüklükten beri saçım benimle. Çok şaşıranlar oluyor, gelip fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Kötü tepki aldığım pek olmuyor" dedi.

Saçlarına makas değmediğini söyleyen Pelin Özdemir, bundan sonra da kestirmeyi düşünmediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Pelin Özdemir’den görüntü

- Pelin Özdemir’in saçlarından görüntü

- Pelin Özdemir ile röp.

- Anons

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

============================

MERSİNLİLERDEN 'CUMHURİYET DOĞA YÜRÜYÜŞÜ'

Mersin'de, Mezitli Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü' düzenlendi. Kent sakinleri, 3 kilometrelik yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8'inci kez 'Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kent sakinleri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Akarca ile Doğançay mahalleleri arasında 3 kilometre yürüdü. Yürüyüşe CHP'li milletvekilleri Alpay Antmen ile Ali Mahir Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, AKUT üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, marşlar söyledi. CHP'li Antmen'e pasta kesilerek, doğum günü sürprizi yapılan yürüyüşün sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, yürüyüşe her yıl daha çok kişinin katıldığını belirterek, "'Burası Türkiye' demek, 'Burası Mezitli' demek çok güzel bir duygu. Mersin'imizin ne denli özel bir kent olduğunu ülkemizde ve dünyadaki yaşanan gelişmelere bakarak daha iyi anlayabiliriz. Bugün dünyada hak arama eylemleri içindeyken sivil toplum örgütlerimiz, güvenlik güçlerimizle birlikte doğal güzelliklerimiz arasında yürüdük" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise "Bu güzel havada sabah sporu yapmak mükemmel bir şey. Başka bir güzel tarafı da cumhuriyet adına gerçekleşmesi. Cumhuriyet bizlere çok şey ifade ediyor. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ulu önder Atatürk'ün yaptıklarına sahip çıkmak çok önemli. Artık inanıyoruz ki her şey çok daha güzel olacak. Sizlerin de desteğiyle güzel günler bizim olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Yürüyüşün başlangıcı

- Yürüyenlerden genel ve detay

- Vatandaşlardan genel ve detay

- Bayrak ve yemek dağıtımı

- Belediye Başkanları sıkma pişirirken

- Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan konuşurken

- Büşükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşurken

- Milletvekili Alpay Antmen'in doğum günü kutlamasından görüntü



(Haber-Kamera:MERSİN, ()

============================

BULGARİSTAN, YEREL YÖNETİCİLERİNİ SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINDA

Bulgaristan halkı bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giderken, seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 parti de seçimlere katılırken, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, "Bulgaristan'da Türk ve Müslüman temsilcisi olarak yaklaşık 40 belediyemiz var. Belediyelerin toplamında yüzde 15'i bizler tarafından temsil ediliyor. Bu seçimlerde de 90 belediyede adayımızı koyduk. Onlarla bu seçimlere çıkıyoruz" dedi.

Bulgaristan'da bugün belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar olmak üzere 36 bin 251 aday yerel yöneticilerin seçilme için sandık başına gidildi. 6 milyon 217 bin 606 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, öğle saatlerine kadar seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi. Bulgaristan'da siyasilerin güven kaybına uğraması, işsizlik, sosyal adaletsizlik, gençlere istihdam eksikliği ve iş göçü gibi nedenlerden dolayı vatandaşların seçimlere ilgisinin az olmasına neden olarak gösterildi. İki turda yapılan seçimlerde ilk turda yüzde 50'den fazla elenirken, ilk iki sıradaki adaylar için 3 Kasım'da yeniden sandık başına gidilecek.

1989 yılında demokratik değişimlerden sonra kurulan ve üyelerin çoğunluğunun Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH), etkili olduğu bölgelerdeki gücünü koruması bekleniyor. Kırcaali'ye bağlı 7 ilçenin belediye başkanlıklarını bu seçimlerde de kazanmasına kesin gözle bakılan HÖH, ülke genelinde ise üçüncü büyük parti konumunu korumaya çalışacak. Ülkede toplam 263 ilçeden 44'ü HÖH belediye başkanları tarafından yönetiliyor.

Yerel seçimlerde Türk ve Müslümanların oyları için yarışacak diğer partiler ise, Lütvi Mestan başkanlığındaki DOST Partisi, Kasım Dal liderliğindeki Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ve Güner Tahir'in başkanlık yaptığı Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi. Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'de de bu seçimlerde 8 aday yarışıyor. Dört dönemdir Belediye Başkanı olan HÖH adayı Hasan Aziz'den başka bir Türk ismi de DOST adayı Mehmet Hoca oldu.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, "Bulgaristan'da Türk ve Müslüman temsilcisi olarak yaklaşık 40 belediyemiz var. Belediyelerin toplamında yüzde 15'i bizler tarafından temsil ediliyor. Bu seçimlerde de 90 belediyede adayımızı koyduk. Onlarla bu seçimlere çıkıyoruz. Ayrıca 150 belediyede belediye meclis üyesi ve muhtar adaylarımız var. Bulgaristan'da ana sorunlardan biri iş sağlamak, yatırımlarla ilgili hem Bulgaristan hem Avrupa ile bağlantı kurmak, aynı zamanda sosyal yardımları sağlamak. Bulgaristan halkı maalesef yaşlanmaktadır. Gençler daha fazla Türkiye ve Avrupa'ya göç ediyor. O yüzden hem devlet, hem yerel yönetim olarak sosyal politikalarımızı daha fazla genişletmek istiyoruz" dedi.

Yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenin en az altı ay bir adreste kesintisiz konaklamış olması şartı nedeniyle, Türkiye'de yaşayan ve çifte vatandaşlığa sahip soydaşlar ve seçimlerde oy kullanmadı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Sandık başında oy kullananlar

Kırcaali sokaklarından detaylar

Parti pankartları ve afişler

Bulgaristan ve AB bayrağı

Kırcaali Belediye Başanı Hasan Azis ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: SOFYA (Bulgaristan), ()-

============================

YÖRÜK TÜRKMEN VE İNCİR ŞÖLENİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU



Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 3'üncüsü bu yıl düzenlenen Yörük Türkmen ve İncir Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Şölende, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yörük Türkmen Beyi seçildi.

İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu tarafından İncirliova Belediyesi'nin de desteği ile düzenlenen 3'üncü Yörük Türkmen ve İncir Şöleni Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Şölene, Ege Bölgesi olmak üzere yurdun çeşitli illerinden Yörükler, yöresel kıyafetleri ile katıldı.

İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği tarafından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 'Yörük Türkmen Beyi' seçildi. Başkan Kaya'ya Yörük Beyi mazbatası ve giysilerini İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu verdi. Yörük meşalesi ateşini ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Dernek Başkanı Hulisi Genişoğlu ve Yörükler birlikte yaktı. Şenliğe katılan davetlilere nohutlu bulgur pilavı ve incir tatlısı ikramı yapıldı. İncir tatlısı almak için Yörükler uzun kuyruk oluşturdu. Yöresel sanatçılar ve halkoyunları gösterileri ile devam eden şenlikte, Yörükler birbirleriyle kaynaşma yaşadı. Nazilli Belediyesi erkek mehteran takımı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın mehteran takımı ayrı ayrı gösteri sundu. Parkta ayrıca Yörükler'in simgesi ve geçmişteki yaşam tarzı olan 3 ayrı kıl çadır kuruldu.

'YÖRÜK BEYİ OLARAK ONURLANDIM'

Yörük Beyi seçilen Beyediye başkanı Aytekin Kaya, "Milli mücadelenin 100'üncü yılında Cumhuriyet Bayramı'nın anısına düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte beni İncirliova Yörük Beyi olarak onurlandıran dernek başkanı Hulisi Genişoğlu, dernek yöneticileri ve İncirliovalı hemşerilerime teşekkür ederim. Bende sizler gibi Yörük bir ailenin çocuğuyum. Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu başkanıyım. Atalarım Teke Bölgesi yörüğüdür. Bende bu kültürün yaşaması için Türkiye'ye deve güreşlerinin yayılmasından yana uğraş vermekte olan bir kardeşinizim" dedi. İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu, gelecek yıllarda daha büyük etkinlikler yapacaklarını belirterek, "Dernek olarak ev sahibi konumunda göründüğümüz için tüm Yörükleri burada bir araya getirdik. Bundan sonraki süreçte Aydın'da yapılmakta olan büyük toyumuzun da başlangıcı oldu. 17 ilçedeki tüm derneklerle birlikte ev sahibi olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, resmi kuruluşlar ve belediyeler ile birlikte Yörükler bir arada olması gerekiyorsa biz bunu bugün gösterdiğimiz gibi bundan sonraki yıllarda da daha büyük ve daha farklı toylarla göstereceğiz" dedi.

Şölen halk oyunları gösterileri ile sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şölene katılan Yörükler'den görüntü

-Mehter takımının gösterisinden görüntü

-Nohutlu pilav ve incir tatlısı ikiramı ve oluşan uzun kuyruktan görüntü

-Yörük Türkmen Beyi seçilen İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya mazbatasının verilmesi

- İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın konuşması

-İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu'nun konuşması

-Yörük meşalesinin yakılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRİLOVA (Aydın), ()

