DHA YURT BÜLTENİ - 12 

Vasisinin darbettiği yaşlı kadının komşusu: Cezalandırılmasını istiyorum

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Ayşe Doğancı'nın (81) vasisi tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olan komşu Mert Can Sezer konuştu. Yaşlı kadının aynı zamanda ev sahibi olan Sezer, "Eşim yaşlı kadınla konuşmuş. Fotoğraf çekip, ses kaydı almış. Yaşlı kadın, vasisinin kendisini dövdüğünü söylemiş" dedi.

Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak'ta oturan 5 çocuk annesi Ayşe Doğancı'nın vasisi S.K. tarafından darbedildiğini iddia eden ev sahibi Mert Can Sezer, önceki gün Alo 183 Hattı'nı aradı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açarken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri eve yönlendirildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın taburcu edildikten sonra vasisi S.K.’ya teslim edildi. Dün akşam saatlerinde ise, görevliler tarafından ikinci kez alınıp, ilçedeki huzurevine teslim edildi.

Diyaliz hastası olduğu, vücudundaki morlukların hastalığından kaynaklandığı, yüzündeki morlukların da düşmeye bağlı olduğu iddia edilen Ayşe Doğan'ın hem ev sahibi hem de komşusu olan Mert Can Sezer, 'ya konuştu. Alo 183 Hattı'na şikayette bulunduğunu söyleyen Sezer, şöyle konuştu:

"Bir buçuk yıldır alt kattaki dairemde kiracım. Yaklaşık 4 ay öncesine kadar normal şekilde geziyordu. Hiçbir problemi yoktu. Dört ay öncesi ya düştü ya da düşürüldü, yatalak hale geldi. Doktorlar yürümesi gerektiği söyledi ancak hiç yürüyemedi. Bu süreçte eşim, Ayşe Doğancı'ın bakımına yardım ediyordu. Şikâyetimden bir gün öncesi eşim alt kata inip, kapılarını çaldı. Ancak vasi olan kadın içeri almadı. Eşim ertesi gün onların balkonuna battaniye düşürmüş. Çocuğumla beraber inmişler. Vasi kadın evde yokmuş. Engelli olan kızı varmış. Eşim içeri girdiğinde, kadının yüzündeki morlukları görmüş. Yaşlı kadınla konuşmuş. Fotoğraf çekmiş, ses kaydı almış. Yaşlı kadın, vasisinin kendisini dövdüğünü söylemiş. Ben de Alo 183 hattını arayarak, şikayetçi oldum. Ertesi gün ekipler geldi. Vasisi kadının cezalandırılmasını istiyorum."

KAYMAKAM KONUŞTU

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Yaşlı kadının huzurevine alındığını belirten Çorumoğlu, "Ayşe Doğancı şu anda geçici olarak huzurevinde tutuluyor. Ardından boş bulunan ilk engelli bakım merkezine yerleştirilecek" dedi.

Savcılığın, S.K.'nın ifadesini aldığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kayseri'de Suriye uyruklu iki kardeşe, PKK/YPG gözaltısı

Kayseri'de, PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu iki kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye'de terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu Muhammed Khabbaz ile kardeşi Dıaaddin Khabbaz'ın, Kayseri'de bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine iki kardeşin merkez Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşadığı eve operasyon düzenlendi. PKK/YPG terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla iki kardeş gözaltına alındı. Evde yapılan aramada terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

YAKALANAN DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu Ahmet Adbulrezzak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de Kartepe Zirvesi (2)

BAKAN KURUM: KAÇAK YAPILAŞMAYA HİÇBİR ŞART ALTINDA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartepe Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Korunan alanlarımız yüzde 9. OECD verilerine göre bu koruma alanlarının yüzde 17'ye gelmesi gerekiyor. 2023'e kadar korunan alanlarımız ve doğal SİT alanlarımızı hem özel çevre koruma bölge alanlarımızı sayısı ve miktarını arttırarak ülke topraklarımızın yaklaşık yüzde 17'sine getireceğiz. Bu çerçevede doğal SİT alanlarımızı yaylalarımızı koruyacağız.ö dedi.

Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini ifade eden Kurum, “Doğal SİT alanlarında, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. Tıpkı Kapadokya'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında yapılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz bu çerçevede şu an bin 100 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırıyoruz. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşmayı, imara, ruhsata, plana, aykırı olan yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yediemin otoparklarındaki sahipsiz araçlar, otoparkçıları isyan ettirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, eksik evrak ya da icradan dolayı trafikten men edilen araçlar, yediemin otoparklarında çürümeye yüz tuttu. Duruma tepki gösteren otopark işletmecileri, araçların hem kendilerine hem de devlete zarar verdiğini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eksik evrak ya da icradan dolayı trafikten men edilen araçlar, yediemin otoparklarında sahiplerini bekliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon aracın otoparklarda olduğunu ifade eden yediemin otoparkı işletmecisi Abdullah Salık, 15-20 yıldır otoparklarda bekleyip, çürüyen araçların olduğunu söyledi. Salık, "Bu araçlar milli servet. Burada uzun yıllardır bağlı olan araçlar, sahipleri tarafından alınmıyor. Yüzlerce, binlerce hatta Türkiye genelinde milyonlarca araç otoparklarda çürüyor. Otoparklara sürekli araç geliyor, ama bir taraftan da çıkması veya satılması gerekiyor. Yer bulma sorunu da yaşıyoruz. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Otoparklar araç mezarlığı olmuş durumda. Yüzlerce, binlerce araç duruyor." diye konuştu.

Mersin'de koruma altındaki tarihi bina çöktü

Mersin'de koruma altına alınan kullanılmayan tarihi bir bina çöktü. Binanın çöktüğü cadde işlek olmasına rağmen, şans eseri kimse yaralanmadı.

Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerindeki tarihi bina, sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çöktü. Necati Kurtuluş'a ait olduğu öğrenilen koruma altındaki 70 yıllık bina, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çökme sonrası çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Akdeniz Belediyesi ekipleri iş makineleri ile enkazı kaldırarak sokağı temizledi.

'KORUMA KARARI NEDENİYLE DOKUNAMIYORUZ'

Binanın çökmesi üzerine olay yerine gelen Kurtuluş'un avukatı Şemsettin Demirhan, binaya bilgileri dışında belediye tarafından koruma kararı verildiğini öne sürdü. Tek parsel olan binanın iki parçaya bölündüğünü bunun üzerine göçmenin yaşandığını belirten avukat Demirhan, "Koruma kararı nedeniyle binaya dokunamıyoruz. Dokunamadığımız için de bu hale geldi. Yakın zamanda alt katı da çökecek" dedi.

