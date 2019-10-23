DHA YURT BÜLTENİ - 12

Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan er Zekeriya Altunok (32), memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin eşi Vildan Altunok, polislikten ihraç edilen Zekeriya Altunok'u, polis üniforması ile son yolculuğa uğurladı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Kozlu bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti dönüşünde PKK'lı teröristlerin roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan ve Iğdır Devlet Hastanesi'nde şehit olan evli ve 2 çocuk babası er Zekeriya Altunok'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Altunok için, merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kalemkırdı Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

POLİS ÜNİFORMASIYLA KATILDI

Şehidin eşi Vildan Altunok ve oğlu 3 yaşındaki Gökdeniz, törene polis üniformasıyla katıldı. Vildan Altunok, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul ederken, "Benim eşim tertemizdi. Bu vatan için 2 çocuk daha yetiştiriyorum. Bu eşimin üniformasıydı. Tabutu da ne güzel doldurmuş. Ben ona kurban olurum. Şehit olarak aklandı bu üniforma. Benim kocam hem askerdi hem polisti" dedi.

Şehidin yakınları, Türk bayrağı sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi, öğle namazının ardından İl Müftüsü Prof.Dr Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kartal Asker Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Zekeriya Altunok'un, 2017 yılında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edildiği, 16 ay cezaevinde yattıktan sonra Yargıtay'ın bozma kararıyla yeniden yargılandığı ve beraat ettiği, ardından vatani görevini yapmak üzere askere gittiği öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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Resulayn’da terör tünelleri kapatılıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller kapatılıyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesi, Barış Pınarı Harekat kapsamında terör örgütlerinden arındırıldı. Bölgede teröristler tarafından kazılan tüneller ise TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor. Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar ise TSK ve SMO askerleri tarafından tespit edilerek imha ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Resulayn’de toplanan SMO birlikleri

- Kazılan tünelleri kapatan iş makineleri

- SMO’ya ait dokça

- TSK’ya ait zırhlı iş makinesi ve kirpi araçları

- Sınır hattında bekleyen askeri araçlar

- Resulayn’e geçen askeri araçlar

- Genel görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 247 MB

Haber: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-

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Göller Ekspresi hizmete giriyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin ardından, Isparta-İzmir hattında 25 Ekim'den itibaren Göller Ekspresi seferi başlayacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi'nin 25 saatlik süren keyifli seferine rakip geliyor. Yerli ve yabancı turistlerin biletlerini günler öncesinden aldığı Doğu Ekspresi'nden sonra Göller Ekspresi başlayacak.

Isparta- İzmir hattındaki ilk sefer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla 25 Ekim Cuma günü saat 11.00'de törenle başlayacak. Göller Ekspresi, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşan Göller Ekspresi, yenilenen hattında Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Görüntü Dökümü

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- 'Isparta Garı' yazısı detay

- Raylardan detay

- İstasyondan genel ve detay görüntüler

- Bir lokomotifin geçişi

- Detaylar

241 MB /// 02.09"

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton midye ele geçirildi

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nin çeşitli noktalardan kaçak avlanan 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bir araçla kavak avlanan midyelerin satışa götürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak midyelerin taşındığı kamyonetin plakasını belirleyerek, geçiş güzergahında önlem aldı.

Polisin, Beyazköy civarında durdurduğu 22 AN 551 plakalı kamyonette yapılan aramada, 2 ton akivades midyesi ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheliye 1380'er lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen canlı midyeler polis tarafından denize bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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El koyunan midyeler

Deniz polisinin midyeleri denize dökmesi

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Depreminin 8. yıl dönümünde Erciş'te anma töreni

VAN'ın Erciş İlçesinde 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için kaymakamlık bahçesinde anma etkinlikleri düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edilip, karanfil bırakılırken, vatandaşlara da sıcak çorba ve tatlı ikram edildi.

Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin vurduğu Van ve Erciş İlçesi'nde toplam 644 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Bugün de Erciş ilçesinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Kızılay Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen anma töreni etkinlikleri, kaymakamlık bahçesinde fotoğraf sergisinin gezilmesi ile başladı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108’inci Topçu Alay komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kamu kurum amirleri ve vatandaşlarla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin olduğu Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed mezarlığı ziyaret edildi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, burada depremde yaşamını yitirenler için dua edip, mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Kentsel dönüşüm içinde bulunan Kara Yusuf Paşa Camine geçen katılımcılar burada ise okunan kuran tilaveti ve mevlidin ardından, depremde hayatını kaybedenlerin anısına katılımcılara sıcak çorba ve tatlı ikramında bulundu. Mehmetbeyoğlu, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün 23 Ekim 2019 büyük Erciş depreminin 8’nci yıl dönümündeyiz. Erciş deprem şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bölgemizin büyük bir deprem kuşağında olduğunun farkındayız. İlerleyen süreçte yapılan çalışmalarda görüldü ki şehirlerimizde büyük bir değişim, dönüşüm oldu. Ülkemizde son dönemlerde ülkemizde yapılan büyük çalışmalarla birlikte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerinin şehrimize çok hızlı bir şekilde gelerek deprem yaralarını sarmak üzere büyük efor sarf etmişlerdir. Bizler başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bir yıllık bir süre içeresinde belki de rekor sayılacak bir sürede ilçede 4500 konut inşa edildi. İnşallah yeni kuşaklar bu depremden yeni dersler çıkarmıştır. Ben bu vesileyle bütün deprem şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum.ö

Kızılay Eriş Şube Başkanı Kurbani Özdaş ise yaptığı açıklamada, "Bizde milletimizin adına, depremde hayatını kaybeden şehitlerimizin hayrına çorba dağıtıyoruz. İnsanlarımıza hem depremi hatırlatıyoruz, hem de bir hayır yapmış oluyoruz. Vefat edip giden dostlarımız, akrabalarımıza Allahtan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Resim sergisi alanından görüntüler

-Mezar alanından görüntüler

-Mezarda dua ve karanfil bırakma görüntüleri

-Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşması

-Cami içi görüntüleri

-Kızılayın çorba dağıtma görüntüleri

-Kızılay başkanının konuşması

238 MB

Haber-KamerA: Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), ()-

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İş yerine giren hırsızı sosyal medyada arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye üretim atölyesine giren hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polise şikayette bulunan iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşarak hırsızın bulunması için destek istedi.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bulunan sandalye üretim atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Sabri Özgen, öğle saatlerinde yemeğe çıktı. Bir süre sonra iş yerine gelen Özgen, telefonunun ve iş yeri çalışanlarının dolaplarındaki para dolu cüzdanların bıraktıkları yerde olmadığını fark etti. Etrafı didik arayan iş yeri sahibi, telefonunu bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Yaptığı incelemede iş yerine giren hırsızın telefonunu çaldığını tespit etti.

HIRSIZI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunan Özgen, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşarak şüphelinin bulunması için takipçilerinden destek istedi. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın iş yerindeki rahat tavırları dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüsü

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()

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Yanan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hareket halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Esnafın ve itfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

İstiklal Mahallesi Selçuklu Sokak'ta ilerleyen Bekir Uygur'un (65) kullandığı 45 TT 425 plakalı otomobilin motor bölümünde, saat 11.30 sıralarında, bir anda dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden Sürücü Uygur, yol kenarına yanaştırdığı aracından indi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise yangını söndürdü. Olayı alatan otomobil sahibi Uygur, "Seyir halinde gidiyordum. Tam köşeyi döndük, birden dumanlar gelmeye başladı. Yaklaşık 10 metre gidip durduk. Eksik olmasın çevredeki dükkan sahipleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek faciayı önledi. Büyük çapta hasar meydana geldi" dedi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Hafif ticari araç park halindeki araçlara çarparak bakkala daldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bakkala daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yerindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Delidolu'nun kullandığı 33 AGT 34 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak caddede park halindeki araçlarla çarptıktan sonra bir bakkala daldı. Kazada, iş yeri sahibi Emin Doğan ile yanındaki Eyüp Sabri Sela yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı ise başka bir işyerindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Aracın otomobillere çarpması

-Aracın işyerine girmesi

-Kaza sonrası toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 281 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), ilk kez Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin yöresel ürünleri bir araya geldi. Fuarın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle düzenlenen YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 10'uncu kez kapılarını açtı. 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla 23- 27 Ekim tarihleri arasındaki fuarda, bu yıl ilk kez Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra, valilik, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 katılımcı var. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin yöresel ürünlerin sergilendiği fuarda, bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefleniyor. Girişin ücretsiz olduğu fuar, 10.00-20.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

YÖREX'in açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinden belediye, oda ve borsa başkanları ile üst düzey temsilcileri katıldı. Törende coğrafi işaret tescil belgesi yeni çıkan dört ile, belgeleri Bakan Mustafa Varank tarafından takdim edildi. Konuşmaların ardından protokol heyeti il il stantları gezerek hem yöresel ürünler hakkında bilgi aldı hem de tatma imkanı buldu

'KALKINMA YERELDEN BAŞLIYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10 yıldır kurumsallaşarak ve etkisini daha artırarak devam eden YÖREX'in yöresel ürünlerin markalaşması, ticarileşmesi ve korunması açısından sağladığı katkılarla bölgesel kalkınma politikalarına destek verdiğini söyledi. Türkiye'nin verimli toprakları, tarımsal ürün çeşitliliği ve kendine özgü iklim yapısı sayesinde, zengin bir yöresel ürün potansiyeline sahip olduğunu belirten Varank, “Kalkınma önce yerelden başlıyor. Biz de bölgesel kalkınma politikalarımızda; yerel inisiyatiflerin oluşumuna imkân veren ve bölgelere göre en ideal şekilde farklılaştırılmış stratejiler izliyoruz. Bu manada; yöresel ürünlerin tespiti, standartlara uygun üretilmesi, ticarileşmesi ve nesiller boyunca aslına uygun şekilde korunmasını, yerel kalkınma açısından önemli buluyoruz" dedi.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLSİZ İL YOK

Coğrafi işaretlere özel bir parantez açılması gerektiğini belirten Bakan Varank, “Coğrafi işaret, bir anlamda toprağın, yörenin imzası demek. Bu tesciller; bulundukları bölgeye, cezbedici ve merak uyandırıcı bir nitelik katıyor. Coğrafi işaretler mevzuatı 1995'te yürürlüğe girdiğinde bu konu, bağlı kuruluşumuz Türk Patent ve bakanlığımız personeli dışında, hemen hemen hiç kimse tarafından bilinmeyen bir husustu. O günlerden bugüne, tüm paydaşlarımızla birlikte farkındalığı artırmak adına çok çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 454 tescilli ürünümüz var. Tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz bulunmuyor. İşlemleri halen devam eden 429 başvurunun yanı sıra ilk değerlendirmelere göre 2 bin 500 civarında potansiyel coğrafi işaretimizin olduğunu biliyoruz. Ülkemizin asırlardır süregelen medeniyet ve kültür beşiği yapısını dikkate aldığımızda, bu sayının zaman içinde on binlerce olması çok muhtemel" diye konuştu.

2 MİLYAR EURO'LUK POTANSİYEL

Tescil sayısı kadar, tescillenen bu ürünlerin ekonomiye sağladığı katma değerin de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, İtalya'nın 500'ün üzerindeki tescilli coğrafi işaretinin, ülke ekonomisine 12 milyar Euro'nun üzerinde gelir sağladığını söyledi. Türkiye'nin tescilli işaretlerinin pazar payının ise 2 milyar Euro civarında olduğunu belirten Varank, “Dolayısıyla, tescilden sonraki süreçler olan ticarileşme, markalaşma, ihracat ve gastronomi turizmi gibi politikalara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü coğrafi işaretli ürünler güçlü bir pazarlama stratejisiyle birleştiğinde; yerel üretime, turizme, istihdama, kırdan kente göçün engellenmesine yani kalkınmaya çok güçlü destek veriyor" diye konuştu.

DOĞU KARADENİZ'E 5 MİLYONLUK DESTEK PROGRAMI

Kalkınma ajanslarının yöresel ürün envanterini çıkarıp, kültürel mirasımızı kayıt altına aldığı ve coğrafi işaret tescil süreçlerinden, fuarlarda ürünlerin ticarileşmesine yönelik destekler sunduğundan da bahseden Bakan Varank, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın, coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen geliri artırmak için 5 milyon liralık mali destek programı planladığını açıkladı.

AB'DE 35 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET SIRASINDA

Coğrafi işaretlerimizin yurt dışında da tescil edilmesinin, yöresel ürünlerin ihracatının artırılması açısından oldukça elzem olduğunu söyleyen Bakan Varank, “Bunun için Türk Patent, Avrupa Birliği Komisyonu'yla işbirliği yapıyor. İlk aşamada sırada bekleyen 35 coğrafi işaretimizin AB'de hızlı bir şekilde tescilini hedefliyoruz. Bu tesciller tamamlandığında; hem oradaki kötüye kullanımı engelleyecek hem de ürünlerimizin kalitesini göstereceğiz" dedi.

'DÜNYA LİTERATÜRÜNE EKLEYECEK BİNLERCE HAZİNEMİZ VAR'

Herkesin vazgeçilmez lezzeti simidin, Oxford İngilizce Sözlüğü'ne yeni eklenen kelimeler arasında yer aldığını belirten Bakan Varank, “Anlamına baktığınızda şöyle diyor; Türkiye menşeili, pişirilmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü. İşte bizim aslında dünya literatürüne ekleyecek binlerce kelimemiz, hazinemiz bulunuyor. Madem zamanın ruhu da yerelden ve doğal olandan yana. Biz Bakanlık olarak, Türkiye'nin yerel değerlerinin markalaşmasını sağlamak adına tescillerimizi ve bunların ticarileşmesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN BÜTÜN RENKLERİ

10 yıl önce sadece 40 ilin katıldığı ve 24 bin ziyaretçisi olan YÖREX'in 81 ilin tamamını kapsayan ve 250 bine yakın ziyaretçiye ulaşmasının büyük gurur olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “YÖREX Türkiye'nin vitrinidir. Burada Türkiye'nin tüm renkleri bir araya gelmektedir. Eğer coğrafi işaretler bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa oda borsalar ve kadın girişimcilerimizin katkısı çok büyüktür. Son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ı oda ve borsalar tarafından tescil edildi. Ürün sayısı 150'yi geçti. YÖREX yöresel ürünlerin markalaması ve ticari değer kazanması noktasında önemli bir değer oldu" dedi.

AB NEZDİNDE TESCİLİN ÖNEMİ

Yöresel ürünler ve coğrafi işaret tesciliyle ilgili Türkiye'nin yedi bölgesinde sempozyumların başlatıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Coğrafi işaret tescili işi sadece yurtiçinde bitmiyor, yurtdışında tescil edilmediğinde bir anlamı yok. Şu ana kadar üç ürün Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa Birliği'nce (AB) tescil edildi. Tescil bekleyen 35 ürünümüz daha var. Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın yolu da aslında Anadolu topraklarında yatıyor. 200'den fazla çeşit peynir var elimizde ama İtalya, Fransa, Hollanda sadece birer peynir markası çıkarmış. Bizim 200 çeşit peynirimizin ihracatı 200 milyon doları bulmuyor ama adamların bir çeşit peynirden 2, 3, 4 milyar dolar kazançları var. Onun için herkesin kendi yöresel ürününe sahip çıkması lazım."

12 BİN YILLIK MEDENİYETLERİN BİRİKİMİ

ATB Başkanı Ali Çandır da YÖREX ile Göbeklitepe'den bugüne 12 bin yıllık medeniyetler birikiminin bir yansıması olan yöresel ürünlere sahip çıkma, hakkını ve hukukunu koruma, gerçek değerini buldurma, ulusal ve uluslararası piyasalarda ticaretini artırmayı amaçladıklarını söyledi. YÖREX'in 10 yıllık sürede bir Türkiye markası olduğunu belirten Ali Çandır, “81 ilimizin tamamını kapsayan ve tamamen bize ait olan ürünlerimizi bir çatı altında topladığımız YÖREX ile insanlarımızın bir adımda tüm yöresel ürünlerimizi görmesini, tatmasını, hissetmesini sağladık. Bize ait olan bu ürünlerin yaygınlaşmasına ve insanımızın sahiplenmesine fırsat verdik" dedi.

3 BİNE YAKIN YÖRESEL ÜRÜN

Bu topraklara özgü 3 bine yakın yöresel ürün olduğunu belirten Çandır, bu ürünlerin büyük bölümünün kıyıda köşede kaldığını, öz tüketimle sınırlandığını, ticari değerinin azaldığını ve yok olmaya yüz tuttuğunu kaydetti. Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği itibarıyla dünya çapında özel bir yere sahip olduğunu belirten Çandır, dünyada 200 milyar Euro'luk coğrafi işaretli ürün piyasası bulunduğunu söyledi. Çandır, “Ülkemizi en az 2 milyar Euro'luk coğrafi işaretli ürün ihracatı olmalıdır. Ancak, henüz bunun çok gerisindeyiz. Özellikle uluslararası düzeyli coğrafi işaretli ürün ihracatımız birkaç yüz milyon Euro düzeyindedir" dedi.

'81 İL, 81 ÜRÜN' PROJESİ

Coğrafi işaret tescilli ürünlerde 10 yıl önce 48 olan coğrafi işaretli il sayısının, bu yıl 81 ilin tamamına yayıldığını açıklayan Çandır, şu önerileri sıraladı:

"Coğrafi işaretin, ürünlerimize beklenen değeri kazandırması için mutlaka etkili bir kayıt, takip ve denetim sistemi olmalıdır. Müstakil bir coğrafi işaret enstitüsü ile üretici, tüketici ve denetleyen gibi tüm tarafların yer alacağı coğrafi işaret bilgi sistemi (CİBİS) kurmaktır. 81 ilimizi kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajanslarımızın ve her ildeki oda-borsamızın desteğinde coğrafi işaretli '81 il, 81 ürün' isimli yeni bir proje paketi hayata geçirilmelidir. Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimizin tüketici motivasyonunu artırmak, sahip olduğu eşsizliği ve hikayesini yerinde pazarlayabilmek için alternatif turizm alanı oluşturmalıyız. Yeni kurulan turizm ajansının da desteği ile bu konuda çok taraflı pilot projeler üretmeliyiz."

ATSO Başkanı Davut Çetin ise YÖREX'in yalnızca binlerce yıllık kültür zenginliğini değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi de sergileyen büyük bir buluşma olduğunu belirtti.

Bakan Varank, daha sonra beraberindekilerle stantları gezdi. Kayseri standına gelen Bakan Varank, eline satırı alarak pastırma dilimleyip ziyaretçilere ikram etti. Bir stantta halı dokuyan kadının yanına da oturan Varank, bir süre sohbet ettikten sonra halıya ilmek attı. Bakan Varank, daha sonra fuardan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Protokol üyelerinin salona girişi

Protokolün görüntüsü

katılımcıların görüntüsü

Bakan Mustafa Varank konuşması

Rıfat Hisarçıklıoğlu konuşması

Ali Çandır konuşması

Plaket töreni

Açılış kurdelasının kesilmesi

Bakan Mustafa Varank hali dokuma tezgahında görüntüsü

Bakan Mustafa Varank basın mensuplarına reçel ve meyve ikram etmesi

Bakan Mustafa Varank çorba içerken görüntüsü

Standların gezilmesi

Detaylar

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HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

