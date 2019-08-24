DHA YURT BÜLTENİ - 12

Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbarının alınmasıyla bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak, arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edilirken, kontrollü olarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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El yapımı patlayıcı

El yapımı patlayının imha anı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 42 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

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MHP ilçe başkanının yaralandığı kavgaya 2 tutuklama

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Kumlar, 2 kişi ile arasında çıkan kavgada levyeyle yaralandı. Hastaneden darp raporu alan Kumlar'ın şikayetçi olması üzerine 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde, Cami Caddesi'nde meydana geldi. MHP İlçe Başkanı Ali Osman Kumlar, ile iki kuzen Ercan K. ve Serdar K., arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin ayırmasıyla kavganın sonlanmasının ardından Kumlar, otomobiline binip uzaklaştı. 7 dakika sonra Kumlar, tekrar caddeye geldi. Kumlar, otomobilini 2 kişinin otomobilinin önüne kırıp, aracından indi. Bagajdan levyeyi çıkaran Kumlar, arkasına döndüğünde 2 kişinin tekme ve yumruklarıyla yere düştü. Kuzenlerden biri levyeyi alıp, Kumlar'a vurmaya başladı. Yine çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Kumlar, hastaneye gidip darp raporu aldı ardından Ercan K. ve Serdar K.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kuzen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Kavga anı (Güvenlik kamerası)

Süre:(03.54))

Boyutu:(456 MB)

Haber:Bülent DİKTEPE()

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Halk otobüsünde kalp spazmı geçiren kadını, hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta halk otobüsünde kalp spazmı geçiren kadın, halk otobüsü şoförü Halil Akalan tarafından hastaneye yetiştirildi.

Olay dün, Yiğitler Mahallesi-Üniversite seferini yapan 58 H 169 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde sefer sırasında bir kadın fenalaşıp bayıldı. Kadının bayıldığını görenler halk otobüsü şoförü Halil Akalan'ı uyardı. Şoför Akalan, halk otobüsünün güzergahından çıkarak hastaneye yöneldi. Sivas Numune Hastanesine götürülen ve tedavi altına alınan kadının kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı. Olay anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Halk otobüsü güvenlik kamerası görüntüsü

Haber:Uğur YİĞİT/SİVAS, ()-

SİVAS-

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Fener Rum Patriği Bartholomeos Erdek'te ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda düzenlenen ayini yönetti.

Erdek'te bulunan tarihi Kirazlı Manastırı'ndaki ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve bizzat Bartholomeos'un yönettiği ayin 2 saat sürdü. Bartholomeos ayine katılanlara teşekkür ederken, katılımcılarla birlikte dua etti. Ayinden sonra Erdek Belediyesi ayine katılanlara lokma ve ayran ikramında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi kirazlı manastırından görüntüler

-Ayine katılan katılımcılar

-Bartoholeos eyini yönetirken

-Erdek Belediyesinin ikramı

-Detaylar

Süre: 01.49 Boyut: 121 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ERDEK (Balıkesir), ()

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Depremde evi hasar gördü, römorkunu çadıra çevirdi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, 6.0 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar, çadırlarda süren zorlu yaşamlarına devam ediyor. İlçe sakinlerinden Orhan Şenyurt, evi hasar görünce, römorkunu çadıra çevirdi. Ailesiyle birlikte çevresini alüminyum levhalarla kapattığı römorkta kalan Şenyurt, "Tek korkum, birisinin şaka yapıp biz içindeyken kaldığımız römorku çekip götürmesi" dedi.

Bozkurt'ta 8 Ağustos'ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremde evleri hasar gören vatandaşlar, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından dağıtılan çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise evleri dolaşarak kesin hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlçede depremzede vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak için Kızılay ekipleri de yemek dağıtımı yapıyor.

'DEPREM OLUNCA AKLIM ÇIKTI SANDIM'

İki oğluyla birlikte çadırda yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Karanfil, depreme evinden dışarı çıkarken yakalandığını, duvardan kopan tuğla parçaların üzerine düştüğünü söyledi. Depremin sarsıntısının çok şiddetli olduğunu anlatan Karanfil, "Duvardaki tuğla parçaları üzerime düştü. Çok korktum. Deprem olunca aklım çıktı sandım. Anlattıkça elim ayağım titriyor. Evimize giremiyoruz. Çadırda yaşamaya çalışıyoruz. Can kaybı yaşamadığımız için şükrediyoruz" dedi. Annesi ve engelli kardeşinin bakımını üstlenen ve onlarla birlikte çadırda kalan Ali Karanfil ise depremde evlerinin yıkılma tehlikesi geçirdiğini, duvarlarında büyük hasar bulunduğunu, içeri girmeye korktuklarını söyledi. Depremde 83 yaşındaki babası Emin Bayram'a ait 3 katlı evin ağır hasar gördüğünü ifade eden Musa Bayram da, "Evimizde hasar tespit çalışması yapıldı. Deprem nedeniyle büyük bir hasar oluşmuş. Duvarları çatlamış, ayrıklar oluşmuş. Ancak yıkılmaması büyük bir mucize" dedi.

RÖMORKTAN BARINMA ALANI YAPTI

İki katlı evi hasar alan Orhan Şenyurt ise konaklamak için farklı bir çözüm üretti. Besicilik yaptığı için evinden ayrılamayan ve AFAD'ın kurduğu çadır alanına gidemeyen Şenyurt, römorkunu çadıra çevirdi. Römorkun açık kısımlarını alüminyum levhalarla kaplayan Şenyurt, depremin ardından ailesiyle birlikte burada yaşamaya başladı. Depremde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Şenyurt, "Depremin gündüz olması da büyük bir avantaj oldu. Allah bu durumu bir daha bize yaşatmasın. Çadır falan istemedim. Römorku çadıra çevirdik. Bunun içinde kalıyoruz. Benden daha ihtiyacı olanlar varsa, çadır öncelikle onlara verilsin. Çok şükür başımızı sokacak yerimiz var. Tek korkum, birisinin şaka yapıp biz içindeyken kaldığımız römorku çekip götürmesi" dedi. 9 yaşındaki Arda Şenyurt ise, yaşadıkları römorkun çadıra oranla daha güvenli olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hasarlı evlerden detaylar

Çadırda yaşayan Ayşe Karanfil ile röp.

-Ali Karanfil ile röp.

-Musa Bayram'ın babasının hasar gören evinden detaylar

-Musa Bayram ile röp.

-Çadıra çevrilen römorktan detaylar

-Orhan Şenyurt ile röp.

-Arda Şenyurt ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Belediye işçileri aileleriyle birlikte ağaçlandınma kampanyasına destek verecek

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 500 hektar alanı kül eden ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını sonrasında Belediye İş Sendikası üyesi işçiler, bölgeyi ziyaret etti. İşçiler burada yaptıkları açıklamada, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için gündeme getirdiği 'İzmir küllerinden doğacak' kampanyasına destek verdiklerini, eşleri ve çocuklarıyla fidan dikeceklerini söyledi.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık orman alanının kül olduğu açıklanan yangından sonra İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından başlatılan 'Doğaya Destek Ol' kampanyasının yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 'İzmir küllerinden doğacak' kampanyasını gündeme getirdi. Belediye İş Sendikası'na bağlı işçiler de bu kampanyaya destek verdi. Yangın bölgesini gezen işçiler adına 3 No'lu Şube Başkanı Murat Karakuş, açıklama yaptı. Yangının söndürülmesinde yetersiz kalındığı eleştirilerinde bulunan Murat Karakuş, "İzmir'de yeniden kurtuluş savaşı vermek için küllerinden yeniden doğacak. İzmir için biz de varız diyoruz. Belediye İş üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gündeme getirdiği 'İzmir küllerinden doğacak' kampanyasına eşleriyle, çocuklarıyla destek vermekte, İzmir'in küllerinden yeniden doğması için var gücüyle çalışmakta kararlıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açıklamadan görüntü

- İşçilerden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Kayseri'de 16 milyon sigara makaronu ele geçirildi

KAYSERİ'de, polis ekiplerince 2 iş yeri ile 1 depoya yapılan baskında, 16 milyon sigara makaronu ve 12 ton tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar sonucu kent merkezindeki 2 iş yeri ile Talas ilçesinde bulunan depoya eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 16 milyon 599 makaron, 12 ton 300 kilo tütün, 26 bin emtia (sigara tabakası, tütün malzemesi, sipsi) ele geçirildi. Depoda ve iş yerlerinde bulunan İhsan G., Ahmet A. ve Hüseyin F. ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin baskın yaptığı depoda çalışma yapması ( Polis Kamerası)

- Ele geçirilen makaronların kutulardan çıkarılması

- Diğer görüntüler

SÜRE: 3.00 BOYUT: 25 MB

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Kırklareli Valiliği'den 'Kıyıköy'de kum hırsızlığı' açıklaması

Kırklareli Valiliği, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde balıkçı barınaklarının temizliği bahanesiyle kum hırsızlığı yaptığı iddialarının doğru olmadığını ve yapılan işlemin yasal olduğunu açıkladı.

Kırklareli Valiliği, Vize ilçesine bağıl Kıyıköy beldesinde, 'Kıyıköy'de kum hırsızlığı' adı altında bazı basın yayın organlarında çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kırklareli Kıyıköy'de temizlik adı altında kum hırsızlığı' başlığıyla haber yayınlandığı belirterek, şöyle denildi:

"İlimiz Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçı barınaklarını temizleme bahanesiyle gelen gemilerin, deniz tabanındaki tonlarca kumu çalarak İstanbul limanlarında sattığı, hem devlet hazinesini hem de yasal olarak çalışan şirketleri zarara uğratıldığı iddiaları üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Bahse geçen iddia ve yanlış anlaşılmaya yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarının aksine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün 29.08.2018 tarihli ve E.19770 sayılı yazıları ile izin verilen ve eki Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün taramaya yönelik yazıları gereği tarama yetkisi bulunan Üçel Denizcilik ve Tic. A.Ş tarafından Kıyıköy Balıkçı Barınağı Liman Ağzında oluşan kum topuğu taraması için İğneada Liman Başkanlığı'nca duyuru yazısı 03.09.2018 tarihinde yapılarak çalışmalar başlamış ve o tarihten beri 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün kontrolünde bu firmaya ait gemiler Balıkçı Barınağı'nın giriş ağzını tarayarak temizlemektedirler. 24/04/2019 tarihli 158 ihbar hattına izinsiz kum alma ile ilgili yapılan ihbara ilişkin İğneada Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede de herhangi bir hukuksuzluğa rastlanılmadığı yapılan iş ve işlemlerin yasal olduğu görülmüştür. Art niyet çerçevesinde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebep veren kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.ö

KIRKLARELİ,()-

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