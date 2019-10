DHA YURT BÜLTENİ - 12

Safran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapıldı. Vatandaşlar safran hasadına akın ederken, safranlı yiyecekler ikram edildi.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Safran Festivali’nin 2'nci gününde Yukarı Çiftlik köyünde İsmail Yılmaz’ın 30 dönüm tarlasında safran hasadı yapıldı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabilen safranın hasadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Görevliler, safran bitkisinin üzerine basılmaması için vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Hasat etkinliğine katılanlara safranlı çay, safranlı lokum ve yiyecekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında kaynatılan safranlı lokum kazanına kavanozlardaki safran boşaltıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, bu yıl 20 kilogram safran elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Safranda ekolojik durumla hasat doğru orantılı. Belki biraz geç de olsa yağış aldık, almaya da devam ediyoruz. Tabii bu yağışların çok uzun vadeli olmasını arzu etmiyoruz. Şayet güneşli gün sayımız yeterli düzeyde olursa, 20 kilogram safra almayı hedefliyoruz. 17 kilogramın altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Şırnak'ın bin haneli beldesi, bin 500 üniversiteli yetiştirdi

Şırnak merkeze bağlı bin haneli Balveren beldesi, aralarında doktor, mühendis, öğretmen gibi değişik mesleklere sahip 1500 üniversiteli yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

Yaklaşık 300 yıl önce kurulan ve o dönemde yetiştirdiği alimlerle adından söz ettiren Balveren, şimdi ise mezun olan üniversitelilerle adından söz ettiriyor. 300 yıllık köyde kurulan medreselere sayesinde sayısız din adamı ve alim yetiştiren Balveren'de 1946 yılında kurulan ilkokuldan sonra da eğitim alanında önemli başarılar elde edildi. Bin haneli Balveren beldesinde 1500'e yakın üniversite mezunu bulunurken, şu anda da 200’e yakın öğrenci üniversitede eğitim görüyor.

Balverenliler, eğitime verdikleri önemi sosyal hayatlarına da yansıtıyor. Her mahalle adının ayrı bir önemi var. Doktorların yetiştiği mahalleye Aydınlar mahallesi adı verilirken, ilk üniversite mezunlarının çıktığı mahalleye de Şafak mahallesi adı verilmiş. Bugüne kadar 30 dolayında doktor, 20’den fazla avukat, çok sayıda öğretmen, mühendis, mimar ve hemşirenin yetiştiği Balveren'de bu yılki üniversite sınavlarında 7 tıp, 1 hukuk, 1 eczacılık olmak üzere 37 öğrenci üniversiteye yerleşti.

EĞİTİMİN İLK TEMELİ 1946'DA ATILDI

8 çocuğundan 5’i üniversite mezunu olan köy sakinlerinden Ahmet Bayram (58) okuma Kültürünün dedelerinden kaldığını söyledi. Köyün kurulduğu dönemlerde medrese eğitimi alındığını belirten Bayram, “Köyümüz 300 yıl önce kuruldu. Köye ilk yerleşen Molla Devreş olmuş. tarafından kurulmuş bir köy. Mele Devreş’in bütün çocukları okuyordu. Balverin’in okuma hevesi, azmi dedelerden kalmadır. Geçmiş dönemlerde bu köyde Kuran-ı Kerim okumayan aile yoktu. Okuldan önce medrese vardı. Herkes bu medresede okuyordu. Sonra 1946 yılında ilkokul yapıldı burada. Uzun yıllar boyunca okul ve medrese eğitimi beraber devam etti. Burası çok zengin bir yer değil. Burası ne ova nede yayla. Kırsal bir yer. Eskiden hayvancılık yapıyorlardı. Şimdi hayvancılıkta yok. Ama okuma hevesi eksilmedi. Artarak devam ediyor. Maddi durumu çok düşük olan evlerden doktorlar çıkıyorö dedi.

'BALVEREN DENDİĞİ ZAMAN İLİM İRFAN GELİR AKLA GELİR'

Çok büyük sıkıntılar içerisinde okuduğu söyleyen iktisat mezunu Bedirhan Sapmaz, (33) “Öğretmen eksikliğimiz vardı. 3-4 sınıf karma olarak eğitim görüyorduk. Ama buna rağmen Balveren dendiği zaman ilim irfan gelir akla. Özellikle din yönünden oturmuş bir sistem vardı eskiden. Bunun üniversiteye yansıtılması ile Balveren’de şuan bin 500’e yakın üniversite mezunu kurum ve kuruluşlarda görev yapıyor" diye konuştu.

10 KARDEŞTEN 7’Sİ ÜNİVERSTE MEZUNU

10 kardeşli olan avukat Ali Bayram’ın (45), 7 kardeşinin 2’si doktor, biri eczacı, 3' öğretmen ve biri de avukat olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İlköğretim eğitim sürecini Balveren’de bitirdim. O dönemde çok kısıtlı imkanlar olduğu için ve bölgede ortaokul okuyabileceğimiz bir yer olmadığı için 3 yıl Eruh’ta okudum. Ardından Ankara’da yurtta kalarak Lise sürecini tamamladım. Daha sonra Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 2002 yılından beri Şırnak’ta avukatlık yapıyorum. Eğitimin, öğrenmenin, irfanın, aydınlanmanın yolunu açan ağabeylerimiz oldu. Biz onlara özenerek okumaya karar verdik. Aslında bizim Balveren’in öğrencileri dezavantajlı, çok fakir ailelerin çocuklarıdır. Bu yoksul çocuklar bir şekilde toplumda yer edinmek, kariyer sahibi de olabilmek için başka da bir çıkış yolu bulamıyorlar. Bu aslında kendini kurtarabilmenin, kendini topluma adayabilmenin en kestirme, en kısa, en güzel yoludur.

'AİLELERİMİZ OKUMANIN GEREKLİLİK DEĞİL, ZORUNLULUK OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Balverenli ailelerin çocuklarını okutabilmek için ekmeklerinden kıstığını anlatan arkeolog Bahar Artuç (28), Balveren'de kız erkek ayrımı yapılmadan çocukların okula gönderildiğini söyledi. Artuç,"Her insan çocuğunun okumasını, faydalı olmasını ister. Babalarımız bizim okumamız için ellerinden geleni yapmışlardır. Ekmeklerinden kısmışlardır bizi okutmak için. Buradaki aileler bu konuda çok duyarlı. Yürüyen ölüler olmamak için okuyoruz. Bizim köyümüzde kız erkek ayrımı yapılmadan okutulur. Okuma kültürünün fazla olmasının en önemli sebebi okuyan öğrenci sayısının fazla olması. Her evde okuyan var. Her evde bir üniversite mezunu, iş sahibi biri var" diye konuştu.

'YERDE BİR METRE KAR VARKEN ÇIPLAK AYAKLA OKULA GİDERDİM'

1946 yılında kurulan okulun ilk mezunlarından 20 çocuk babası Tahir Şenses (72) ise “1954 yılında okula gittim. 5 sene okul okudum. Çok büyük sıkıntılarla okuduk. Yerde bir metre kar varken çıplak ayakla okula giderdim. Hiçbir zaman sağlam kalemim, 20 yapraklı bir defterim olmadı. 20 çocuk babasıyım. 8’i vefat etmiş. 6 çocuğum okula gidiyor. 2’si üniversite mezunu, 2’si üniversite okuyor. Öğrencilere okumayı çok çok tavsiye ediyorum. Çocuklarımızı başka illere gönderiyoruz okumaları, aydın olmaları, kendilerini geliştirmeleri için. En büyük öğretmen kitaptır. Kendinizi sadece öğretmene bırakmayın. Boş kaldığınız zaman kitaplarınıza bakın, kitap okuyunö dedi.

Koruma altındaki kum zambaklarını söktüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan kum zambakları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce köklenerek söküldü. Vatandaşlar bu yıl sahilde sadece 4 kök kum zambağının çiçek açtığını, onların da köklendiğini söyledi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Alanya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülerek sahile atıldı. Yeşilöz sahilinde ayrı yerlerinde sökülerek atılan 4 kum zambağı, sbah sahile gelen vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, kum zambaklarının bu yıl bölgede sadece 4 kök olarak çiçek verdiğini, hepsinin köklenerek söküldüğünü, sahilde kum zambağı kalmadığını belirterek tepki gösterdi.

Vatandaşların haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri solan kum zambakları incelemek için alırken, söken kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için de çalışma başlattı.

KOPARTANA AĞIR CEZA VAR

Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanırken, kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.

Çanakkale’de göçmen kaçaklığı operasyonu: 23 gözaltı

Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ‘Organize Göçmen Kaçakçılığı’ yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli İzmir, Balıkesir ve İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 'Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak' ve Örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 24 cep telefonu, 25 GSM Sim kart, 4 not defteri, 1 DVD, 1 hafıza kartı, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca mermisi, 6 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 47 av tüfeği fişeği, 1 sahte sürücü belgesi, 1,66 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 4 kişinin de arandığı belirtildi.

6 AYDA BİN 90 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde yasa dışı geçişlere karşı son 6 ay içinde düzenlenen 23 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda bin 90 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 37 organizatörden 14’ü tutuklandı. Operasyonlarda, 352 can yeleği, 6 araç, 15 bot ve 15 bot motoru ele geçirildi.

Niğde'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2’si kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı. Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K., M.Ö. adlı kadınlar ile masaj salonu çalışanı M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Artvin Valiliği'nden 'kız yurdunda yer yatağı' iddialarına açıklama

Artvin Valiliği, Çoruh Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerin, bodrum katlara, mescide yerleştirilen yer yataklarında kaldığı yönündeki iddialara ilişkin "Coğrafi yapı, konaklama ve ulaşım şartları itibariyle belli zorlukları olan ilimize gelen öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülerek öğrencilerin, kalacak yer bulamaması olası mağduriyetlerini gidermek adına tedbir amaçlı olarak ek yatak ve baza konularak odalar oluşturmak suretiyle öğrencilerin talep etmeleri halinde geceleyebilmeleri için imkân oluşturulurken, birilerinin gerçeği yansıtmayan birkaç fotoğraf çekerek kurumlarımızı yıpratmaya dönük çabalar içine girdiği anlaşılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Artvin Valiliği'nce, kent merkezinde yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çoruh Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin, yer sıkıntısı nedeniyle bodrum katlara, spor salonuna ve mescide yerleştirilen yer yataklarında kaldığı yönündeki bazı haber ve iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ilimizde yükseköğrenim yurt başvurusu sonucuna göre yurda yerleşen öğrencilerin açıkta kalması, ilimizde bulunan yükseköğrenim yurtlarının kapasitesinin üzerinde öğrencinin kaydının yapılması veya öğrencilere, öğrenci odası haricinde bir yer gösterilmesi gibi bir durum gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar yurt başvurusu sonucunda yurda yerleşemeyip yedek sıralarda kalan ve idaremizce barınma ve beslenme ihtiyaçlarını giderebilmek adına her türlü çabanın gösterildiği yedek sıralardaki öğrenciler üzerinden ileri sürülmektedir. Coğrafi yapı, konaklama ve ulaşım şartları itibariyle belli zorlukları olan ilimize gelen öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülerek öğrencilerin, kalacak yer bulamaması vb. olası mağduriyetlerini gidermek adına tedbir amaçlı olarak ek yatak ve baza konularak odalar oluşturmak suretiyle öğrencilerin talep etmeleri halinde geceleyebilmeleri için imkân oluşturulurken, birilerinin gerçeği yansıtmayan birkaç fotoğraf çekerek kurumlarımızı yıpratmaya dönük çabalar içine girdiği anlaşılmaktadır" denildi.

'YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SIRASIYLA YAPILACAKTIR'

Yurttaki inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla, yedek öğrencilerin nakil ve yerleştirme işlemlerinin sırasıyla yapılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan inşaatı devam eden yurttaki çalışmalar tamamlandığında yurda yerleşemeyen yedek öğrencilerin nakil ve yerleştirme işlemleri sırasıyla yapılacaktır. Eğitim öğretim yılı başı yaşanan geçici yoğunluk nedeniyle yurtlarda misafir olarak veya birkaç gece konaklamak durumunda olan öğrenciler üzerinden çeşitli karalama kampanyaları başlatılması, başta gençlerimiz olmak üzere hiçbir toplum kesiminin faydasına hizmet etmeyen davranışlar olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan ilimizde FETÖ’ye ait olup herhangi bir dernek ya da vakfa devredilmiş bir yurt olmayıp asılsız iddiaları çıkaranlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

