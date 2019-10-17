DHA YURT BÜLTENİ-12

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)

8 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, 11 Ekim günü Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen, 8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı, havan mermilerinin düştüğü bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa düşen havan mermisiyle yaralanan bir kişi, koşarak binaya giriyor ve yere düşüyor. Yardıma koşan bir başka kişi ise onu içeri götürüyor. Başka bir görüntüde ise bir havan mermisi, sitenin bahçesine düşüp infilak ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Havan mermisinin düşme anı

-Bina içerisindeki insanlar

-Site bahçesindeki patlama anı görüntüleri

Haber-Kamera: Selim KAYA-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),()

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Cemile öğretmen, kazada yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öğretmen Cemile Hoşca (29) hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı-Bahçe karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden öğretmen Cemile Hoşça yönetimindeki 01 DUN 98 plakalı otomobil, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobildeki Hoşça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Beş yıllık öğretmen olan ve bir yıldır Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Cemile Hoşca'nın her gün memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Nurdağı'na gidip geldiği bildirildi. Öğretmenin cansız bedeni Nurdağı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Nurdağı-Bahçe karayolu

- Şarampole devrilen otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kadir ÇELİK-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP- ()

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Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşan Azerbaycan uyruklu Abulfaz İsmayilov (41) hayatını kaybetti. İsmayilov'un alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Sapanca'da dün akşam, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Abulfaz İsmayilov, bir süre sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmayilov, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü üzerinde durulan İsmayilov'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı araştırmada sahte alkolü satan Gürcistan uyruklu 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen içkiler

-Polisin inceleme yapması

-İlçe emniyet müdürlüğünden görüntü

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), ()

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Çanakkale'de 211 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 211 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu, İğdeli Burnu ve Babakale açıklarında düzenlediği 4 ayrı operasyonda, lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 211 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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İlkokul öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Karaman'da bir grup ilkokul öğrencisi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için şehitliği ziyaret etti. Öğrencilerden Yusuf Elmalı (9), "Bizim için burada şehit düşenler var. Belki gün gelir bu vatan için biz de şehit oluruz" dedi

İlyas Küçüker İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Hasan Hüseyin Yılmaz ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe gelen öğrenciler, şehitlerin mezarı başında dua etti.

Öğrencilerden Yusuf Elmalı, "Şehitlerimize saygımızdan buradayız. Bizim için burada şehit düşenler var. Belki gün gelir bu vatan için bizde şehit oluruz" dedi.

Öğretmen Hasan Hüseyin Yılmaz da öğrencilerin talebi üzerine şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi. Öğrenciler şehitlik ziyaretlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na giderek, Jandarma Komutanı İsmail Şahin'e Kuran-ı Kerim hediye edip, askerlere karanfil dağıttı.

Görüntü Dökümü

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- Çocukların şehitliklere girmesi dua etmesi

- 9 yaşındaki Yusuf'un gazetecinin sorusunu cevaplaması

- Çocuklardan şehitlere asker selamı

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-