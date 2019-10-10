DHA YURT BÜLTENİ - 12

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI

Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü. Havanın Kamışlı sınırına düşmesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesinden patlama sesi duyuldu. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

-----------

Havan topunun düştüğü arazi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin)

========================

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank sevkiyatı sürüyor.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve obüs yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına gitti.

Askeri araçlar ve tankların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Askeri araçların ilçe merkezinden geçişi

BOYUT:151 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()

======================

Samandağ'da iş yerlerinin bulunduğu binada yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, içinde birçok iş yerinin bulunduğu Yeni Çarşı binasında çıkan yangın, korku ve paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samandağ Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Çarşı binasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan binada önemli oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Binadan yükselen alevler

-İtfaiye erlerinin çalışması

-Bir esnafın konuşması

-Yetkililerin açıklama yapması

-İçerden görüntü

SÜRE:02'15" BOYUT:250 mb

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAĞMANDAĞ(Hatay), ()

===================

Düşen cep telefonunu almak isterken kayalıklarda mahsur kaldılar

Sivas'ta kayalıklara düşürdükleri cep telefonunu almak indikleri kayada mahsur kalan iki kişi, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D., ile Mikail Y. bu sırada ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen iki genç burada mahsur kaldı. İki gencin kayalıklarda mahsur kaldığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan aşağı inerek iki genci başarılı bir operasyonla kurtardı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Gençlerin görnütüsü (Amatör kamera)

-AFAD'ın kurtarma çalışması

Haber: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ()

====================

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Bursa'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 15 şüpheliden 12'si 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılıp salıverilirken, H.K., R.B. ve S.D. isimli şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Zanlıların polis merkezinden çıkarılması

-Ele geçirilen uyuşturucu ve paranın fotoğrafları

Süre: 0.33 Boyut: 61 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

=====================

Kaputaş Plajı'ndan geçecek yola mahkemeden iptal

Antalya'nın dünyaca ünlü Kabutaş Plajı'nı da içine alan Kaş- Kalkan bölünmüş yol projesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yolun sit alanından geçen bölümüyle ilgili verdiği izin, mahkemece iptal edildi. Yolun yapımı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı da Temmuz ayında iptal edilmişti.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ve 76 bölge sakini, Kaş'ta Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 28,7 kilometre uzunluğunda 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli bölünmüş yol olarak yapılması planlanan 'Kaş-Kalkan Yolu' projesine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için yargıya başvurdu. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal etti.

Oda ve vatandaşlar tarafından yolun, Kalkan'ın güney yamaçlarındaki sit alanı içinde bulunan Kaputaş sırtlarından geçmesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izne de itiraz edildi. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, koruma kurulunun verdiği izni de iptal etti.

BİRİNCİ DERECEDE DOĞAL SİT ALANI

8 Ekim günü verilen kararla ilgili konuşan avukat Tuncay Koç, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporunun, mahkeme kararında yer aldığını belirterek, "Kararda, '2 bin 842 metrelik kısmın koruma esaslarına uygunluğu bozacağı ve planlanan yolun 1'inci derece doğal sit alanının en uzun kenarından (takribi 3 km) geçerek, deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü görülmektedir. Sit alanı ve bütünlüğüne bakılmaksızın planlama yapıldığı, sit bütünlüğünün mutlak suretle bozulmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan 1'inci derece doğal sit alanı içerisinde yapılması planlanan yolun kuzeyinde, köy ile dağ yolu, güneyinde sahil yolunun bulunduğu gerçeğinin tespit edilmesiyle, bu yolun yapılmasına olanak veren görüş yazısındaki zorunlu hali ortadan kaldırıldığı mütalaa edilmektedir' görüşüne yer verildi" dedi.

İMAR PLANLARI DA İPTAL EDİLMELİ

Ayrıca izin verilirken sit alanında bulunan endemik bir tür olan Kaputaş Andız otunun dikkate alınmadığının da karara yansıdığını belirten Tuncay Koç, "Böylece üç ay önce Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin iptal ettiği yolun, 'ÇED gerekli değildir kararından sonra, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izin de iptal edildi. Kaş'ı bölecek ve doğasını yok edecek yol için elde geçerli bir idari karar kalmamıştır. Bu kararların doğal sonucu olarak Kaş'ın 5 köyüne yapılan imar planlarının da iptal edilmesi gerekmektedir. Kaş'ın tarım alanlarını yok eden imar planları bu yol planına göre yapılmıştı. Dayanaklar ortadan kalkmıştır" diye konuştu.

EKOLOJİK ÇÖZÜMLER ÖNERDİ

Türkiye'nin en özgün ve doğal alanlarından biri olan Kaş'a ekolojik çözümler ve uygulamalar yapmak varken yapılan işlere akıl erdirmenin mümkün olmadığını söyleyen Tuncay Koç, "Kaş halkı, sürdürülebilir turizmi, denizi, tarımı, arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla beraber Kaş'ı savunmaya devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()-

==============================

Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı

Çanakkale'de, denizden yüzerek karaya çıkan domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eceabat ilçesi Çamburnu mevkii açıklarında, denizde görülen domuz şaşırttı. Denizden yüzerek karaya çıkan domuz, Salih Kocağa ve Gürkan Şal tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, domuz yüzerek karaya çıkıyor, kısa süre sonra da bölgeden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Denizdeki domuzun cep telefonu görüntüsü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE, ()

======================

Öğrenciler eserlerini bilim fuarında sergiledi

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı projeler okul bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

BİLSEM bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, şube müdürleri, BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müdür Yalçın açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte keserek, fuarın hayırlı olmasını diledi. Sosyal bilgilerden, robotik kodlama, fizik, kimya ve matematik olmak üzere birçok alandan proje fuarda sergilendi. Açılış sonrası stantları gezen Müdür Yalçın ve beraberindekiler projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldılar.

'ÖĞRENCİLERİMİZ HAYAL GÜÇLERİNİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, öğrencilerin hayal güçlerini projeye dönüştürdüklerini söyledi. Fuarın hayırlı olmasını da dileyen Yalçın, "20 civarında projemiz var. Geçen yıl yine bölge ve Türkiye yarışmalarında dereceye giren projelerimizin de sergilenmesi burada söz konusu. Buradaki amacımız şu; özellikle öğrencilerimizin proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak. Yaratıcılık ve hayal güçlerini ortaya çıkarmak, buradan bir şeyler üretmelerini sağlamaktır. TÜBİTAK'ın bu sergiye layık görmüş olduğu Bilim fuarlarına az da olsa maddi desteği var. 5 bin TL gibi ve kurumlarımıza destek sağlıyor. Dolayısıyla okullarımız bu küçük de olsa destekten faydalanmış oluyor. Asıl önemlisi çocuklarımızın ve öğrencilerimizin yenilikçilik ve yaratıcılığa yönelik olarak hayal güçlerini arttırarak bir şeyler üretime yönelik projeler geliştirmeye çalışmaları ve bu amacı gerçekleştirildiği için bende mutluyum" dedi.

'SERGİLENEN PROJELER DERECEYE GİRDİ'

Dumlupınar BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş de sergilenen projelerle katıldıkları yarışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Gümüş, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesince öğrencilerin proje tabanlı yaşayarak ve yaparak öğrenme temelli eğitim programları uyguluyoruz. Bu programlar kapsamında TÜBİTAK Bilim ve Toplum destekleri kapsamında 4006 Bilim Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz. 20 projemizi öğrencilerimiz sergiliyor. Her alanda projemiz var. Sosyal bilgilerden, robotik kodlama, fizik, kimya ve matematik olmak üzere birçok alandan projemiz var. Onun dışında yine geçen yıl ortaokul ve lise öğrencileri araştırma yarışmasında bölge finaline kalan ve ödül alan projelerimizi sergiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Fuar alanından detay

-Projelerden detay

-Müdür Yalçın'ın fuar alanına gelişinden detay

-Kurdele kesiminden detay

-Müdür Yalçın stantları gezerken detay

-Müdür Yalçın'ın açıklaması

-BİLSEM Müdürü Gümüş'ün açıklaması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

=======================