DHA YURT BÜLTENİ-12 

BAKAN VARANK: ULUSLARARASI GÜÇ ODAKLARININ DÂHİL OLDUĞU KİRLİ TEZGAH VAR (3)



MAKTEK FUARI'NI AÇTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de 17 ülkeden 370 firmaya ev sahipliği yapacak olan MAKTEK Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından Gaziemir'deki Fuar İzmir'de düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve sektör temsilcileri de yer aldı. TÜYAP'ın, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçılar Birliği (MİB) başta olmak üzere organizasyona destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Bakan Mustafa Varank, 17 ülkeden 370 firmaya ev sahipliği yapacak olan MAKTEK İzmir 2019'un, 35 bini aşkın ziyaretçisiyle 500 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturmayı hedeflediğini anlattı. Varank şöyle devam etti: "Sektör temsilcileriyle yeni iş birliklerine kapı aralayacak bu fuar, ayrıca savunma sanayinde faaliyet gösteren kurumlar arasındaki etkileşimi de artıracak. Altını çizerek bahsetmemiz gereken bir husus da, İzmir ve çevre illerdeki meslek ve teknik lise öğrencilerinin MAKTEK İzmir 2019'a katılıyor olması. Bu konuda lojistik desteğin tamamını üstelenen organizatörlere hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben ara eleman kavramını kullanmayı çok sevmiyorum. Güçlü bir sanayi için aranan elemanlara, nitelikli işgücüne ihtiyaç var. Bunun yolu da iyi tasarlanmış bir mesleki eğitimden geçiyor. Gençlerin mesleki eğitime yönelmesi, istihdam-eğitim bağlantısının güçlenmesi ve kaliteli istihdamın artırılması açısından oldukça önemli."

'50 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM OLUŞMASINA KATKI SUNDUK'

Makine sektörünün yılın ilk 8 ayında 12 milyar dolarlık ihracat hacmiyle, geçen senenin aynı dönemindeki performansı geride bıraktığını aktaran Mustafa Varank, şunları söyledi: "Tabi sektörün bugünlere gelmesinde verdiğimiz desteklerin önemli bir kaldıraç etkisi oldu. Yatırım teşviklerimizde makine sektörü öncelikli bir yere sahip. Makine imalatı yatırımlarını 4'üncü bölge desteklerinden faydalandırıyoruz. Ayrıca, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle üretilen projeler 5'inci bölge teşviklerden yararlanabiliyor. Eğer yaptığınız makine yatırımı belli kriterleri sağlıyorsa, stratejik yatırım teşviği de alabiliyor. Bugüne kadar sektörün 31 milyar liralık yatırımına teşvik verdik ve bu sayede 50 binin üzerinde istihdam oluşmasına katkı sunduk. Makine sektörü, Ar-Ge teşviklerinde ilk sırada yer alıyor. Ülke genelindeki bin 100'ün üzerindeki Ar-Ge merkezinin, yüzde 15'i makine alanında yeni teknolojiler geliştirmek için çalışıyor."

Sektörde faaliyet gösteren KOBİ'ler'in KOSGEB'in 10 farklı destek programına başvurabildiğini aktaran Mustafa Varank, son 3 senede 8 binin üzerinde KOBİ'ye Türkiye'de makine üretsinler diye kaynak aktardıklarını, benzer şekilde TÜBİTAK kanalıyla da, 17 senede makine sektöründeki 3 bin projeye 1,5 milyara yakın destek verdiklerini söyledi.

'KAPIMIZ TÜM YABANCI YATIRIMCILARA DA AÇIK'

Makine yapan makinelerin, yani takım tezgahlarının, sanayinin tüm aşamalarında kullanıldığını, Çin, Almanya, Japonya ve Kore'nin dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerin başında geldiğini aktaran Varank, "Bahse konu ülkelerin ortak özelliği, sanayi öncülüğünde kalkınmada ciddi başarılara imza atmış olmaları. Yani zenginliklerini sanayilerine borçlu olmaları. Türkiye'ye baktığımızda, ilk takım tezgâhının 1984'de devlet tarafından üretildiğini görüyoruz. Zaman içinde sanayinin gelişmesi, özellikle beyaz eşya, otomotiv yan sanayi ve havacılık sektörlerindeki ilerlemeler, bu alandaki talebi de artırdı" dedi.

'YATIRIM YAPIN, ÜRETİN VE İSTİHDAMA KATKI SUNUN'

Yurtiçi üretimin, mevcut talebi karşılamada oldukça yetersiz kaldığını da kaydeden Bakan Varank, şunları söyledi: "İşte bu yüzden, takım tezgâhlarını da içine alan makine sektörünü 11. Kalkınma Planı ile 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde öncelikli sektör olarak ilan ettik. Hedefimiz sanayide kilit rol üstlenen bu sektörde yurtiçi katma değeri, rekabetçiliği ve verimliliği artırmak. Dijital dönüşümü dikkate alarak ve yıkıcı teknolojileri kullanarak inovatif ürünler geliştirilmesini sağlamak. Geçen cuma çağrısını yayınladığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bizi hedefe götürecek en önemli politikalarımızdan. Böylece dış açık verdiğimiz alanlarda yerli üretimi geliştirecek ve ileri teknolojili ürünlerde de sıçrama yapma kabiliyetini kazanacağız. İlk çağrımızda makineyi pilot sektör olarak belirledik. Başvurular, 22 Kasım'a kadar devam edecek. İlk defa uygulanan bu programla, sunduğumuz tüm destekleri uçtan uca bir sistemde kurguladık. Hem alıcıyı hem de satıcıyı aynı anda teşvik ediyoruz. Desteklediğimiz projeler, yatırım tutarına göre stratejik ya da proje bazlı teşviklerinden faydalanacak." Türkiye'nin kapısının tüm yabancı yatırımcılara da açık olduğunun altını çizen Varank, bu programa çok inandıklarını ve çok güvendiklerini belirtti. Bu nedenle tüm kaynakları seferber ettiklerini anlatan Varank, "Kalkınma Ajanslarımız, KOSGEB ve TÜBİTAK'la işbirliği içinde programı yürüteceğiz. Bu vesileyle sizlere buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın bir parçası olun. Ekonomik bağımsızlığa giden yolun kilometre taşlarını birlikte koyalım. Yatırım yapın, üretin ve istihdama katkı sunun. Hükümet olarak her aşamada sizlerleyiz. Siz de çağrılarımızı karşılıksız bırakmayın. Türkiye ekonomisine ve kendi potansiyelinize çok daha güçlü bir şekilde güvenin" dedi.

'ÜLKEMİZE ARTAN BU İLGİNİN DEVAMI GELECEK'

Konuşmasının sonunda bölgede bir takım sıcak gelişmelerin yaşandığını, ancak hiçbir şekilde yaşanan bu gelişmeler karşısında kimsenin endişelenmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Varank, "Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor. Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırım ilgisi işte bunun bir göstergesi. Her gün medyadan yeni yatırım yapacak ya da yatırımlarını arttıracak uluslararası firmaların haberlerini sizler de okuyorsunuzdur. Ülkemize artan bu ilginin devamı gelecek. Bakın faizler ve enflasyon düşüyor. Sektörel güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi sektöründe yeni siparişler artıyor. Türk lirasının yanında kuvvetle durmaya devam edin. Önümüzdeki dönem, Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikayesine inşallah tüm dünya şahit olacak" diye konuştu.

'AMACIMIZ İZMİR'İN TARİHSEL GEÇMİŞİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmir'in ekonomik gelişiminin ve geleceğinin mevcut olanla tarif etmenin eksik olacağı belirterek, "İzmir'in kimliğini gün yüzüne çıkarmak için ekonomiyi mevcut yaklaşımların gölgesinden çıkararak değerlendirmek gerek. Ekonomiyi; doğayla, demokrasiyle, kültür sanatla birlikte ele almak gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir strateji hazırladık. Amacımız, İzmir'in tarihsel geçmişini gün yüzüne çıkarmak ve ekonomik kırılganlıklara karşı şehri dirençli kılmak. Dünyanın farklı yatırımcı ve inovasyonlarını İzmir'e çekmeyi hedefliyoruz. Bunu sağlamanın yolu ekonomiyi tek başına değil İzmir için düşündüğümüz tüm stratejik hedeflerimizle bütün olarak ele almak. Fuarın böyle amaca hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından fuarda yer alan stantlar gezildi. Takım tezgahları sektörünün en büyük buluşma platformlarından biri olan ve dört gün sürecek MAKTEK Fuarı kapsamında sektör, 500 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Varank'ın fuara gelmesi

- Fuardaki törende görüntü

- Bakan Varank ve Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

- Fuarın açılışı

- Fuarın gezilmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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MALKARA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI



Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen araç sürücüsünün ismi ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaza, Malkara–Hayrabolu karayolu üzerindeki İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara yönüne giden Ertuğrul Elmasan (50) yönetimindeki 59 LP 301 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen araca çarpmamak için manevra yaptı. Elmasan'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen Abdulkadir Beyaz (72) idaresindeki 34 KA 1145 plakalı otomobille çarpışarak, şarampole düştü. Kazada, 59 LP 301 plakalı otomobilde bulunan Şerafettin Can (61) ile Süleyman Yavuz (48) yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen araç ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracın sürücü ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

-Kaza yapan araçlardan detay

-İki otomobil sürücüsünün olayı anlatması konuşması

-Jandarma ekiplerinin çalışması

-Olay yeri ve çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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CEVİZ BAHÇESİNİ KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİ, HIRSIZLAR ÖLDÜRDÜ

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ceviz bahçesini kontrol etmeye giden Halil İbrahim Baş (60), hırsızlar tarafından öldürüldü. Jandarma, Baş'a ait bahçenin yanındaki bahçeye girerek ceviz çalan, bu sırada Baş'ı öldürdükleri belirlenen 7 kişiyi gözaltına alırken, 6 kişi tutuklandı.

Arifiye Karaçomaklar Mahallesi'nde oturan Halil İbrahim Baş, 2 Ekim günü ceviz bahçesine gitti. Halil İbrahim Baş'ın eve dönmemesi üzerine yakınları bahçeye gitti. Halil İbrahim Baş'ın göğsünden vurularak öldürüldüğünü gören yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma, Halil İbrahim Baş'a ait tüfeğin yanında olmadığını gördü. Jandarma bölgedeki tarlalarda arama yaptı. Mahalleye gelen tüm yollardaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında 2 aracın Baş'ın vurulduğu bahçenin yakınlarından kaçarcasına peş peşe gitmelerinden şüphelenen jandarma, dikkatleri bu iki araca yönlendirdi. Araçlarda plaka olmaması nedeniyle çevrede bulunan kameraların kayıtlarını saniye saniye inceledi. Jandarma, araçlardan birinin Söğütlü ilçesine, diğerinin ise Kocaeli'ye doğru hareket ettiğini, Ö.D.'nin oğlu C.D.'yi cinayetin işlendiği gün Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi ettirdiği bilgisine ulaştı. Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri Ö.D., eşi S.D. ve bacağından vurulmuş oğulları C.D.'nin geliş görüntüleri ile Arifiye'den hızla kaçan iki araçtaki şahısların görüntülerini karşılaştırdı. Görüntülerin uyuşması ile olay yerinden kaçan araçların içindekilerin kimlere ait olduğu ortaya çıkmış oldu.

Jandarmanın operasyonu ile gözaltına alınan cinayet zanlıları verdikleri ilk ifade de olayı kabul etmedi. Yapılan çapraz sorgularda verdikleri ifadeleri birbirine uyuşmayan zanlılar daha sonra cinayeti itiraf etti. Halil İbrahim Baş'a ait bahçenin yanındaki bahçeden ceviz çaldıkları, bu sırada Baş'ın kendilerini gördüğü, Baş'ın tüfekle ateş açması sonucu C.D.'nin yaralandığı, daha sonra tüfeği elinden alıp Baş'ı öldürdükleri belirlendi. Söğütlü ilçesinde bir gölete attıkları tüfek ise dalgıçlar tarafından bulundu.

Gözaltına alınan 7 kişiden Ö.D., M.D., S.T., A.T., S.D. ve C.D. dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralanan C.D. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()

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ÇEŞME VE DİKİLİ AÇIKLARINDA 201 KAÇAK İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 201 göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Çeşme açıklarında, geçen pazartesi günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Uçağı, saat 04.30'da, 04.37'de ve 07.25'te 3 ayrı lastik botla kaçak geçiş yapan göçmenleri tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekiplerince durdurulan lastik botlarda 64'ü Suriye, 44'ü Afganistan ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 110 göçmen yakalandı. 57'si erkek, 24'ü kadın ve 29'u çocuk olan grup kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 06.39'da gelen ihbarla ekipler, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grubun olduğunu öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibince dururulan lastik botta 31'i Suriye, 5'i Irak ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen yakaladı. 19'u erkek, 6'sı kadın ve 13'ü çocuk olan bu grup, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 07.31'de gelen bir diğer ihbarla harekete geçen ekipler, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu. Yapılan kontrolde lastik botta 31'i Filistin ve 22'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 53 göçmen yakalandı. 18'i erkek, 12'si kadın ve 23'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik Botu'yla kıyıya getirildi. Son olarak Çeşme açıklarında, geçen pazartesi günü saat 21.30 sıralarında durdurulan lastik botta 3'ü Türkiye ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Dört ayrı olayda yakalanan 201 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 organizatör ise güvenlik güçlerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Dikili ilçesi Denizköy açıklarında yakalanan göçmenlerden görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, ()

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2 BİN YILLIK TARİHİ ESER, MAGANDALARIN HEDEF TAHTASI HALİNE GELDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri olan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası haline geldi. Dikilitaşın üzerinde bulunan çok sayıda mermi deliğini görenler, duruma tepki gösteriyor.

İznik ilçesinde, M.S. 1'inci yüzyılda Roma'nın soylularından Cassius Philiscus adına yaptırılan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası haline geldi. Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında, çok sayıda mermi deliğine rastlandı. Ateş edilerek tahrip edilen eseri gören bölge halkı ise duruma tepki gösterdi. Bölge sakinlerinden Eşref Kuş, "Bunu yapanlara yazıklar olsun. Hedef tahtası yapmışlar. Tarihimizi yıkmaya çalışmışlar" dedi. Hayrettin Öğren ise "Dikilitaş eskiye dayanan bir eser. Hedef alınmış, kurşunlanmış. Biz gelen turistlere burayı gösteriyoruz. Bu saldırıyı yapanları kınıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan jandarma ekipleri, dikilitaşı hedef tahtası haline getiren kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi eserden detaylar

-Kurşunlanan noktalardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

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ATATÜRK BÜSTÜNÜ ELLERİYLE YIKADI

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki ortaokulun dış cephesinde, mantolama işi yapan işçi, kirlenen Atatürk büstünü kovayla su dökerek yıkadı.

Serdivan Hakkı Demir Ortaokulu’nun dış cephesinde yapılan mantolama işinde çalışan Zafer Uygar, bahçedeki Atatürk büstünün kirlendiğini gördü. Kaidenin üzerine çıkan Uygar, Atatürk büstünü bir kova su ile yıkadı. Zafer Uygar'ın büstte oluşan lekeleri eli ile temizlediği anlar arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. İşçinin davranışı beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

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-İşçinin Atatürk büstünü temizlemesi

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()

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HATAY VALİSİ DOĞAN: ARSUZ-SAMANDAĞ KARAYOLU GECİKEBİLİR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2019 yılının mart ayında ihale süreci tamamlanarak yapımına başlanan ve 29 Ekim 2019 tarihinde teslim edilmesi planlanan Arsuz-Samandağ sahil yolunun teslim tarihinin gecikebileceğini söyledi.

Hatay 3’üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Rahmi Doğan. "Arsuz-Samandağ karayolu bizim için önemli. Bizde burada siyasi partilerimizle bir inisiyatif aldık ve Valilik olarak bu yolu yapma kararını verdik. Kısa sürece projelendirdik, ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık. Bugün geldiğimiz noktada yolun 22 kilometresi hazır, geriye kalan 3-3,5 kilometrelik bir kısım var bu yolun en zorlu kısmı. İhaleyi alan firma burada beklenilenden fazla bir zorlukla karşılaştığını ifade etti. Yolda patlama çalışmaları yapmalarına rağmen 3,5 kilometrelik yolda zorluğu aşamadıklarını söylediler ve bizden ek bir süre talep ettiler" dedi.

Henüz firmanın süresinin bitmediğini de hatırlatan Vali Rahmi Doğan, "Şu an için bir süre uzatımı vermedik. Buradaki zorluğu kaç günde aşabileceği konusunda firma çalışıyor. 29 Ekim 2019'da süresi sona erecek. Dolayısıyla bu 3,5 kilometrelik yolu arkadaşlarımız görüşüyorlar görünüyor ki bir gecikme olacak. İhaleyi alan firma bize zorluğun 1-2 ay içinde aşılıp çalışmaların tamamlanıp yolu teslim edeceğini söylüyor. Bizim de arkadaşlarımız oralarda çalışmalarını gerçekleştirecek biz de ona göre bir karar alacağız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-İl Koordinasyon toplantısından genel ve detay görüntüler

-Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,()

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KIZILAY, 1 MİLYON 100 BİN ET VE KIYMA KONSERVESİNİ DAĞITIYOR

Türk Kızılay'ın, Kurban Bayramı'nda yurt içinde topladığı 66 bin 829 hisselik bağıştan elde edilen 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesinin dağıtımına, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katıldığı törenle başlandı.

Türk Kızılay'ın, ağustos ayının 11 ile 14'üncü günleri arasındaki Kurban Bayramı'nda, yurt içinde topladığı 66 bin 829 hisseden, toplamda 1 milyon 100 bin et ve kıyma konservesi yapıldı. Türkiye çapında 19 ayrı kombinada kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki tesise getirilerek, burada konserve haline getirildi ve aynı tesiste depolandı. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından tüm etlerin konserve edilme işlemi tamamlandı. Bağyurdu Mahallesi'ndeki tesiste depolanan 1 milyon 100 bin konservenin dağıtımına, bugün saat 12.00'da, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katıldığı törenle başlandı. Tesiste incelemelerde de bulunan Altan, toplam 98 bin 600 konservenin yüklendiği ve bunları 28 farklı kente götürecek olan 9 TIR'ı el sallayarak uğurladı. Altan'a, Türk Kızılay İzmir Bölge Müdürü Kerem Fahri Baykalmış da eşlik etti.

YURT DIŞINDAKİLERLE BERABER 181 BİN HİSSE

Törende konuşan İbrahim Altan, yurt içi ve yurt dışından, toplam 181 bin hisse elde ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi milyonlarca insana, bu etleri ulaştırıyoruz. İlk etapta 28 kente gidecek olan bu TIR'lar, daha sonra tüm yurda gidecek. Bu etleri, ayrıca afete uğrayan bölgelerimize de götürüyoruz. Kızılay'a bağış yapanlara teşekkür ediyoruz ve bunun sürmesini istiyoruz ki, biz de vatandaşlarımıza yardım edebilelim" dedi.

Türk Kızılay Başkanı İbrahim Altan, konuşmasının ardından, beraberindekilerle birlikte, TIR'ları el sallayarak uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konservelerin yapılışından görüntü

- Konservelerin TIR’lara yüklenişinden görüntü

- TIR’ların yola çıkışından görüntü

- İbrahim Altan ve beraberinden el sallayarak TIR’ları uğurlamasından görüntü

- İbrahim Altan’ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()