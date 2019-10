DHA YURT BÜLTENİ-12 

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI, DİYARBAKIR'DA ANILDI



Diyarbakır'da, Yasin Börü ve arkadaşları, 6- 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında öldürülmelerinin 5'inci yılında anıldı.

Kentte, 6- 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu tarafından anma programı düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Kongre Merkezi'ndeki anma programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programda konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İstişare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Yasin Börü ve arkadaşlarının PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi. Tanrıkulu, "Mezopotamya tarihinde şöyle hikaye, efsane anlatılır. Dehak adında bir hükümdar varmış. Bu hükümdarın omuzlarının arasında çift başlı bir yılan veya ejderha varmış. Efsaneye göre bu çift başlı yılanın kendi hayatını devam ettirebilmesi için her gün bir insan beyni yemesi gerekiyormuş. Dolayısıyla her gün bir masum kişi getirilerek öldürülüyor ve beyni bu yılana yediriliyor. Evet; Kürtlerin Dehak'ı, PKK'dır. Kurulduğu günden beri 15 bine yakın Kürt gençlerini infaz eden, barbar bir örgüt ile karşı karşıyayız" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

Programa katılanlar

Kur'an-ı Kerim okunması

Sinevizyon gösterimi

Tanrıkulu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

==============================

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Mardin’in Derik ilçesinde, 2016 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Mardin Derik'te, 11 Kasım 2016'da, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu makamında şehit olan Kaymakam Muhammed Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Derik Kaymakamlığı'nın desteği ile Adana Havacılık Kulübü'nce düzenlenen etkinliğe, 60 yamaç paraşütçüsü katıldı. Şehit Kaymakam Safitürk'ün fotoğrafının olduğu, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı tişörtleri giyen paraşütçüler, dev Türk bayrağı açtı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değirmenci'nin de katıldığı etkinlikte hazırlıklarını tamamlayan paraşütçüler, Erge Baba Tepesi'ne çıkarak, Türk bayraklarıyla atlayışlarını gerçekleştirdi. Paraşütle havalanan Kaymakam Kafkas, Safitürk'ü anmak için ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını, şehit kaymakamı her zaman kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

--------

Paraşütçülerin uçuş hazırlığı

Etkinliğe katılanlar

Türk bayraklı paraşütlerin havalanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),()

==============================

AYAĞINI BURKAN AMATÖR BALIKÇI, FALEZLERDE MAHSUR KALDI



Antalya'da amatör balıkçı Volkan Tercan (30), Düden Çayı'nın denize döküldüğü noktada kayalıklardan düşerek ayağını burktu. Yürüyemeyen Tercan, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışması ile kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Düden çayının denize döküldüğü falezlerde meydana geldi. Falezlerde balık tuttuktan sonra evine dönmeye hazırlanan Volkan Tercan, kayalıklardan yukarı doğru çıkarken düşüp ayağını burktu. Polise bir kişinin falezlerden düştüğü ihbarı yapılınca, olay yerine sağlık ekibi, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Verilen adrese giden ekipler, Volkan Tercan'ın, ayağını burktuğunu, bu nedenle yürüyemediğini belirledi. Sahil Güvenlik ekibi ile olay yerine ulaşan sağlık personeli, Tercan'ın ayağına müdahale ettikten sonra deniz polisine teslim etti. Deniz Polisi'nin botuna alınan Tercan, Yat Limanı'na getirilerek ambulansta tedavi edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Volkan Tercan, "Falezlerde balık tutarken düştüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Volkan Tercan'ın kıyıya getirilmesi

- Ambulansa konulması

- Volkan Tercan'ın konuşması

- Ambulansın gidişi

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

==============================

'KARAMEL', SAHİBİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETTTİ

Çanakkale'de, sağanakta, poşet taşımaya çalışan sahibine yardım etmek isteyen 'Karamel' isimli köpek, kağıt havlu paketini ağzıyla taşıdı. Sahibiyle eve kadar giden 'Karamel', görenleri şaşırttı.

İnönü Caddesi’nde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olan cuma günü, marketten alışveriş yapan kişi elinde poşetlerle dışarı çıktı. Evine dönmeye çalışan kişi, sağanak nedeniyle zorlandığı sırada, 'Karamel' isimli Golden Retriever cinsi köpeği yanına geldi. 'Karamel', sahibinin elindeki kağıt havlu paketini ağzıyla tutup, taşımaya başladı. Eve kadar kağıt havluyu ağzında taşıyan köpek, görenleri şaşırttı. 'Karamel'in sahibine yardım etmeye çalıştığı anlar, kentte gazetecilik yapan Tekin Uğurlu tarafından kameraya kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ÇANAKKALE, ()