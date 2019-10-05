DHA YURT BÜLTENİ - 12

Piknik yolunda kaza: 5'i çocuk 10 yaralı

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafi ticari araç takla atarak drevrildi 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi, Yeşil Vadi Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için yola çıktıktığı öğrenilen, Mustafa Horuz'un kullandığı 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, araçta bulunan 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç

-Polis ekipleri

-Yaralı çocuk ve babası

-Ambulansın çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 178 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Liseli Mahmut Gazi, 2 gündür kayıp

Adıyaman’da 2 gün önce okula gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı (15) için arama çalışması başlatıldı. Latif Akıncı, evden kaçtığını düşündüğü oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve zaman zaman okuldan kaçarak devamsızlık yapan Mahmut Gazi Akıncı, ailesinin öğretmenlerle konuşmak için okula gideceğini öğrendi. Önceki gün sabah saatlerinde okula gideceğini söyleyip evden çıkan Akıncı geri dönmedi. Ailesi, Mahmut Gazi Akıncı'ya ulaşmaya çalıştı, sonuç alamayınca da polise başvurdu. Polis, Akıncı'nın bulunması için çalışma başlattı.

Latif Akıncı, 6 çocuğunun en küçüğü olan Mahmut Gazi'nin evden kaçmış olabileceğini söyledi. Kentin dört bir yanına kayıp ilanları asan Akıncı, oğlunun eve dönmesi için çağrıda bulundu, görenlerin kendisine haber vermesini istedi.

'EVİNE GEL OĞLUM HEPİMİZ PERİŞANIZ'

Çocuğunun hayatından endişe duyduğunu ifade eden Latif Akıncı, şunları dedi:

"Okula gitmediğini, devamsızlık yaptığını öğrendik. Okul müdürü, 'gelsin, bir şey olmaz' dedi. Kaybolduğu günün sabahı ben erken evden çıktım, oğlum da kahvaltısını yapıp çıkacaktı. Ben okula gittim, bekledim, gelmedi. İki gündür haber alamıyoruz. Oğlum çok duygusal bir çocuktu, en ufak bir konuda bakarsın ki gözyaşlarına boğulurdu. Evdekiler ile çok iyi geçinir, sakin ve efendi bir yapısı var. Cebinde 5 lira vardı. Evde bulunan 60 lirayı da almış, devamsızlığından dolayı eve gelmediğinden şüpheleniyorum. Çünkü ben 'müdürün yanına gideceğim' dediğimde, 'müdür ve babam bana kızar mı? Diye düşünmüş olabilir. Kayıp ilanımızı emniyette verdik. Sabaha kadar çocuğumu cadde sokak parklarda aradım. Annesi, ablaları perişan. Herkesin huzurunda söylemek istiyorum, oğlum çıksın evine gelsin bağrıma basacağım. Gazi beni duyuyorsan evine gel oğlum annen, bizler perişanız. Sana kızmayacağım, darılmayacağım. Çocuğumu gören olursa rica ediyorum bize ulaşsınlar."

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün ise Mahmut Gazi Akıncı bulunması için özel ekip görevlendirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kayıp şahısın evi

-Baba ve yakınlarından görüntü

-Kayıp çocuğun fotoğrafı

-Baba Latif Akıncı’nın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Muğla'nın Datça ilçesinde 2 kişi, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sivil narkotik ekipleri, dün (cuma) saat 19.30 sıralarında, Kazım Yılmaz Bulvarı'nda yol denetimi yaptı. Bu sırada durdurulmak istenen bir motosikletin sürücüsü, polisin uyarısına rağmen kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleri, motosikleti takibe aldı. Durdurulan motosikletteki Serhat S. (25) ve Ese K. (20), gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, 4 gram bonzai ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan kontrolde ise 16 uyuşturucu hap bulundu. 2 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İki şüphelinin adliyeye getirilirken çok kısa görüntüleri..

- Adliyenin genel görüntüsü..

Haber- Kamera:; Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi (2)

OLAYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in evinin önünde darbedilmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanılların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

