DHA YURT BÜLTENİ - 12

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 7 kişi adliyede

Kırklareli'de, cinsel istismara uğrayarak, hamile kalan S.D.'nin (14) evde 7 aylıkken dünyaya getirdiği bebeğin cesedinin, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulunmasının ardından gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun cinsel istismar sonucu hamile kalıp, evde doğurduğu 7 aylık kız bebeğin, kent mezarlığında gömüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, cinsel istismara uğradığı belirtilen kızın annesi A.D.'yi gözaltına aldı. A.D., ifadesinde kızının, A.C.'nin cinsel istismarına uğrayıp, hamile kaldığını ileri sürdü. Kızı S.D.'nin evde doğum yaptığını kaydeden A.D., bebeğin de kent merkezinde bulunan mezarlıktaki mezarın üzerine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, dün mezarlıkta yaptığı aramada, bez parçalarına sarılı poşet içindeki 7 aylık kız bebeğin cesedine ulaştı.

Olayın ardından polisin yaptığı çalışma sonucu S.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirtilen A.C. ile onun annesi K.C. (43), babası E.C. (47), teyzesi S.Ö. (44), akrabası S.B. (44) ve kızın annesi A.D. ile babaannesi G.D. (59), gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 7 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.C.'nin teyzesi S.Ö., gazetecilerin 'Olayı neden sakladınız?' soru üzerine "Hayır, yok öyle bir şey" diye bağırdı.

Cinsel istismara uğradığı belirtilen S.D. ise emniyette tutuluyor.

MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış

Adana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemelerde, çok sayıda sahte kimliğin yanı sıra, bomba yapımında kullanılan malzemeler, peruk ve kılıç değiştirmek için kullandıkları makyaj malzemeleri ele geçirildi. Teröristlerin, apartmanın üçüncü katındaki daireyi öğrenci olduklarını söyleyerek, sahte kimlikle kiraladıkları ortaya çıktı.

25 Eylül'de Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, MLKP üyesi teröristlerin, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine kayıtlı Fırat Şeran (31) ve Elazığ nüfusuna kayıtlı Ozan Sökmen (28) olduğunu saptadı. Şeran ve Sökmen'in saldırından 3 gün sonra Eskişehir'e geldiği tespit edildi.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katını kiraladığı belirlenen teröristlere yönelik dün akşam Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi. Polisin "Teslim olun" çağrılarına, teröristler ateş ederek karşılık verdi. Yaklaşık 6 dakika süren çatışmada 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Özel harekat ekibinden 2 polis memuru ise hafif yaralanarak ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

SAHTE KİMLİKLER VE BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU

Polis ekiplerince hücre evinden başlatılan incelemelerde çok sayıda sahte kimlik, bir miktar para, bomba yapımında kullanılan malzemeler, kılık değiştirmek için kullanılan, aralarında perukların da olduğu makyaj malzemeleri ele geçirildi.

Ayrıca evde bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyaller de incelemeye alındı. Evde yapılan incelemelerin ardından teröristlerin cesetleri de hastane morguna kaldırıldı.

TERÖR SALDIRILARIYLA BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

MLKP’li teröristlerin Adana’nın dışında, aralarında Bursa'nın bulunduğu en az 5 terör saldırısıyla bağlantılı oldukları ve terör örgütü MLKP’nin sözde silahlı kanadı Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) üyesi oldukları tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün hücre evindeki incelemeleri sürüyor.

Bakan Selçuk'tan 1064 geçici kamu işçisine müjde

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçici işçilerin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattıklarını belirterek, "Tarım ve orman sektöründe çalışan 1064 geçici kamu işçimiz bu uzatmadan faydalanabilecek. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Tarım İşçileri Eğitim Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde başladı. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm eski Bakanı ve Bakan Selçuk'un babası Atilla Koç, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve sendika temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşması yapan Bakan Selçuk, insan onurunu ve iş verimliliğini çalışma hayatının iki temel esası olarak kabul ettiklerini söyledi. Selçuk, "Birini diğerine feda etmeden dengeli ve gerçekçi bir yaklaşım izliyoruz. Sendikalarımız, varlıkları ve işlevleriyle bize burada her zaman güç vermektedir. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti her zaman birlikte ele alıyoruz. Batı toplumlarının henüz bir buçuk asır önce önemsemeye başladığı bu kavramlar bizim kültürümüzde binlerce yıldır ehemmiyetini koruyor. Biz bu değerleri ve çalışma anlayışını çalışma hayatı içinde kökleştirmiş bir geleneğe sahibiz" diye konuştu.

1064 GEÇİCİ KAMU İŞÇİSİNE MÜJDE

Bugün herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçinin var olduğunu belirten Selçuk, "Sendikalaşma oranı açısından da iyiye doğru gidişi görmek mümkün. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı, bugün yüzde 14'e yükseldi. 13 milyon 764 bin 63 işçiden, 1 milyon 894 bin 170'i sendika üyesi. Bu da yaptığımız çalışmaların yönünü ve etkisini ortaya koyuyor. Geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Tarım ve orman sektöründe çalışan 1064 geçici kamu işçimiz bu uzatmadan faydalanabilecek. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ERGÜN ATALAY, TOPLU SÖZLEŞMESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise kendisinin de işçi olduğunu belirterek, ilkokul mezunu olduğunu söyledi. Aile kökenini anlatan Atalay, sendika geçmişinden bahsetti. Türkiye'de hiçbir işçiyi ayırt etmeden herkesin başkanı olduğunu belirten Atalay, toplu iş sözleşmesi imzalanırken mikrofona yansıyan ses kaydına yönelik de açıklama yaptı. Atalay, "Temsil ettiğim insanlara yanlış yapma hakkı, onların hakkının gasbedilmesine müsaadeye hakkımız yok. Bu hayatın biteceğini biliyorum. Dünyada en uzun tapu 53 sene 7 aydır. Ölüm olduğuna göre, aklı olan yanlış yapmaz. Benim toplu sözleşmedeki imzam sembolikti. Orada gündemim tarım işçileri, taşeron işçilerinin zammı, düşük ücretlilerdi. Bakanın elindeki yetki belli, ama ortada bir kararname var. O kararname kalkmadığı sürece bir şey yapamaz. Merdivenlerden inerken bakana tarım işçilerinin durumunu kimin söylemesi gerektiğine yönelik konuştuk. O da benim söylememi istedi. Rakam ile sıkıntımız yoktu" diye konuştu.

'TEMSİL ETTİĞİM İNSANLARI SATMADIM'

Açık olduğu iddia edilen mikrofona yansıyan ses kaydından sonra 33 günde hakkında 36 haber yapıldığını belirten Atalay, "Benim yapmadığım, söylemediğim bir konu hakkında sürekli haber yaptılar. Yapmadığım, söylemediğim bir mesele yüzünden huzurumu kaçırdılar. Temsil ettiğim insanları satmadım" dedi.

'KIDEM TAZMİNATININ MEVCUT YAPISINDAN RAZIYIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2 gün önce açıkladığı ekonomik programda kıdem tazminatına yönelik açıklama olmamasının güzel olduğunu dile getiren Atalay, "Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi dur dememize rağmen emekli oluyordu. Kıdem tazminatı konusunda aynı noktadayız. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz. Mevcut yapıdan temsil ettiğimiz insanlar razı" dedi.

ATALAY'A AYRI BİR BÖLÜM

Toplantıda Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ayrı bir sayfa açıldı. Tarım İş Sendika Başkanı İlhami Polat, konuşmasının önemli bir bölümünü Atalay'a övgüye ayırdı. Toplantıda Atalay'ı anlatan bir video gösterimi yapıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk'a katılımı nedeniyle hediye verildi.

Kayseri'de iş makinesi dolandırıcılığına 2 gözaltı

Kayseri'de internet üzerinden satışa çıkarılan kepçeyi almak için Afyonkarahisar'dan gelen A.M. (62) ve oğlu V.M.'yi (28) 30 bin lira dolandırdığı iddia edilen Ferhat G. ve Serhat G. kardeşler, polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da oturan A.M. ve oğlu V.M., internet üzerinden satışa çıkarılan iş makinesini satın almak için ilanda yer alan numarayı arayarak Ferhat G. ile konuştu. Kayseri'ye gelen baba ve oğlu, Ferhat G. ve kardeşi Sedat G. ile buluşarak, iş makinesini 30 bin liraya almak için anlaştı. A.M., 13 bin lirayı nakit verirken, kalan için otomobilini verdi. Parayı alan Ferhat G., noterde de otomobilin devrini üzerine aldı. Baba ve oğlu, Ferhat G.'nin söylediği adrese gittiklerinde iş makinesini bulamayınca dolandırıldıklarını anladı. Baba ve oğlunun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ferhat G. ve Serhat G. kardeşleri yakaladı. Gözaltına alınan Sedat G.'nin, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sabıkası ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi. Ferhat G.'nin de 2 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kameradan belirlenen televizyon hırsızları yakalandı

Gaziantep'te girdikleri iş yerlerinden televizyon ve elektronik malzeme çalan 3'ü küçük yaşta 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir restorandan yaptığı hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte farklı tarihlerde iş yerlerinden televizyon ve bilgisayar gibi elektronik eşyaların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Son olarak İbrahimli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Polis ekipleri televizyon ve bazı elektronik malzemeleri çalan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin M.E.K. ve Y.P. ile yaşları küçük 3 kişi olduğunu belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyon ile 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler M.E.K. ve Y.P. adliyeye sevk edildi. Küçük yaştaki şüpheliler ise Çocuk Polisi'ne teslim edildi.

Pamuk tarlasından, tekstil fabrikasına

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde daha önce pamuk tarlalarında işçi olarak çalışan 70 kadın, İŞKUR bünyesindeki eğitimlerinin ardından, ünlü markalara ürün yapan tekstil fabrikalarında istihdam edildi.

Akçakale'de yıllarca pamuk toplayarak ev ekonomisine katkıda bulanan 70 kadın, İŞKUR bünyesinde açılan tekstil kursunda 3 ay süren eğitim programına katıldı. Deneyimli eğitmenler tarafından elbise imalatı üzerine eğitim alan kadınlar mezun oldu. Girişimci Salih Ayhan'ın açtığı tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan kadınlar, şimdi daha iyi şartlarda, daha yüksek maaş ile sigortalı çalışıyor.

'30 LİRA YEVMİYE İLE ÇALIŞIYORLARDI ŞİMDİ ASGARİ ÜCRET ALIYORLAR'

Fabrika sahibi Salih Ayhan, 6 ay önce ilçede kurdukları tekstil atölyesiyle kadın istihdamı sağladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 6 ay önce tekstil atölyesi kurdum. İŞKUR ile işbirliği yaparak kadınlara eğitim verildi. Şu anda 70 kadın burada çalışıyor. Yeni olmamıza rağmen şükürler olsun iyi gidiyoruz. Burası daha önce çiftçilik bölgesi olduğu için kadınlar pamuk tarlalarında çalışıyor ve günlük yevmiye olarak 30 lira alıyorlardı. Bu da yetersiz geliyordu. Burada biz asgari ücretle çalıştırıyoruz. Sosyal güvencesi olan kadınlar artık daha güzel ortamda çalışıyor. Burada çalışan kadınların hepsi çiftçidir; il dışına gidip, oradaki tarlalarda para kazanıp ailesine destek olan kardeşlerimizdir. Onların gayet güzel bir ortamı oldu, düzenleri oldu. Çok şükür biz de bu tekstil fabrikasını açtık, hepsini burada çalıştırıyoruz. İş adamlarımızı buraya davet ediyoruz. Birkaç iş yeri daha açılsa istihdam daha da artacaktır."

'GÜNEŞİN ALTINDA ÇALIŞIYORDUM'

Tekstil Fabrikasında çalışan Zehra Adsız (21), daha önce pamuk tarlasında zor şartlar altında çalıştığını söyledi. Adsız, "Burayı faaliyete geçirenlere teşekkür ediyoruz. Buraya gelip çalışıyoruz, ailemize yardım ediyoruz. Bu fabrikaya girmeden önce ben ailemle güneşin altında tarlada çalışıyordum. Şimdi şükürler olsun meslek öğrendim. Burada çalışıyorum ve kendimi geliştirerek daha güzel meslek sahibi olmak istiyorum" dedi.

ÜNLÜ MARKALAR İÇİN ÜRÜN HAZIRLIYORLAR

Eğitmen Emine Çağdaş ise kadınların şu anda birçok ünlü markaya ürün hazırladığını ifade ederek, "Burada kardeşlerimiz çalışıyor ve para kazanabiliyor. Kadınlarımız çeşitli markalara ürünler hazırlıyor. Daha önce pamuk tarlarında çiftçi olarak çalışıyorlardı ama burası açıldıktan sonra burada hem iş öğreniyor hem ailelerine maddi olarak destek sağlıyorlar. Tarlada nasıl başardılarsa burada da başarırlar. Temennimiz bu tür işyerlerinin sayısının artması ve daha çok kadının istihdam edilmesi" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, muhtarların kaçak yapıları bildirmesini istedi

Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarların özellikle kaçak yapılarla ilgili olarak belediyeyle sürekli iletişim halinde olmalarını, her muhtarın kendi bölgesindeki kontrolsüz ve yasalara aykırı yapılaşma girişimlerini belediyeye bildirmesini istedi.

Bodrum Belediyesi'nin her ay düzenli olarak muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantı, Bodrum Deniz Ticaret Odası Konferans Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile ilçedeki diğer muhtarlar toplantıya katıldı. Bodrum Kent Konseyinin 'Mahalle meclisleri' kurulması ve bu meclislerin amacıyla ilgili bir sunum yapmasıyla toplantı başladı. Ardından konuşan Başkan Aras, 1 Nisan-20 Eylül arası yapılan faaliyetler hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Yeni dönemde kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 232 defa muhtarları ziyaret ettiğini belirten Aras, bugüne kadar 8 mahallede toplantı yaptıklarını ve devamının geleceğini vurgulayarak, "Bu toplantılarda vatandaşlarımızla bire bir dokunarak, talep ve şikâyetlerini dinliyoruz. Acil konuları en kısa sürede gideriyor, diğer konuları belli bir programa koyuyoruz" dedi.

Muhtarlardan 1 Nisan-20 Eylül arası 1432 talep ve şikayet alındığını belirten Başkan Aras, bunların ilgili birim müdürlüklerine, kurum ve kuruluşlara iletildiğini ve takip edildiğini söyledi. Başkan Aras, Bodrum'un farklı mahallelerinde başlatılan projeler hakkında da bilgi verdi. Bodrum'daki vahşi ve imara aykırı yapılaşmayla mücadelenin aralıksız sürüdüğünü belirten Başkan Aras, muhtarlara büyük görev düştüğünü belirterek, her muhtarın kendi bölgesindeki kontrolsüz ve yasalara aykırı yapılaşma girişimlerini belediyeye bildirmesini istedi.

