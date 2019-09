DHA YURT BÜLTENİ - 12

()

==========================

İbrahim Kalın, Uludağ Üniversitesi'nin yeni yıl açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Kalın, burada üniversitenin açılış dersini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahin Kalın, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2019-2020 Akademik Yılı'nın açılış törenine katıldı. Kalın, açılış dersinde yaptığı konuşmada, akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulundu. Müzik dinletisinin de sunulduğu programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversite eğitiminin birinci amacının bir alanda uzmanlaşmadan önce varlığa ve kişinin kendisine ilişkin bir tasavvuru ortaya koymak olduğunu belirten Kalın, "Kendimizi eskilerin 'büyük varlık dairesi' dediği o yaradılış ekonomisi içinde nereye ait olduğumuza dair bir fikre, hedefe, tasavvura sahip olmalıyız. Dolayısıyla daha işin başında tefekkür üzerine düşünmemiz gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir. Farklı disiplinlerde, farklı alanlarda uzmanlaşmadan önce yaptığımız eylemin manası üzerine fikir yürütmeyi, kafa yormayı öğrenmektir. Alanlarınız ne olursa olsun bu faaliyetlerin özünde kendini bilme ve bilmek yoluyla kendini bulma çabası vardır. Bunun için de bizim bilgi tasavvurumuzu doğru bir çerçeveye oturtmamız gerekiyorö dedi.

Öğrencilere çeşitli tavsiyeler veren Kalın, öTürkçe'de 'düşünmek' diye ifade edilen eyleme karşılık gelen çok zengin bir kelime hazinesinin var. Büyük oranda unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz ama her birinin bu yolculukta rehberlik ettiği kelimelerimiz. 'Tekeffül', 'tezekkür', 'teemmül', 'tedebbür', 'nazar', 'itibar', 'rey sahibi olmak' gibi çok zengin bir kelime hazinemiz var. Bunları tek bir kelimeye indirgediğimizde mesela 'düşünmek' dediğimizde adeta bir ustanın çantasındaki farklı farklı aletleri tek bir alete indirgemiş oluruz. Tabii ki o bir aletle de belli işler yapabiliriz, ağacı yontabilir, bir vidayı sıkıştırabiliriz ama bilmemiz gerekir ki farkında olmadan elimizdeki alet setini daraltarak aslında eşya ile olan ilişkimizi de daraltmış oluruzö dedi.

'HER MANA KELİMEYLE İFADE EDİLEMEYEBİLİR'

Türkçe'nin zenginliğine vurgu yapan Kalın, "Bugün Türkçe'de yaşadığımız fakirleşme, kuraklaşma, kelimeleri şu ya da bu gerekçeden dolayı unutma, ihmal etme eğiliminin ya da alışkanlığının bizim düşünce ve fikir dünyamız üzerinde de çok olumsuz bir etkisi olduğunu akılda tutmamız gerekiyor. Düşünmek ile dil arasındaki ilişki sıkça araştırılmış bir konu. Her mana kelimelerle ifade edilebilecek diye bir kayıt yok. Kelimeler, kavramlar elbette ulaştığımız manaları ifade etmek için önemlidir ama bunların dışında formel olarak ifade edilemeyen manalar da vardır. Sanat, işte bu manaların ifade edildiği en önemli faaliyet alanlarından biridir" dedi.

'KENDİNİZİ DİĞER ALANLARDA DA GELİŞTİRİN'

Öğrencilere üniversite öğrenimleri için tavsiyelerde bulunan Kalın, "Hangi alanda okursanız okuyun kendinizini diğer alanlarda geliştirmenin gayreti içinde olun. Bunu sadece bir akademik kariyer olarak değil, öncelikle kendinizi gerçekleştirmenin aracı olarak, bir anlamı olarak yapmaya çalışın. Aslında çağımızın 'dünya vatandaşı' olarak tabir edilen insanları var. Çok disiplinli, çok boyutlu bir eğitim almak zorundalar. Modern dünyanın bu karmaşık yapısını anlayabilmemiz için de bizim daha sofistike dünya araçlarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla diğer alanlarda kendinizi yetiştirirken bunu sadece bir akademik zorunluluk olarak da görmeyin tam tersine çıktığınız yolculukta sizi zenginleştirecek, sizi yeni ufuklara taşıyacak birer basamak olarak, birer yoldaş olarak görmenizde fayda varö dedi.

'KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE ÖZGÜVENLE BAKMA ZAMANI GELDİ'

Kültürel değerler hakkında konuşan Kalın, "Kendi kültürümüze özgüvenle bakmanın zamanı geldi ve geçiyor. Kültürel hiyerarşiler kurarak, 'şu kültür ileridir, bu kültür geridir', şu sanat formu gelişmiştir, bu sanat basittir' gibi ilkellikleri artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Biz bugün halen kendi tarihimize, insanlık tarihine bile bakarken Avrupa merkezli tarih anlayışının derin etkisinden, ağır yükünden bütünüyle kurtulabilmiş değilizö dedi.

'TABİAT BİLİMLERİ 'NASIL', FELSEFİ BİLİMLER 'NEDEN' SORUSUNU CEVAPLAR"

Hikmetin, bir şeyin sebebini ortaya koyduğunu söyleyen Kalın, 'neden' sorusunu hayatımızın her alanında her daim sormak zorundayız. Bilimler, fizik bilimleri, tabiat bilimleri 'nasıl' sorusunu cevaplarken, felsefi bilimler din, ilahiyat, tefekkür 'neden' sorusunu cevaplar. Fizik, kimya, astronomi gibi bilimler bize evrenin nasıl işlediğine dair çok önemli bilgiler sunarlar. Bunlardan azami derecede istifade etmek ve bu alanlarda çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Hikmet bize iyinin, doğrunun ve güzelin birbirinden ayrılamayacağını öğretir. İyi olan bir şey, çirkin olamaz. Güzel olan bir şey, yanlış olamaz. Bunlar birbirlerinin kardeşleridir. Modern dönemde bunların birbirlerinden giderek ayrıştığını, iyinin başka bir alanda, güzelin başka bir alanda, doğrunun başka alanlarda tanımlandığını gördük. Halbuki eğer doğru epistemolojiye, iyi ahlaka, güzel estetiğe tekabül ediyorsa bunlar ancak bir arada bulunduğu zaman biz varlığı doğru anlayabiliriz. İşte o zaman gerçekten bu üç kavram üzerine dayalı bir medeniyet inşa edebiliriz. İyinin, doğrunun ve güzelin bir arada olduğu bir medeniyet tasavvurunu ancak böyle bir perspektifle ortaya koyabilirizö dedi.

'KALİTELİ ÜNİVERSİTE OLUŞTURMANIN GAYRETİNDEYİZ'

Törende konuşma yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da 1975 yılında kurulan BUÜ'nün Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olduğunu söyledi. Kılavuz, üniversitede yaklaşık 76 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anlatarak, "Bir araştırma üniversitesiyiz. Kaliteyi önceliyoruz. Araştırma projelerimizle daha kaliteli bir üniversite oluşturmanın hayali ve gayreti içindeyiz" dedi. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kılavuz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a ebru tablosu hediye etti.

Görüntü Dökümü

-------------

-Salondan görüntüler

-Protokolden görüntüler

-İbrahim Kalın konuşması

-Ebru tablosu takdimi

-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

============================

Amanos Dağları'na doğa gezisi

Osmaniye'de yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Amanos Dağları, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yıllarca terör saldırıları ve operasyonlarla anılan Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kışla Travertenleri ve Akmusa Şelalesi'nde İklim Değişikliği Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gezi programına, 91 yaşındaki Kore gazisi Kadir Tekin'in de aralarında olduğu 70 kişi katıldı. 25 bin adım ve 15 kilometre toprak yolda yürüyüş yapan ekip, Makmusa Şelalesi'nde dev Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı ve 100'üncü yıl marşı okudu. Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri (ODOY) adına konuşan Osman Demirkaynak, "Doğa güzellikleri ve yeşil deyince akla ilk Doğu Karadeniz bölgesi geliyor. Buna karşılık Amanoslara da ilgi gün geçtikçe artıyor. Gittiğimiz yerleri tanıtıyor, spor yapıyor, tanıtım filmleri çekiyor ve çevre temizliği yapıyoruz. Gezi sonrasında su oyunları ve müzik eşliğinde piknik yaptıktan sonra Hayvan Hakları Federasyonu'nun 'Tohumdan Yuvaya' projesi kapsamında 4 adet 'şadoks meyvesi' fidanını dikiyoruz" dedi.

'HAYVANLARA YUVA OLACAK'

Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şunları söyledi:

"Tohumdan Yuvaya projesi kapsamında fidanlarımızı dikeceğiz. Bu fidanlar büyüyerek kuşlara ve diğer yaban hayvanlarına, meyve ve yuva olacak. Alanlara dikim işlemini yapacağız. Yürüyen insanları görmek bizleri mutlu ediyor. Çünkü iklimimize sahip çıkmalıyız. Doğamıza sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

- Doğa yürüyüşünden görüntüler

- Ormanlık araziden genel detay

- Dereden geçilmesi

- Kışla travertenleri, Türk bayrağı açılması

- Müzik eşliğinde oyunlar oynanması

- Makmusa Şelalesi

- Doğada çevre temizliği yapılması

- Osman Demirkaynak'ın konuşması

- Ali Laçinbala'nın konuşması

- Kore Gazisi Kadir Tekin'in türkü söylemesi

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,()

===========================

Meme kanserine 'pembe' farkındalık

Türkiye'de kadınlarda sıklıkla görülen hastalıklardan biri olan meme kanserine farkındalık etkinlikleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Araştırmalara göre her 8 kadından birinin yakalandığı meme kanseri için Özel Bursa Hayat Hastanesi 'pembe' ağırlıklı etkinlik düzenledi.

Bursa Hayat Hastanesi, meme kanseri hakkında farkındalık yaratma amacıyla bir dizi etkinliğe imza attı. Hastanenin girişinde farkındalık için pembe kurdeleler takılırken, personeller de pembe renkte kıyafetler ile hizmet veriyor. Bekleme salonunda oluşturulan 'pembe koltuk' ile de meme kanserine ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor.

Meme kanserine ilişkin, insanların bilinçlendirilmesini önemsediklerini kaydeden Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, araştırmalara göre her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını kaydetti. Meme kanserinden korkulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Özkul, "18 milyon kanserin 2 milyon 88 binini meme kanseri oluşturuyor. Baktığımızda kanserli hastalıkların yüzde 25'i meme kanseri ile ilgili. Bu az bir rakam değil ve oldukça önemli bir konu. Ancak bundan korkmamak gerekiyor, erken tanı sayesinde meme kanserlerinin yüzde 90 oranında başarılı tedavi ile sonuçlandığını görüyoruz. Teşhis konulmasının ardından hastalık, bütün yönleriyle değerlendirilerek olumlu sonuçlandırılabiliyor ö dedi.

Bu noktada kadınlara tavsiyelerde bulunan Dr. Özkul, "Hiç korkmayın, endişe etmeyin. Gerekli tedbirleri almak lazım. Erken teşhis için pratik yönlerden birisi mamografi çektirmek. 40 yaşını aşmış bütün kadınların, senede bir de olsa mutlaka bir mamografi çektirmeleri gerekiyor. Eski zamanlardan kalma 'Kanserden korkma, geç kalkmaktan kork' diye bir ifade vardı, aynı durum meme kanseri için de geçerli. Özellikle teşhisten sonra tedavilerin olumlu sonuçlandığını görüyoruzö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------

-Açıklamalar

-Etkinlikten detaylar

Haber: Cansel ORUÇ/BURSA,Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,()

===================

Aydın'ın yeni İl Emniyet Müdürü Ekici göreve başladı

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Suat Ekici, göreve başladı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden Aydın'a atanan Mehmet Suat Ekici, kurumu önünde, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından çiçekle karşılandı. Ardından selefi Rahmi Baştuğ'dan görevi devraldı. Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekilen Rahmi Baştur, "Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizden teslim aldığı bayrağı daha yükseklere çıkartacağını da düşünüyorum" dedi. Görevi devralan Ekici ise, "Aydınlı hemşerilerimiz bizlere inansın ve güvensinler. Vatandaşın desteğini almadan hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması mümkün değil. Aydınlı hemşerimizin bu noktada bize destek olmalarını, suçla mücadelede konusunda yaşanan olumsuzlukları bize bildirmelerini rica ediyorum. İnşallah el birliğiyle bu ilin güvenliği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buradan tüm Aydınlı hemşerilerimize söz veriyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göreve başlayan Mehmet Suat Ekici'nin karşılanması

- Çiçek verilmesi ve devir teslim

- Rahmi Baştuğ ve Mehmet Suat Ekici'nin konuşmaları

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

===============================

Duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkışan inek için mahalleli seferber oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çelik halat bağlanan inek, güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Duvar arasına sıkışan inek

-İtfaiyenin kurtarma çabası

-İneğin halatla çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

===========================