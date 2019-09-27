DHA YURT BÜLTENİ - 12 

Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralı (2)

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Derecik İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 ortaokul öğrencisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar hayatını kaybetti. 2 öğrenci ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HAKKARİ,()

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Uzman Onbaşı Ceylan'ın cenazesi toprağa verildi

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) cenazesi, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'dan askeri helikopterle memleketine getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın naaşı, önce babaevine götürüldü. Şehidin naaşı burada alınan helallikten sonra köy meydanındaki tören alanına getirildi. Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Recep Özel, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Vali Vekili Haluk Şimşek, baba Metin Ceylan, anne Hacer Ceylan, çocukları Metin Ceylan (5), kızı Hacer Ceylan (9) ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törene çelenk gönderdi. Şehidin anne babası ile yakınları cenazede gözyaşı döktü. Şehidin anneannesi Emeti, kollarını açarak, "Sarı Mehmedim çocuklarına ve gençliğine doyamadan gittin" diye gözyaşı döktü. Namazdan sonra top arabasına konulan Şehit Mehmet Ceylan'ın naaşı, daha sonra Salur Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören boyunca vatandaşlar sık sık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilişi

-Anne, baba ve çocuklardan görüntü

-Anneanesi Emeti'nin feryadı

-Kalabalık detay

-Protokol detay

-Cenaze namazı kılınması

-Cenazenin götürülmesi

Haber: Alparslan ÇINAR- Hasan UĞUR- Kamera: Emrah GÜL/ISPARTA, ()

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Hatay'da 5 hektar makilik alan yandı

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangında 5 hektarlık makilik alan yandı.

Dursunlu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde yerleşim yerlerinin yakınında bulunun makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. İtfaiyeye ait çok sayıda su tankı ve bir helikopterle havadan ve karadan müdahale edilen yangın, alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, içinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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-Yangın bölgesinden genel ve detay görüntüler

-Helikopterin bölgeye gelişi

-Helikopterin yangına müdahalesi

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

Süre: 01.11 Boyut: 133 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()

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Bir gün önce aldığı kamyoneti kazada hurdaya döndü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, yol kenarındaki tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi kazada yaralandı. Yaralanan sürücü Şevket Bilgen'in aracını, 1 gün önce aldığı öğrenildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu Bozkurt ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Şevket Bilgen (55) yönetimindeki 48 UN 450 plakalı hırdavat yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki ağaca çarpan kamyonet, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Şevket ile oğlu Serdar Bilgen (31) yaralandı. Sürücü Bilgen ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından hafif yaralanan Serdar Bilgen'in ise tedavisi olay yerinde yapıldı. Jandarma, kazaya ilgili soruşturma başlattı. Hafif yaralanan Serdar Bilgen, hurdaya dönen aracı dün (perşembe) İzmir'den aldıklarını ve memleketleri Isparta'nın Yalvaç ilçesine giderken kaza yaptıklarını söyledi. Serdar Bilgen, "Aracımızla tarlaya devrildik. Kendi imkanlarımızla güçlükle dışarı çıkabildik. Ben şans eseri fazla yara almadan kurtuldum. Eski aracımızı satıp, bu aracı dün 35 bin liraya almıştık. Şu an kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknemizle böyle bir kaza yaşadığımız için üzgünüz" dedi. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden sürücü Bilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonetten görüntü

-Çevreye saçılan hırdavat eşyalarından görüntü

-Hafif yaralı Serdar Bilgen'den detaylar

-Serdar Bilgen'in konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Sözleşmeli er, organlarıyla 4 hastaya can olacak

Niğde'de geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen sözleşmeli er Çağlar Durak'ın(25) ailesi tarafından bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu.

Şırnak 48. Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak görev yapan Çağlar Durak, ailesini ziyarete geldiği Niğde'de 3 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Durak'ın gece yarısı beyin ölümü gerçekleşti. Durak'ın ailesi, oğullarının organlarını bağışladı. Bunun üzerine Durak'tan alınan kalp, karaciğer ve 2 böbrek, organ bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere askeri helikopter ve araçlar ile Ankara, Adana ve Gaziantep'e gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Çağlar durak'ın 2019 yılında kentteki dördüncü donör olduğunu belirterek, "Kardeşimizin yoğun bakımda, beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarımızdan organ nakli konusunda izinleri aldık ve resmi işlemleri yaptık. Organların Ankara, Adana ve Gaziantep'te şifa bekleyen hastalara nakli sağlanacak. Beyin ölümü sonrası ölüm gerçekleştiği için, organlar, nakil bekleyen hasta ve yakınları için çok büyük değer. Bu anlamda destek bekliyoruz" dedi.

Çağlar Durak, Karakapı Beldesi'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Kalbin taşınması

-Askeri helikoptere görtürülmesi

-Helikopterin havalanması

-Niğde İl Sağlık Müdürünün açıklaması

-Diğer organların taşınması

-Hastane içerisinden görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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Astsubay adayı bin öğrenci yemin etti

Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında bin astsubay adayı öğrenci yemin etti.

Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitimini tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti. Okul bahçesinde düzenlenen törene astsubay adayı öğrencilerin 3 bin yakını katıldı.

"ÖĞRENCİLERİMİZE GÜVENİM TAMDIR"

Törende konuşma yapan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, "Gerek terörle mücadele, gerekse ülkenin dört köşesinde suç ve suçluyla mücadele için ihtiyaç duyulan lider personel yetiştirmek maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde eğitim faaliyetleri ara vermeden devam etmektedir. Bu kapsamda personel ihtiyacını ivedi bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Okulu eğitime açılmıştır. Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı, jandarma teşkilatı bünyesinde görev yapacak kahraman astsubaylar yetiştirecektir. Bugün burada aramıza yeni katılan genç arkadaşlarımız ile hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı memnuniyetle müşahade etmekteyim. Karşınızda duran inançlı, heyecanlı, vakur ve göreve hazır olarak bekleyen bu genç astsubaylar, kısa süre sonra eğitimlerini tamamlayıp kıtalarda görev yapacaklardır. Astsubay öğrencilerimizin, kazanacakları bilgi beceri ve sağlam bedeni yapıları sayesinde gelecekte cesaret feragat, tevazu, dürüstlük, fedakarlık temel anlayışıyla yüce Türk milletine ve Jandarma Genel Komutanlığı'na tam sadakat, hukukun üstünlüğüne saygı, amirlerine ve emirlere mutlak itaat edeceklerine, etik değerlere tam bağlı temel askeri mesleki kuralları benimsemiş olarak görev alacaklarına inancım tamdırö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından görüntüler

-Ailelerden detaylar

-Astsubay adaylarının yemin töreni

-Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil konuşması

-Tören yürüyüşünden görüntüler

-Aileler ile astsubay adaylarının hasret gidermesi

-Ailelerden röportaj

-Detaylar

Süre: 06.22 Boyut: 712 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

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