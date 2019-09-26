DHA YURT BÜLTENİ - 12

Deprem Kocaeli’de korkuya neden oldu

İstanbul’da meydana gelen deprem Kocaeli’de korkuya neden oldu. Depremi hissedenler korku içerisine ev ve işyerlerinden çıkarken, cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli’de hissedildi. Büyük korku yaşayanlar ev ve işyerlerinden kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşlar yaşadıkları korku ile bağırarak evlerinden dışarı çıkarken, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Kamu kuruluşlarında bulunanlar depremin ardından dışarı çıktı. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde beklerken, artçı depremler hissedildi. Okullarda öğrenciler dışarı çıkarılırken, velileri okullara gelerek öğrencileri aldı.

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İZMİT(Kocaeli), () -

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Deprem Düzce'de hissedildi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem Düzce’de de şiddetli şekilde hissedildi. Düzceliler kendilerini binalardan dışarı attı.

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen deprem Düzce’de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı attı. Vatandaşlar depremin ardından hemen yakınlarını arayarak durumları hakkında bilgiler aldı. Depremi hisseden vatandaşlar, "Önce başımız döndü sandık. İşyerimizde eşyalar sallanınca deprem olduğunu anladık. Kendimizi dışarı attık." dedi.

Görüntü Dökümü

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Depremde kendisini dışarı atan vatandaşlar

Dışarda ki vatandaşlar

Sallanan avizelerin görüntüsü

Vatandaşlar ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Deprem Sakarya'da hissedildi

İstanbul'da meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedilirken, vatandaşlar korku içerisinde dışarı çıktı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından korku içerisinde ev ve işyerlerinden çıktı. Vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Depremin korkusunu yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda bekledi.

Görüntü Dökümü

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Detay

Vatandaşlar sokaklarda

Panik anı

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Cilvegözü’nde TIR yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerden yüklenen ve içerisinde inşaat malzemeleri, gıda maddeleri bulunan TIR’lar Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geliyor. Buradaki işlemlerin ardından TIR’lar Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasındaki aktarma alanına geçerek yüklerini boşaltıyor. İhracat ve insani yardım yüklü TIR’lar, yüklerini boşattıktan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. Cilvegözü’nden günde ortalama 350 TIR çıkış yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-TIR’lardan görüntüler

-Cilvegözü’nde gümrük sahasına girerken

-Detaylar

SÜRE: 1’16’’ - BOYUT: 142 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Bakan Yardımcısı Erdil: Terörün bitirilmesi kararlılığının devam etmesini amaçlıyoruz

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, terörle mücadelede yürütülen özellikle 'Kıran' gibi operasyonların sürdürülmesi, sahaya tam hakim olunması, gelinen noktada sağlanan başarının sürdürülmesi ve terörün bitirilmesi yönünde kararlılığın devam etmesini amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ömer Faruk ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra şeref defterini imzaladı. Vali Coşkun ile bir süre görüşen Erdil, ardından Rahime Hatun Toplantı Salonu'nda, heyet üyelerinin çalışmalarında elde ettiği bulguların görüşüldüğü değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdil, İçişleri Bakanlığı olarak birinci derecede verilen hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti. Erdil, "Bu hizmetlerin başında malum güvenlik yönetimine ilişkin hizmetleri konuşuyoruz. Güvenlik yönetiminde terörle ilgili mücadele, terörle mücadelede gelinen nokta ve PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine ilişkin mücadelenin değerlendirilmesi ve yine bizim verdiğimiz hizmetlerde göç idaresinin, düzenli ve düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, Türkiye'de gelinen noktanın değerlendirilmesi ve bölgemizde Osmaniye'de yaşanan sorunların bu istikamette değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır. Yine güvenlik yönetimine ilişkin uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalar, trafik güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, asayiş ve huzur operasyonlarına ilişkin bölgede sürdürülen çalışmalar tek tek değerlendiriyor" dedi.

Terörle mücadelede yürütülen 'Kıran 1, 2, 3' gibi operasyonlarda sağlanan başarının sürdürülmesini amaçladıklarını kaydeden Bakan Yardımcısı Erdil, "Bu istikamette kapasitemizi, İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki performansımızı artırarak devam edeceğiz. Özellikle terörle ilgili mücadelede bizim faaliyetlerimiz, hem teröristlerle hem terörizmle ilgili mücadelede 'Kıran 1, 2 ve 3' operasyonlarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, sahaya tam hakim olunması ve gelinen noktada sağlanan başarının sürdürülmesi ve terörün bitirilmesi istikametindeki iradenin ve kararlılığın devam etmesi, gerektiğinde ilgili idari tedbirlerin, tasarrufların, terörle iltisaklı idari merkezlerin veya siyasal şiddet üreten, siyasal korku üreten organizasyonların, sözde siyasal oluşumların önlenmesi veya daha doğrusu onlara ilişkin idari tedbirlerde dahil bu tedbirleri yerinde görmek ve bunlara ilişkin düzenlemelere devam edilecektir. Bunlara ilişkin bir ortak akıl oluşturmak istikametinde de bugün Osmaniye'de valimizin önderliğinde bir istişarede bulunacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Yardımcısının aracının valilik içerisine girişi

-Bakan Yardımcısı Erdil'in araçtan inişi, Vali Ömer Faruk Coşkun ile selamlaşması

-Bakan yardımcısı Erdil'in içişlerine bağlı birim amirleri ile selamlaşması

-Vali Ömer Faruk Coşkun'un konuşması

-Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in Basın Açıklaması

BOYUT:144 MB SÜRE: 04'35"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

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Kavgada fenalaşan liseli Hakan, yaşama tutunamadı

Samsun'un Terme ilçesinde lise öğrencisi Hakan Çoban (15), okul çıkışı öğrenciler arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı darbelerle yere yığıldı. Hastanede tedaviye alınan genç, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 12 Eylül'de, Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'ndeki Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Hakan Çoban, iddialara göre kavga eden öğrencileri ayırmak isterken göğsüne aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Fenalaşan öğrenci ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Çoban, tedavi altına alındı. Hakan Çoban, bu sabah yaşamını yitirdi. Hakan Çoban'ın cenazesinin yarın Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay sonrası başlatılan soruşturmada lise öğrencisi Y.A. (18) gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Okul dışından detaylar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Hüseyin KALAY/TERME (Samsun), ()

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Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan adamın cesedi bulundu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda geçen 9 Nisan'da kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi, vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen Gürel'in kafatası ise yaklaşık 30 metre ilerde bulundu. Kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulunan Gürel'in cesedini eşi Sultan Gürel kıyafetlerinden teşhis etti.

Menteşe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi Kaballar mevkisinde yaşayan Halil İbrahim Gürel ve eşi Gül Gürel, 9 Nisan'da ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Gürel çifti, zaman zaman birbirlerinden ayrılarak, gün boyu ormanda mantar topladı. Eve dönme vakti geldiğinde Sultan Gürel, eşi Halil İbrahim Gürel'i bulamadı. Tek başına mahalleye dönen Gül Gürel, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamı bulmak için bölgeye sevk edildi.

Arama çalışmalarının 6'ncı gününde, destek ekiplerle bölgedeki komandoların sayısı 85'i buldu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'nda görevli 85 rütbeli personel, 5 minibüsle bölgeye getirildi. Gruplar halinde ormanlık alana giren komandolar, Halil İbrahim Gürel'i sarp arazide aramayı sürdürdü. Jandarmanın iz takip köpeğinin de katıldığı aramalarda Gürel'in izine rastlanamadı.

ACILI EŞİ, AĞIT YAKTI

Menteşe'nin Çiftlik mahallesinde ormanlık alanda keçilerini otlatan çoban Celal Dural, bugün sabah saatlerinde erkek kıyafetleri ve kemik parçaları gördü. Dural'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cesedin, mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Halil İbrahim Gürel'e ait olma ihtimali üzerine yakınlarına haber verildi. Olay yerine oğulları Osman Gürel ve Orhan Gürel birlikte gelen Sultan Gürel (70), bulunan pantolon ve montun eşine ait olduğunu bildirdi. Kafatasının cesede yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunması ise dikkat çekti.

Yaşlı kadının yaktığı ağıt yürekleri dağlarken, savcının ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin yaptığı incelemenin ardından Gürel'e ait olan kemik parçaları toplanarak otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma araçlarından görüntü

-Sultan Gürel'in eşinin cesedin bulunduğu yere doğru yürümesi

-Sultan Gürel'in cesedi bulunan eşinin kıyafetlerini teşhis etmesi

-Sultan Gürel'in ağıt yakması

-Jandarma ekiplerinin cesedin bulunduğu bölgede inceleme yapması

-Halil İbrahim Gürel'in kıyafetlerinden görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()