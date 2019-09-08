DHA YURT BÜLTENİ-12



Akşener: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması çılgınlığına Cumhurbaşkanı izin vermez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Neye dayanarak İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çılgınlığa müsaade edeceğini sanmıyorum. Vatandaş kendi iradesine ters düşülmesine karşı çıkıyor. En bariz örneği son İstanbul seçimleridir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri için kente geldi. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Akşener, İl Başkanı Ahmet Aydın tarafından il binası girişinde karşılandı. Meral Akşener için il başkanlığı önüne Isparta Erenler Mehteran Takımı tarafından marşlar çalınırken, il teşkilatı tarafından da hediye yağmuruna tutuldu. Antalyaspor atkısı hediye edilen Akşener’e daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın tarihi mekanı Kaleiçi surları önünde çekilmiş fotoğrafının yer aldığı pano ve bir Döşemealtı halısı hediye edildi. Hediyeleri kabul eden Akşener, halıyı işaret ederek, "İnşallah dikkat çeker de herkes bu halıdan satın alır" dedi.

'KAYYUM' YANITI

Meral Akşener, il binasında gündemi de değerlendirdi. Akşener, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine kayyum atanacağıyla ilgili söylemleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "Sanmıyorum" karşılığını verdi. Terör iltisakı gerekçe gösterilerek Mardin, Diyarbakır ve Van belediyelerine kayyum atandığını hatırlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Neye dayanarak İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çılgınlığa müsaade edeceğini sanmıyorum. Vatandaş kendi iradesine ters düşülmesine karşı çıkıyor. En bariz örneği son İstanbul seçimleridir. Sivil darbe yapılarak mazbatası elinden alındı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun. İstanbul seçmeni 'Benim irademe el koyamazsınız' dedi."

İmamoğlu'na oy vermeyen muhtemelen AK Parti seçmeni gitti oy verdi ve 800 bin farkla aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir çılgınlığa müsaade etmez" diye konuştu.

FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ ORTAK DEVRİYEYİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye ve ABD'nin Suriye sınırında Fırat Nehri'nin doğusunda bugün karadan başlatılan ortak devriye göreviyle ilgili değerlendirmesi de sorulan Meral Akşener, "Çok fazla bilgim yok. Bir tarafta 'Ey Amerika', bir tarafta 'Canım Putin.' İki büyük devletin arasında hangi konumdayız onu da bilmiyorum. Ne Cumhurbaşkanı ne de başkası Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve İdlib konusunda en küçük bir bilgi verme zahmetinde bulunmuyor. Geçmişte bunlar yapılırdı. Çok derin bilgimiz yok. Dualarımız askerlerimizle birlikte. Türkiye'nin hayrına olan her türlü konuda elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur. Ancak bilgilenmiş olsak çok daha farklı tutumumuz olur. Bunu da büyük bir ciddiyetsizlik olarak değerlendiriyorum" dedi.

Akşener, daha sonra basına kapalı il ve ilçe yöneticileriyle görüştü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karşılama

- Hediye verilmesi

- Meral Akşener'in konuşması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Ağır'da sel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde etkili olan sel nedeniyle birçok evi su bastı.

Bugün öğlen saatlerinde önce dolu ardından başlayan sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Sel sularının etkili olduğu Karabulak köyünde güvenlik nedeniyle kapatılan köprü ve menfez ağızlarının kısa sürede dolması ile üzerine dere taşınca birçok ev su baskınına uğradı. Doğubayazıt ilçesi köylere hizmet götürme birliği, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri suyun tahliyesi için köyde çalışmalarını sürdürüyor

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünün "Meteorolojik Uyarı"da bulundu. Yetkililer bugün saat 14.15-23.00 saatleri arasi Erzurum'un dogusu Karayazi, Köprüköy, Pasinler, Horasan, Narman, Oltu, Olur ve Şenkaya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak uyarıda bulundu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Suların bastığı evler

-İş makinelerinin çalışması

-Menfezlerden akan su

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT ()

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Bodrum'daki The Bo Viera Projesi'nin kaçak bölümlerinde yıkım başladı

Bodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımına, şirket tarafından araçların yetersiz olduğunun belirtilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince bugün başlandı.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera Projesi'nin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararından 4 gün sonra belediye ekipleri, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren The Bo Viera Projesi'nin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı, 6 Eylül Cuma günü ise çalışmaya son verildi. Şirket yetkililerinin, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi.

Bakanlık tarafından Ankara'dan gönderilen iş makineleri, TIR'lar üzerinde The Bo Viera inşaatının olduğu bölgeye bugün sabah saatlerinde ulaştırıldı. Hazırlıklar, saat 15.00'e kadar tamamlanırken, saat 15.40 itibarıyla yıkıma başlandı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalar kapsamında yıkımın 2 gün süreceği, molozların taşınmasıyla bu sürenin 1 haftayı bulmasının beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yıkım çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), ()

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14 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklardan biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, 14 yaşındaki Emirhan Doğar denizde kayboldu.

Olay öğle saatlerinde Kandıra’ya bağlı Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mert Ekici(12) ve kuzeni Emirhan Doğar bir süre sonra dalgaların şiddetine dayanamayarak çırpınmaya başladı. Çocukları gören çevredeki vatandaşlar hemen suya girerek Mert Ekici’yi kıyıya çıkardı, ancak Emirhan Doğar’a ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi sudan çıkarılan Mert Ekici’yi hastaneye kaldırdı. Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi(KOSKEM) ekipleri kaybolan Emirhan Doğar’ı bulmak için çalışma başlattı.

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de geldiği bölgede dalgıçlar dalgadan dolayı suya giremedi. Sahil Güvenlik botları da dalga yoğunluğundan bölgeye yaklaşamadı. Kıyıdan yüzey taraması yapan ekipler, suda arama yapmak için dalgaların sakinleşmesini bekliyor. Çocuğun yakınları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kıyıdaki ekiplerden görüntü

- Ailenin çaresiz bekleyişi

- Ekiplerin dürbünle denizi taraması

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli),()