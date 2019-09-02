DHA YURT BÜLTENİ - 12

Küçük Eymen apartman görevlisine 'Annem beni kaldırıp yere attı' demiş

İzmir'in Buca ilçesinde, ellerini ve ayaklarını bağladıkları 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'yi dövüp öldürerek, kullanılmayan bir tandırın içerisine gizlemekle suçlanan anne M.D. (25), erkek arkadaşı S.E. (37) ile S.E.'nin kardeşi E.E. (29), adliyeye gönderildi. M.D., oğlunu erkek arkadaşının öldürdüğünü öne sürdü. Bu arada Eymen'in öldürüldüğü apartmanın görevlisi Ramazan Çağlar, olay öncesine dair önemli bilgiler verdi. S.E.'nin çocuğu Eskişehir'e götürdükleri yalanını söylediğini ifade eden Çağlar, olaydan önce küçük çocuğun gözünün altını morarmış gördüğünü, bunu kimin yaptığını sorduğunda ise Eymen'in "Annem beni kaldırıp yere attı" dediğini anlattı.

İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, daha önce evlenip boşanan M.D.'nin oğlu Eymen Sadık D.'ye iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde belirlenen adrese giden ekipler, Eskişehir'de anneannesi ile yaşayan, ancak bir ay önce İzmir'e gelen Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmediklerini öğrendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil edildi. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, M.D.'yi evde yakalarken, küçük Eymen'i bulamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., bir akrabasının yanında olduğu söyledi. Polisin, ısrarla çocuğun getirilmesini istemesi üzerine önce çelişkili ifadeler veren M.D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, Eymen'in, birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü anlattığı öğrenildi. Daha sonra Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve korktukları için cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan bir tandırın içine koyduklarını itiraf ettiği belirtildi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine, M.D'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, korkunç gerçekle karşılaştı. Ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış, poşet içindeki cesedi bulundu. Polis, başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Üç zanlı, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye gönderildi. Bu arada cesedi çürümeye yüz tutan Eymen Sadık D.'nin DNA'sı ile annesi M.D.'nin DNA'sının karşılaştırılacağı öğrenildi. Eymen'in cenazesinin ise daha sonra Eskişehir'den gelecek olan yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

"ANNEM KALDIRIP YERE ATTI"

Bu arada Eymen'in öldürüldüğü apartmanın görevlisi Ramazan Çağlar, olay öncesine dair önemli bilgiler verdi. Sanıklardan S.E.'nin, Eymen'i Eskişehir'deki yakınlarının evine götürüp bıraktıkları yalanını söylediği Ramazan Çağlar, olaydan önce küçük çocuğu bahçede oynarken gördüğü sırada gözünün altının mor olduğunu farkettiğini anlattı. Razaman Çağlar, "Ben de gözünün altına ne olduğunu sordum. Yılda bir aylığına gelen küçük çocuk da bana 'Annem beni kaldırıp yere attı' dedi. O anda çok üzüldüm. Bu olay ortaya çıkmadan önce polis geldi. Aileyi sordu. Ben de bunun üzerine S.E.'yi aradım. O ilk önce bana çocuğu Eskişehir'deki yakınlarının yanına götürüp bıraktığını söylemişti. Sonrasında ise S.E. bana bu kez 'Eymen'i annesi dövmüş, polise ihbarda bulunmuşlar. O da çocuğu alıp kaçmış. Ben de yerlerini bilmiyorum" dedi. Meğer çocuk öldürülmüş. Anne zaten sinirli birisiydi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü.

-Olayın olduğu evden görüntü.

-Apartman görevlisiyle röportaj.

-Anonslar.

-Şüpheliler adliyeye girerken görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Minik Alperen'in testlerini İl Sağlık Müdürlüğü yaptıracak

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve 'dirençli epilepsi' teşhisi konulan 16 aylık Alperen Örgin'in hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için yapılması gereken 'Tüm ekzom dizi analizi' (WES) testini Aydın İl Sağlık Müdürlüğü üstlendi. Sağlık Müdürlüğü adına Örgin Ailesi'ni ziyaret eden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Reha Arsan ve Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, Alperen'in durumu hakkında bilgi alıp, tedavisinin yapılacağını söyledi. Kemal ve Aliye Örgin çifti, çocuklarının tedavisinin devam edecek olması nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Aliye -Kemal Örgin çiftinin o dönemde 7 aylık olan bebekleri Alperen Örgin, 19 Aralık 2018 tarihinde mama yediği sırada rahatsızlandı ve dili içine kaçtı. Bir firmada asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapan Kemal Örgin, oğlunun içine kaçan dilini eliyle çıkardı. Kendi imkanlarıyla minik Alperen'i doğduğu özel hastaneye götürdü. Burada nöbet geçirmesi ve dilinin sürekli içeri kaçması nedeniyle Alperen, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada çocuğa 'dirençli epilepsi' hastası olduğu teşhisi konuldu. 9 aydan beri hastanelerden eve gelmeyen Örgin çiftinin minik oğullarının hastalığının kalıtımsal sebebinin tanımlanması için özel bir laboratuvarda, WES testinin yapılıp, kök hücreye inilmesi gerektiği belirtildi. Ancak bu test için gerekli olan 5 bin TL temin edilemeyince minik Alperen'in tedavisi yapılamadı. Ailenin yardım çağrısı ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.

Örgin Ailesi'nin yardım çağrısı, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile çok sayıda hayırseveri harekete geçirdi. Minik Alperen'in testlerini en kısa sürede yaptırma sözü veren Aydın İl Sağlık Müdürlüğü adına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Reha Arsan ve Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, bugün Örgin Ailesi'ni evinde ziyaret etti. Ziyarette çocuğun sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alındı. Çocuğun tedavisi için gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını belirten Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, "WES testi gereken Alperen için buradayız. İstanbul'da özel bir merkezde en kısa sürede testlerinin yapılmasını sağlayacağız. Bu test yaklaşık 3 ila 6 ay arasında yapılıyor. Çocuğun test sonucuna göre bazen anne ve babaya da bazı testler yapılması gerekiyor. Test sonuçlandıktan sonra Alperen'in tedavisine katkı sağlanabilir" dedi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Çocuğun tedavisi devam edeceği için büyük sevinç yaşayan Kemal Örgin, "Öncelikle duyarlı vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden bin kere razı olsun. 3 günden beri hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla arayarak bize yardımda bulunanlara çok teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bugün bize ziyarette bulundu. Alperen için ne gerekiyorsa yapılacağını söylediler. Devletimizden de Allah razı olsun. Devlet ve vatandaşlar olmasaydı bizim kendi imkanlarımızla bunu yapmamız mümkün değildi. Bizi yalnız bırakmadılar" dedi.

Anne Aliye Örgin de "Çocuğumun testinin yapılacağı için çok mutluyuz. İnşallah Alperen sağlığına kavuşacak" diyerek sevincini paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Aydın İl Sağlık Müdürlüğü doktorlarının aileye yaptığı ziyaretten görüntü

-Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser ile röp.

-Minik Alperen Örgin'in görüntüsü

-Minik Alperen'in annesi Aliye Örgin ve babası Kemal Örgin ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Hastaneden kaçırılan cezaevi firarisi olayında gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, adli muayene için götürüldüğü hastanede, yakınları tarafından kaçırılırken polis ekiplerince omzundan vurulan ve yarasının tedavisi için götürüldüğü başka hastanede yakalanan, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nun (31) tedavisi sürdüğü bildirildi. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 7'ye yükselirken, polis ekipleri sayının artabileceğini belirtti.

Olay, iki gün önce saat 17.00 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay 20 gün hapis ve 125 bin TL adli para cezası olan, ayrıca 22 ayrı yakalama kararıyla aranan cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu, cuma günü gece yarısı, polisin Turan Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla kovalamaca sonucu yakalandı. Katipoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Katipoğlu, önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkarılırken, bahçede aralarında kardeşlerinin de olduğu yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından kaçırılmak istendi. Katipoğlu'nun yakınları ve polis arasında arbede çıktı. Polis, saldırganları uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Ancak yakınları uyarı ateşine aldırış etmedi. Polis, yakınlarının kaçırmaya çalıştığı Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için tabancayla omzundan vurdu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜNCE YAKALANDI

Katipoğlu yaralı halde yakınları tarafından otomobile bindirilip, bölgeden kaçırılarak, Manisa'daki özel hastaneye götürüldü. İddiaya göre, Katipoğlu burada tedavi ettirilemedi. Bunun üzerine yakınları Katipoğlu'nu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne götürürken, polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı Katipoğlu'nun hastanede tedavi ettirileceğini değerlendiren polis, hastaneler önünde önlem aldı. Polis, Katipoğlu ve kendisini kaçırmaya çalışan yakınlarından 3'ünü yakaladı. Katipoğlu, polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Katipoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda kaçırma olayına karışan 4 kişi daha tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Olaya karıştıkları belirlenen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()-

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3 traktör römorku çöp topladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyadan örgütlenen, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan bir grup, eş ve çocuklarıyla birlikte çevre temizliği yaptı. Etkinlikte 5 saat içinde 3 traktör römorku dolusu katı atık toplandı.

Marmaris'te öğretmen Banu Kantürk koordinesinde çevre duyarlılığını artırmak ve doğaya sahip çıkmak amacıyla Facebook'ta 'Bende Varım Marmaris' adı altında bir sayfa açıldı. Kısa süre içinde aralarında öğretmen, avukat, doktor mali müşavir, işçi, memur, esnaf ve emekli çok sayıda kişi gruba üye oldu. Grubun ilk faaliyeti ise Beldibi Mahallesi'ndeki karayolları kenarları ve orman içlerinde çevre temizliği yapmak oldu. Eşleri ve çocuklarıyla birlikte Beldibi Mahallesi okullar bölgesinde toplanan 50 kişilik gruba, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de destek verdi.

5 saat boyunca karayolları kenarları ve orman içlerinde temizlik yapan grup, çeşitli metal parçalarından pet şişelere, sigara izmaritinden iç çamaşıra kadar 3 traktör römorku dolusu çöp topladı. Toplanan çöpler Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi'ne gönderildi.

Öğretmen Banu Kantürk, her ay 2 defa kirliliğin yoğun olduğunu belirledikleri ormanlık alandaki karayolları kenarlarında temizlik çalışması yapacaklarını söyledi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Cerin Kaan Özçelik de "Çevre o kadar kirlenmiş ki temizlemekte zorlandık. Çok yorulduk ama temiz çevre için değdi" dedi. Öğretmen Pelin Özçelik de doğanın korunması için mücadele verdiklerini belirtip, "Çocuklarımızla birlikte çevre temizliği yapmamızın amacı küçük yaşlardan itibaren duyarlılığı artırmak" dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Marmaris doğasının korunması için herkesin seferber olması gerekiyor. Çocuklarımıza temelden doğa sevgisini aşılamalı ve çöpleri rastgele atılmamasını öğretmeliyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Karayolları kenarı ve orman içlerindetki çevre temizliğinden görüntü

-Ailelerin çocuklarıyla çevre temizliği yapması

-Çevre temizliği sonrası toplu halde hatıra fotoğrafı çektirilmesinden görüntü

-Temizlik çalışmasına katılan çocuklarla röp.

-Öğretmen Banu Kantürk ile röp.

-Öğretmen Pelin Özçelik ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Sivas'ta, İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap fuarı açıldı. Fuarın açılışına katılan Ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yoğun ilgi gördü.

Sivas Valiliği ile diğer kamu kuruluşları tarafından organize edilen '8'inci Sivas Kitap Günleri', 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açıldı. 'Sivas ellerinde kitap okunur' sloganıyla düzenlenen açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, Ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile il yöneticileri katıldı. Vali Ayhan, Sivas'a iyi olan her şeyin yakıştığını belirterek, "Bu yıl Kitap Fuarı'nın 8'incisini yapıyoruz. Üzerine koyarak bir noktaya kadar getirdik. Sivas kitap günleri, Sivas'a çok yakışıyor. 1 hafta boyunca her tarafta kitap kokusunun olması Sivas'a yakışıyor. Bu yıl 100'üncü yıl olması nedeniyle daha da bir anlam kattı. Bugün Sivas ellerinde kitap okunur, Sivas için kitap okuma vaktidir" dedi. Konuşmanın ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

İLPER ORTAYLI'YA YOĞUN İLGİ

Kitap Fuarı'nın açılışının ardından fuarın ilk söyleşine geçildi. İlk gün Ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Sivas'taki okurlarıyla buluştu. Buruciye Medresesi'nde düzenlenen söyleşiye, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşiye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Prof. Dr. Ortaylı, söyleşide Milli Mücadele döneminden bahsederek, Sivas Kongresi hakkındaki bilgileri paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kitap fuarının açılışı

-Valinin konuşması

-Fuardan görüntü

-İlber Ortaylı söyleşisi

-Gösterilen yoğun ilgi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Babası için şarkı yaptı, klibinde de oynattı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yerel sanatçı Mehmet Kösen (38), görme engelli ve felç olan babası Ali Kösen (74) için şarkı yazdı. Bestesini de kendisinin yaptığı şarkıya, klip çeken Kösen, babasıyla kamera karşısına geçti.

Silopi'de oturan 3'ü kız 4 çocuk babası Ali Kösen, 2001'de geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybetti. 2010 yılında da kısmi felç geçiren Kösen için yerel sanatçı olan oğlu Mehmet Kösen şarkı sözü yazdı. Yazdığı sözlerin bestesini de kendisi yapan Mehmet Kösen, babasıyla birlikte kamera karşısına geçti. Babasını çok sevdiği için şarkı yapıp, klibinde oynattığını anlatan Kösen, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Evin tek erkek çocuğu olduğum için babam üstüme titriyordu. Beni çok seviyordu. Ben askere giderken gözleri görüyordu. Ancak geldiğimde gözleri kapanmıştı. 9 yıldır kısmi felç geçiriyor. Annemle birlikte elimizden geldiği kadar kendisinin bir dediğini iki etmiyoruz. Çeşitli bestelerim var. Bir tanesini babama yazdım. Bunu da bir klip haline getirmek hayalimdi. Sonunda yaptım" dedi.

Kösen, babası için yazdığı şarkının sözleri ise şöyle:

'Vay benim babam, yemezdin yedirirdin,

yavrum oğlum hep derdin,

neler neler gördün ama yıkılmadın babam'

Görüntü Dökümü

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Baba ve oğlu

Babanın evin bahçesinde gezdirilmesi

Röportajlar

Çekilen klipten detaylar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 274 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

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