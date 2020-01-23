DHA YURT BÜLTENİ - 12

Eski eşinin öldürdüğü Kübra öğretmenin annesi: O gün son kez sarıldı bana



MERSİN'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Davut Demir (41) üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Kübra öğretmenin annesi Sebirhan Aşkın'ın duruşmada "Birbirimize sarıldık. Sanki son kez sarılıyor gibiydi. O gün akşam öldürüldü. En ağır cezayı alsın" dedi. Demir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Olay, 14 Şubat 2019'da Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan Davut Demir hakkında 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın üçüncü celsesine Kübra öğretmenin annesi ve kardeşleri de katıldı. Duruşmada Kübra öğretmenin olaydan önce buluştuğu öğretmen arkadaşları ifade verdi. Buluştuklarında Kübra'nın tedirgin olduğunu, bir şeylerden korktuğunu söyleyen tanıklar, hayat dolu olan Kübra öğretmenin o gün hiç gülmediğini söyledi.

ANNE AŞKIN: SANKİ SON KEZ SARILIYOR GİBİYDİ

Duruşmada söz alan anne Sebirhan Aşkın'ın sözleri ise salondakileri duygulandırdı. Olay günü 14 Şubat dolayısıyla kızının kendisine çiçek aldığını söyleyen anne Aşkın, "Kübra elinde çiçekle eve geldi. Bana çiçek almış. Dedim 'kızım ben senin sevgilin değilim ki neden bana çiçek aldın'. Birbirimize sarıldık. Sanki son kez sarılıyor gibiydi. 'Otur' dedim 'arkadaşlar bekliyor' deyip çıktı. Evden çıktıktan sonra 10 defa aradı beni. Tehdit edildiğimiz için merak ediyordu bizi. O gün akşam öldürüldü. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kübra öğretmenin kardeşleri Saliha ve Zehra da ablalarının son zamanlarında tedirgin olduğunu, tehditler aldığı için korkarak işe gidip geldiğini söyledi.

AVUKATLARADAN 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' TALEBİ

Duruşmada savunma yapan Kübra Aşkın'ın avukatı Sevim Küçük, zanlının olayı önceden tasarladığını, 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın 'tasarlayarak insan öldürme' suçuna çevrilmesini talep etti. Küçük ayrıca, iyi hal indirimi uygulanmamasını da istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti dosyası eksikliklerin giderilmesi ve mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Duruşma öncesi çok sayıda kadın, adliye önüne gelip Kübra Aşkın davasına sahip çıktıklarını belirterek pankart açtı. Adliye önünde yapılan açıklamada, "Kübra Aşkın geçen yıl 14 Şubat’ta 'eşitlik olmadan aşk olmaz' diyerek sokaklara çıktığımız bir günde, boşandığı erkek tarafından katledildi. Bugün buradayız, çünkü erkek egemen sistemin ve erkek yargının yakasını bırakmıyoruz. Bugün davanın takipçisi olmak, Kübra Aşkın'ın katili haksız tahrik indirimi almasın, iyi hal indirimi ile ödüllendirilmesin diye buradayız. Erkek yargı, erkekleri cesaretlendiren indirimlerle potansiyel katiller yaratmasın diye buradayız. İktidar politikaları sayesinde yaşanan cinsiyet kırımına 'artık yeter' demek için buradayız. Bugün buradayız çünkü yaşamak istiyoruz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadeleye devam edeceğiz. Katilin en yüksek cezayı alması için kadın dayanışmasını büyüteceğiz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açıklama yapan kadınlardan görüntü

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ()

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Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi



SAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin hapı ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin kullandığı depo ve 4 evde yapılan aramalarda 588 bin 30 ecstasy uyuşturucu hap, yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 133 bin 660 TL, 63 bin 363 dolar, bin 940 Euro ile 1 Riyal para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakk

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis kamerası görüntüleri

-Baskın anı

-Arama yapılması

-Uyuşturucuların çıkarılması

Haber: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), ()

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Ağaçları kesilen çevreci muhtara destek



MERSİN’in Mezitli ilçesinde, serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacı, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacının bir gecede kesildiğini ortaya çıkardığı için kimliği belirsiz kişilerce kesilen Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu’na, kent protokolü ve birçok sivil toplum kuruluşu destek ziyaretinde bulundu.

Eski Mezitli Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan, 72 dönümlük hazine arazisindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacını bir gecede kesti. Ağaç katliamını ortaya çıkaran ise Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu oldu. Ancak önceki gece kimliği belirsiz kişiler, muhtarın serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacını kesti. Muhtar Kılıçoğlu'nun şikayeti üzerine serada inceleme yapan polis soruşturma başlattı. Kılıçoğlu’nu kötü gününde yalnız bırakmamak için birçok sivil toplum kuruluşu, olayın olduğu yerde basın açıklaması düzenledi. Olayın gerçekleştiği seraların önünde yapılan açıklamaya, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda muhtar katılarak Kılıçoğlu’na destek verdi. Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, ziyaretlerin ardından Kılıçoğlu’nun serasında tespit çalışmaları yaparak teknik destek yapacaklarını belirtti.

CEZASINI ÇEKSİNLER

25 yıldır verdiği emeklerin bu şekilde katledilmesini sineye çekebileceğini belirten Muhtar Kılıçoğlu, "Topluma böyle zarar veren kişiler hala aramızda dolaşıyorsa, bu toplum için büyük bir yaradır. Benim emniyet teşkilatından hiçbir şüphem yok. Sağ olsun herkesin destek vereceğimden de şüphem yok. Yapan kişilerin isimlerini emniyete bildirdim. Bunların bir an önce toplum önünde cezasını çekmesini istiyorum. Bunlar cezasını çekmezse ben de insan olarak aynı hareketi onlara yapmaya çalışabilirim. Şimdi böyle bir düşünceye sahip değilim, ama bugün benim malımın başına gelen canıma da gelecektir. O yüzden umarım en kısa zamanda sonuca ulaşır. Çünkü bu olay Mersin için ve Türkiye için yüz karasıdır" dedi.

'EN KISA SÜREDE YAKALANACAKLAR'

Yaşananların muhtarın şahsına olmadığını ifade eden CHP Milletvekili Alpay Antmen, "Orman katliamına 'dur' diyen, vatanını milletini seven bir insana yapılmış bir göz dağıdır. Ben emniyet güçlerimizin en kısa sürede bu olayın faillerini bulacağına inanıyorum. Ormanlar bizim akciğerimiz, ormanlar bütün devletin, bütün halkın malı. Buna göz diken kişilerin bu eylemi ortaya çıkaran ya da bu eylemi kınayan veya kendi vatanını milleti savunan bir kamu görevlisine bunu reva görenlerin yaptıkları hiç anlaşılır değil. Muhtarımıza da tekrardan geçmiş olsun, eminim ki yapanlar en kısa sürede yakalanacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhtar Veysel Kılıçoğlu konuşurken

-CHP Milletvekili Alpay Antmen konuşurken

-Muhtarlar adına konuşan bir kişi

-Olay yerindeki polislerin görüntüsü

-Polis araçlarının görüntüsü

-Serada kesilen ağaçlardan genel ve detay görüntü

-Seranın içinde gezenler

-Bir kadın kesilen ağacı gösterirken

-Seranın içine bakanlar

-Sera içinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Atık hurda malzemelerden toprak analiz cihazı yaptı



VAN'da yaşayan Sami Demir (58), çevreden topladığı atık hurda malzemelerden toprak analiz cihazı yaptı. Çevre bilincine dikkat çekmek için 21 yıldır atıkları dönüştürdüğünü anlatan Sami Demir, "Satış fiyatı 1500 ile 3000 lira arası değişen toprak analiz cihazını 250 liraya mal ettim. Hem ekonomiye destek oluyorum, hem de bunu yaparken çevreyi temizliyorum" dedi.

Erciş ilçesinde, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Sami Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri toprak analiz cihazına çevirdi. Demir, bir arkadaşının İnternet'ten araştırma sonucu pahalı bulduğu toprak analiz cihazını çevreden topladığı atık hurda malzemeleri kullanarak yaptı. Çevre bilincine dikkat çekmek için 21 yıldır atıkları dönüştürdüğünü anlatan Sami Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla çeşitli tablolar yaparken bugün toprak analiz cihazı yaptım. Satış fiyatı 1500 ile 3000 lira arası değişen toprak analiz cihazını 250 liraya mal ettim. Bu çalışmalarımla ekonomiye destek olup, hem de bunu yaparken çevreyi temizledim, çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Demir, elektrik panosu, çamaşır makinesi beyni, elektrik sayacı, kablo, metal saç ve yay kullanarak yaptığı toprak analiz cihazı ile tarıma uygun en ideal toprak çeşidini, kalitesini, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini belirleyebildiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cihazdan görüntüler

-Sami Demir ile röportaj

-Detaylar

Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()

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Akyaka'da deniz yine çekildi

Muğla'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alan Akyaka'da, deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi.

Muğla Akyaka'da, deniz suyu yine çekildi. Yaklaşık 30 metre çekilen sular ilginç görüntüler oluşturdu. Çevre esnafı ve balıkçılar, "Denizin çekilmesi her yıl bu aylar içinde meydana geliyor. Son aylarda ege bölgesinde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Bu tamamen doğa olayıdır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, o anlar görüntülerken, çocuklar da oluşan adacıklarla oyun oynadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

MUĞLA ()

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Mersin'de 'KarFest' hazırlığı



MERSİN'de, merkez Toroslar ilçesindeki 1453 rakımda bulunan Arslanköy'de ilk kez düzenlenecek Kar Festivali (KarFest) için hazırlıklar sürdürülüyor. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımız; yaylaları, eşsiz doğası, güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz" dedi.

Toroslar Belediyesi'nce kentte ilk kez Arslanköy Yaylası'nda düzenlenecek KarFest'te kış sporlarının yanı sıra eğlence de olacak. Festivalde bölge esnafı, kurulan stantlarda sucuk ekmek, yüksük çorbası, dövme pilavı, sıkma, börek, gözleme, zeytin ve peynir gibi yöresel yiyecek ile ürünlerin satışını yapabilecek. Belediye Başkanı Yılmaz, 25- 26 Ocak'ta Arslanköy Yaylası'nda yapılacak festivalin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirdi. Yılmaz, "Bu hafta sonu 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar Arslanköy'de ilk defa Kar Festivali düzenleyeceğiz. 7'den 77'ye herkese hitap edecek etkinliklerimiz olacak. Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterilerinin yer alacağı festivalimizde ünlü rap sanatçısı Eypio da sahne alacak. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz" dedi.

Festival üzerinden Torosların önemini anlatan Başkan Yılmaz, Mersin'in yazının ve kışının ayrı güzellikte olduğunu vurgulayarak, "Toroslarımızın yaylaları, eşsiz doğası ve güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu güzellikleri herkesin görmesini ve tanımasını istiyoruz. Mersin'de ilk defa düzenlenecek olan Kar Festivali'ni başlatmış olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Toroslar kış turizminde marka olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çalışan iş makineleri

-İş makineleri karı düzeltirken

-Belediye Başkanı Yılmaz, muhtarlarla yürürken

-Başkan Yılmaz, inceleme yaparken

-Başkan Yılmaz, bilgi alırken

-Başkan Yılmaz’ın festivalle ilgili açıklaması

-Festivalin yapılacağı alandan drone görüntüsü

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,()

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Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi (2)

TUTUKLANDILAR

Eskişehir’de polis ekiplerince durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde ele geçirilen 4 bin 880 adet sahte 2 Euro’luk madeni parayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen C.K. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Haber: MERSİN, ()