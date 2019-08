DHA YURT BÜLTENİ - 12

İmamoğlu, görevden alınan HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'li belediye başkanlarının, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınmasıyla ilgili olarak, "Seçimle gelenin seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur, ne hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, birtakım makam sahiplerinin, kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği bir irade asla değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Batman’da katılacağı düğün töreni öncesi geldiği Diyarbakır’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İmamoğlu, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan HDP'li belediye başkanlarına desteklerini illetti.

İmamoğlu, seçilmiş belediye başkanlarının soyut ve hukukta karşılığı bulunmayan, kamu vicdanını ikna etmekten uzak sebeplerle görevden alındığını ve yerlerine kayyum atanmasının gaflet ve dalalet olduğunu savunarak, “Seçimle gelenin seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur, ne hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, birtakım makam sahiplerinin, kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği bir irade asla değildir. Vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önünde engeller çıkarmak, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu kesimlere karşı hep birlikte mücadele edeceksek, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak zorundayız. Bu ülkeyi yönetenlerin, bu ülkede 82 milyon vatansever yaşadığını kabul etmesi ve bu idrakle ülkeyi yönetmesi şarttır" dedi.

'NİHAİ KARARI VERECEK OLAN DA YARGIDIR'

"Sandığa atılan bütün oylar, kim tarafından kime verilirse verilsin, eşit ölçüde geçerlidir" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sandıktan yetki almış bütün seçilmişler, kim olurlarsa olsunlar, eşit ölçüde hak ve yetkilere sahiptir, eşit ölçüde muteberdir. Bazı seçmen kesimlerini, bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Bu çok tehlikeli, çok riskli bir ayrımcılıktır. Ne yazık ki, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarına ve onların seçmenlerine yönelik tavır böyle bir ayrımcılık görüntüsü ortaya koymaktadır. Bu hepimizi çok üzmektedir. Siyasi partiler ve onların seçilmiş yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışında. Buna dair nihai kararı verecek olan da yargıdır. Kimi partileri, sivil toplum girişimlerini, kişileri bazen hukukun içinde kabul edip, bazen hukuk dışı yapılar olarak damgalamaya dayalı, yanardöner bir siyaset tarzını adet haline getirenleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Onlar da şunu iyi bilsinler ki, böyle ilkesiz, böyle günü kurtarmak için yapılan siyasetten ne kendilerine bir fayda gelir, ne de ülkeyeö.

TAHİR ELÇİ'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

İmamoğlu, CHP İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısının ardından beraberindekiler ile birlikte öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin kabrini ziyaret edip, dua okudu.

İMAMOĞLU, HDP'Lİ TÜRK VE MIZRAKLI İLE GÖRÜŞTÜ

İmamoğu daha sonra eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte HDP'li Kayapınar Belediyesi'ne geçerek, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı ile bir araya geldi.

İmamoğlu, görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına güç vermeye geldiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde, biz aynı yerde görüyoruz kendimizi. Bana söylüyorlar yarın sizin belediyenize de kayyum atanır mı? Ben kendi adıma hiç kaygı duymam, sizlerin de zerre kadar kaygı duyduğunuzu düşünmüyorum. Duyduğumuz kaygı ülkenin demokrasisine verilen zarar, bu zarar eğer ülkenin demokrasisine verildiği takdirde başka sorunlarımızı çözemeyiz. Halbuki, demokrasi güçlensin, ülkedeki yerel yönetimdeki siz kıymetli başkanlarımız görevlerini iyi yapmak için yarışın, mücadele edin, ondan sonra biz inanın bu coğrafyadaki tüm sorunları aşarız, çok yakın bir zaman diliminde aşarız. Ben buna inanıyorum, yürekten inanıyorum. O bakımdan ben İstanbul'daki 16 milyon insandan size selam getirdim, o güzel şehrimizin bu ülkenin her yerinden, her inançtan, her etnik kökenden insanın birleşip buluştuğu İstanbul'dan size selam getirdim. Umut ediyorum bu sıkıntılı günleri aşarız, umut ederim bu hukuksuzluğa son verirler, bir an önce bu yanlıştan dönerler. Çünkü bu sürecin ne kendilerine ne iktidarlarına ne de bu ülkeye zerre kadar faydası yok, milletimize yok. Bu bakımdan diliyor ve umut ediyorum bir an önce bu yanlıştan dönsünler. Size yapılan bu haksızlık, ülkenin demokrasisine yapılmıştır, altını böyle çizmek istiyorum. Başka bir fırsata döndürmeliyiz bunu, yani bu sesimiz gelip Diyarbakır'da, Diyarbakırlılara duyurduğumuz bir ses değil. Biz aslında buradaki demokrasi sesini şu anda İstanbullulara duyuruyoruz, 16 milyon İstanbulluya, Ege'ye duyuruyoruz, Karadeniz'e, Rize'ye, Artvin'e duyuruyoruz, Çankırı'ya, Yozgat'a ya da Mersin'e, Adana'ya duyuruyoruz. Çünkü 82 milyon insanın yaşadığı bu coğrafyada biz demokrasiyi var etmeliyiz."

Türk ve Mızraklı, destek ziyaretinden dolayı İmamoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Suriye sınırında hayat normale döndü (2)

SURİYELİLER ATEŞKESTEN MEMNUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda tek taraflı ateşkes ilan edilen İdlib'de yaşayan Suriyeliler alınan kardan memnun olduklarını söyledi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Suriyeliler, 'ateşkes' kararının bölge halkı için olumlu olduğunu belirterek, "Bugün iyi bir güne başladık. Sabah bomba sesi duymadan uyandık. Havada uçak sesi yoktu. Kara saldırısı yoktu. İnşallah bunun devamı gelir. Karardan memnunuz" dedi.

Burdur'da üç otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur'da üç otomobilin karıştığı kazada Mehmet Macit (76) yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Yeşilova karayolunun Düğer köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'daki Salda Gölü'ne giden Arap Şerif Dadak'ın kullandığı 01 ADD 75 plakalı otomobil ile Mehmet Macit'in (76) kullandığı 15 AZ 628 plakalı otomobil ve Mevlüt Koruk'un kullandığı 15 LD 547 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Arap Şerif Dadak, Mehmet Macit ve Mevlüt Koruk ile otomobillerde bulunan Fadime Yavuz (76), Deniz Dadak (5), Doğaç Dadak (12), Arzu Yavuz Dadak (38), Zafer Yavuz (34), Firdevs Macit ve Eşe Koruk yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yarlılardan Mehmet Macit, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Karadenizli balıkçılar gece yarısı 'vira bismillah' diyor

Karadeniz'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar gece yarısı 'vira bismillah' diyerek ağlarını denize atacak.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Ağlarını onaran, tekne bakımlarını yapan Samsunlu balıkçılar, bu gece yarısı itibariyle Karadeniz'e açılacak. Balıkçılar, 'vira bismillah' diyerek ağlarını denize bırakıp yeni av sezonuna başlayacak.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek "Bütün hazırlıkarımızı yaptık. Bu gece itibariyle karadeniz açılacağız. Bütün tekneler balıkçılar yaklaşık 4,5 aydır bekliyorduk. İnşallah iyi bir sezon geçiririz ancak palamut açısından biraz kıt bir sezon olacak gibi düşünüyoruz. İnşallah hamsi bol olur. ayrıca boy standardı ile ilgili yasaklarda balıkçılarımızı zorluyor. Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde ortak bir boy standardı olmasını istiyoruz. Aksi durumda biz buradan balığı bırakıyoruz karşı kıyıdan avlanıyor. Bu konuda bir adım atılırsa bizim için daha iyi olacak. Karadeniz insanı için balık önemli. Her evde balık sıklıkla tüketiliyor. Balık ne kadar bol olursa vatandaş da o kadar mutlu olur" diye konuştu.

Öğretmen çiften anlamlı günde düğün

Mersin’in Anamur ilçesinde matematik öğretmeni Nesibe Gülsüm Şahan ile Abdussamet Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’nci yıl dönümünde dünya evine girerek nikah kıyarken, düğünde renkli görüntüler yaşandı.

Nesibe Gülsüm Şahan ile Abdussamet Öztürk’ün düğünü ve nikahı Anamur Belediye 82 sosyal tesislerinde gerçekleşti. Gelin Nesibe Gülsüm Şahan, "30 Ağustos’ta gerçekten ülkemiz adına büyük bir zafer kazanıldı. Onun için her iki anlamda da bizim için hem ülkemizin kurtuluşu anlamında, hem de bizim beraber bir mutluluğumuz anlamında, çifte bayram yapıyoruz, iki zafer kutluyoruz"dedi.

Damat Abdussamet Öztürk’te "Bu bayramda bizim hasretimizin son bulması bizim için büyük bir mutluluk" diyerek düğüne katılanların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (2)

ZANLI, ÖLDÜRÜLEN MELİKE'NİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısında ölen Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ün katil zanlısının kimliği polisin titiz çalışması sonucu tespit edildi. Katin zanlısı N.B.'nin Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu iddia edilen N.B. olduğu belirlendi. Polis, N.B.'yi yakalamak için geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu'da Salih Durmuş, iddiaya göre birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak üzerinde, arkalarından gelen bir kişi, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikiliye kurşun yağdırdı. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş, aynı gün özel hastanede tedavi altına alınan Melike Baştürk ise bugün hayatını kaybetti.

BOŞANMA DAVASI AÇILAN ŞÜPHELİ, ASKER ARKADAŞI İDDİASI

Cinayetlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmada, öldürülen Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp evini terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi. Polis, iki kişinin öldürülme anlarının güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını toplayarak saatlerce incelemede bulundu. İncelemenin ardından katil zanlısının, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu iddia edilen N.B., olduğu tespit edildi.

Katil zanlısı N.B.'nin olaydan bir gün önce Yalova'dan otobüsle Çorlu'ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'u uzun süre takip ettiği tespit edildi. Polis, şüphelinin cinayetlerin işlendiği günün akşam saatlerinde Yalova'ya dönmek için otobüs bileti aldığını ancak otobüse binmediğini belirledi. Tekirdağ polisi çifte cinayet şüphelisi N.B.'yi yakalamak için geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,