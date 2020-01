DHA YURT BÜLTENİ - 12

Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, tahliye

TRABZON'da 3 yıl önce yol kenarındaki ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilmiş halde cesedi bulunan Pınar Kaynak (24) cinayetiyle ilgili tutuklanan 2 şüpheli, DNA örneklerinin, olayda elde edilen delillerle uyuşmadığı ortaya çıkınca tahliye edildi. Tahliye üzerine, harekete geçen polis ekipleri, cinayeti işleyen kişi veya kişileri yakalamak için yeniden çalışma başlattı. Genç kızın babası Mehmet Kaynak (51) da, kızının asıl katillerinin bulunup, olayın aydınlatılmasını istediğini belirtti.

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi. Katillerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı.

Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler A.K. ve N.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI

'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağılaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenilen N.B. ve A.K. hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu görevlisi 6 uzman doktor tarafından hazırlanan raporda; Pınar Kaynak’ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi. Raporun ardından tutuklu şüphelilerin avukatları, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Talep ve raporu incelemeye alan mahkeme, cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, 2 yıl yattıkları cezaevinden tahliyesine karar verdi. Pınar Kaynak’ın katili olduğu iddiasıyla tutuklanan N.B. ve A.K., adli kontrolle tahliye edildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şüphelilerin haklarında açılması beklenen dava öncesi tahliyesi üzerine, polis ekipleri harekete geçerek, cinayeti işleyen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, cinayet büro dedektifleri de, cinayet günü olay yerinde görüldüğü öne sürülen minibüsün plakasının belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM'

Tahliye kararının ardından, Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını beklediği söyledi. Mehmet Kaynak, “O gün akşamüzeri Pınar bana arkadaşının doğum günü kutlamasına gideceğini söyledi. Ben de ‘git sonra eve gel’ dedim. O gidiş evden çıktı ve akşamı dönmedi. Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde yaşanmıştı. Sonrasında saat 15.00’da jandarmadan telefon geldi. ‘Böyle bir olay var, otopside tespit yapılmalı, hemen gelir misin?’ dediler. Biz de hemen gittik ancak orada kızım olduğunu tespit ettiğimizde dünyalarımız yıkıldı. Sonraki süreçte iki kişi yakalandı. Mahkeme süreçleri 2,5 sene sürdü. Zanlıların birisinin parmaklarının arasında kan örneği yakalandı. Sonradan gidip gelen raporlarda örneklerin Pınar’a ait olmadığı söylendi. Adli Tıptan gelen raporda parmak aralarında uyuşmazlık görüldü. Beş adet DNA sperm örneği var. Cinsel istismar var. Tutuklu 2 şahıs uyum sağlamadığından serbest bırakıldılar. Devlet çalışmalarını sürdürüyor. Bu cinayet vahşice işlenmiş. Bu caniler kimdir? Özel bir ekip oluşturulup bunların bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Bu 1 kişi de değil 5 kişi ve hala aramızda dolaşıyorlar. Şüphelendiğimiz hiç kimse yok. Kendi mücadelemizle hayatımızı sürdüren kişileriz. Böyle bir olay başımıza geldi. Bir an önce bu cinayetin aydınlanmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyorumö dedi.

‘HEM KIZIMDAN HEM DE TORUNUMDAN OLDUMö

Kızının bir çocuk annesi olduğunu ve ölümünden sonra torununu da kendilerine göstermediklerini belirten baba Kaynak, “Kızım evliydi bir tane kız çocuğu vardı. Eşinden ayrılmıştı. Biz cenaze defin işlemleriyle uğraşırken çocuk babadaydı. Görüş gününde babası çocuğu aldı ve daha sonrasında bize göstermemeye çalıştılar. Onlar hakkında dava açtık ancak davayı da kaybettik. Verilen kararda bize çocuğu görmek için herhangi bir gün de verilmedi. Torunumu da benden kaçırıyorlar. Pınar’ın ölümünden sonra hem kızımdan hem de torunumdan oldum. Bir an önce yetkililerden yardım bekliyorumö diye konuştu.

Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacı

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, "Alemin batsın kirli torbacı" diyerek tepkisini gösterdi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, üniversite çevresinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 700 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 5 bin lira para ele geçirildi. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken A.B., O.O., B.B. ve S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Uyuşturucu satan kişilere tepki gösteren Turanlı, "Alemin batsın kirli torbacı. Bu neki hacı! Bu otlar neci. Dumanda giydiğin çamurlu tacı, belli ki düşürdün halin pek feci. Bilmen mi sonunuz her daim acı. İncivez’den uzayın" yazdı. Turanlı'nın paylaşımı takipçilerinden destek gördü.

Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasp ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Olay, 10 Aralık 2019 tarihinde Hacıalibey Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tanışarak kendisine para vereceği vaadiyle çağırdığı kadına cinsel tacizde bulunup, parasını ve cep telefonunu gasp eden şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın şüphelisinin Ramazan D. (26) olduğunu belirledi. Ramazan D., bugün polisin düzenlediği operasyonla kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan D.'nin aynı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

TOKAT’ın Zile ilçesinde, girdikleri 8 evden çok sayıda eşya çaldıkları ileri sürülen hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Zile ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri son günlerde ilçe merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından hırsızlık olaylarının şüphelilerinin G.Ş., M.A. ve A.K. olduklarını tespit etti. Şüphelilerin en son Yunus Emre Mahallesi Şeyhzade Sokak üzerinde hırsızlık amaçlı girmiş oldukları evden kaçtıkları belirlenince harekete geçildi. Şüphelilerin ilçe dışına kaçma ihtimaline karşı giriş ve çıkışlar kapatıldı. Şüpheliler, Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi üzerinde hırsızlık olaylarında kullandıkları ileri sürülen park halindeki otomobilde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 2 tornavida, eldiven bulundu. Ayrıca 8 ayrı ikametten çalındığı tespit edilen 2 altın yüzük, 2 kol saati, 9 paket çay, 3 kutu şeker, bakır kazanlar, 1 elektrikli yuvarlak testere, 1 elektrikli süpürge, 1 spiral makinesi, 1 elektrikli düz testere, 1 makaralı elektrik kablosu ve 1 anahtar takımı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildi.

Lenfoma hastası Azra'dan vicdan çağrısı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen 'Hayat Olabilirsin Festivali' ile Kızılay ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kan, kök hücre ve organ bağışı yapmak isteyen gönüllülere ulaştı. Çok sayıda bağışın hedeflendiği 4-5 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen festivalin ilk gününde bağış bekleyen hastalarla, nakil yapılarak sağlığına kavuşan çocuklar bir araya geldi. Festival aracılığıyla tüm İzmirlilere vicdan çağrısı yapan 20 yaşındaki lenfoma hastası Azra Bulut, iyileşmek için uyumlu kök hücre nakli beklediğini söyleyerek "İnsanlar ne yazık ki canım acıyacak, diye korkuyor. İnanın benim kadar canınız yanmaz. Lütfen bağış yapın" dedi.

İzmirliler, kök hücre, kan ve organ bağışına dikkat çekmek için düzenlenen 'Hayat Olabilirsin Festivali'nde hem bağış hakkında bilgilendi hem de bağış yapma fırsatı buldu. İki gün süren festivalde kan, kök hücre ve organ bağışı için Kızılay ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ziyaretçilerin başvurularını kabul etti. Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil, Kızılay Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök ve çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalin açılışında kök hücre bağışını anlatan Prof. Dr. Barış Malbora, tüm İzmirlileri konuyla ilgili farkındalığa davet ettiklerini söyleyerek "Türkiye aslında bu konuda dünyada önde gelen ülkelerden biri. Duyarlı olduğumuz söylenebilir. Ancak çok çabuk kenetlenerek havuzu genişletmek mümkün" dedi. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını belirten Malbora, "Hasta sayısı artıyor dolayısıyla ihtiyaç da artıyor. İhtiyaç arttıkça bağışların artması gerekir. Kök hücrede 2017'den itibaren dünya bankasına üyeyiz. Hem ulusal hem de uluslararası bağışçılarımızı kabul ediyoruz" diye konuştu. Kızılay Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök ise şunları söyledi:

"Biz emanetçiyiz. Bir gelir elde etmeden kan faaliyeti yürütüyoruz. Hepimiz 18 ile 65 yaş aralığında sağlığımız el veriyorsa bağışçı olabiliriz. Vücudunuzdaki kanın 13'te birini bağışlayarak oradan elde edilecek ürünle tanımadığınız 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz ve sizin adınıza ormana fidan dikilir. Ege Bölgesi'nde 94 hastane var. 92'sinin kanını karşılıyoruz. Ancak Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi hastaneleri kan merkezinin kanını temin etme görevini almak için yılda iki kez iki ünite kan bağışlayacak 35 bin kişi bulmamız gerekiyor. Bir tüp kan vererek belki siz de kan kanseri bir evladımızı kurtarabiliriz."

'BİZİM HAYATIMIZ SİZİN KANINIZDA'

Bursa'da yaşayan ve festival için İzmir'e gelen Kütahya Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi öğrencisi Azra Bulut (20) 4 ay önce lenfoma hastalığı ile tanıştığını anlattı. Kök hücre nakli beklediğini belirten Bulut, "Geçen eylülde ikinci sınıfa geçmiştim. Okullar açılmadan bir hafta önce hastalığımın teşhisi konuldu. Okulumu dondurdum. Seneye devam edeceğim. 4 kür kemoterapi aldım. Hızlı toparlanıyorum. Kök hücre nakline hemen geçme durumumuz var. Ama donör bekliyorum. 3 kardeşiz. Ama onlarla uyuşmadı. Belki kendimden nakil deneyebiliriz" dedi. Türkiye'den henüz uyumlu bir donör bulunamadığını söyleyen Azra Bulut, sabırla beklediğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Vicdan çağrısı yapmak istiyorum. Bizim hayatımız sizin kanınızda. Bazı insanlar kök hücre naklinin süreçlerini okuduğunda korkuyor. Operasyona girmek ürkütüyor. Evet, bir genel anestezi söz konusu ama bu bir cerrahi operasyon değil. Sakat kalma durumu söz konusu değil. İnsanlar ne yazık ki canım acıyacak diye korkuyor. Evet, yalan yok, canınız acıyabilir. Belki bir gün boyunca bacağınıza basarken biraz zorluk çekebilirsiniz. Ama inanın benim kadar canınız yanmaz. Önceki iki yatışımı saymazsak ben 71 gün hastanede yattım. Benim kadar canınız yanamaz o yüzden sıkıntı yok. Lütfen bağış yapın."

'BİZ ŞANSLIYDIK'

Batman'da yaşayan Mukaddes Aksoy ve Mehmet Aksoy çifti de kızları 6 yaşındaki Ecrin'in tedavisi için 1 yıl önce İzmir'e geldiklerini söyledi. 'Hayat Olabilirsin Festivali'ne gelerek bağış için çağrı yapan anne Mukaddes Aksoy, kızlarının ağabeyi Yasin sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirterek "Önce morluklar başladı vücudunda. Ateşi oldu. Ecrin'e 20 Aralık 2018'de akut lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi gördü. Tedaviye cevap vermeyince nakile karar verildi. Biz uyumsuz olduk ama abisi yüzde 100 uyumlu çıktı. Biz şanslıydık. Çocuklar çok acı çekiyor. Bu hastalık ailemizde yoktu. Ama 1 yıldır İzmir'deyiz. Yasin okula buradan gidiyor. Baba çalışmıyor ama nakilin ardından Ecrin'in sağlığı çok iyi artık kontroller 15 günde bire düştü. Çok mutluyuz" dedi.

Akkuş'ta kar festivali; davul- zurna ve tulum eşliğinde oynadılar



ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinden Akkuş'ta düzenlenen Argan Yaylası Kar Festivali'ne katılanlar kızaklarla kayıp, kar üzerinde davul- zurna ve tulum eşliğinde horon tepip, halay çektiler, ellik ve yöresel oyunlar oynadılar.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Argan Yaylası Kar Festivali, yoğun bir katılımla gerçekleşti. İlçenin 1600 rakımlı yaylasında kızak ve kayaklarıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar, eksi 15 dereceye aldırış etmeden kar üzerinde davul-zurna ve tulum eşliğinde horon tepti, halay çekip, ellik ve yöresel oyunlar oynadılar. Ayrıca katılımcılara sıcak içecekler ikram edildi. Argan Yaylası'nın Ordu'da doğa turizmi anlamında önemli noktalardan bir tanesi olduğunu dile getiren Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Argan Yaylamızda önemli günlerden bir tanesi daha yaşıyoruz. Akkuşumuzda 3'üncüsünü düzenlediğimiz Argan Yaylası Kar Festivalimizde tüm Akkuşlu hemşerilerimiz gönlünce eğleniyor. Festivalimize ilçemizin dışında Ünye ve Niksar'dan da ciddi katılımlar var. İnsanlarımız aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde geldiler ve yaylamızda gönlünce eğleniyorlar. Akkuşumuzun 12 ay turizme açılması adına, kış turizmi adına da Argan Yaylamız önemli noktalardan bir tanesi. Akkuşumuz umuyoruz ki doğal güzellikleriyle ilerleyen yıllarda Ordumuzun gözde yerlerinden bir tanesi olacaktır.

Kış turizmini Ordu'da canlandırmak adına Akkuş Argan Yaylası'nda her hafta sonu kar etkinliği yapılacağı belirtildi.

