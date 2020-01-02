DHA YURT BÜLTENİ - 12

Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı. Küçük çocuğun dışarı kaçarak kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu 67 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Mahmut G.'nin kiracı olduğu daireden saat 12.00 sıralarında alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının, olay anında babası Mahmut G.'nin işe, annesi Fatma G.'nin bakkala, ablası Ayşe G.'nin de komşularına gitmesi nedeniyle evde yalnız olan 6 yaşındaki İbrahim G.'nin, sobadaki odunları tutuşturmak istemesi üzerine başladığı belirlendi. Sobadan sıçrayan alevlerin koltuk ve perde gibi eşyaları tutuşturduğu, küçük İbrahim'in de can havliyle dışarı kaçıp, yanmaktan kurtulduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan evden görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Yangına neden olan 6 yaşındaki İbrahim G.'nin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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100 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuar çalan hırsız yakalandı



Mersin’de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren M.A.'nın çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. M.A.'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti.

Tarsus ilçesinde, 30 Aralık gecesi bir ganyan bayii ile telefon satışı yapılan iki iş yerinde hırsızlık olayları meydana geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin daha önce de suç dosyaları olan M.A. olduğunu saptadı. Şüpheli M.A., olaydan bir gün sonra Şehit Mustafa Mahallesi'nde bir iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A.'nın üzerinde tabanca ile şarjör içerisinde 3 adet fişek ele geçirildi.

ÇALDIKLARINI ARACA DOLDURMUŞ

Şüpheli M.A.'nın kullandığı tespit edilen araçta da arama yapan polis ekipleri, ganyan bayiinden çalınan 1000 lira değerinde çeşitli markalarda sigara, telefon bayiinden çalınan yaklaşık değeri 100 bin lira olan çeşitli markalarda 44 adet cep telefonu, aksesuar, başka bir işyerinden çalınan 1 laptop, 1 masaüstü bilgisayar ve bir motosiklete ait plaka ele geçirdi.

Telefon bayiinde güvenlik kamerasına yakalanan M.A.'nın iş yerinde bulunan cep telefonlarını çantasına koyduğu, sığdıramadıklarını da ceplerine doldurduğu sırada rahat tavırları dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın elinde bavul ile iş yerine girmesi

- Telefonları bavula doldurması

Haber:Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),()

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Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama



Burdur'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden H.İ. tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde işletmekte olduğu iş yerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı ve iş yerine gelenlere uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ederek kullandırdığı yönünde bilgiler elde edilen H.İ.'yi takibe aldı. Fiziki takibin ardından şüphelinin iş yerine 29 Aralık günü operasyon düzenlenen ekipler H.İ. ile kendisinden uyuşturucu madde satın aldığı anlaşılan İ.D.'yi yakaladı. İş yerinde yapılan aramada 8.27 gram metamfetamin, uyuşturucu içimi ve öğütmede kullanılan aparatlar ile H.İ. tarafından sobaya atıldığı anlaşılan yanmış uyuşturucu madde kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ. ve İ.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.D. adli kontrolle serbest bırakılırken, H.İ. tutuklandı.

Diğer yandan ekipler H.İ.'den uyuşturucu madde alarak kullanan 3 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 1 kişi hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü dış görünüş

- Şüphelilerin çıkarılışı

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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İzmit Belediyesi’nde 25 çalışanın işsiz kalması protesto edildi



İzmit Belediyesi’nde 25 sözleşmeli memurun sözleşmeleri yenilenmeyerek işsiz kalmaları protesto edildi. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, "İzmit Belediyesi haklı herhangi bir gerekçe göstermeyerek, sözleşmeli personellerin emeklerini, alın terini ideolojik saplantılarına ve politik emellerine kurban etmiştir" dedi

İzmit Belediyesi’nde çalışan 25 sözleşmeli memur, yılbaşında yenilenmesi gereken sözleşmelerinin yenilenmemesi üzerine işsiz kaldı. Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 25 sözleşmeli memurun işsiz kalması üzerine, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası bugün İzmit Belediyesi’nin hizmet binası önünde protestoda bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Mart seçimleri öncesinde konuk olduğu bir televizyon programında söylediği, “Kötü niyetli olarak politika yürüyorlar. Fatma hanım kazanırsa işinizden olacaksınız diyorlar. Ben kul hakkından yetim hakkından korkarım, işini doğru yapanların ekmeğiyle oynamak bizim kitabımızda yazmaz. İşçi kardeşlerimiz korkmasınlar. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağızö sözlerinin dinletildiği eylemde, 'CHP’nin altı oku emekçinin göğsüne saplanıyor', 'Ağla İzmit, Fatma Başkan atmaya devam ediyor' ve 'İzmit Belediyesi, emekçinin dram yeri' yazılı dövizler taşındı.

Sözleşmeli memurların derhal görevlerine iade edilmesini isteyen Levent Uslu, "31 Mart seçimleri öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız bu bizim namus sözümüzdür' demişti. Şimdi biz kendisine burada soruyoruz, sözlü olarak vaat ettiğiniz şeyin özü neye denk düşmektedir? 'Gülümse İzmit' diyen başkan olarak işsiz kalmış, sürgün yaşamış, baskıdan bıkmış insanlara sırıtarak mı bakıyorsunuz? İzmit Belediyesi haklı herhangi bir gerekçe göstermeyerek, sözleşmeli personellerin emeklerini, alın terini ideolojik saplantılarına ve politik emellerine kurban etmiştir. Adalet yerini mutlaka bulacak. Bu zorbalar zulümle abat olamayacaklar" dedi.

İzmit Belediyesi’nin gerekçelerinin yasal dayanaktan uzak olduğunu söyleyen Uslu, şöyle konuştu:

"Burada sizlerin huzurunda kamu vicdanı adına İzmit Belediye Başkanı ve yönetimine soruyoruz, işten çıkartmalarla ilgili 'Liyakate aykırı personel çalıştırılıyor' beyanından kasıt, sizlerin ideoloji ve politik görüşünüze uygunluk mudur? Liyakat, hizmette ehliyet midir, sizce belirlenen kalıplara girmek midir? İzmit Belediyesi tarafından üretilen gerekçeler yasal dayanaktan uzak, fütursuz ve pervasızdır. Bahsi geçen sözleşmeli çalışanların işten çıkartılmasının kamu vicdanını sağlamak adına yapıldığı yalanı içler acısı bir durumdur. Bunu ifade etmek söyleyen açısından trajik, kamuoyu nezdinde komiktir. Trajikomik işlere imza atmaktan, zulümle anılan bir başkan olmaktan vazgeçin. Sözleşmeli memur ve işçi kıyımlarına derhal son verin, derhal görevlerine iade edin."

Görüntü Dökümü

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- Eylemden görüntüler

- Pankartlardan görüntü

- BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu'nun konuşması

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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