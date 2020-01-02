istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı   Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı. Küçük çocuğun dışarı kaçarak kurtulduğu yangın itfaiye...

GÜNDEM 02.01.2020, 14:55
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
 
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı. Küçük çocuğun dışarı kaçarak kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu 67 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Mahmut G.'nin kiracı olduğu daireden saat 12.00 sıralarında alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangının, olay anında babası Mahmut G.'nin işe, annesi Fatma G.'nin bakkala, ablası Ayşe G.'nin de komşularına gitmesi nedeniyle evde yalnız olan 6 yaşındaki İbrahim G.'nin, sobadaki odunları tutuşturmak istemesi üzerine başladığı belirlendi. Sobadan sıçrayan alevlerin koltuk ve perde gibi eşyaları tutuşturduğu, küçük İbrahim'in de can havliyle dışarı kaçıp, yanmaktan kurtulduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Yanan evden görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Yangına neden olan 6 yaşındaki İbrahim G.'nin görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

=================================

100 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuar çalan hırsız yakalandı
 
Mersin’de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren M.A.'nın çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. M.A.'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti.
Tarsus ilçesinde, 30 Aralık gecesi bir ganyan bayii ile telefon satışı yapılan iki iş yerinde hırsızlık olayları meydana geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin daha önce de suç dosyaları olan M.A. olduğunu saptadı. Şüpheli M.A., olaydan bir gün sonra Şehit Mustafa Mahallesi'nde bir iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A.'nın üzerinde tabanca ile şarjör içerisinde 3 adet fişek ele geçirildi. 
ÇALDIKLARINI ARACA DOLDURMUŞ
Şüpheli M.A.'nın kullandığı tespit edilen araçta da arama yapan polis ekipleri, ganyan bayiinden çalınan 1000 lira değerinde çeşitli markalarda sigara, telefon bayiinden çalınan yaklaşık değeri 100 bin lira olan çeşitli markalarda 44 adet cep telefonu, aksesuar, başka bir işyerinden çalınan 1  laptop, 1 masaüstü bilgisayar ve bir motosiklete ait plaka ele geçirdi. 
Telefon bayiinde güvenlik kamerasına yakalanan M.A.'nın iş yerinde bulunan cep telefonlarını çantasına koyduğu, sığdıramadıklarını da ceplerine doldurduğu sırada rahat tavırları dikkat çekti.

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Hırsızın elinde bavul ile iş yerine girmesi
- Telefonları bavula doldurması

Haber:Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),()

=================================

Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
 
Burdur'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden H.İ. tutuklandı.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde işletmekte olduğu iş yerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı ve iş yerine gelenlere uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ederek kullandırdığı yönünde bilgiler elde edilen H.İ.'yi takibe aldı. Fiziki takibin ardından şüphelinin iş yerine 29 Aralık günü operasyon düzenlenen ekipler H.İ. ile kendisinden uyuşturucu madde satın aldığı anlaşılan İ.D.'yi yakaladı. İş yerinde yapılan aramada 8.27 gram metamfetamin, uyuşturucu içimi ve öğütmede kullanılan aparatlar ile H.İ. tarafından sobaya atıldığı anlaşılan yanmış uyuşturucu madde kalıntıları ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ. ve İ.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.D. adli kontrolle serbest bırakılırken, H.İ. tutuklandı.
Diğer yandan ekipler H.İ.'den uyuşturucu madde alarak kullanan 3 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 1 kişi hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yaptı.

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Emniyet Müdürlüğü dış görünüş
- Şüphelilerin çıkarılışı
- Polis otosuna bindirilmeleri
- Polis otolarının gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=================================

İzmit Belediyesi’nde 25 çalışanın işsiz kalması protesto edildi
 
İzmit Belediyesi’nde 25 sözleşmeli memurun sözleşmeleri yenilenmeyerek işsiz kalmaları protesto edildi. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, "İzmit Belediyesi haklı herhangi bir gerekçe göstermeyerek, sözleşmeli personellerin emeklerini, alın terini ideolojik saplantılarına ve politik emellerine kurban etmiştir" dedi
İzmit Belediyesi’nde çalışan 25 sözleşmeli memur, yılbaşında yenilenmesi gereken sözleşmelerinin yenilenmemesi üzerine işsiz kaldı. Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 25 sözleşmeli memurun işsiz kalması üzerine, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası bugün İzmit Belediyesi’nin hizmet binası önünde protestoda bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Mart seçimleri öncesinde konuk olduğu bir televizyon programında söylediği, “Kötü niyetli olarak politika yürüyorlar. Fatma hanım kazanırsa işinizden olacaksınız diyorlar. Ben kul hakkından yetim hakkından korkarım, işini doğru yapanların ekmeğiyle oynamak bizim kitabımızda yazmaz. İşçi kardeşlerimiz korkmasınlar. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağızö sözlerinin dinletildiği eylemde, 'CHP’nin altı oku emekçinin göğsüne saplanıyor', 'Ağla İzmit, Fatma Başkan atmaya devam ediyor' ve 'İzmit Belediyesi, emekçinin dram yeri' yazılı dövizler taşındı.
Sözleşmeli memurların derhal görevlerine iade edilmesini isteyen Levent Uslu, "31 Mart seçimleri öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız bu bizim namus sözümüzdür' demişti. Şimdi biz kendisine burada soruyoruz, sözlü olarak vaat ettiğiniz şeyin özü neye denk düşmektedir? 'Gülümse İzmit' diyen başkan olarak işsiz kalmış, sürgün yaşamış, baskıdan bıkmış insanlara sırıtarak mı bakıyorsunuz? İzmit Belediyesi haklı herhangi bir gerekçe göstermeyerek, sözleşmeli personellerin emeklerini, alın terini ideolojik saplantılarına ve politik emellerine kurban etmiştir. Adalet yerini mutlaka bulacak. Bu zorbalar zulümle abat olamayacaklar" dedi.
İzmit Belediyesi’nin gerekçelerinin yasal dayanaktan uzak olduğunu söyleyen Uslu, şöyle konuştu:
"Burada sizlerin huzurunda kamu vicdanı adına İzmit Belediye Başkanı ve yönetimine soruyoruz, işten çıkartmalarla ilgili 'Liyakate aykırı personel çalıştırılıyor' beyanından kasıt, sizlerin ideoloji ve politik görüşünüze uygunluk mudur? Liyakat, hizmette ehliyet midir, sizce belirlenen kalıplara girmek midir? İzmit Belediyesi tarafından üretilen gerekçeler yasal dayanaktan uzak, fütursuz ve pervasızdır. Bahsi geçen sözleşmeli çalışanların işten çıkartılmasının kamu vicdanını sağlamak adına yapıldığı yalanı içler acısı bir durumdur. Bunu ifade etmek söyleyen açısından trajik, kamuoyu nezdinde komiktir. Trajikomik işlere imza atmaktan, zulümle anılan bir başkan olmaktan vazgeçin. Sözleşmeli memur ve işçi kıyımlarına derhal son verin, derhal görevlerine iade edin."

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Eylemden görüntüler
- Pankartlardan görüntü
- BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu'nun konuşması
- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

=================================
 

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:13
İkindi 15:33
Akşam 17:54
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort