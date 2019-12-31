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DHA YURT BÜLTENİ-12

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (2)   ADADA JENERATÖRLER KURULUYOR  Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Erdek Limanı'ndan bindikleri feribotla Marmara Adası'na ulaştı. Adaya TIR'larla...

GÜNDEM 31.12.2019, 14:06
DHA YURT BÜLTENİ-12

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (2)
 
ADADA JENERATÖRLER KURULUYOR 
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Erdek Limanı'ndan bindikleri feribotla Marmara Adası'na ulaştı. Adaya TIR'larla getirilen 5 jeneratörün kurulumuna başlandı. Bölgede jeneratörler kademeli olarak çalışmaya başladığında, ada geneline elektrik verilmiş olacağı belirtildi. 

Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Talihsiz kaza geçirdik fakat çok şükür, kısa zamanda bu yarayı sarmak için uğraşıyoruz. Şu an adamıza gelen 5 büyük jeneratörümüz yani adayı besleyecek kadar jeneratör var. Trafo merkezinde bunların bağlantısı yapılıyor. İlk aşamada yerin altından gelen, kesik olan kabloların testleri yapılıyor. Ekip burada; fakat maalesef hava çok sert. İlk aşamada jeneratörle bütün adayı besleyeceğiz. Bütün teknik ekip burada. Gelen arkadaşlarımız adamızdaki güce göre jeneratör getirmişler. Yeni yıla, gelen arkadaşlarla birlikte adamızda hep birlikte aydınlık içinde, elektrik kesilmeden gireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Marmara adasından drone görüntüleri
-Ekiplerden detaylar
-Genel detaylar
-Haber: Semih ŞAHİN
-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/MARMARA, (Balıkesir), ()
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Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi intihar etti

Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir A. (70), marketten aldığı sıvı temizlik malzemesini içerek intihar etti. Mahir A.'nın kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girdiği ve intihar ettiği ileri sürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Safranbolu Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şimdilerde TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'daki futbol kariyerini noktaladıktan sonra Kardemir A.Ş.'de yöneticilik, Beşbinevler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde müdürlük görevinde bulunan, 1992-94 ve 2017- 18 yıllarında Kardemir Karabükspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan 2 çocuk babası Mahir A. ile birlikte 13 yöneticiye, kulübün 2018 yılından yaklaşık 1,5 milyon TL'lik SSK borcundan sorumlu tutularak Ekim ayında ödeme tebligatı gönderildi.

İddiaya göre çok sevdiği kulübünden gelen borç sonrası büyük üzüntü yaşayan Mahir A., bunalıma girdi. Dün, evine 300 metre mesafedeki bir marketten sıvı temizlik malzemesi alan Mahir A., evine yakın bir noktada bunu içti. Komşusunun kaldırım üzerinde otururken görüp yanına geldiği Mahir A. biraz rahatsız olduğunu söyledi. Komşusu, aracıyla Mahir A.'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada fenalaşan Mahir A., doktorlara temizlik malzemesi içtiğini söyledi. Tedaviye alınan Mahir A., sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentin sevilen isimlerinden Mahir A.'nın cenazesi, yarın toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hastaneden ve evinden detay
-Mahir Acar'ın resimleri
Haber-Kamera:Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,()

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Toroslar'da kar yürüyüşü keyfi

Adanalı doğa ve fotoğraf tutkunları kar yağışı altında 12 kilometre yürüdü.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'nün (PRODOSS) düzenlediği kar yürüyüşüne katılan doğaseverler, karlı ağaçlar arasında bol bol anı ve sanatsal fotoğraf çekimi yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ (Sarışık) Mahallesi Topaşır mevkiinden başlayan ve 4 saat süren yürüyüş, Keşli Köyü'nde son buldu. Bin 600 metre rakımlı bölgede zaman zaman 50 santimi bulan karlar içinde, manzara eşliğinde yürüyen doğaseverler unutulmaz bir gün yaşadı. Yürüyüşe katılan Dilek Yıldız Abakhan, karda yürümenin insana huzur verdiğini belirtti. Katılımcı Havva Yalçın Dolu ise, "Bu ambiyansı kaçıranlar çok üzülecekö dedi. Yürüyüş lideri Olcay Başel, "yoğun kar yağışı var lakin hava sıcak. Bu havada yürümek büyük keyf verecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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- Kar yağışında yürüyüş yapanlar
- Yürüyüş yapanlar ile röp.
- Kar yağışının olduğu bölgeden genel ve detaylar
Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER / ADANA,()

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İneklerin şansına bilet aldılar

Bartın’ın İmze Köyü'nde yaşayan iki kardeş, ineklerinin şansına yılbaşı bileti alarak ahırda duvara astı. Serkan Öztamur görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa onlara en iyi yemi alacağım" dedi.

Bartın İmze köyünde yaşayan Serkan Öztamur (29) ağabeyi Erkan Öztamur (32) evlerinin altındaki ahırda besledikleri büyükbaş hayvanlarının şansına yılbaşı bileti aldı. İki kardeş, aldıkları çeyrek biletleri ahırda duvarlara astı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Serkan Öztamur, "Her yıl bilet alıyoruz, hiç çıkmadı. Bu sene çıkarsa bu ineklerimin şansı olacak. Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa onlara en iyi yemi alacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Öztamur kardeşlerin çektiği video
Haber-Kamera: BARTIN, ()

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HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (2)
 
EMİNE ERDOĞAN'DAN AİLELERE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere sürpriz ziyarette bulundu. HDP önündeki çadıra saat 12.40'ta gelen Erdoğan, ailelerle görüştü. Kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyen Emine Erdoğan, yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü
HDP il binasından detay
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN- Selim  KAYA/DİYARBAKIR, () 
 

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