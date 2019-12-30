DHA YURT BÜLTENİ-12 

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (7)

YARALI KATİL ZANLISI İZMİR'E SEVK EDİLDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Hatice Gülcemal'i tabancayla öldüren, bir polis memurunu da yaralayan, ekiplerin düzenlediği operasyonla gizlendiği yakının evinde vurularak yakalanan zanlı Enver Yıldız, önce Torbalı'daki özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan zanlı, hastanede tutuklu ve hükümlüler için muhafazalı muayene odası olmadığı için İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Soruşturma sürerken, olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlı Enver Yıldız'ın önce İlçe Sağlık Müdürü Park'ın evine gittiği, para istediği, alamayınca çıkan arbedede Park'ı öldürdüğü öğrenildi. İstediği parayı alamayan Enver Yıldız'ın, ardından yolda yürürken Dr. Harun Gülcemal'le karşılaştığı belirtildi. Olaydan sonra ifadesine başvurulan Dr. Harun Gülcemal ise emniyette olayı anlattı. Üniversitede okuyan çocuğunu karşılamak üzere aracına binen Dr. Gülcemal, zanlının aracının yanına geldiğini, kendisinden para istediğini anlattı. Dr. Gülcemal, "Üzerimde para yok" dediğini, bunun üzerine cinayet zanlısı Enver Yıldız'ın "O zaman eve gidip alalım" dediğini ve eve gittiklerini söyledi. Evde eşi ve yatalak olan annesinin bulunduğunu söyleyen Dr. Gülcemal, zanlıya eşinin para vermemek için direndiğini, zanlının ise tabancayı annesinin üzerine doğrultup, "Vururum bak" diye tehdit ettiğini, tetiğe bastığını ancak tabancanın ateşlemediğini de söyledi. Dr. Gülcemal, eşinin vurulduğu anları anlatırken, tabancanın ateş almaması üzerine Hatice Gülcemal'in zanlının elindeki silahı kurusıkı zannederek hamle yapmasının ardından zanlının bir kez daha tetiğe bastığını ve eşinin vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine silah zoruyla ATM'ye gittiklerini ve zanlıya çektiği parayı verdiğini anlatan Dr. Gülcemal, ifadesinin sonunda sinir krizi geçirdi.

PROFİL FOTOĞRAFINI KARARTMIŞ

Enver Y.'nin (30), Diyarbakır'da yaşadığı ve kısa süre önce gezmek için İzmir'e gelip Torbalı'daki arkadaşlarında kalmaya başladığı öğrenildi. Yaklaşık 1,5 saat önce yapılan operasyon öncesinde, Enver Yıldız'ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını kaldırıp, yerine siyah zemin eklemesi dikkat çekti.

HABER: Davut CAN / İZMİR, ()

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Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı (3)

SAKLIKENT'TE 1 METRE KAR

Antalya kent merkezine 50 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi kara doydu. Dün geceden bu yana 1 metrenin üzerinde kar yağışı alan zirvede yağış devam ederken, hava sıcaklığı ise eksi 5 derece ölçüldü. Antalya merkeze düşen sağanak şeklindeki yağmur zirveye kar yağışı olarak yansıdı. Yağış nedeniyle Saklıkent'e ulaşım arazi araçlarıyla sağlanırken, yağışın durmasının ardından tatilcilerin ulaşımı için iş makineleri ile çalışmalara başlanacak. Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, yağışların pistleri tamamen doldurduğunu ve kayak sporunun yapılmasına elverişli hale getirdiğini söyledi.

KAŞ'TA YAYLALAR KARLA KAPLANDI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe ve Sütleğen yaylalarının bazı bölgelerine yarım metreye yakın kar yağdı. Bölgede bulunan Gömbe, Cemre, Yayla Çukurbağ, Yeşilbarak, Yayla Kılınçlı, Kızılağaç ve Akörü mahallerinin yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kaş- Gömbe yolunun 1560 metre yüksekliğindeki Kuruova Beli'nde, Kalkan-Gömbe yolunun Sütleğen- Gömbe arasındaki bölümünde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Gece boyunca karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi'ne ait ekipler ve greyderler de mahalle yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Geceden bu yana 2 greyder, bir kepçeyle belediyemiz ara yollarda, Karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda bir iki mahalle dışında ulaşıma kapalı yol kalmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kardan genel görüntü

- Vatandaşların kar küremesi

- Yol açma çalışması

- Ambulas görüntüsü

Haber: Ahmet ACAR- Kamera: ANTALYA-()

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Çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında



Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımdaki banka bırakılan çanta, o sırada caddeden geçen bir kadın tarafından çalındı. Kadın şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Çanta bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Manavgat'ta oturan Sema Y., Kayseri'de öğrenim gören yeğeni için hediye olarak hazırladığı malzemelerin bulunduğu çantayı ablasına verdi. Kayseri'ye götürülecek çantayı dün saat 07.30 sıralarında Sema Y.'nin ablasının oğlu evden aşağı indirip, cadde üzerindeki bir banka koydu ve başka eşyalar almak için yukarı çıktı. Bir süre sonra aşağı inen aile, içerisinde kol saati, bluetooth kulaklık, fön makinesi, pijama takımı, pantolon, dolma kalem seti, bluz ve kadın elbisesi bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti.

Ablasının haber verdiği Sema Y. polisten yardım istedi. Çevredeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, bir kadının önce çantayı karıştırdığı, ardından içindekilerle birlikte alıp gittiği belirlendi. Sema Y., şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin D.İ. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan D.İ.'nin, ayrıca hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan D.İ., sevk edildiği adli makamlar tarafından 'açıktan hırsızlık' suçundan adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin ikametinde bulunan malzemeler ise Sema Y.'ye teslim edildi.

Yaşanan olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli kadının caddeden gelişi, bankın üzerinde gördüğü çantayı karıştırması ve çantayı alarak uzaklaşması görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Malatya'da yeni yıl hazırlıkları



Malatya, yılbaşına hazırlandı. Kentin işlek caddelerindeki mağazalar süslendi, ışıklandırıldı.

2020'ye girmeye saatler kala Malatya'da, mağazalar ve işyerleri süslenip, ışıklandırıldı. 'Mutlu Yıllar Malatya 2020' yazısının yer aldığı kentte, vatandaşlar Milli Piyango bayilerine akın etti.

Rengarenk alış veriş merkezleri ise doldu taştı.

Görüntü Dökümü

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- Çalışmalardan görüntü

- Milli Piyango alanlar

- Süslemelerden detay

- Avmden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Okuma yazmayı öğrenip, Mehmetçiğe mektup yazdılar



Erzurum'da okuma-yazma öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup, yazıp gönderdi.

Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu'nun 1/D sınıfındaki 27 öğrenci, okuma yazma öğrendi. Minik öğrenciler için düzenlenen okuma yazma bayramına, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin Mehmetçiğe mektup yazdığı okuma-yazma bayramında konuşan Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Mektup geleneğimizi maalesef yitirdik. Herkes mektubu uzakta sevdiği kişiye yazardı. Çocuklarımızın yok olmaya yüz tutan mektup geleneğini sürdürüp, ilk mektuplarını da bizlerin güvenliğini, ülkemizin birliğini, dirliğini sağlayan Mehmetçiğe yazması gururlandırdı. Bu sınıfta eğitim-öğretim gören Yasin Meral annesi ile birlikte bize sosyal medyadan davet gönderdi. Biz de üzerimize düşen görevi yaptık ve çocuklarımızın bu mutlu gününe ortak olduk" dedi.

Mektup yazan öğrencilerden Yasin Meral de "İlk mektubumuzu bizlerin süper kahramanları olan asker abilerimize yazdık. Bu bayramımızı onlarla paylaşmak istedik. Çünkü onlar sayesinde güven içerisinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Tören sonunda okul görevlileri, öğrencilerin yazdıkları mektupları, Türkiye'nin dört bir yanında silah tutan Mehmetçiğe yollamak üzere postaya verdi.

Görüntü Dökümü

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-Okulun spor salonunda tören

-Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın konuşması

-Bir öğrencinin ilk yazdığı mektubu okuması

-Öğrencilerin sınıfta mektup yazması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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