DHA YURT BÜLTENİ - 12

Adana sele teslim oldu (5)

KOLONLARINDA ÇATLAK OLAN BİNA BOŞALTILDI

Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir bina kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen belediye ekipleri, binanın tahliye edilmesini istedi. Duruma tepki gösteren ev sahibi Yılmaz Gül ve Neşe Pınarbaşı, "Yıllardır oturduğumuz ev çökme tehlikesi geçiriyor. Temel kazısında yağıştan dolayı heyelan oldu. Evimizin kolonlarında büyük çatlaklar var" dedi.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Adana'da, etkisini gösteren şiddetli yağışta bazı iş yerleri sular altında kaldı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açanlar, sularla karşılaştı. Bir tamirci dükkanındaki koltuk da sel sularının içinde kaldı.

Görüntü Dökümü

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- Evin görüntüsü

- Duvardaki çatlaklar

- Ev sahibinin ağlaması

- Ev sahiplerinin konuşması

- İnşaattan genel ve detaylar

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Sivas'ta kar etkili oldu, 24 köy yolu kapandı



Sivas-Tokat karayolundaki 1600 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gürün ilçesinde ise 24 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde ise kar sevinci yaşandı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Geçidi'nde dün akşamdan beri etkili olan kar yığışı rüzgarla birlikte tipiye dönüştü. Karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışmalarla açık tutulan geçitte, ağır tonajlı araçların karıştığı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Çamlıbel'in zirvesinde bulunan Karayolları Şube Müdürlüğü'ne ait park alanlarına çekilen araçlardan hasarsız olanların tipinin şiddetini azaltması ile birlikte yol devam edeceği bildirildi. Tipi ile birlikte yer yer sisin de görüldüğü bölgede yolun açık tutulmasına yönelik karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

YILDIZ DAĞI'NDA KAR SEVİNCİ

Dün akşamdan itibaren kar yağışının etkili olduğu 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nda kar sevinçle karşılandı. Yağışla beraber Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ndeki kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye çıktı.

Gürün ilçesinde ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çamlıbal geçidinden görüntüler

-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Yıldız Dağı Kayak Merkezinden görüntüler

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı



Mersin'in Erdemli ilçesinde aniden önüne çıkan servis minibüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran kamyon şoförü, faciayı önledi. Yan devrilen kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde yolcular bulunan servis minibüsü, Yeniköy Işıklı Kavşağı'nda, aniden 33 DMM 17 plakalı kamyonun önüne çıktı. Kamyon şoförü Gökhan Us (27), servis minibüsü ve durakta bekleyenlere çarpmamak için direksiyonu kırdı. Önce refüje çarpan kamyon, daha sonra yan devrildi. Yaralı kamyon şoförü, sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs şoförü ise çevredekilerin tepkileri üzerine kaza yerinden uzaklaştı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kamyon sürücü Gökhan Us, "Aniden minibüs önüme çıktı. Çarpmamak için frene bastım. Yağış nedeniye araba kaydı. Durakta ve çevresinde yolcular vardı. Vatandaşlara ve öğrencilere çarpmamak için direksiyonu kırdım, kamyon yan yattı. Vatandaşlara vursam zaten çok kötü olurdu. İlk olarak 'oradaki insanlara bir şey oldu mu?' diye sordum. Bu aracın içerisinden çıkmam mucize. Minibüsün içinde de bayağı yolcu vardı. Yol kenarında bekleyenlerde vardı. Minibüsün şoförü sinyal bile vermedi. Çok şükür kimseye bir şey olmamış, sadece ben yaralanmışım" dedi.

Kazayı Gören Hasan Bağrıaçık ise kamyon şoförünün büyük bir faciayı önlediğini kaydetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen kamyon

-Kaza yerindeki vatandaşlar

-Kaza nedeniyle kapanan yolda araç görüntüsü

-Kazayı gören vatandaş Hasan Bağrıaçık ile röportaj

-Kamyon şoförü Gökhan Us ile röportaj

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),()

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TIR zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı



Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR’ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği iki TIR'ı durdurdu. Arama yapılan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigara ve cep telefonlarına el koyan polis, 2 sürücüyü gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Araçların gizli bölmelerinde ele geçen sigara ve cep telefonu

- Ele geçen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - ()

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Tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini



Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır’da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.

Görüntü Dökümü

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Meyem Ana Kilisesi

Ayine katılanlar

Papaz Yusuf Akbulut'un ayini yönetmesi

Mumların yakılması

Duaların okunması

Noel'in kutlanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

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