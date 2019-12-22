DHA YURT BÜLTENİ - 12 

İnegöl'de orman yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine gelen ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu

Suriye'de rejimin, İdlib ve kırsalındaki yerleşim alanlarına havadan saldırıları sürerken, son 2 günde Türkiye sınırına doğru göç edenlerin sayısı, 25 bine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki sivillerin yaşadığı bölgelerde rejimin saldırıları devam ediyor. Saldırılar nedeniyle özellikle Marratinnuman ilçesi ve çevresindeki yerleşim alanlarından göç başladı. Rejimin havadan saldırıları sonucu daha güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın yerlere göç eden siviller, yanlarına alabildikleri kadar eşya da alıyor. Aileler kamyonet, otomobil hatta motosikletlere eşyalarını yükleyip, bölgeden göç ediyor. Son 2 günde Türkiye sınırına doğru göç edenlerin sayısının, 25 bine ulaştığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, yoğun saldırılar nedeniyle kasım ayı başından itibaren bugüne kadar yaklaşık 200 bin sivilin, yaşadığı bölgeleri terk ettiğini belirtti. Bombardıman ve saldırılar yüzünden yerlerini terk eden sivillerin çoğu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan İdlib'e bağlı Atme kasabası ile Kefer Lusin, Kah, Deyr Hassan gibi bölgelerdeki kamplara yerleşmeye çalışıyor.

Geçen yılın Eylül ayından bu yana, rejim ve Rusya'nın saldırılarında evlerini terk ederek, göç edenlerin sayısının, 1 milyonu aştığı belirtildi. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 1300'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Bombalam anı

- Yıkılan binaların altında kalan çocuğun kurtarılması

- Göç edenlerin yolda oluşturduğu araç konvoyu

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:REYHANLI,(Hatay),()

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Van'da miniklerin yüzme yarışması heyecanı



Van'daki olimpik yüzme havuzunda, 173 minik kız ve erkeğin katıldığı yüzme yarışları, heyecanlı ve renkli geçti. 4 kategoride düzenlenen yarışlarda tribünlerdeki aileler daha çok heyecan yaşadı.

Van Gençlik Spor Müdürlüğü'nce, yaz mevsimi boyunca çeşitli okullarda okuyan yaklaşık 2 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi. Ulusal ve uluslararası yarışların yapılabileceği standartlardaki olimpik yüzme havuzundaki eğitimler, 4 yüzme antrenörü tarafından verildi. Eğitimlerle geleceğin yüzücüleri yetiştirilirken, yüzmeyi öğrenen 06-10 yaş grubu arası 173 minik sporcu, olimpik yüzme havuzunda düzenlenen 'Tecrübesizler Yüzme' yarışmasına katıldı. 13 hakemin görev yaptığı yarışmada, minik yüzücüler 50 metre uzunluğundaki havuzda birincilik için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yüzücüler dereceye girebilmek için ter dökerken, aileleri de tribünlerde tezahürat yapıp destek verdi.

GELECEĞİN SPORCULARINI YETİŞTİRİYORUZ

Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, olimpik yüzme havuzunda geleceğin sporcuları yetiştirildiğini belirterek, "Bu yarışmaya çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü yarışmamız tecrübesizler yarışı. 06-10 yaş grubu arasındaki çocuklarımıza yönelik bir yarışma. Bununla bir alt yapı oluşturmaya, burada yetenekli çocukları seçmeye çalışıyoruz. Olimpik yüzme havuzundaki yarışmaya 173 kız ve erkek sporcu 4 ayrı kategoride katıldı. Bundan sonraki yarışmamızı da 11 yaş üstü çocuklara yönelik yarışmalar yapacağız. Bu arada sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında hedef koymuş olduğu ve sayın bakanlığımızın da talimatlarıyla yürütmüş olduğumuz 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında ilimiz genelinde bir yıl içerisinde yaklaşık 7 bin çocuğumuza yüzme eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. İlçelerimizden bile çocuklarımızı buraya taşıyarak yüzme eğitimleri veriyoruz" dedi.

İnanç, Van'da ulusal ve uluslararası yarışmalarda sporcunun çıkması için çabaladıklarını ifade ederek, "Yüzme çok zor bir branş. Van olarak yüzmede birkaç yıllık bir geçmişimiz var. Bölge derecelerimiz var. Hedefimiz, Türkiye şampiyonluğu ve daha sonra da ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek. Amacımız milli takıma sporcu kazandırmak. Yüzmede sporculuk dönemi sona erenler, yaşı biraz daha ilerleyen arkadaşlarımız antrenör ve cankurtaran gençlerimiz de var. Yüzme antrenörleri ve cankurtaranlar hepsi bu havuzda eğitim görerek burada yetişen gençler. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

AMACIMIZ, MİLLİ SPORCU YETİŞTİRMEK

Yüzme antrenörü Şeyda Görücü ise, Van'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Tecrübesizler' yarışmasına minik çocukların büyük ilgi gösterdiğini kaydederek, "Olimpik yüzme havuzunda 4 antrenör görev yapıyoruz. Amacımız çocukları Türkiye Şampiyonasında yüzdürüp milli takıma kazandırmak. Veli, antrenör ve sporcularımız çok çok heyecanlılar. İlk kez bu yarışmaya giren çocuklarımız yüzüyor. Burada tecrübe kazanınca çocuklar, İl birinciliği yarışmalarına da girdiklerinde daha iyi sonuçlar elde ediyor. Batı illerinde bu tür yarışmalar çok yapılıyor. Ama Doğu illerinde çok az yapılıyor. Biz de böyle bir yarışmayla çocukları yüzmeye teşvik etmek istedik. Yarışmaya katılan çocuklar kadar, biz antrenör ve veliler de çok heyecanlıyızö ifadelerini kullandı.

Havuzda yarışan minik sporcular da ilk kez katıldıkları yarışmada çok heyecanlandıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Yarışma için gelen minik sporcular

-Çocukları ile gelen aileler

-Tribünde oturan minik bir sporcu ile röportaj

-Isınma hareketleri yapan minik yüzücüler

-Yüzme yarışmasından genel ve detaylar

-Yüzme Antrenörü Şeyla Görücü ile röportaj

-Minik yüzücü ile röportaj

-Yüzme yarışmasından detaylar

-Van Gençlik spor Müdürü Nevzat İnanç ile röportaj

-Kı sporcu ile röportaj

-Detaylar

HABER-KAMERA:Behçet DALMAZ/VAN-()

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Akçakoca'da festivalde 2 ton hamsi pişirildi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton hamsi dağıtılırken, tava ve mangallarda pişirilen hamsiler yendi.

Akçakoca Belediyesi ‘Hamsifest’ adı atında hamsi festivali düzenledi. Çuhallı Çarşısı mevkiinde düzenlenen festivale Akçakoca başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Akçakoca ve Samsun’dan elde edilen 2 ton hamsi tavalarda ve mangallarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Güzel havanın tadını çıkaranlar müzik eşliğinde horon oynadı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da vatandaşlara eşlik ederek horon oynadı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, festivale olan ilgiden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Seçimlerden önce şunu söyledik. Ankara’da hamsi festivali oluyor, Akçakoca’da hamsi festivali kutlanmıyor. Bu felsefe ile seçimlerden önce böyle bir taahhütte bulunduk. İlki olan ‘Hamsifest’ adındaki ilk festivalimizi düzenledik. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Bu sene denizlerde hamsi maalesef kıt. Ama Marmara hamsisi vermiyoruz, özellikle Karadeniz hamsisi veriyoruz. 18 Temmuz’da Akçakoca büyük bir sel felaketi yaşadı. Bu felaketten sonra Akçakoca’nın moral kazanması için bu faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hamsi mangaldan görüntü

Hamsi tavadan görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Horon oynayanların görüntüsü

Başkan Okan Yanmaz ile röp

Vatandaşlarla röp

Akçakoca’dan görüntüler ve deteylar

Dosya adı dzcliseli

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()



