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DHA YURT BÜLTENİ - 12

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı.  Kaza, Manisa-İstanbul Karayolu Otogar Kavşağı'nda...

GÜNDEM 17.12.2019, 14:18
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla diyaliz hastalarını taşıyan minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı. 
Kaza, Manisa-İstanbul Karayolu Otogar Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Manisa'dan Akhisar yönüne seyir halinde olan Çetin Sönmez'in(39) kullandığı 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç, kavşakta İzmir yönüne dönüş yapmak isterken, diyaliz hastalarını taşıyan Furkan Can Kumru'nun (33) yönetimindeki minibüsün sol yan kısmına çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüsteki 6 diyaliz hastası yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralıların ambulansa taşınması
-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasından görüntü
-Kaza yerinden görüntü
-Kaza yapan minibüs ve hafif ticari aracın görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2)
GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAYI ANLATTI

Antalya'da rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, olay anını anlattı. Şüphelinin içeriye silahla girdiğini belirten Yurt, "'Kadınları çıkaralım' dedim. Kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Personel ile müşterileri dışarı çıkardık, sadece ben içeride kaldım. Dolandırıldığını söyledi, sadece burayı biliyormuş, buradan birkaç kere işlem yapmış. Bir emlakçı tarafından dolandırılmış. Emniyet amiri görüştü, kendisini ikna etti. Zaten silahı da sahteymiş" dedi.

'EMLAKÇI DOLANDIRDI'
Jamoliddin Orziev ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, ticaret yapmak için dükkan arayışına girdiğini, beğendiği bir dükkan için emlakçıyla 300 bin liraya anlaştığını belirterek, şöyle dedi:
"Tapuda devir işlemini yaptık. Ancak bana satılan dükkan beğendiğim değil, farklı bir dükkan çıktı. Tapuda üzerime verilen dükkanın değeri 300 bin liranın çok altında. Bu olayın ardından birkaç küçük dolandırıcılığa daha uğradım. Buradan daha önce işlem yaptığım, kredi çektiğim için sesimi duyurmak amacıyla bankaya gelerek bu eylemi yapmaya karar verdim."

ANTALYA ()

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Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu
 
ZONGULDAK'ta, H.M. adlı kadının, takip edildiğini söylemesi üzerine, yoldan geçen kişinin, arkasında yürüyen zabıta Y.M.'yi (36) dövmesiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. H.P.'nin öğretmen olduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, Y.M.'yi döven saldırganı arıyor.

Olay, dün akşam, kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Lisede tarih öğretmeni olan H.P. adlı kadın, arkasında yürüyen Y.M.'ye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen kişi, kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'yi dövdü. Burnu kırılan Y.M., kadını taciz etmediğini, kendisine iftira atıldığını söyledi. Görgü tanıkları da Y.M.'nin kadını taciz etmediğini, H.P.'nin bir anda bağırmaya başladığını iddia etti. Zabıta memuru olan Y.M., götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından polise ifade vererek, H.P.'den şikayetçi oldu. H.P.'nin de Y.M.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 

HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ

H.P.'nin, çalıştığı okulda problemler çıkardığı ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gelen şikayetler üzerine H.P. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Y.M.'yi döven kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ
Haber Kodu : 191216221

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()-

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Kırıkkale'de sis ulaşımı yavaşlattı
 
KIRIKKALE'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı yavaşlattı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehri kaplayan sis tabakası, ulaşımı da olumsuz etkiledi. 46 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayseri-Kırıkkale, Samsun-Kırıkkale karayollarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü noktalarda yavaş ilerledi. Güzergahlarda önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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ABD Senatosu'nun kararı Eskişehir'de protesto edildi
 
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri, ABD Senatosu'nun onayladığı sözde 'Ermeni soykırımı' kararını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü rektörlük binası önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri, ABD Senatosu'nun onayladığı sözde 'Ermeni soykırımı' kararını protesto etti. 'Soykırım yapmadık, vatan savunduk' yazılı pankart açan kulüp üyeleri, 'Atatürk gençliği görev başında' sloganı attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kulüp Başkanı Emircan Fırıncı, ABD Senatosu'nun aldığı kararı tanımadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu sözde Ermeni soykırımı tasarısını onayladı. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı ve Doğu Akdeniz'de verilen mücadele emperyalizme ve taşeronlarına bir tokat niteliğindedir. Türkiye ne zaman emperyalizme tokat atsa ABD küstahça kararlar alıyor ve kendisini dünyanın jandarması sanıyor. ABD Senatosunun böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Bizler Türk gençliği olarak bu kararı tanımıyoruz."

Görüntü dökümü:
-Rektörlük binasından detay
-Öğrenciler slogan atarken
-Emirhan Fırıncı'nın konuşması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-

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