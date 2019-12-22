DHA YURT BÜLTENİ - 11 - YENİDEN

Aksaray'daki kazada ölen 3 genç gözyaşlarıyla toprağa verildi



Aksaray'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Ramazan Furkan Ata (15), Alihan Salman (18) ve Yağız Kaan Duran (18), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan 2 gencin tedavisi ise sürüyor. Gençlerin, İç Anadolu'da kış aylarında bir gelenek olan 'arabaşı çorbası' içmek için gittikleri köylerinden, evlerine dönmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Aksaray’da oturan Yağız Kaan Duran, aynı köyden olan, ancak kendisi gibi kent merkezinde oturan arkadaşları Alihan Salman, Burak Koç, Mustafa Ata ve kardeşi Ramazan Furkan Ata ile birlikte İç Anadolu'da kış aylarında gelenek olan 'arabaşı çorbası gecesine' katılmak için dün akşam saatlerinde Armutlu köyüne gitti. 5 genç, çorbalarını içtikten sonra da otomobille Aksaray'daki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Yağız Kaan Duran yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, Aksaray- Adana karayolunun 12'nci kilometresinde kavşakta Ahmet Kafalı (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu.

Kazada sürücü Yağız Kaan Duran, Alihan Salman, Burak Koç, Mustafa Ata ve Ramazan Furkan Ata yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarılılardan lise 2'nci sınıf öğrencisi Ramazan Furkan Ata ile Alihan Salman ve Yağız Kaan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gençler, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Armutlu köyü mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtilirken, kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Ahmet Kafalı'nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Cenaze namazının kılınmazı

- Tabutların omuzlarda taşınması

- Kaza yerinden detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-()

=======================================

Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri yapılamıyor (2)



GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDU

Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.



HABER: ÇANAKKALE, ()

=======================================

Çanakkale’de 51 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

====================================

Babaları tarafından vurulan kardeşlerden biri daha hayatını kaybetti

Osmaniye'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları babaları Ahmet Çokan (66) tarafından tabancayla vurulan 3 kardeşten İsmail Çokan'ın (42) ardından Muhammet Çokan (31) da hayatını kaybetti. Hüseyin Çokan'ın (35) ise tedavisi sürüyor.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan Ahmet Çokan, birlikte çalıştığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Çokan, belinden çıkardığı tabancayla oğullarına kurşun yağdırdı. Çokan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kardeşlerden İsmail Çokan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan baba Ahmet Çokan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhammet Çokan sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kardeşlerden Hüseyin Çokan'ın özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

OSMANİYE -

==================================

Edirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

Edirne'de Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi.

Edirne’nin Kıyık semtinde bulunan Sveti Georgi Kilisesi’ne gerçekleştirilen ayini Bulgaristan Stara Zagora şehri metropoliti Kipriyan yönetti. Ayine, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık ile çok sayıda Bulgar ve Yunan din görevlisi eşlik etti. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ile çok sayıda Ortodoks kiliseye gelerek ayine katıldı. İncil'den ilahi ve duaların okunduğu ayin sonunda mum yakılarak dua edildi. Ardından Hristiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek katılımcılara dağıtıldı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Noel'in Bulgaristan takvimindeki en önemli bayramlardan biri olduğunu belirterek, "Noel, yakınların, ailelerin bir arada olduğu bir bayramdır. Kutladığımız bayramda aziz İsa'nın doğumuyla bağlantılıdır. Özellikle çok büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum ki; bugünkü ayin törenine Bulgaristan'dan gelen metropolit ile kilise rahibi Aleksandır Çıkırık birlikte gerçekleştirme şerefine nail oldular. Tören sırasında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşlarımızla birlikte birbirimize sağlık, sevgi, barış dolu yeni bir yılı karşılamayı diledik" diye konuştu.

Ayinde hem Türk hem Bulgar hem de Yunan katılımcıların olmasına dikkat çeken Rahip Aleksandır Çıkırık, "Burada sadece Bulgar değil, Yunanistan'dan da gelenler var. Önemli olan İsa peygamber, hepimizin peygamberi. Onun doğduğu günü hep birlikte kutlarsak, ne kadar güzel olduğunu gördük. Hepimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Güzel ortak bir hava yakaladığımızı konuştuk. Barış olduğunda Yunan, Türk, Bulgar beraber yaşayabiliyor. İnşallah şeytan aramıza girmez ve mutlu bir şekilde yaşarız" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Kilise'de duaların okunması

-Bulgaristan Stara Zagora Metropoliti Kipriyan'ın dua okuması

-Kilise Korosu detay

-Kilise'de dua edip mum yakanlardan detay

-Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev konuşması

-Kilise Rahibi Aleksandır Çıkırık konuşması

-Tören sonunda okunmuş ekmek dağıtımı

-Kiliseden dış detay

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, ()



