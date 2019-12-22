istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 11 - YENİDEN

Aksaray'daki kazada ölen 3 genç gözyaşlarıyla toprağa verildi   Aksaray'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Ramazan Furkan Ata (15), Alihan Salman (18) ve Yağız Kaan Duran (18), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada...

GÜNDEM 22.12.2019, 15:19
DHA YURT BÜLTENİ - 11 - YENİDEN

Aksaray'daki kazada ölen 3 genç gözyaşlarıyla toprağa verildi
 
Aksaray'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Ramazan Furkan Ata (15), Alihan Salman (18) ve Yağız Kaan Duran (18), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan 2 gencin tedavisi ise sürüyor. Gençlerin, İç Anadolu'da kış aylarında bir gelenek olan 'arabaşı çorbası' içmek için gittikleri köylerinden, evlerine dönmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Aksaray’da oturan Yağız Kaan Duran, aynı köyden olan, ancak kendisi gibi kent merkezinde oturan arkadaşları Alihan Salman, Burak Koç, Mustafa Ata ve kardeşi Ramazan Furkan Ata ile birlikte İç Anadolu'da kış aylarında gelenek olan 'arabaşı çorbası gecesine' katılmak için dün akşam saatlerinde Armutlu köyüne gitti. 5 genç, çorbalarını içtikten sonra da otomobille Aksaray'daki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Yağız Kaan Duran yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, Aksaray- Adana karayolunun 12'nci kilometresinde kavşakta Ahmet Kafalı (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu.
Kazada sürücü Yağız Kaan Duran, Alihan Salman, Burak Koç, Mustafa Ata ve Ramazan Furkan Ata yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarılılardan lise 2'nci sınıf öğrencisi Ramazan Furkan Ata ile Alihan Salman ve Yağız Kaan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gençler, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Armutlu köyü mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtilirken, kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Ahmet Kafalı'nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü
------------
- Cenaze namazının kılınmazı 
- Tabutların omuzlarda taşınması 
- Kaza yerinden detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-()

=======================================

Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri yapılamıyor (2)
 
GELİBOLU VE LAPSEKİ SEFERLERİ DE DURDU
Çanakkale'de şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edilmesinin ardından Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu seferleri de durduruldu.


HABER: ÇANAKKALE, ()
=======================================

Çanakkale’de 51 kaçak göçmen yakalandı
 
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü
------------
-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()  

====================================

Babaları tarafından vurulan kardeşlerden biri daha hayatını kaybetti

Osmaniye'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları babaları Ahmet Çokan (66) tarafından tabancayla vurulan 3 kardeşten İsmail Çokan'ın (42) ardından Muhammet Çokan (31) da hayatını kaybetti. Hüseyin Çokan'ın (35) ise tedavisi sürüyor.
Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan Ahmet Çokan, birlikte çalıştığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Çokan, belinden çıkardığı tabancayla oğullarına kurşun yağdırdı. Çokan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kardeşlerden İsmail Çokan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan baba Ahmet Çokan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhammet Çokan sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kardeşlerden Hüseyin Çokan'ın özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

OSMANİYE -  

==================================

Edirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini

Edirne'de Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi.

Edirne’nin Kıyık semtinde bulunan Sveti Georgi Kilisesi’ne gerçekleştirilen ayini Bulgaristan Stara Zagora şehri metropoliti Kipriyan yönetti. Ayine, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık ile çok sayıda Bulgar ve Yunan din görevlisi eşlik etti. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ile çok sayıda Ortodoks kiliseye gelerek ayine katıldı. İncil'den ilahi ve duaların okunduğu ayin sonunda mum yakılarak dua edildi. Ardından Hristiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek katılımcılara dağıtıldı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Noel'in Bulgaristan takvimindeki en önemli bayramlardan biri olduğunu belirterek, "Noel, yakınların, ailelerin bir arada olduğu bir bayramdır. Kutladığımız bayramda aziz İsa'nın doğumuyla bağlantılıdır. Özellikle çok büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum ki; bugünkü ayin törenine Bulgaristan'dan gelen metropolit ile kilise rahibi Aleksandır Çıkırık birlikte gerçekleştirme şerefine nail oldular. Tören sırasında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşlarımızla birlikte birbirimize sağlık, sevgi, barış dolu yeni bir yılı karşılamayı diledik" diye konuştu.

Ayinde hem Türk hem Bulgar hem de Yunan katılımcıların olmasına dikkat çeken Rahip Aleksandır Çıkırık, "Burada sadece Bulgar değil, Yunanistan'dan da gelenler var. Önemli olan İsa peygamber, hepimizin peygamberi. Onun doğduğu günü hep birlikte kutlarsak, ne kadar güzel olduğunu gördük. Hepimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Güzel ortak bir hava yakaladığımızı konuştuk. Barış olduğunda Yunan, Türk, Bulgar beraber yaşayabiliyor. İnşallah şeytan aramıza girmez ve mutlu bir şekilde yaşarız" dedi.

Görüntü Dökümü
------------
-Kilise'de duaların okunması
-Bulgaristan Stara Zagora Metropoliti Kipriyan'ın dua okuması
-Kilise Korosu detay
-Kilise'de dua edip mum yakanlardan detay
-Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev konuşması
-Kilise Rahibi Aleksandır Çıkırık konuşması
-Tören sonunda okunmuş ekmek dağıtımı
-Kiliseden dış detay 

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, ()


 

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:19
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:46
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 15 17
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Ümraniye 16 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Balıkesirspor 16 23
8. Fatih Karagümrük 15 23
9. Keçiörengücü 15 22
10. Adana Demirspor 16 21
11. Altay 15 20
12. Giresunspor 15 19
13. İstanbulspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Boluspor 16 12
16. Osmanlıspor 15 11
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 17 26
8. M. United 17 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 18 34
4. Getafe 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Valencia 18 28
8. Athletic Bilbao 17 27
9. Villarreal 18 25
10. Granada 18 24
11. Osasuna 17 23
12. Levante 17 23
13. Real Betis 17 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10