DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DİYARBAKIR'IN 4 İLÇESİNE BAĞLI 59 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

DİYARBAKIR Valiliği, Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle 4 il çeye bağlı 59 köy ve bağlı olan mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Diyarbakır Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Akçabudak Köyü,Örtülü Köyü, Ulucak Köyü, Saydamlı Köyü, Kılıçlı Köyü, Yorulmaz Köyü, Güldiken Köyü, Üçdamlar Köyü, Baharlar Köyü, Bayırlı Köyü, Hedik Köyü, Tuzlaköy Köyü, Yamaçlı Köyü, Kıralan Köyü, Dernek Köyü, Konuklu Köyü, Yünlüce Köyü, Yaprakköy Köyü, Damar Köyü, Zümrüt Köyü, Kıpçık Köyü, Çıralı Köyü, Sığınak Köyü, Kıyıköy Köyü, Dallıca Köyü, Budak Köyü, Türeli Köyü, Tepe Köyü, Yolçatı Köyü, Dibekköy Köyü, Çağdaş Köyü, Arıklı Köyü, Serince Köyü, Kayacık Köyü, Uçarı Köyü, Ziyaret Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü, Esenler Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü, Kabakaya Köyü, Kutlu Köyü ve Oyuklu Köyü ile mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan; Ormankaya Köyü, Çitlibahçe Köyü,Terdöken Köyü, Kırmataş Köyü, Kavaklıboğaz Köyü, Dadaş Köyü ve Sarıerik Köyü ile mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu Köyü, Gözebaşı Köyü, Tepecik Köyü, Dicle ilçesine bağlı olan; Kurşunlu Köyü, Taşağıl Köyü, Kırkpınar Köyü ve Kayıköy Köyü ile mezralarında 28 Mayıs 2017 günü saat 18.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

DİYARBAKIR, () -

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2)OTOSTOPLA BİNDİĞİ OTOMOBİLDE ELİ KOPTU

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde arkadaşlarıyla otostop yaparak bindiği otomobilin, çelik bariyere çarpması sonucu, lise öğrencisi 19 yaşındaki Yücel Sarman'ın sol eli bileğinden koptu. Sürücü 25 yaşındaki Ulaşcan Tuzer ağır yaralanırken, otomobilin arka koltuğunda oturan Sarman'ın 3 arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Ovacık Mahallesi Ovacık-Ölüdeniz Yolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 64 KE 040 plakalı otomobiliyle Ovacık'tan Ölüdeniz istikameti seyreden Ulaşcan Tuzer, yol kenarında otostop yapan Yücel Sarman ve 3 arkadaşını otomobile alarak yola devam etti. Eğimli yolda hızla seyreden otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, çelik bariyerlere çarparak tekrar yola savruldu. Sürücü Tuzer'in ağır yaralandığı kazada, yanındaki yolcu koltuğunda oturan Sarman'ın sol eli bilek kısmından koptu. Arka koltukta oturan Sarman'ın 3 arkadaşı ise kazadan yara almadan atlattı.

KOPAN EL ÇELİK BARİYERLERİN ARASINDA BULUNDU

Kanlar içinde kalan Sarman'ın kopan eli, arkadaşları tarafından otomobile 8 metre mesafedeki çelik bariyerlerin arasında bulunarak bezle koluna tekrar sarıldı. Sürücü koltuğunda sıkışan Tuzer'in kurtarılması içinse Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekipleri'nden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Tuzer'i sıkıştığı yerden çıkardı. 2 ayrı ambulansa alınan Sarman ve Tuzer hastaneye gönderildi.

ELİ KUTUYA KONULDU

Tuzer, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Sarman'ın ilk müdahalesi Özel Letoon Hastanesi'nde yapıldı. Kanaması durdurulan Sarman, kopan elinin yerine dikilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilek kısmı sarılı halde hastaneden çıkarılan Sarman'ın özel bir kutuya konulan eli de ambulansla Muğla'ya gönderildi.

"EL YERİNE DİKİLECEK"

Özel Letoon Hastanesi'nde Sarman'a ilk müdahaleyi yapan Op.Dr. Osman Kurtuluş elin bilek kısmından düzgün ve tam kesiyle ayrıldığını söyledi. Parçalanma olmayan bu tarz kesiklerin tedaviye daha iyi cevap verdiğini anlatan Kurtuluş, "Bu tür kesiklerde ameliyat için ihtiyaç duyulan süre 6 saat. Hastamız hastaneye gelir gelmez müdahale ettik. Hemen sevkini yaptık. 1,5 saat sonra hastamız Muğla'da olacak. Ameliyatı yapacak El ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nazım Karalezli ile görüştüm. Gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hasta ulaşır ulaşmaz ameliyat başlayacak ve kopan el yerine dikilecek. Güzel bir ameliyattan sonra yaralının parmakları tekrar çalışmaya başlar. Yüz güldürücü olmasını diliyorum" dedi.

Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturması sürerken, kaza yerinde bekleyen Sarman'ın 3 arkadaşı ifadeleri alınması için Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Sürücü Ulaşcan Tuzer'e sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Tuzer'in ambulansa alınması

-Otomobilden görüntü

-Kaza yerindeki Sarman'ın arkadaşlarından görüntü

-Eli kopan Yücel Sarman'ın hastaneden çıkarılması

-Sarman'ın ambulansa alınması

-Sarman elinin konulduğu kutunun görüntüsü

-Sarman'a ilk müdahaleyi yapan Doktor Osman Kurtuluş ile röportaj

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SAKARYA'NIN YERLİ OTOMOBİL HEDEFİNİ ANLATTI

SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul, TOBB'un Ankara'da gerçekleştirilen 73. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yerli otomobille ilgili hedeflerini anlattı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 73. Genel Kurulu'na katıldı. Başkan Kösemusul, genel kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sakarya'da yerli otomobille ilgili hedeflerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil çağrısı ile ilgili düşüncelerini paylaşan SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya'nın yerli otomobile ev sahibi olma arzusu olduğunu söyledi. Kösemusul, Sakarya olarak yerli otomobile ev sahibi olmaya hazır olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza arz etme fırsatımız oldu. İstekliyiz, gayretliyiz, ısrarcıyız. Milli tank, milli tren ve savunma sanayi üretimleri gibi yerli otomobile de ev sahibi olmaya biz hazırız. Yerli oto inşallah Cumhurbaşkanımızın destekleri, Türk iş dünyamızın azmi ve TOBB üretkenliği ile hedeflenen zamanda yollarda olacaktır. Yerli oto üretiminde Sakarya olarak ev sahibi olma arzumuzu Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İstekliyiz, gayretliyiz, ısrarcıyız. Milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya hedefiyle başarı yolculuğunu hızla devam ettiren bir şehir olarak milli tank, milli tren ve savunma sanayi üretimleri gibi yerli otoya da ev sahibi olmaya biz hazırız" diye konuştu.



Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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4)LATİN DANSLARIYLA BÜYÜLEDİLER

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bodrum Dans Festivali' kapsamında, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Türkiye Kulüplerarası Sıralama 6. Etap Yarışması yapıldı. Dans yarışmasına katılan senyörler (büyükler) ve minikler ilgi odağı oldu.

Bodrum'da bu yıl Bodrum Dans Kulübü ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 18'inci Bodrum Dans Festivali kapsamında Türkiye Dans Federasyonu Türkiye Kulüplerarası Sıralama 6. Etap Yarışması yapıldı. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya 240 çift dansçı katıldı. Yarışlar minikler, yıldızlar, gençler, yetişkinler ve senyörler (büyükler) olmak üzere 5 ana kategoride, 38 alt kategoride gerçekleştirildi. Sporcular latin danslarında en iyi performanslarını sergileyebilmek için kıyasıya mücadele etti. Ara ödül töreninin ardından açılış seremonisi yapıldı. Yarışmanın yapılmasına emek veren hakem ve yöneticiler tanıtıldı. Yarışma da yetişkinler ve gençler performans ve kıyafetleri ile göz doldururken, senyörler kategorisinde yarışan 60 yaş üstü dansçılar ve minik dansçılar ilgi odağı oldu.

Yetişkinler Latin Danslarında Ritim Dans Sporları Kulübü sporcularından Onur Kalınağaç-Zeynep Karademir çifti, gençler de Fame Dans Sporları Kulübü sporcularından Eren Çam-Sena Yılmaz çifti, Senyörler standart danslarda Seans Dance Kültür ve Gençlik Spor Kulübü sporcularından Göksuyer Yılmaz-Fatma Gül Özkan çifti, Senyörler 4 dans standart kategorisinde Seans Dance Kültür ve Gençlik Spor Kulübü sporcularından Tuncel Yiğit-Hale Aydın çifti, minikler kategorisinde Fame Dans Sporları Kulübü sporcularından Yiğit Seğmen Akgül-Başak Okyay çifti birinci oldu.

Yarışmada senyörler kategorisinde yarışan Esma Pınar (67) ve Abdullah Tülü (64) çifti, uzun yıllardan beri ilgili oldukları dans sporlarını yapabilmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, herkesi dans etmeye davet etti.

Görüntü Dökümü

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-Dans performanslarından görüntüler

-Senyörler kategorisindekki yarışan yarışmacılarla röp.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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5)TIR, YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 YARALI

SİVAS'ta TIR'ın yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Kabul yönetimindeki 58 UE 825 dorse 58 TL 847 çekici plakalı TIR, Erzurum'dan Antalya'ya giden Kadir Altıkat yönetimindeki 16 KE 827 plakalı 27 yolcusu bulunan yolcu otobüsüne yandan çarptı. TIR çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki boş alana sürüklendi. Kazada TIR sürücüsü Mehmet Kabul hafif yaralandı. Kabul, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan karayolu Sivas istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Otobüste bulunan 27 yolcu firmanın başka bir otobüsüne aktarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Otobüs yolcularının aktarılması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()