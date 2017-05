DHA YURT BÜLTENİ-11

Manisa'da 5.2'lik deprem

MANİSA ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Deynekler -Gölmarmara (Manisa) olarak saptadığı deprem saat 18.53'te ve yerin 13.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa ve İzmir'de şiddetli hissedilen depremde halk sokaklara fırladı. Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığını, araştırmaların sürdüğünü söyledi.

MANİSA - İZMİR VE BURSA'DAN GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: ()

=========================================

Bakan Zeybekci, gıda fiyatlarını değerlendirdi

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yükselen gıda fiyatları için "Gıdanın oynaklığı bizde malum. Gıda fiyatlarının oynaklığı maalesef, en yakındaki rakibimize 2 kat oynak gıda fiyatlarına sahibiz. Onun için gıda komitesi olarak ta aldığımız ve almakta olduğumuz veya alacağımız, uygulayacağımız kararlar var. Spekülatörlerin bu gıda fiyatlarıyla ilgili oynamalarını engelleyecek en hızlı alacağımız önlem piyasayı daha doğrusu ürün arzını daha liberal hale getirmek" dedi.

Pamukkale İlçesi Atalar Mahallesi'nde Rezzan ve Burhanettin İnceoğlu hayırsever çiftinin yaptırdığı 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, Burhanettin-Rezzan İnceoğlu çifti, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar törene katıldı. İnceoğlu çifti, 233 metrekare arsa üzerindeki eski ahşap evlerini yıktırıp, 500 bin liraya mal olan 112 Acil Sağlık İstasyonu ve 4 Aile Hekiminin çalışacağı 3 katlı Aile Sağlığı Merkezi binası yaptırdı. Bakan Zeybekci, törende Burhanettin-Rezzan İnceoğlu çiftine yaptırdıkları bina için teşekkür plaketi verdi. Ardından binanın açılış kurdelesi kesildi. Bakan Zeybekci, sağlık merkezini inceledikten sonra gazetecilerin gıda fiyatlarının yükselmesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarına gerekirse komite olarak müdahale edeceklerini ifade eden Bakan Zeybekci, "Gıdanın oynaklığı bizde malum. Gıda fiyatlarının oynaklığı maalesef en yakındaki rakibimize 2 kat oynak gıda fiyatlarına sahibiz. Onun için gıda komitesi olarak ta aldığımız ve almakta olduğumuz veya alacağımız, uygulayacağımız kararlar var. Spekülatörlerin bu gıda fiyatlarıyla ilgili oynamalarını engelleyecek en hızlı alacağımız önlem piyasayı daha doğrusu ürün arzını daha liberal hale getirmek. Yani buradan kastım şu, gümrük duvarlarıyla ilgili hızlı hareketlenmenin yani hızlı faaliyete geçebilmenin önünü açacağız. Bu da şu, ne zamanki fiyat bir noktaya geldi, orda derhal gümrük fiyatları öyle bir noktada olacak ki bu piyasa yurtdışına da açılabilecek. Dolayısıyla spekülasyondan medet umanların, spekülasyonla yüksek kar etmek isteyenlere meydan vermeyecek. Diğer taraftan tabi gıda da belirsizlik, gıda üretiminde belirsizlik, gıda arzında belirsizlik, ürettiğiniz ürününü yüzde 50'si arada kayboluyorsa daha doğrusu ikinci kalite telef oluyorsa, ürettiğiniz ürünün tüketiciye yansırken, arada gerek hallerde gerek üretim periyotlarında, depolamasında, işlemesinde, paketlemesinde bu kadar çok sıkıntı yaşanıyorsa bunlar normal. Onun için aldığımız tedbirlerde öyle zaten. Bir üretim anında onun derhal soğuk zincire uygun bir şekilde elle işlenebilmesi daha doğrusu uygun ortamlara transfer edilebilmesi, iki onun Türkiye'nin birçok yerinde depolanabilmesi, 3 depolardan tüketim alanlarına soğuk zincirle, TIR'larla yani nakliyesinin teşvik eder hale geldik. Lisanslı depoculuğu yatırım teşvik sisteminin içerisine alıp ve bunu da destekler ve teşvikler hale geldik. Onun için bu ana tedbirleri konuşmak lazım. Ramazan'da tabi ki bazı ürünlerde hareketlenme olabilir ama çok hızlı bir şekilde de onlarla ilgili gereğini yapacak durumdayız" dedi.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Ekonomik ve yatırımlar anlamında Türkiye'de 2017 yılında her şeyin güzel olacağını sözlerine ekleyen Zeybekci, "Özel sektör yatırımlarında çok güçlü bir şekilde yeniden bir canlanmanın yaşandığını göreceğiz. Kamu alanında da zaten çok önemli projeler görüyoruz. Ve tabi ki Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla önümüzdeki 6 ay boyunca tüm bakanlıkların hedefleri 2023 hedeflerine doğru yeni planları bunlarla ilgili çalışmaları bitireceğiz en kısa süre içinde. İnşallah yeni bir aşk yeni bir heyecan yeni bir coşkuyla Türkiye yayından çıkmış bir ok gibi yeni hedeflerine doğru mesafesini kat edip, yol alacaktır. Ve bu sene ekonomik anlamda da önemli. Dün Özbekistan'daydık, evvelsi gün Gürcistan'daydık, ondan önceki günlerde yoğun bir trafik içindeydik. Serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla ilgili çok önemli adımlar atıyoruz. Avrupa Birliği'yle de gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili adımlar atıyoruz. Her şey çok güzel olacak inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakanın açıklaması

- Bakanın karşılanması

- Bakandan görüntüler

- Açılışı ve plaket verilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

==========================================

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarpıp orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden 68 yaşındaki Ahmet Ç. yönetimindeki 67 EY 300 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Ardından orta refüje savrulan otomobilin sürücüsü Ahmet Ç. yaralandı. Sürücü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Kaza yeri

-Otomobilin çarptığı direk

-Direkte kalan otomobilin parçaları

-Otomobil deday

-Görgü tanığı röp

Dosya adı: ergdiregecarpti

Süre: 2.40 Boyut: 82 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

===========================================

İzmit'te dilenci operasyonu

İZMİT'te, Mobese kameralarıyla yerleri belirlenen dilendirilen ve mendil satan çocuklar polis ve zabıta ekiplerince alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve zabıtalar, İzmit kent merkezinde Yürüyüş Yolu'nda dilendirilen ve mendil satan çocuklar ile yetişkinleri mobese kameralarıyla tespit ederek operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören mendil satan 2 çocuk ağlayarak, bir daha yapmayacaklarına dair yemin etti. Bu sırada bazı vatandaşlar tepki göstererek çocukların bırakılmasını istedi. Çocuklar polis ve zabıtalar tarafından Çocuk Şube aracına bindirilerek Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklarla ilgili tutanak tutularak ailelerine teslim edileceği ve ailelerine de Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------

-Polislerin çocukları götürmek istemesi

-Çocukların ağlamaları

-Polisin kucağına alıp götürmek istemesi

-Vatandaşların tepkileri

-Çocukların araca bindirilip götürülmesi

Haber-Kamera:Ergün AYAZ /İZMİT(Kocaeli), ()

==========================================

Bodrum'da tutuklama tepkisi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi yaparken gözaltına alınıp tutuklanması Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği tarafından protesto edildi.

Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda basın toplantısı düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın fotoğraflarını taşıdı. Eğitim-Sen üyeleri, "OHAL'in arkasına sığınmayın, ihraçların gerekçesini açıklayın" yazılı pankart açtı. Basın açıklamasını da Bodrum'da KHK ile görevden ihraç edilen öğretmen Hülya Bayar okudu. İhraç kararlarını eleştiren Bayar, "Üyelerimiz Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in hemen serbest bırakılmasını ve taleplerinin süratle karşılanarak yaşamlarına sağlıklı biçimde devam edebilmelerini istiyoruz. Biz kazanacağız, çünkü bir sendikanın, konfederasyonun, anayasa ile yasalarla, ülkemizin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış bulunan sendikal hak ve özgürlükleri kullanması suç değildir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için açığa alınan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz de suçlu değil, kamu emekçileri mücadelesinin onurudur. OHAL'in arkasına sığınmayın, ihraçların gerekçesini açıklayın" dedi. Açıklamanın ardından grup dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Eğitim-Sen basın açıklaması-

- Etkinliğe katılanlardan görüntü

- Hülya Bayar'ın açıklamayı okuması.

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

============================================

Çevreciler, katledilen Büyüknohutçu çifti için eylem yaptı

ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde, taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin katledilmesini protesto için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çevreciler eylem yaptı.

Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platformu) tarafından organize edilen eyleme, Mersin Doğa ve Çevre Platformu, Munzur Doğa ve Çevre Derneği, Bursa Doğa Derneği, Tarsus Çevre Koruma Derneği, Muğla Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu, İstanbul Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Platformu, Bergama Köylüleri, İstanbul Peri Suyu Koruma Platformu temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli noktalarından platform temsilcileri katıldı. Eyleme, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile CHP üyeleri de destek verdi.

Hükümet konağı önünde buluşan grup, 2 otobüs ve 20'ye yakın araç konvoyu eşliğinde Kızılcık Yaylası'na çıktı. 9 Mayıs günü katledilen Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin evine giden grup, yağmur ve dolu yağışı altında alkışlar ve sloganlarla çiftin öldürülmesini protesto etti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Grup daha sonra evin önünden ayrılarak mermer ocaklarına yakın bir noktaya giderek basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasını Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Platformu Temsilcisi İsmail Akyıldız okudu. Akyıldız, "Bugün ülkenin her yerinden gelen bizler, Aysin ve Ali Ulvi arkadaşlarımızı genişleyerek büyüyen mücadelemizde inadına ve ebediyen yaşatmak için bir araya geldik. İnadına her seferinde doğa için verdiğimiz savaşı çoğaltarak ve daha güçlü sürdüreceğiz. Çünkü doğa savunucularını hedef alan kurşunların bizi, yani mücadeleyi bitirmeye azmettiğini biliyoruz. Biz neye karşı savaştığımızı, neden her gün daha fazla çoğalmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi. Betondan kafesler üretmek için iş makinelerinin doğanın kalbine saplandığını savunan Akyıldız, sözlerini "Onlar 'kullanan öder' diyerek dağı taşı, kurdu kuşu, ağacı gölü, nehri, insanı ve her şeyi ticari mal olarak görenler. Onlar, iş cinayetlerine, doğa savunucularının katledilmesine, ekmeği için savaşılanların cezalandırılmasına kör olan; ama sıra zenginliklerin paylaşılmasına geldiğinde keskin gözlü birer akrabaya dönüşenler. Onlar yağmuru, rüzgarı, güneşi, soluduğumuz nefesi bile satanlar. Onlar önce yer küreyi ısıtıp, iklimleri değiştirip sonra da kendi imalatları olan 'Küresel ısınma' ve 'İklim değişikliği' pazarlarında satışa sunanlar" diye konuştu. Doğayı korumak için sergilenen kararlı duruşun başarıya ulaşmasının, geniş kitlelerin de bu mücadeleye dahil etmek olduğunu belirten Akyıldız, "Ne zaman ki doğayı savunmanın aslında soframızdaki ekmeği, soluduğumuz nefesi, gelecek nesilleri savunmak olduğunu halka anlatabiliriz ancak o zaman ekosistemin asli ve nihai savunucularını harekete geçirebiliriz. Yaşam savunucularına çağrımızdır" dedi. Basın açıklamasının ardından gruptakiler temsil ettikleri platformları tanıtarak, çevreci çiftin öldürülmesine tepkilerini dile getirdi. Basın açıklaması sırasında bir kadın düşerek kolundan yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi doktor olan CHP Milletvekili Niyazi Nefi Kara yaptı.

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Çiftin evinin bahçesine girmeleri

- Yağmur altında slogan atmaları

- Basın açıklaması yapılması

- Gruptan detaylar

- Ellerindeki dövizler

- Taş ocağından detay

- Düşerek yaralanan kadının görünsü

- CHP'Li Milletvekili Niyazi >Nefi Kara'nın müdahalesi

Kaset Durumu: Link geçilecek

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), ()

=========================================

Vali Yılmaz'dan kermes uyarısı

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, kermeslerin esnafa zarar verdiğini belirterek, aynı mekanda sabit bir işyeri gibi açılan kermeslere izin verilmeyeceğini söyledi.

Burdur'da girişimci Sermin Kuzey'in KOSGEB desteğiyle faaliyete geçirdiği işyerinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Vali Şerif Yılmaz, KOSGEB'in kadın yatırımcılara pozitif ayrımcılık yaptığını söyledi. Kermeslerle ilgili bir düzenleme yaptıklarını da söyleyen Vali Yılmaz, "Esnaf odası başkanlığımızın bize verdiği dilekçede kermeslerin esnafımıza zarar verdiğini, esnafımızın ticaretini engellediğini, bu nedenle kermeslere izin verilmemesi yönündeki talepleri oldu. Derneklerimizin yine faaliyetlerini yürütmesi, Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek şartıyla esnafımızın da mağdur olmaması gerekiyor" dedi.

Kermeslerde kanun gereği satılan her ürüne makbuz kesilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yılmaz, "Toplanan her paranın kuruş da olsa makbuzu olması gerekiyor. Ben bugüne kadar gittiğim yerlerde bunu görmedim. Sizler gördünüz mü bilmiyorum. Esnafımız makbuz kesmediği zaman maliyeci tepesine biner, cezasını keser. Hem vergi ödemek zorunda hem de çoluk çocuğunu maişetini düşünmek, onların geçimini temin etmek zorunda. Biz devlet olarak teşvik ediyoruz, destek veriyoruz, bir taraftan da bunların esnafımızın önünü kesmesine fırsat ve imkan sağlıyoruz. O nedenle kermeslerle ilgili il genelinde yaptığımız düzenlemeyle farklı farklı dernekler adı altında bir iki ay süresince aynı mekanda sabit bir işyeri açma gibi kermese izin vermiyoruz" diye konuştu. Derneklerin kendi binalarında bir gün süreyle kermes yapabileceğini ve bunu engelleme gibi bir durumun olmayacağına işaret eden Vali Yılmaz, şöyle dedi: "Bütün vatandaşımızın açıkça bilmesi lazım. Hiçbir şeyin engellenmesi yok. Kurallara uymak şartıyla, kurallara uygun şekilde toplanan paralarla, paraların nereye harcandığını bilmek şartıyla devlete açık ve şeffaf bir şekilde sunmak şartıyla izin veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Ama bilin ki daha önce bu kermeslerde toplanan paraların rakamlarını aldım. Bir dönerden alınan para kadar para beyan edildiğini gördüm. Bu geriye kalan toplanan paraların kimin cebine, nereye gittiğini ben bilmiyorum. Devletin en üst yetkilisi olarak bunu benim bilmem lazım. Bunu bu kadar açık ve şeffaf yapan varsa gelsin, buyursun yapsın. Ama saklı gizli paraların nereye gittiği belli olmayacak şekilde 'ben işlem yapacağım' diyene de fırsat vermeyiz. Bu milletin parasını bu milletin dini duygularını birileri kullanmasın, kullanmaya kalkmasın bunlarla ilgili de biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Varsa usulsüzlükleri gereğini yaparız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Açılışı yapılan işyerinin görüntüsü

- Dua edilmesi

- Vali Şerif Yılmaz'ın konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- İşyerinden detay

172 MB /// 05.26"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()