DHA YURT BÜLTENİ-11

YOZGATLI UZMAN ÇAVUŞ İKİZLERİ TERÖR AYIRDI (EK)

1)İKİZİNİN KATILDIĞI TÖRENLE UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Ormanlı bölgesinde, bugün sabah saat 04.00 sıralarında

PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirdilen el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin Hakkari Dağ ve Komonda Tugayı'nda görev yapan ikizi Piyade Uzman Çavuş Ertan Peker de katıldı. Törene Hakkari Vali Vekili Hasan Ongu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç,Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve şehidin Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli ikizi Piyade Uzman Çavuş Ertan Peker katıldı. 2014 tarihinde Çukurca 2'nci Hudut Tugayı 2'nci Hudut Özel Harekat Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Şehit Piyade Uzman Çavuş'un evli olduğu belirtildi. Şehit cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker'in özgeçmişi okundu. Dua okunmasının ardından şehit Peker'in Türk bayrağına sarılı tabutu Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak helikoptere koyuldu. Cenaze, şehidin memleketi Yozgat'a uçakla gönderilmek üzere Van'a götürüldü.

'ÇAYLARIN İÇİP, YEMEKLERİNİ YEMİŞTİM'

Törende Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç konuşma yaptı. Tuğgeneral Tayanç, şöyle konuştu: "Bazen hal ve halden çok daha fazla şeyleri ifade eder. Hal sözde çok daha etkili olur. Hal kahraman Yozgat ilimizden çıkmış ikiz kardeşlerin birisi Kahraman Hudut özel taburumuzdan Çukurca’da diğeri de şu anda kışlasında bulunduğunuz Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı 2. Dağ ve Komando Taburunda görev yapan iki kahraman ikiz kardeş beraber profesyonel olarak bu saflara katıldılar. İkisi de yazın sıcağında hiç bıkmadan kışın ancak içecek suyun zor bulunduğu, bulunan suyunda kışın donduğu dağlarda Güven dağında, İkiyakada, Hisar dağında minimum coğrafyanın bildiğiniz bilmediğiniz zor şartlarda bölücü terör örgütü hayinlerine karşı 3 yıldır sabırla mücadele ettiler. Hatta bu rahmetli silah arkadaşımız tıpkı kardeşi gibi Çukurca’da bulunan kışlasına bile neredeyse hiç girmeden huduttaki kahramanlarımız ile omuz omuza zorlu coğrafyada teröre karşı çarpıştılar. O yüzden kendilerini iyi tanıyorum. Hatta bir operasyon sırasında dağ başında mevzilerin içerisinde çaylarını içip yemeklerini yemiştim. Müteakiben bölücü terör örgütü ile sağlanan bir temasa müteakip ve verilen bir görev hiç yorgunluk göstermeden hırsla azimle giden kahramanlar gittikleri görev yerinde pusu mevziinde karşıdaki hain terör örgütünün düzenlediği hahpece el yapımı patlayıcı düzenekleri o düzeneğin karşısında göğsünü yücelerek şehadet şerbetini içmiş bir kahraman. Kendisinin taşını gördüğümde şunu net ifade ederim ki ayakları belinden kopmuş adeta sırat köprüsünden bir an öncesinden geçmek istercesine ara bedeninden kopmuş gitmiş. Elleri inşallah şefaatçı olacağı ailesinin sevdiklerinin sırat köprüsünden geçişinden uzanmak istercesine bedeninden kopup uçup gitmiş. Fakat o ayaksız ve elsiz bedenin üzerinde onurla duran adeta sual melekleri ile soru cevap halinde değil de bir sohbet halinde bir bakış ve bir ifade işte hal bu. Bu hal bize çok şey anlatıyor. Lakin bu şehitler diridirler. Lakin siz onları anlayamazsınız diye buyuruyor. O yüzden biz biliyoruz ki şehidimiz ölü değil, içimizde, cennet yolunda. Şehidin ailesine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Muhakkak Allah sabır edenlerle beraberdir.ö

Yapılan konuşmanın ardından şehit cenazesi askerlerin omzunda helikoptere taşındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş'un cenazesi Van'daki uğurlama törenin ardından memleketine gönderilecek

HAKKARİ DEKİ TÖRENDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HAKKARİ/

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Yaş çay fiyatı açıklandı: Kilosu 2.13 lira (EK)

BAKAN ÇELİK HORON OYNADI

Çaykur'da 2017 yılı yaş çay fiyatını açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur'un 'Çayla' adlı restoranının açılışını yaptı. Daha sonra Ardeşen İlçesi'ne giden ve . Ardeşen Belediyesi' nin sahil çay bahçesinin açılışı etkinliğine katılan Bakan Faruk Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, halk oyunları gösterileri ile karşılandı.

Karadeniz'in yeşili ve mavisi ile çok güzel bir coğrafya olduğunu ve bu coğrafyada insanların huzur içerisinde dostluklarını pekiştirmek için tesislere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bakan Faruk Çelik, "Dertler çok, problemler çok. Bu problemleri aşa aşa geliyoruz. Güçlü bir liderimiz var. O liderin öncülüğünde bir bir çözüyoruz. Birey olarak çalışmamız gerekiyor. Belde, ilçe, il olarak, ülke olarak çalışmamız gerekiyor. Bizim bizden başka dostumuz yok. İzliyorsunuz. Masada müttefik olanların sahada nasıl münafık olduklarını görüyorsunuz. Kimseden bir fayda yok. Biz çalışacağız, 80 milyon kenetleneceğiz. Düşmana karşı el birliği içerisinde olacağız. Dostluklarımızı pekiştireceğiz, ülkemizin kalkınması, büyümesi ve namerde muhtaç olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu coğrafyada vatanına, milletine, bayrağına bağlı aziz vatandaşlar olarak inşallah sizler üzerinize düşeni yapacaksınız. bizlerde ülkenin yönetiminde görev almış arkadaşlarınız olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daha büyük projelerle hem Karadeniz'i hem ülkemizi buluşturacağız."

Bakan Faruk Çelik ve Hayati Yazıcı, açılışını yaptıkları tesisi inceledi, çıkışta oynanan horona eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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Bakan'ın açılış alanına gelmesi

Bakan faruk Çelik'İn konuşması

Bakan Çelik ve Hayati Yazıcı'nın horon oynaması

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-

Süre: 4.08 dk. Boyut: 131 mb.

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SOKAK ORTASINDA YÜRÜYEN ÇİFTE SALDIRAN KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi'nde üç gün önce yolda yürüyen çifte saldıran 23 yaşındaki Yekta Ç., emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadese alının Yekta Ç., tutuklanma istemiyle Mahkemeye çıkarılırken, polisin saldırıya uğrayan çifti bularak ifadesini aldığı öğrenildi.

Merkez Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Sokak'ta üç gün önce yolda yürüyen bir çifte saldırıp önce erkek ile kavga eden, daha sonra yanındaki kadına da saldırdığı gerekçesiyle yakalanan Yekta Ç.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak kimliği belirlenen ve kısa sürede polis tarafından yakalanan Yekta Ç.'nin Adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Yekta Ç., savcılık tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle Mahkemeye sevk edildi.

Polisin Yekta Ç'nin saldırısına uğrayan çifti bulduğu, İkisinin de Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen F.K. ile kız arkadaşı P.G. o gün yaşadıklarını polise anlattı. Yolda yürüdükleri sırada bir anda yanlarına yaklaşan Yekta Ç'nin saldırısına uğrayan çift ne olduğunu anlamadıklarını bir anda saldırıya uğradıklarını anlatarak Yekta Ç'den şikayetçi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının adliyeye getirilmesi

-Zanlının polisler tarafından adliyeye sokulması

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()

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POLİS OLMAK İÇİN SINAVA GİRECEKLER DÖVMELERİNİ SİLDİRİYOR

KAYSERİ’de faaliyet gösteren bir güzellik ve estetik polikliniği dövmesini sildirmek isteyenlere 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından merkeze en çok başvuranların ise polislik sınavlarına girmek isteyenlerle, eski sevgililerinin ismini dövme yaptıranlar olduğu ifade edildi.

Vücuda yapılan bazı dövmeler bazen pişmanlıkları beraberinde getiriyor. Bu konuda yaptırdıkları dövmelerden pişman olanlar ise sildirmenin yollarını arıyor. Kayseri’de Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi’nde hizmet veren bir güzellik ve estetik polikliniği, dövmesine silmek isteyenlere ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı.

POLİSLİK SINAVINA GİRECEKLER DE DÖVME SİLDİRİYOR

Ramazan öncesinde yaptıkları bu kampanyanın ilgi gördüğünü ifade eden güzellik ve estetik polikliniği işletmecisi Hatice Özçetin Yüce, “Bu yönde kampanyamızı başlattık. Bu kampanya ile aynı zamanda bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle maddi problemler yaşayan, dövme yaptırıp pişman olan ya da bunu ailesiyle paylaşamayıp sıkıntı yaşayanlar var. Bunun yanında polislik sınavları çok yoğun, bu nedenle dövme sildirme işlemleri revaçta. Bu gibi rahatsızlığı olan bireylerle ilgili dün başladık ücretsiz dövme silme kampanyamıza yarında devam edecek. İnsanlar bundan fayda görsün istedik, hem de kedine zarar vermeden bu işleri modern cihazlarla yapıp, kişilere olanak sunduk. Kampanyamızın ardından gelip dövmesini sildirenler oluyor, bir memnuniyet söz konusu. En azından bu konuda bazı nedenlerden dolayı psikolojik sıkıntılar yaşayanlar, sıkıntılarından kurtulsunlar istedik. Dövmeleri, büyüklüğüne göre 100-bin TL arasında siliyoruzö şeklinde konuştu.

“EN ÇOK ESKİ SEVGİLİNİN ADINI DÖVME OLARAK YAZDIRANLAR GELİYORö

Alanında uzman kişilerce ve hijyenik ortamda dövmelerin lazer yöntemiyle silindiğini ifade eden Hatice Özçetin Yüce, “Şu an ilgi fazla. Yaptırırken hevesle yapıyorsak, sildirmekte bir o kadar hevesle oluyor. İnsanlar eski yaşadıkları bazı olaylarla karşılaşmak, hatırlamak istemiyorlar. En çok da geçmiş dönemde sevgilisi olup, sevgililerinin ismini yazanlar bir süre sonra pişmanlık yaşayabiliyorlar. Dövmenin cilde vermiş olduğu hasarın yanında abdest alma konusunda yaşanan sıkıntılar, görsel olarak yaşanan problemlerden dolayı insanlar yaptırdıkları dövmeleri sildirmek istiyor. Biz de en azından bu işlemin yapılabildiğini, sağlıklı koşullarda bu hizmetin sunulabildiğini de gösterip, aynı zamanda insanlara faydalı olmak için bu kampanyayı başlattık. Modern cihazlar ve uzman kişilerle bu hizmeti veriyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dövmelerini sildirmelerinden görüntü

-Estetik polikliniği işletmecisi Hatice Özçetin Yüce

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

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BURSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BURSA'da kentin bazı bölgelerinde ani bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Nilüfer İlçesi'nin Beşevler, Ataevler ve İhsaniye mahallelerinde ani bastıran ve 15 dakika süren sağanak ve dolu yolların adeta dere gibi akmasına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, kendi ölçüm bölgelerinde, metrekareye 3,6 kilogram yağış düştüğünü belirterek, mevzi sağanağın bazı bölgelerde daha etkili olduğunu söylediler.

Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda binalara sığınarak ıslanmamaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-



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KEŞAN'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bir evde yıldırım düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu Keşan'da sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Belediye ekipleri vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde bir eve ise yıldırım düştü. Düşen yıldırım çocuk odası ve balkon mermerine zarar verdi. Şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yağışın, gün boyu aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yağmurda ilerleyen araçlar

-Islananlar

-Yağmurda yürüyenler

-Yağış detay ve genel gör.

-Yıldırım düşen bina

-Çocuk odası

-Kırılan mermer

(Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

(SÜRE: 02.35 - BOYUT: 83 MB)

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TİRE'DE TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan H.D., düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde bugün öğle saatlerinde Eskioba Mahallesi'nde operasyon yaptı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.D.'nin mevsimlik işçi olarak çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Kaldığı evde ve aracında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan H.D. gözaltına alındı. Zanlının sorgusun devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü

-Ekiplerin eve girişinden görüntü

-Evde yapılan aramalardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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KAYALIKLARDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ (EK)

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kayalıklardan düşerek ölen Emine Çakmak'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Çakmak'ın, düştüğü kayalıklara giderken Amasra'da bir işyerinin önünden geçerken güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. İstanbul’da garsonluk yaptığı işyerinden izin alarak Amasra'da annesinin yanında kalan 5 yaşındaki oğlunu görmek için gelen Emine Çakmak'ın, oğluyla kavuşma videosunu da Facebook hesabında paylaştığı görüldü. Emine Çakmak'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Emine Çakmak güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

-Oğlu ile kavuşması

Süre: 1.59 Boyut: 63,5 MB

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

ZONGULDAK'ta, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki Derya Keskin hafif, oğlu 2 yaşındaki Tunay Keskin ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Tunahan K. yönetimindeki 67 EC 215 plakalı otomobil, iddiaya göre otoparktan çıktığı sırada yol kenarında yürüyen Derya Keskin ve oğlu Tunay Keskin'e çarptı. Hafif yaralanan anne ve ağır yaralanan oğlu, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Keskin, tedavisi ardından taburcu edildi. Oğlu ise ilk tedavisinden sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Tunahan K., polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane önü detaylar

-Ambulansın gelmesi

-Tunay Keskin'in sevk edilmesi

Süre: (58 Sn.) Boyut: (45 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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BETON MİKSERİYLE KÖPRÜDEN UÇTU

DENİZLİ'de, çevreyolunda bulunan bağlantı noktasındaki köprüden, 5 metre yükseklikten karayoluna düşen çimento yüklü beton mikserinin şoförü Ali Pulat yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Kumkısık Kavşağı Mevkii'nde yaşandı. Denizli'den Sarayköy yönüne giden Ali Pulat yönetimindeki 06 EZ 8018 plakalı beton mikseri, Denizli-Aydın Karayolu bağlantı noktasındaki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce köprüdeki bariyerlere çarpan kamyon ardından 5 metre yükseklikten Denizli-Aydın Karayolu'na düştü. Kazanın ardından çimento yüklü beton mikseri hurdaya döndü. Kamyondaki tank parçalanırken, kazanın yaşandığı nokta toz bulutuyla kaplandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Pulat'ı kurtardı. Çimento tozunun çevreyi kapladığı kazada, ekipler çalışmakta güçlük çekti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Pulat, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı Denizli-Aydın Karayolu'nda polis tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Beton mikserinin tankının parçalanması sonucu yola saçılan çimento uzun uğraşlar sonucu temizlenebildi. Kamyon şoförü Pulat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre sonra ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Kamyon şoförünün araçtan çıkarılması

- Ambulansa bindirilmesi

- Hurdaya dönen kamyondan detay

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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5 YIL SONRA CAMİDE NAMAZ KILABİLDİLER

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde caminin yanarak kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle 5 yıldır barakada ve çadır mescitte ibadet eden Kozvan Köyü halkı, kurdukları dernek vasıtasıyla camiyi yeniden inşa ettirdi. Bugün cuma namazıyla caminin açılışı yapılırken, halk da 5 yıl aradan sonra ilk kez camide namaz kıldı.

Sandıklı'ya bağlı Kozvan Köyü Cami 2012 yılı kasım ayında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle kül oldu. Camiden geriye sadece minaresi kalırken, o günden sonra köylüler kendi girişimleriyle yaptıkları barakada ibadet yapmaya başladı. 2013 yılında ise kaymakamlık ve müftülüğün girişimleriyle maliyeti Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanan 39 bin lira değerinde, 120 metrekarelik, alt ve üstü izoleli çadır mescit köy meydanına kurulurken, halk da ibadetini burada sürdürdü.

İBADETE AÇILDI

Köylüler bir yandan ibadetlerini bu çadır mescitte yaparken bir yandan da Kozvan Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurdu. Dernek tarafından yanan caminin yerine aynı yere yenisini yaptırmak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 5 yıl süren inşaatın ardından tamamlanan cami bugün cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Açılışa, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Müftü Davut Çalışkan, il genel meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, "Kozvan Köyü Cami yaklaşık 5 yıl önce çıkan bir yangında zarar görmüştü. Daha sonra vatandaş mağdur olmasın diye Diyanet Vakfımız tarafından caminin hemen yanına büyük bir çadır mescit yapıldı. Bu sürede vatandaşımız burada ibadetini yaparak mağdur olmadı. Daha sonra vatandaşımızın kendi imkanları ile mevcut camimiz inşa edildi. Ramazan ayına da yetiştirildi. İnşallah yarın da Ramazan ayına iştirak edeceğiz. Tüm milletimize, tüm İslam alemine Ramazan ayının iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni ve niyaz ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çadır mescit dış görüntü

- Cami içinde namaz kılınırken

- Camide Müftü Davut Çalışkan vaaz verirken

- Namaz sonrası cemaat camiden çıkarken ve cami genel görüntü

- Yemek ikramından

- Protokol camiden ayrılırken

- RÖP: Müftü Davut Çalışkan

78.2 MB/// 02.26"

(HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANI TATLIOĞLU: İLÇEMDE 500 MİLYAR DOLARLIK MADEN REZEVRİNİ YER ÜSTÜNE ÇIKARLMALIYIZ



BURSA'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğluilçesinde 900 yıl yetecek 500 milyar dolarlık maden rezevrvi bulunduğunu belirtip, "bunu söyleyince, Türkiye'nin her tarafından ses geliyor. En yukarı yerden en aşağı yere kadar ses geliyor diyor ki 'belediye başkanı dikkat çekmek için afaki şey söylüyor' Şunu net olarak söylüyorum bu madenin yer üstüne çıkması için işadamlarının teşvik edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu görev yaptığı 13 yıl içersinde verdiği hizmetleri düzenlediği basın toplantısı ile anlattı. Toplantıda, Orhaneli'nin sanayileşmeden hak ettiği payı almadığını söyleyen Tatlıoğlu ilçesinde Türkiye'ye 900 yıl yetecek 500 milyar dolarlık maden rezervi olduğu görüşünü tekrarladı. Bunun yer üstüne çıkartılması için işadamlarının teşvik edilmesini isteyen Tatlıoğlu, "ben bunu söyleyicne Türkiye'nin her tarafından ses geliyor. En yukarı yerden en aşağı yere kadar ses geliyor. 'Belediye başkanı dikkat çekmek için afaki şey söylüyor'diyorlar. Kimileri başka şeyler söylüyorlar. Şunu çok net açıklıyorum. Benim yöremde 500 milyar dolarlık rezerv var . Tam 900 yıl yetecek rezerv var: Bunların yeryüzüne çıkmak için iş adamları teşvik kapsamına alınmalı: Madene teşvik verilmeli. Yerin altında durduğu sürece bu değerin bize hiç bir faydası yok. Alanları daha önce çevirmiş ve madenlerini işletmeyen insanların ruhsatları iptal edilmeli. İşletmeyi yapabilecek insanlara verilmeli buralar. Bunun yöntemini devletimiz bulmalı. Birisi çevirmiş maden sahasını 30 seneden beri gelmiyor . Gelmeyen bir maden sahasına başka birisi gelipte işletmecilik yapamıyor. Ben 2006 yılından beri madene teşvik olsun diye çırpınıyorum. Meclis maden komisyonu geldi buralara incelemeler yaptı. Şu ana kadar sonuç almadık ama aklın yolu bir bu zenginliği yerin üstüne çıkartmak lazım. Ülkeyi dünya ülkeleri arasında yarışa sokacaksak bu tür zenginlikleri çıkartmak lazım. Çıkarırken asla doğaya zarar vermemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Belediye Başkanının açıklaması

Maden sahasınhdan görüntü

Detaylar

Faruk KAHRAMAN/BURSA ()-

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KENDİNİ BALKON DEMİRİNE ASARAK İNTİHAR ETTİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen 52 yaşındaki İlhami Tokoğlu, kendini iple evinin balkon korkuluk demirine bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.

Evli ve iki çocuk babası işçi emeklisi İlhami Tokoğlu, bugün saat 12.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi, 1236 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evinde yalnız olduğu sırada, balkon korkuluğuna bağladığı iple intihar etti. Tokoğlu'nun bir alt katın balkonuna sarkmış haldeki ipte asılı cesedini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, balkona çarşaf gererek, gerekli incelemeleri yaptı.

Polisin olay yerindeki incemelemesinin ardından pskilojik sorunları bulunduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü öğrenilen Tokoğlu'nun cesedi, asılı olduğu yerden indirilip, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, Tokoğlu'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İntihar eden İlhami Tokoğlu'nun fotoğrafı

-İntihar eden İlhami Tokoğlu'nun cesedinin asılı olduğu yerden indirilmesi

-Cesedin cenaze aracına taşınması

-Polislerden ve meraklı kalabalığın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Deniz TOKAT /DENİZLİ, ()

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KAHRAMANMARAŞ'TA 10 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından takibe alınan ve park halinde bulunan hafif ticari araçta gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, piyasaya yüklü miktarda kaçak sigara sürüleceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonunda polis, takibe alınan plakası açıklanmayan hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi'ndeki Senem Ayşe Caddesi üzerinde park halinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilirken aracın kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Yapılan aramada aracın bagajında ve arka koltuğunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken olayla ilgili E.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Çilingirin kapıyı açması

- Polisin sigaraları boşaltması

- Şüphelinin polis tarafından götürülmesi

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AŞİRETLER BARIŞTI

ŞANLIURFA'da 11 çocuk babası 42 yaşındaki Mahmut Başkurt'un ölümüyle Kırvar ve Haddidiler aşireti arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.

Mart ayında Viranşehir İlçesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışanlar ile TIR şoförleri arasında nakliye yüzünden çıkan silahlı kavgada Mahmut Başkurt öldü, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından Kırvar ve Haddidiler aşiretine mensup aileler arasında husumet başladı. Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel ve Ak Parti Milletvekili Mehmet Akyürek'in girişimleriyle aileler arasındaki husumet sonlandırıldı.

Bir restoranda düzenlenen barış yemeğe, husumetli ailelerin yanı sıra; Vali Güngör Azim Tuna, Ak Parti milletvekili Halil Özcan, iki ailenin ileri gelenleri katıldı. Hayırlı bir barışı gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirten Vali Güngör Azim Tuna, husumetli ailelerin barışmasına vesile olanlara teşekkür etti. Daha sonra, Kırvar ve Hadidiler aşiretinin fertleri, birbirleriyle tokalaşıp kucaklaştı.

Görüntü Dökümü

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- Barış yemeğinde buluşan husumetli aileler

- Husumetli aileler tokalaşması

- Vali Güngör Azim Tuna'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 320 MB

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