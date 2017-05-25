DHA YURT BÜLTENİ-11

Aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşı, şehidin saatini kardeşi Hakan Yılmaz'ın koluna takmak istedi. Ancak kolunun yaralı olması nedeniyle bir görevlinin yardımıyla şehidin kol saati kardeşinin koluna takıldı.

1)ŞEHİT KARDEŞİNE EN ACI HATIRA

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesi kortej eşliğinde İlkadım İlçesi Çatalarmut mahallesi Tellibaba Sokak’taki baba evine getirildi. Şehit evine ve evinin bulunduğu sokaktaki binalara Türk Bayrakları asıldı. Şehidin babası Mehmet ve annesi Hatun Yılmaz taziyeleri kabul etti. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarında halellak alındı. Şehidin aynı çatışmada yaralanan iki silah arkadaşı ve timinde bulunan 5 silah arkadaşı da buraya geldi. Yaralı silah arkadaşı, şehidin saatini kardeşi Hakan Yılmaz’ın koluna takmak istedi. Ancak kolunun yaralı olması nedeniyle bir görevlinin yardımıyla şehidin kol saati kardeşinin koluna takıldı. Kardeşi Hakan Yılmaz bunun üzerine gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden mezun olduktan sonra göreve başladığı bu sırada devre arkadaşlarına sürekli şehit olmak istediğini söylediği belirtildi.

Ayrıca şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın devre ve yakın arkadaşı olan özel harekat polisi Samsunlu Ersan Gürpınar’ın (23) da geçen yıl 10 Mayıs’ta Şırnak kent merkezindeki PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce de, şehit Gürpınar’ın Samsun'un Kavak İlçesi Kuzalan Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit ailesinden detay

- Askeri uçağın inisi ve aprona yanaşması

- Şehidin nasinin uçaktan indirilmesi

- Şehidin nasinin omuzlarda taşınması

- Şehidin yarali silah arkadaşlarından detay

- Şehidin nasinin cenaze aracına konulmasi

- Cenaze aracının gidişi

- Evin önünden detay

- Duaların edilmesi

- Şehidin yarali arkadaslarinin şehitin kardeşine şehitin kol saatini takmasi

- Diğer detaylar

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN-SAMSUN-

(SÜRE : 3.00 dk - BOYUT :104 MB)

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2)POLİS OĞULLARININ ÖLDÜRDÜĞÜ ÇİFT, TOPRAĞA VERİLDİ

HATAY'da 33 yaşındaki polis memuru Muhammet Ömer Eroğlu'nun cinnet geçirerek beylik tabancasıyla vurup öldürdüğü annesi 54 yaşındaki Fatma Eroğlu ve babası 60 yaşındaki Mustafa Eroğlu'nun cenazeleri toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken izne ayrılıp ailesinin yaşadığı Hatay'a gelen polis memuru Muhammet Ömer Eroğlu, dün cinnet geçirerek öldürdüğü annesi Fatma ve babası Mustafa Eroğlu'nun cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Narlıca Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu çifti, yan yana toprağa verildi. Cinayetleri işledikten sonra kendisini de bıçakla yaraladığı için hastanede bulunan Muhammet Ömer Eroğlu'nun tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Tabutlar detay

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutların nakil aracına konulması

- Nakil aracının hareket etmesi

SÜRE: 01'28" BOYUT:162 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,()

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3)CÜCE SU AYGIRI MELA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen Türkiye'nin ilk cüce su aygırı Mela ziyaretçilerle buluştu.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan cüce su aygırlarından Mela Şubat ayında dünyaya geldi. Doğduğunda 6 kilo olan Mela 40 kiloya ulaştı. 3 aylık olan Mela bugün ilk kez hayvanat bahçesinde ziyaretçilerle buluştu. Mela annesi Malya'nın yanında bulunurken, diğer 2 cüce su aygırı ayrı bölümde tutuldu. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, Mela'nın 22 Şubat tarihinde doğduğunu belirterek, "40 kiloya ulaştı. Gün içerisinde istediği kadar yiyor. Çok fazla zorlamıyoruz. Ancak anneden emmeye devam ediyor. Şu an hala annenin gözetimi altında. Bahçeye aldık ama diğer aynı iklimi paylaştığı canlılarla ya da 2 yetişkin su aygırı ile bir araya gelmedi henüz. Çok merak edilen bir hayvandı bu nedenle artık ziyaretçi ile buluşturduk. Şu anda bu alanda yaşayabilecek kapasiteye ulaştı. Havuzun ve bataklığın derinliğini yavruya göre ayarladık. Yavru havuza da girebiliyor, çamur bataklığını da kullanabiliyor" dedi.Mela'nın Türkiye'de doğan ilk cüce su aygırı olduğunu söyleyen Gökmen Aydın, "Bu canlıların doğal yaşam alanında 300'den az kaldığı söyleniyor. Ülkemize bu canlıyı ilk getiren hayvanat bahçesiyiz. İlk önce 2 tane gelmişti. Daha sonra bir tane daha ekledik. Ardından 2017 yılında yavru elde etmek bize nasip oldu. Mutluyuz, çünkü çok önemli bir gelişme. Erkek nüfusunun çok azaldığı bir canlı cüce su aygırları. Biz bir dişi daha elde ettik. İnşallah ilerleyen dönemlerde bir erkek yavrusu da elde ederiz. Bizim zaten temel amacımız bu canlıları burada koruma altında tutup soy devamlılığını sağlamak. Bunun için de mutlaka hayvanı doğal yaşam standartlarına uygun ortamlar sunmalıyız ki onlar dünyaya yavru getirebilsinler. Cüce su aygırı da bunun bir kanıtı oldu. İnşallah ilerleyen dönemlerde yeni yavrularla sizlerin karşısına çıkacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yavru su aygırı ve annesinden görüntü

Gökmen Aydın ile röp.

Hayvanat bahçesinden görüntü

Büşra KAYA/DARICA(Kocaeli), () -

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4)ORHANELİ İLÇESİNDE PARASI OLMAYANLARA BU HİZMETLER BEDAVA

BURSA’nın Orhaneli ilçesinde parası olmayanlar konaklama, çamaşırhane, hamam ve tuvalet hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Orhaneli Belediyesi bünyesinde bulunan tesislerden sadece yoksul olanlar yararlanabiliyor.

Orhaneli Belediyesi ilçedeki 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan 24 yatak kapasiteli otelde parası olmayanları ücretsiz ağırlıyor. Yoksul vatandaşlar belediyenin hizmeti olan çamaşırhane, hamam, hastane servisi, internet ve tuvaleti bedava kullanıyor. Belediye bünyesindeki tesislerden ise sadece yoksul olan İlçe halkı ve ilçeye dışarıdan gelip de parası olmayanlar faydalanıyor.

Hizmetler hakkında bilgi veren Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “İlçemizde yoksul olan ve ilçeye dışarıdan gelen ancak parası olmayanlar bu hizmetlerimizden bedava yararlanıyor. Misafirhanede konaklamak ücretsiz. Parası olmayanlara hamamda yıkanmak ücretsiz. Çamaşırhanede ihtiyacı olanların çamaşırları bedava yıkanıyor. Ayrıca ücretsiz internet servisi yapıyoruz. Hasta olup hastaneye gitmek isteyenlere ücretsiz hastane servisimiz var. Tuvaletlerimizin hiç birinden para alınmıyor.ö dedi.

Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde 2016 yılında yapılan sayımlarda 19 bin 656 kişinin yaşadığı belirlendi.

Görnütü dökümü

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-Belediye Başkanı ile röp

-İlçeden görüntü

-Detaylar

Faruk KAHRAMAN / ORHANELİ (Bursa), ()

