DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAKANLIĞIN KARARI SMA HASTASI ÖMER ASAF İÇİN UMUT OLDU

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde SMA hastası 5 yaşındaki Ömer Asaf Arslan tedavisi için gerekli 561 bin dolarlık ilaçların alımı için yardım kampanyası düzenlenirken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak olması sevindirdi.Sapanca'da yaşayan Süleyman Arslan ve Derya Arslan'ın çiftinin tek çocukları olan Ömer Asaf Arslan'ın 6 aylıkken SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası olduğu belirlendi. Solunum cihazına bağlı olarak yaşayan ve hareket edemeyen Ömer Asaf'ın tedavisi için gerekli 561 bin 60 dolarlık ilacın yurt dışından getirilecek olması aileyi çaresiz bıraktı. Ömer Asaf'ın tedavisi için Sakarya Valiliği tarafından geçen ay yardım kampanyası başlatıldı. Ancak yardım kampanyasında ilaçların temini için istenilen rakama ulaşılamadı. Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla SMA hastalarının ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak olması Ömer Asaf'ın tedavisi için aileyi ümitlendirdi.

Ömer Asaf'ın dedesi Ahmet Ayan önceki gün Adapazarı'nda SMA hastalığı nedeniyle tedavi gören Eymen bebeğin ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Ahmet Ayan, Eymen bebek için Sakarya Valiliği'nin başlattığı kampanyada toplanan paranın Sakarya'da SMA hastası olan kendi torununun da bulunduğu 2 çocuğun tedavisinde kullanılacağını öğrendiklerini belirterek, "İhtiyacımız olan ilaç öğrendiğimiz kadarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilecekmiş. Fakat ilacımızın ne zaman elimize ulaşacağı belli değil. Uzun da sürebilir kısa da. Bu nedenle yardım kampanyası devam ediyor. Olur da para toplanmadan ilacımızın tedarik işlemleri Sağlık Bakanlığımızca sağlanırsa toplanan para tekrar Valiliğimize geri iade edilecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çocuktan görüntü

Cihazlardan görüntü

Annenin çocuğu ile ilgilenmesi

Dede ile röp.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), ()

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(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

2)BABA, CEP TELEFONUNU ALMAK İSTEDİĞİ KIZI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde 42 yaşındaki Faruk Dede, elindeki cep telefonunu almak istediği, resmi nikah olmadığı için annesinin soyadını taşıyan kızı 15 yaşındaki Ö.A. tarafından bıçaklandı. Dede, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi 7223 sokakta, Faruk Dede ile resmi nikahsız olarak yaşadığı 36 yaşındaki Yeliz A. ve kızı Ö.A.'nın oturduğu evde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Dede, eve geç geldiği gerekçesiyle kızı Ö.A. ile tartıştı, elindeki cep telefonunu almak istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, Ö.A. babasını tek bıçak darbesiyle yaraladı. Dede kanlar içinde yere yığılırken, haber verilmesiyle gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Faruk Dede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dede'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Babasını bıçakladığı iddia edilen Ö.A. ise ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyeti Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Ö.A.'nın, resmi nikah olmadığı için annesinin soy adını taşıdığı belirtildi.

BIÇAĞI BABASININ ELİNDEN ALMIŞ

Tartıştığı babası Faruk Dede'yi bıçaklayıp öldüren Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Katil zanlısı Ö.A.'nın, yaşanının küçük olmasından dolayı ifadesinin savcı tarafından alınacağı öğrenildi. Bu arada gerek komşularının anlatımlarından gerekse de anne Y.A.'nın ifadesinden cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Tek katlı evde yaşayan ailenin komşuları, babası ile kızın geçmişte sık sık tartıştıklarını anlattı. Basit yaralama, tehdit, görevini yaptırmamak gibi suçlardan aldığı cezaların hükümlülüklerine yerine getirmediği için girdiği cezaevinden 1.5 ay önce çıkan Faruk Dede'nin, sık sık alkol aldığı, sonrasında eşi ve kızıyla kavga ettiği ileri sürüldü. Akşam da Faruk Dede ile eşi, kızı ve yakınının evin bahçesinde mangal yaptıkları, ardından Ö.A.'nın yanlarından ayrıldığı belirlendi. Polise ifade veren anne Y.A.'nın, kızının gece eve geç geldiğini, bu sırada uyanan Faruk Dede'nin, bu yüzden kızdığını, sonrasında da aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Y.A. ifadesinde ayrıca, "Eşim alkollü olduğu için zaten zorla ayakta duruyordu. Kızımı ölümle tehdit etti. Mutfaktan bıçak alıp geldi. Kızım da elinden bıçağı alıp babasını bıçakladı. Ama sonradan ambulansı da kızım çağırdı" dediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Evden görüntü.

-Komşularla röportaj.

-Bahçeden görüntü.

-Anons

-Ö.A.'nın fotoğrafı

Haber:Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ- İZMİR, ()

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3)KAN DAVASI CİNAYETİNE 6 GÖZALTI

ADANA'da iş yerinde cinayete kurban giden 46 yaşındaki Seydi Özacar'ın kan davası nedeniyle aile meclisi kararıyla ölüm emrini verdiği iddiasıyla 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. Olay, 13 Mayıs günü merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde büfe işleten Seydi Özacar ile işyerine gelen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine tartıştığı kişi, tabancayla Özacar'a 4 el ateş edip, otomobille kaçtı. Ağır yaralanan Özacar, iş yerinin içinde yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, yaşamını yitiren büfecinin kardeşi Fırat Özacar'ın 2007'de Tuncay K.'yı öldürdüğü bu nedenle iki aile arasında husumet olduğunu belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, cinayette silahı kullandığı öne sürülen 26 yaşındaki S.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada polis, cinayetin aile meclisi kararıyla alındığı iddiasıyla tetikçi S.K.'nın annesi H.K. (46), halası M.Ö. (44), eniştesi V.Ö. (39), kuzeni Z.D. (32) ile arkadaşları E.A. (32) ve Y.S'yi (26) gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polis, firari S.K. ve halası G.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis Araçlarının Adli Tıp birimine girişi

- Zanlıların indirilmesi

- Zanlılara soru sorulması

- Adli Tıp Biriminden çıkarılmaları

- Adli tıp tabelası

- Adli Tıp bina dış görünüm

- Polis araçları'nın çıkışı

SÜRE:02'33" BOYUT:150 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA,()

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4)GAZİANTEP'TE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 5 YARALI

GAZİANTEP'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 5 işçi, servisten yara almadan çıkan arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralıların kurtarılma anı ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan D. yönetimindeki 27 E 7368 plakalı hafif ticari araç, içinde fabrika işçilerinin bulunduğu Ahmet G.'nin kullandığı 27 AOK 19 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste yaralanan 3'ü kadın 5 kişi, yine minibüste bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yaralılard ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen polisler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

KAZA SONRASI KAMERALARDA

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde minibüsün bagaj kapısının ve yan kapısının açılarak yaralıların kurtarılması görülüyor.

Görüntü Dökümü

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(cep telefonu kamerası)

- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan minibüs

- İşçilerin minbüsten çıkarılması

- İşçilere yardım eden arkadaşları

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: GAZİANTEP-)

66 MB

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5)2 ÇOCUK, LOKONTADAKİ KASADAN 600 LİRA ÇALDI

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde bir lokontanın kasasından 7-8 yaşlarında iki çocuk, 600 lirayı alıp kaçıt, bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 2 çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Üçgöz Mahallesi'ndeki Aydın Özkök'a ait işyerinde geldi. 7-8 yaşlarında iki erkek çocuğu lokantaya girip, o sırada kasada hiç kimsenin de olmamasını fırsat bilip, kasadaki 600 lirayı alıp kaçtı. Kısa bir süre kasadaki paraların olmadığını fark eden Aydın Özkök, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde paraları 2 çocuğun çaldığını belirledi. Ardından polise haber verdi. Hırsızlığı gerçekleştiren çocukların Suriye uyruklu olduğunu tahmin ettiğini belirten Aydın Özkök, "10 dakikalığına bir yere gitmiştim. Geldiğimde kasaya baktım, paralar yoktu. İşyerinde arkadaşlara sorduğumda paradan haberleri olmadığını söyledi. Sonra güvenlik kamerasını izledim ve 2 çocuğun paraları alıp kaçtığını gördüm. Polise haber verdik. Polis, 2 çocuğun daha önce başka bir hırsızlık olayına karışan yaşları küçük olduğu için serbest bırakılan çocuklar olabileceğini söyledi."dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çocukların lokantaya girişi

- Kasadan parayı alıp ayrılmaları

- İşyeri sahibi röp.

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA )

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(ÖZEL )

6)OTOMOBİLİN LPG TANKI BÖYLE PATLADI: 1 YARALI

Elazığ'da oto sanayi sitesinde otomobilin LPG tankı bakım sırasında patladı.

Şans eseri gaz alev olmazken aracın sahibi yüzünden yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Elazığ Oto Sanayi Sitesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Serdar Güler, LPG'li aracını oto sanayi sitesine bakıma götürdü. Araç sahibi aracın bagajında bulunan LPG tankını kontrol etmek için aracın arka kısmına yöneldi. Güler bir süre sonra aracın tankı ile uğraşmaya başladı.Araçtaki LPG tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir şekilde patladı. Patlama nedeniyle aracın etrafında bulunan iki kişi sağa sola kaçtı. Bu sırada gazın basıncı ile Güler yere yığılırken şans eseri LPG tankından çıkan gazın alev almadı. Bir süre sonra çevredekiler, yere savrulan Güler'in yardımına koştu. Bu anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Basınç nedeniyle kulaklarında geçici işitme kaybı ve yüzünde yanıklar olan Serdar Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Güvenlik kamerası bir aracın başında üç kişinin görüntüsü

-Bir kişinin aracın bagajında LPG tankı ile uğraşması

-Aracın tankının patlama anı

-Araç ile uğraşan kişinin yüzüne gaz gelmesi

-Yaralı kişinin yere düşmesi

-İki kişinin sağa sola kaçışması

-Çevredekilerin yaralı kişiye yardıma koşması

-Güler'in hastanedeki fotoğrafı

Haber-Kamera: Özgür EREN- ()

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