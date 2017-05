DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: AB İÇİN DAHA FAZLA REFORM GEREKLİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin AB katılım yoluna devam etmesi gerektiğini belirterek, "Hukukun üstünlüğü, demokrasi standartları, aynı zamanda temel özgürlükler ve haklar açısından ve AB için daha fazla yapısal reform gerekiyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Maxx Royal Otel'de, İsviçre merkezli Global Connection Media SA tarafından düzenlenen Uluslararası Medya Forumu 2017'ye katıldı. Ekonomi ile ilgili sunum yapan Şimşek, ardından foruma katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de gerçekliğin algıdan daha iyi olduğunu belirten Şimşek, ama bunun da olmasını istediği kadar iyi olmadığını kaydetti. İlk olarak gerçekliğin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Şimşek, bunun da yapısal reformlar gerektirdiğini söyledi. Şimşek, "AB katılım yoluna devam etmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi standartları, aynı zamanda temel özgürlükler ve haklar açısından ve AB için daha fazla yapısal reform gerekiyor. İkincisi Türkiye'yi AB'ye bağlı tutmak. Üçüncüsü de daha iyi iletişim kurmamız gerekiyor. Türkiye büyük travmalar yaşadı. Yani aslına bakarsanız darbeler her yıl olan şeyler değil. Terör çok büyük zorluk çıkarıyor" dedi. Türkiye'de niçin OHAL olduğunun açıklanması gerektiğini belirten Şimşek, bunun Türkiye'nin seçimi olmadığını söyledi.

Şimşek, dün Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaların iki ülkenin çıkarına olduğunu söyledi. Rusya ile neredeyse bütün sorunları çözdüklerini kaydeden Şimşek, doğru yolda ilerlediklerini kaydetti. Şimşek, "Rusya ile neredeyse Kasım 2015 öncesi dönemine geçmiş durumdayız. Rusya çok önemli bir komşu, çok önemli bir ticaret ortağı. Biz tabi ki bunun devam etmesini ve gelişmesini istiyoruz. Domates gibi şeylere falan takılıp kalmak istemiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİM

Bazı teknik mesleki okulların özel sektöre aktarılması gerektiğini anlatan Şimşek, özel sektörün kalite açısından daha iyi iş çıkardığını belirterek, şöyle konuştu:

"Özel eğitimin oranı yüzde 3'ten yüzde 9'a çıktı. Bunu artırmak istiyoruz ama bu devletin eğitimden çıkacağı anlamına gelmiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Fakir ailelerin çocuklarının özel okula gitmeleri için ücretlerini biz ödüyoruz. Fakir öğrencilerin daha iyi kalitede özel okullara gitmesini destekliyoruz. Türkiye'deki devlet okullarında okul sistemi tamamen ücretsiz. Devlet üniversitelerinde her öğrenci burs ya da kredi alabilir. Eğitimde eksik olan tek şey kalite. Kaliteyi artırmamız gerekiyor. Bu nedenle zaten devlet ve özel sektörün rekabet etmesini teşvik ediyoruz."

'LAİKLİK TÜRKİYE İÇİN VARLIKTIR'

Türkiye'de dini okulların sayısının az olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek, birçok ülkedeki bazı ailelerin çocuklarının daha güçlü bir dini temele sahip olmasını istediğini söyledi. Türkiye devletin bütün dinlere eşit mesafede durduğunu kaydeden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin daha köktenci bir yöne gittiği korkusu doğru değil. Geçmişte militan laik bir yaklaşım vardı. Yani insanların inançlarını yaşamaları için kısıtlı alanları vardı. İnsanların mesela başörtüsü ile okula gitmelerine izin verilmiyordu. Birçok kişi Avusturya'ya, İngiltere'ye okumak için gidiyordu. Biz bunun devam etmesine izin vermedik. Ama bu ille de Türkiye'nin laik yapıdan uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Laiklik Türkiye için bir varlıktır. Ortadoğu'da dökülen kana bakın. Ya mezhebe dayalı ya da etnik. Bence en iyi yol daha fazla demokrasi, daha fazla temel hak ve özgürlük ve hoşgörülü toplumlar."

SURİYE MESELESİ

Suriye'de çok kalabalık bir tiyatro oyunu oynandığını belirten Şimşek, burada yetki savaşları olduğunu kaydetti. Birçok farklı ülkenin Suriye üzerinde etkisi olduğunu dile getiren Şimşek, "Hepimiz bir araya gelebilirsek ve samimiyetle bir çözüm üzerinde mutabık kalabilirsek o çözüm işe yarayabilir. Uygulamaya konulabilir ve faydalı olabilir. Yani bu 4 ülke (Rusya, ABD, Türkiye, İran) bir araya gelip 'birleşik demokratik bir Suriye olsun, herkes birlikte varlığını sürdürsün' dese bu kesinlikle işe yarar" dedi.

TANAP PROJESİ

Mehmet Şimşek, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) çok kritik bir proje olduğunu belirterek, TANAP'ın hem enerji arz güvenliği, hem Türkiye'nin enerjideki konumunu güçlendireceğini söyledi. TANAP'ın Türkiye gibi önemli bir doğalgaz tüketicisi için önemli olduğunu aktaran Şimşek, "TANAP Azerbeycan gibi kardeş ülkemizle bizim ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirecek. İnşallah önümüzdeki sene devreye girer hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye faydası olur" diye konuştu.

AFRİKA'DAKİ ELÇİLİK SAYISI 30'A ÇIKTI

Afrika kıtasında Türkiye olarak büyükelçilik sayısını 12'den 30'un üzerine çıkardıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Afrika'ya ciddi anlamda odaklanıyoruz. Ama Avrupa bizim yine en önemli pazarımızdır, büyümeye devam edecek. Böylelikle hizmetler, kamu ihaleleri, kültür açısından işbirliğimiz artacak. Dolaşım özgürlüğü ile ilgili de katkılar sağlanacak. Afrika ve Ortadoğu'da da büyümeye devam edeceğiz. Asya'yı da tekrar keşfetmemiz gerekiyor. Güney Amerika da odaklanmamız gereken yerlerden biri."

FORUM BUGÜN SONA ERİYOR

Global Connection Media SA tarafından 'Türkiye-Gücünü ve Potansiyelini Keşfet' sloganıyla gerçekleştirilen Turkey Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinlikleri çerçevesinde projelendirilen Uluslararası Medya Forumu'na, 50 ülkeden 142 gazeteci katıldı. Türkiye'nin ekonomi, turizm ve ticaret potansiyelinin ele alındığı, kültür ve medya konularının tartışıldığı forum, dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliği olarak görülüyor. Forum bugün sona eriyor.

Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara PKK operasyonu: 46 kişi gözaltı (EK)

2)BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Adli makamların bakanlık ve bağlı kuruluşları ile uzun süredir koordine ve işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tüm terör örgütleri ve işbirlikçilerine yönelik mücadelemiz hukuk çerçevesinde her alanda ve her yerde kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

3)KÖPEK HAVLAMASI TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

ANTALYA'da 62 yaşındaki Ahmet Selçuk Atasoy ile 65 yaşındaki Erol Karayel arasında köpek havlaması yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Tabancayla ateş eden Karayel, Atasoy'u 4 kurşunla vurup öldürdü.

Olay, Bugün saat 06.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi 1989 Sokak'ta meydana geldi. Köpeğiyle gezintiye çıkan Ahmet Selçuk Atasoy, bir süre sokakta dolaştı. Köpeğin havlamasından rahatsız olan bir arka sokakta oturan Erol Karayel, iddiaya göre Atasoy'u bu nedenle uyarıp hayvanı susturmasını istedi. Karayel ve Atasoy arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre belindeki tabancasını çeken Erol Karayel, Ahmet Selçuk Atasoy'a 4 kurşun yağdırdı. Vacuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılan Atasoy, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede müdanhaleye rağmen yaşamını yitirdi.Ahmet Selçuk Atasoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kavgada hafif yaralanan Erol Karayel ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Erol Karayel Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4)7 YAŞINDA NAMAZA BAŞLAMA ETKİNLİĞİ

KAHRAMANMARAŞ'ta çocukları küçük yaşta namaza teşvik etmek amacıyla '7 Yaşındayım Namaza Başlıyorum Çocuk Şenliği' düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikte, küçük çocuklar saf tutup namaz kıldı, kabe maketini tavaf etti.Kahramanmaraş İl Müftülüğü, Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Onikişubat Belediyesi ve Abdulhamidhan Camii Vakfı'nın organizesiyle gerçekleştiren şenliğe; diğer yıllarda olduğu gibi yine çocukların ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Abdülhamithan Camisi'nde gerçekleştirilen namaz kılma şenliği Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Çocuklara camiyi sevdirmek, küçük yaşta namaz kılmaya alışmalarını sağlamak adına düzenlenen şenlikte, çocuklar ilahiler seslendirip ezan ve hutbe okudu, namaz kılıp maketten hazırlanan kabeyi tavaf etti. Çocuklara namaz kılmayı eğlenceli bir yolla sevdirip teşvik eden şenlikte onlar için cami bahçesine oyun parkları da kuruldu. Namazdan sonra bahçeye çıkan çocuklar, oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Kız çocuklarından biri, kendisine hediye edilen bisikletin yetim bir çocuğa verilmesini istedi.

"GELECEĞİMİZİ SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ"

7 yaşındayım namaza başlıyorum çocuk şenliğinde konuşan Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, Peygamberimizin çocukları çok önemsediğini söyledi. Sürgeç, şöyle dedi:

"Sizler bizim için önemlisiniz çünkü geleceği inşa edecek olan siz çocuklarımızsınız. Sizler ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracak olan, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, doktorlar olacaksınız. Bütün bunların en önemlisi ise Allah'ın dinini Hz. Muhammed Mustafa'nın uygulamalarını, sünnetini sizler yaşayıp yaşatacaksınız. Velilerimiz çocuklarına sahip çıkmalıdır. Eğer sahip çıkmazlarsa her türlü dahili ve harici güçler çocuklarına sahip çıkacaktır. Evlatlarımıza sahip çıkalım. Bu gençler bizim yarınlarımızdır. Hz. Peygamberimizin 'de buyurduğu gibi bir anne baba için çoluk çocuğuna bırakacağı en güzel miras güzel terbiyedir."

5)KÜÇÜK HÜSEYİN'İN BİR GÖZÜ MAVİ DİĞERİ KAHVERENGİ

ÇORUM’da 5 yaşındaki Hüseyin Çördük’ün sağ gözünün kahverengi, sol gözünün mavi olduğunu görenler şaşırıyor.

Hüseyin- Pervin Çördük çiftinin oğlu Hüseyin, bir gözü mavi bir gözü kahverengi doğdu. Babasının adı verilen küçük Hüseyin'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir otoparkta çalışan 8 çocuk babası Hüseyin Çördük, “Eşim vefat ettikten sonra yeniden evlendim. Hüseyin ikinci eşimden. Sağ gözü kahverengi, sol gözü mavi olarak dünyaya geldi. Hatta şöyle de bir durum olmuştu. Evin bahçesinde güzel bir kedi besliyordum. Gözleri çakırdı. Kedinin gözleri o kadar çok hoşumuza gidiyordu ki, inşallah bir çocuğumuz daha doğarsa gözleri bu kedinin gözlerine benzesin demiştik. Öyle de oldu"dedi.

