DHA YURT BÜLTENİ- 11



Bakan Avcı: Türk dizileri turizme katkı sunuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türk dizilerinin kendilerini şaşırtacak kadar turizme katkı sunduğunu belirterek, Rusya, Hindistan ve Arap ülkeleriyle ortak dizi çekilmesi için aracılık yaptıklarını söyledi.

Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Maxx Royal Otel'de düzenlenen Uluslararası Medya Forum 2017, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 50 ülkeden 140 gazetecinin katılımıyla başladı. Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Avcı, bakanlık olarak 'Türkiye Hikayeni Keşfet' sloganını kullandıklarını belirterek, gazetecilere şöyle seslendi:

"Ben sizin yerinizde olsam, 'Asıl sen potansiyelini keşfet' derdim. Türkiye potansiyelini keşfetmeye başladı. 1980'li yıllarda başlatılan turizm hamlesiyle dünyanın 6'ncı büyük destinasyonu olduk. Turgut Özal'ın başlattığı turizm, kıyı turizmi üzerinde şekillendi. Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Potansiyeli bunun çok üzerinde. Deniz, kum ve güneşle 6'ncı olduysak diğer zenginliklerimizi harekete geçirdiğimiz zaman Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmemesi için bir sebep yok."

'İNANILIR GİBİ DEĞİL'

Bulundukları noktada, 10 kilometrelik bir çemberde farklı türden turizm türlerini görmenin mümkün olduğunu dile getiren Avcı, bu potansiyeli gereği gibi değerlendiremediklerini söyledi. Antalya'ya geçen yıl 6,5 milyon turist geldiğini hatırlatan Bakan Avcı, Antalya Arkeoloji Müzesi'ni çok zengin olmasına rağmen 68 bin turistin gezdiğini açıkladı. Bakan Avcı, "İnanılır gibi değil. Demek ki biz sahip olduğumuz potansiyeli tanıtamamışız. Dini miras alanlarını da yeterince tanıtamadık. Türkiye 10 bin yılın üzerinde bir medeniyet havzası üzerinde. Doğu ile batının en uyumlu biçimde buluştuğu topraklar üzerindesiniz. Dünyanın iyiliği için Türkiye diyoruz. Dünyaya sunabileceğimiz çok güzelliklerimiz var. Derinlikli bir kültürümüz var. Komşularla ortak noktayı paylaştığımız derinlikli bir kültür burada mayalandı" diye konuştu.

TÜRKOFOBİ MEYDANA GETİRİLİYOR

Bakan Nabi Avcı, turizmin artık sadece 'yiyelim içelim' meselesi olmadığını belirterek, turizmin 'görüşelim tanışalım'a dönüştüğünü söyledi. Avcı, "Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Son dönemde sadece İslamafobinin değil Türkofobi de meydana getirilmeye çalışılıyor. Bunların temelinde cehalet yatıyor. Sizlerin de katkılarıyla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Çocuklarımıza da çok daha iyi yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

ABD'DEN NASIL TURİST GETİRİLECEK?

Bakan Avcı daha sonra katıldığı oturumda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'den nasıl turist getirmeyi planladıkları sorusuna Avcı, kruvaziyer seferlerinin ABD'liler için çok önemli olduğunu söyledi. Üst gelir gruplarının kruvaziyer seferlerini tercih ettiğini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"10 bin kilometre öteden kalkıp geliyorsa insanlar tek bir destinasyonla geçirmek istemiyorlar. Akdeniz çanağında birçok ülkeyi görmek istiyorlar. Biz ABD'den gelebilecek bu hedef kitleye sadece Türkiye'yi değil Mısır, Yunanistan, İsrail gibi ülkeleri turun içine sokabilirsek ciddi bir gelişme olabilir. Diğer ülkelerde bu projeye sıcak bakıyor. İsrail de bizimle işbirliği yapmak istiyor."

ARAP PAZARI

Ortak geçmişe rağmen ne yazık ki Arap dünyasının sunduğu imkanları bu güne kadar yeterince değerlendiremediklerini vurgulayan Bakan Avcı, geç kalmışlığın verdiği telaşla çok sıkı bir hamleye başladıklarını söyledi. İslam Kalkınma Bankası anlaşmasıyla Arap girişimcileri Türkiye'de, Türk girişimleri de Arap dünyasında poliçe garantisi verildiğini dile getiren Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Araplar termal ve sağlık turizmine ilgi gösteriyor. Arap yetkililerini termal turizmin gelişmiş olduğu illerimizde ağırladık. Arapların Avrupa ve ABD'den aldıkları sağlık turizmi konusunda bir isteksizlik görülüyor. Türkiye'nin yakın olması ve sunduğu imkanlar dolayısıyla Araplar bu konuda bizi tercih ediyor."

ARAP ELEKTRONİK SPORLAR YARIŞLARI TÜRKİYE'YE GELECEK

Turizm sektörünün yakın zamana kadar bir rehavete kapıldığını belirten Bakan Avcı, alternatif pazar aramak ihtiyacı hissetmediğini aktardı. Ruslarla uçak krizinin baş göstermesiyle çarkın her zaman böyle dönmeyeceği görülünce can havliyle alternatif pazarlar üzerinde kafa yormaya başlandığını dile getiren Avcı, "Araplarla turizm iyi gidiyor. Arap gençlerini ilgi gösterdiği elektronik sporlar yarışları var. Arap ülkeleri bu yarışları Türkiye'de yapmak istiyor. Bursa, Trabzon ve İstanbul illerinden birinde bu yarışmayı yapmayı planlıyoruz. Araplar kayak turizmine de ilgi duyuyor. Türkiye'nin çok ciddi kayak potansiyeli var. Bunu uygun tesislerle bir araya getirdiğimiz zaman turizm mevsimini bütün yıla yayma şansımız olacak" diye konuştu.

HİNDİSTAN'DAN 135 DİZİ SEKTÖRÜ TEMSİLCİSİ BODRUM'A GELECEK

Hindistan sinema sektörünün Türkiye ile ortak çalışma potansiyelinin çok yüksek olduğunu kaydeden Avcı, bu ülkeyle ortak televizyon dizileri yapmayı planlandığını söyledi. Avcı, Marmaris'e ve Bodrum'a 135 dizi sektörü temsilcisi geleceğini belirterek, ortak diziler yapma konusunda ilerlediklerine dikkati çekti.

2019 TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA ORTAK KÜLTÜR YILI OLACAK

Nabi Avcı, 2019 yılını Türkiye ile Rusya arasında ortak kültür yılı ilan ettiklerini açıkladı. Bu ortaklık kapsamında Rus bir senaristin bir Türk yazarın eserini sinemaya aktaracağını, Türkiye'den ise duayen senarist Safa Önal'ın Çehov'un bir hikayesini senaryolaştıracağını anlattı.

Avrupa konusunda ilişkilerin yavaş ilerlediğine dikkati çeken Avcı, 6 ay öncesine kadar batı medyasında sistematik biçimde terör olaylarının abartılarak verildiğini söyledi. Terörün bütün ülkelerin meselesi olduğunu dile getiren Avcı, şöyle devam etti: "Hiçbir ülke Türkiye'den daha güvenliyim diyemez. Her yerde terör olayları olabiliyor. Terör küresel bir tehdittir. Küresel işbirliği ile etkisiz hale getirilebilir. Türkiye'de terör olayları öyle veriliyor ki sanki bütün Türkiye savaş alanına dönmüş gibi. Bazen Suriye ve Pakistan'daki patlamalarda bile Türkiye güvensiz ilan ediliyor. Medyanın bu konuda duyarlı olmasında büyük yarar var. Türkiye suç endekslerinde ABD'den, AB'den daha güvenlidir. Türkiye en güvenli ülkelerden biridir."

'BU RAKAMLAR AYIP GERÇEKTEN'

İran ile Türkiye sınırının 378 yıldır değişmediğini dile getiren Avcı, dostluğun yıllardır devam ettiğini aktardı. İran ile birçok ortak noktaları olduğunu belirten Avcı, "Yıllardan beri Şeb-i Aruz törenleri için İran'dan 100 binlerce misafir Konya'ya geliyor. Ama İranlılar ziyaret ettiklerinde hiç Farsça tabela görmediklerini söyledi. Baktık, doğru. Ne kadar acı. Şimdi bunu düzelttik. Daha fazlasını yapmamız lazım. 2 milyon oradan geliyor, bizden oraya 200 bin kişi gidiyor, olmaz. Türkler İran'ı yeterince tanımıyor. İran'da Türkçe konuşarak her yeri gezebilirsiniz. Bu yakınlığa rağmen bu rakamlar ayıp gerçekten" dedi.

TÜRK DİZİLERİNİN TURİZME KATKISI

Türk dizilerinin kendilerini şaşırtacak şekilde turizme anlamlı katkılar sunduğunu belirten Bakan Nabi Avcı, "Ruslar bize ortak dizi yapma teklifinde bulunmuştu. Bakanlık olarak bize düşen özel teşebbüsün önüne açmaktır. Özellikle komşu ülkelerde dizilerin etkili olduğunu görüyoruz. Hindistan ve Arap ülkeleriyle de ortak diziler yapılması için aracılık yapıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ÜLKE

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de 2017 yılında 48 farklı ülkeye ticaret heyeti göndereceklerini kaydetti. TİM olarak dünyanın her ülkesine ürün sattıklarını aktaran Büyükekşi, Türkiye'nin gerçek bir fırsatlar ülkesi olduğunu kaydetti. İslamafobinin çağın en büyük nefret suçuna dayandığını belirten Büyükekşi, İslamafobi ile birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Türkiye'nin dünyaya anlatacak birçok hikayesi olduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle konuştu: "Hikayelerimizi kendimiz değil, dostlarımız anlatsın istiyoruz. Dünyayı daha zengin kılalım istiyoruz. Gelin bu keşfe siz de katılın. Bize inanın ve güvenin. Küresel arenada hep birlikte kazanabiliriz. 15 Temmuz 2016'da bizimle aynı kimliği taşıyan terörist grup darbe girişiminde bulundu. Halk da bu darbe en güzel cevabı verdi. Bu konuda bize tarafsız ve sağduyulu bakmanızı istiyoruz. Bazen ülkemiz hakkında gerçekleri yansıtmayan haberler çıkıyor. Türkiye demokratik ve insan haklarına saygılı bir ülkedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantı salonundan detay görüntüler

- Yabancı basından detay görüntü

- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması

- Bakan Nabi Avcı'nın konuşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Kuyumcudaki 150 bin liralık soygun kamerada

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, Cevdet Tuncel'in öğle saatlerinde tıraş olmak için kilitlediği kuyumcunun kapısını demir levye ile açan kimliği belirlenemeyen kişi, çelik kasalarda bulunan 150 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Cevdet Tuncel, işyerini kapatarak tıraş olmaya gitti. Tıraştan sonra işyerine gelen Tuncel, kasanın açık olduğunu ve içerisindeki 150 bin liranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polisler, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında bir kişinin demir levyeyle girdiği işyerinin tezgahının altındaki çelik kasalarda bulunan paraları çaldığı belirlendi. Polis, şüphe ve ona yardım ettiği düşünülen kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İşyerine hırsızın girmesi

- Hırsız kasayı amcası

- Paraları gömleğine koyması

- Kasayı kapatması

- Ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Haci BOZKURT, ADIYAMAN,()

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Anneden alınan kaburga kemikleriyle oğluna kulak

GAZİANTEPLİ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, doğuştan kulakları olmayan 22 yaşındaki Ümit Gül'e annesi Ayşe'den alınan kaburga kemikleriyle kulak yaparak dünyada bir ilki başardı.

Gazikent Mahallesi'nde yaşayan İsmet ve Ayşe Gül çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Ümit Gül, her iki kulağı olmadan dünyaya geldi. Kulakları olmadığı için arkadaş edinemeyen ve nişanlısı tarafından terk edilen Gül, estetik doktorlarına başvurdu. Doktorlar, kulak yapımı için Gül'ün kıkırdak dokudan oluşan kaburga kemiklerinin kullanılması gerektiğini söyledi. Gül, küçük yaşlardan itibaren 11 defa ameliyat oldu ve kulak yapımında kullanılabilen kaburga kemiklerini aldırdı. Ameliyatların kötü geçmesi nedeniyle genç adama yapılan kulaklar uyumsuz oldu ve yeni kulak yapacak kaburga kemiği de kalmadı. Başarısız ameliyatların ardından Gül ailesi, Prof. Dr. Mehmet Mutaf'a başvurarak yardım istedi. Ümit Gül'ün annesi Ayşe Gül oğluna kulak yapımı için kendisinden kıkırdak doku alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine çalışma yapan Prof. Dr. Mutaf, önce anne Gül'den aldığı kaburga kemiklerini Ümit Gül'ün göğüs derisinin altına yerleştirerek vücudun kıkırdak dokuya verebileceği tepkiyi 1 yıl takip etti. Sonuçların iyi çıkması üzerine Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan Ümit Gül'e karın boşluğunda duran ve annesine ait kaburga kemiklerinden yapılan kulaklar yapıldı. Başarılı geçen ameliyatla Gül, kısa sürede sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Mehmet Mutaf, basın toplantısıyla dünyada ilk defa başkasından alınan kıkırdak dokuyla kulak yapma ameliyatının detaylarını paylaştı. Mutaf, Ümit Gül'e yapılan kulakların dünya tıp literatüründe ilk olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Ümit'in doğuştan iki kulağı da yoktu kulak yapımı için daha önce 11 defa başka hastanelerde ameliyat olmuştu. Bu ameliyatlarda kulak yapımı için Ümit'in kıkırdak dokuları kullanılmış ve maalesef başarısız olunmuştu. Bize geldiklerinde Ümit'te kulak yapımı için kullanacağımız kıkırdak doku bulamadık. Daha sonrasında annesi Ayşe hanım, 'benden alın' dedi. Bizde bunu düşündük ve uyguladık. Anneden alınan kıkırdak dokuyu 1 yıl Ümit'in göğüs dersinin altında beklettik. Daha sonra herhangi yanlış bir şey olmayınca operasyonu yaptık. Bu ameliyat başkasından alınan kıkırdak doku kullanılarak kulak yapılan ilk operasyon oldu. Bütün operasyonları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptık gururluyuz. Bu operasyon bundan sonraki vakalar için yol gösterici olacaktır."

Anne Ayşe Gül ise, operasyonu gerçekleştiren Mutaf ve ekibine ederken şunları dedi: "Oğlum iki kulağı olmadan dünyaya geldi. Uzun yıllar çok çile çektik, çok üzüldük. Ümit psikolojik olarak çok yıprandı, okulunu bu nedenle bıraktı. Liseden sonra okumadı. Oğlum nişanlandı fakat kulağı olmadığı için nişanlısı tarafından terk edildi. Bu sebeple psikolojisi bozuldu ve intihara kalkıştı. Ankara'da büyük bir üniversitede defalarca ameliyat edildi ama maalesef kulağa benzer bir yapı oluşturulamadı. Üstelik kaburgaları kullanıla kullanıla tüketilmişti. Bu nedenle nereye gitsek suni, takma kulak protezinden başka çözüm kalmadı, çaresi yok dediler. Prof. Dr. Mehmet Mutaf hocaya durumumuz bu şekildeyken başvurduk. Hocam da sağ olsun hiç bir ücret almadan operasyonu yaptı. Şu anda normali gibi bir kulağı var oğlumun." Kulaklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Ümit Gül de, yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğunu ifade ederek, "Daha önceleri çok ameliyat oldum fakat her defasında başarısız oldu. Sonra Mehmet hocama geldik. O sağ olsun incelemeden sonra beni ameliyat etti. Benim kaburga kemiğim kalmadığı için annem bana doku verdi. Şimdi kulaklarım var. Saçlarımı uzatmak zorunda değilim. Hocama ve anneme çok teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kulağın hazırlanması

- Ümit Gül

- Gaziantep Üniversitesi

- Toplantıya katılanlar

- Prof. Dr. Mehmet Mutaf'ın konuşması

- Anne Ayşe Gül'ün konuşması

- Ümit Gül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 108 MB, 85 MB

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Kaza yapan un yüklü kamyon karayolunu beyaza bürüdü

MARDİN-Nusaybin karayolu üzerinde seyir halindeki un yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yola dökülen un, karayolunu beyaza bürüdü.

Nusaybin İlçesi'nde karayolu üzerinde Ortaköy yakınlarında Şevki Kırıcı yönetimindeki 47 LF 906 plakalı un yüklü kamyon, henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın meydana gelmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Kırcı'yı Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kamyon sürücüsü Kırıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle yola savrulan un çuvalları, belediye çalışanları tarafından yolu trafiğe açmak için başka bir kamyona yüklenirken, devrilen kamyonun çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazadan görüntü,

-Beyaza bürünen karayolu,

-Un çuvallarının başka bir kamyona yüklenmesi,

-Kaza yapan kamyon

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()